Федералната служба за сигурност на Русия: Британското разузнаване подготвя саботажни атаки срещу газопровода "Турски поток"
  Тема: Украйна

Федералната служба за сигурност на Русия: Британското разузнаване подготвя саботажни атаки срещу газопровода "Турски поток"

16 Октомври, 2025 18:18 1 178 70

Инструктори от МИ-6 също са участвали в подготовката на серия от атаки срещу нефтения консорциум в Каспийско море, заявява директорът на ФСБ

Федералната служба за сигурност на Русия: Британското разузнаване подготвя саботажни атаки срещу газопровода "Турски поток" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия твърди, че е получила информация за предполагаеми планове на Киев и Лондон за извършване на саботаж срещу "Турски поток". Изявлението е направено от директора на Федералната служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ) Александър Бортников, предава Газета.ру, цитирана от Фокус.

"Разполагаме с информация за подготовката от британците, съвместно с украинските специални служби, на саботажни актове срещу газопровода“, заявява той.

"Освен това, според данните, атаки срещу критични инфраструктурни цели се планират съвместно с МИ-6, включително с използването на безпилотни летателни апарати, безпилотни катери и водолази".

"Инструктори от МИ-6 също са участвали в подготовката на серия от атаки срещу нефтения консорциум в Каспийско море", заявява директорът на ФСБ. "Именно британците, чрез провокации и дезинформация, водят линията на Брюксел за саботиране на разрешаването на конфликта“, допълва той.

Те настояват за принудителна подготовка на Европа за въоръжен конфликт с Русия, призовават за изпращане на войски в Украйна и промотират идеята за създаване на зона, забранена за полети, отбелязва Бортников.

Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рютето пе.∆>ала

    20 7 Отговор
    пак ще обвинява руснаците.

    Коментиран от #4, #60

    18:19 16.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    7 24 Отговор
    Всички приходи на бункерния терорист и копейките му трябва да се спрат.

    Коментиран от #35, #36

    18:20 16.10.2025

  • 4 Той си има други грижи

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Рютето пе.∆>ала":

    Свърши И лубрикантът на рЮтъ

    Коментиран от #10

    18:21 16.10.2025

  • 5 Абе Ердоган

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "ТАСС":

    разкри укри, че правят събота по Турски поток, бе.

    18:22 16.10.2025

  • 6 Ако участва МИ-6

    15 10 Отговор
    Тръбопроводът въче да е дал фира за вечни времена.

    Коментиран от #29

    18:22 16.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Той си има други грижи":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    Коментиран от #12, #19

    18:24 16.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    7 15 Отговор
    Paccия лyчшая и caмaя вeликaя страна в миpe !!!
    Шyткa разбира се.......пълна скръб, Пазop 😁

    Коментиран от #15

    18:25 16.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фашистите

    19 6 Отговор
    усещайки своят край, започват и тероризъм като за последно.

    Коментиран от #17

    18:27 16.10.2025

  • 14 Обикновен човек

    4 14 Отговор
    Е па пазете си го.Нс кой му пука за ненужният вече тръбопровод.

    18:27 16.10.2025

  • 15 Механик

    7 15 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #27, #40

    18:28 16.10.2025

  • 16 Падението на запада

    18 5 Отговор

    До коментар #9 от "Как да вярваш на крадец ...на никове.":

    Кражби и лъжи. Затова света застана зад Русия.

    Коментиран от #18, #70

    18:29 16.10.2025

  • 17 Костадин Костадинов

    2 12 Отговор

    До коментар #13 от "Фашистите":

    Виждам че не знаеш какво е фашизъм,а го ползваш. Защо ползваш,, фашизъм " ,след като не знаеш какво е- предполагам защото си мислиш че знаеш? Но да знаеш че не знаеш.

    Коментиран от #45

    18:29 16.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Плъхов

    3 11 Отговор
    Само Русия има спецове по влизане в тръби!

    Коментиран от #26, #28

    18:32 16.10.2025

  • 22 НЯМА ДРУГА ТАКАВА ОТВРАТ

    16 1 Отговор
    МА МОЖЕ ЛИ ТЕ ДА НЕ СЕ ИЗЯВЯТ В НАЙ-УРОДЛИВАТА СИ СЪЩНОСТ , ПОСЛОВИЧНО ИЗВЕСТНИ В ЦЯЛ СВЯТ ,ТАЯ ОМРАЗНА СГАН!! ОЩЕ КОЛКО МИЗЕРИИ СА ЗАМИСЛИЛИ ДА ВЪРШАТ УРОДИТЕ ,ТЕ ПЪРВА ЩЕ СЕ ПРОЯВЯВАТ . А РОШАВИЯ ДИВАК , ТОТАЛНО ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ НА СЪЩНОСТТА ИМ НА ВЕЛИКОЛАЙНОБРИТАНИЯТА. МА ТО ТОВА Е ГОРДОСТ , ТО Е ДЕМОНСТРАЦИЯ НА СИЛА ,ВЪЗМОЖНОСТИ ,"АВТОРИТЕТ", А ИНАЧЕ СИ ИМАТ КРАЛСКА ОСОБА-ИЗТЪНЧЕНА ,НЕЩО КАТО ДУХОВНА ПРАВОТА. / ЛАЙНОБРИТНИ ЦЕННОСТИ , КАКВО ДА СЕ ПРАВИ !!!/

    18:32 16.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да, също както

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "ТАСС":

    със Северен Поток, нали? За да обвинят САЩ, британците и норвежците.

    -Сиймор Хърш-

    Коментиран от #32

    18:34 16.10.2025

  • 25 А ти

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    Защо си паветен ...ерас а ползваш мъжко име?

    18:34 16.10.2025

  • 26 чекисть..

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Плъхов":

    Така вече през них-сме пред кметството в купиянске..

    18:35 16.10.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Mогат !!!
    Но ще бракуват 1000 ))

    Започна телефонния разговор между Тръмп и Путин.
    Последния, преди да литнат Томахавките и да асвабадят много глупавия ру3ки народ от тоя дypaк 👍

    18:35 16.10.2025

  • 28 Хихихи

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Плъхов":

    Видяхме Азовските моми, как излизаха преоблечени в рокли от тръбите ,забулени и как пищяха и се молиха за милост.

    18:35 16.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Британските терористи тогава

    9 2 Отговор
    Трябва да бъдат изтребвани

    18:37 16.10.2025

  • 31 тука има - тука нема...

    3 13 Отговор
    Ясно, значи мерника на Русия вече е насочен към "Турски поток" и бърза да обвинява предварително всички различни от руските служби. След интервенцията ще има "Ама аз нали ви казах!"

    18:37 16.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Терориста Христо Грозев

    10 2 Отговор
    Да бъде ликвидиран тогава.

    Коментиран от #38, #47

    18:38 16.10.2025

  • 34 Костадин Костадинов

    3 10 Отговор
    Защо русофила мрази Украйна и България?

    Коментиран от #48, #63

    18:39 16.10.2025

  • 35 болгарин..

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Всички бгбандерски помаци дасъбува3 кюл0тите и бегом марш при оджата..

    18:40 16.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    4 1 Отговор
    Нека само да се опитат! В турския затвор пишело "Тук Аллах няма". Турците са строги, но справедливи, като бай Ставри от Централния! Който много стискал бузите го цепвали с бръснарско ножче.

    18:40 16.10.2025

  • 38 Костадин Костадинов

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "Терориста Христо Грозев":

    Харесва ми как в желанието си да угодиш на Русия си готов да унищожаваш българи. Русофиллякъ е небългарин.

    Коментиран от #43

    18:41 16.10.2025

  • 39 Ветеран от Протеста

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Пращат ми клипове по мрежата на ревящи руски жени и деца на които са убити в Украйна съпрузите и бащите...И нямат край....И никой не си задава въпроса защо тези убити руснаци са в Украйна и не ви живеят живота е Русия....Кой и защо ги е пратил там да ги убият....Защо са отишли там те самите да убиват и мародерстват....

    Коментиран от #46

    18:41 16.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Явно братушките пак са....

    1 5 Отговор
    ... оср..
    ... @ли нещо по потока и сега ще обвинят британците и украинците.

    18:42 16.10.2025

  • 42 Факт

    1 1 Отговор
    Предъвква стара информация. Или просто се заформя нова интрига!

    18:42 16.10.2025

  • 43 Той не е българин

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    Той е позор за България

    Коментиран от #50

    18:43 16.10.2025

  • 44 Няма да търпим

    6 2 Отговор
    Британски терористи в България

    18:45 16.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 маке..

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    Защото харевсват двата плондера дека командорат бг-тата..а они са като коньие с капаци..послушковци и на където им дръпнеш юздите-натам отодат

    18:45 16.10.2025

  • 49 Копейка

    3 1 Отговор
    Ако думнат тръбопроводът на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #52

    18:45 16.10.2025

  • 50 Ти си позор за....

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Той не е българин":

    България..

    Коментиран от #53, #65

    18:46 16.10.2025

  • 51 Плащат им друг път.

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "Рублевка":

    50% от руснаците на фронта имат СПИН.

    Коментиран от #55, #56

    18:47 16.10.2025

  • 52 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Копейка":

    Губим транзитните такси.

    18:47 16.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Терориста Грозю

    4 1 Отговор
    Да бъде намушкан веднага със шило за лед

    Коментиран от #57

    18:48 16.10.2025

  • 55 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Плащат им друг път.":

    винаги има за цел глупака.

    18:49 16.10.2025

  • 56 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Плащат им друг път.":

    Тебе ковид ваксината на Урсула те е ударила в мозъка.

    18:49 16.10.2025

  • 57 Може и с чук

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Терориста Грозю":

    По кратуната

    18:50 16.10.2025

  • 58 нннн

    2 1 Отговор
    ,,Англичанка опять гадит." Този лаф руснаците употребяват от няколко века. Навярно има защо.

    18:52 16.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Факти

    0 0 Отговор
    Намалете триенето, защото губите кликове и пари от рекламите.

    18:56 16.10.2025

  • 63 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    Мъжете знаят защо!

    19:00 16.10.2025

  • 64 СМЕЕХ

    2 0 Отговор
    Звъннете на Боко и Шиши - лично ще отрежат тръбата с флекса.

    19:10 16.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Карл Три

    0 2 Отговор
    По същия начин, преди да бъде взривен "Северен поток", руснаците спраха напълно транзита по него, защото щели да планират да правят профилактика. Сега са вдигнали мерник на "Турски поток".

    19:11 16.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор
    Защо русофила мрази България? Какъв е проблема на русофилията с Украйна?

    19:24 16.10.2025

  • 69 .....

    0 0 Отговор
    ХУБАВА НОВИНА !!!

    19:27 16.10.2025

  • 70 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Падението на запада":

    "света" на Путлер, Маду ран, Кимчо и ТВОЯТ измислен виртуален, пеционерски блатен свят !

    19:32 16.10.2025

