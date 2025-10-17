Новини
Свят »
Украйна »
Защо украинската армия иска ракети "Томахоук"?
  Тема: Украйна

Защо украинската армия иска ракети "Томахоук"?

17 Октомври, 2025 16:46 745 41

  • ракети-
  • томахоук-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп

Доставянето на "Томахоук" на Украйна би могло значително да разшири ударните ѝ възможности, позволявайки ѝ да поразява цели дълбоко в руска територия, включително военни бази, логистични центрове, летища и командни центрове

Защо украинската армия иска ракети "Томахоук"? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Доналд Тръмп ще обсъди евентуалната доставка на ракети "Томахоук" на Украйна с президента Володимир Зеленски в петък.

Доставянето на ракети "Томахоук" на Украйна би могло значително да разшири ударните ѝ възможности, позволявайки ѝ да поразява цели дълбоко в руска територия, включително военни бази, логистични центрове, летища и командни центрове, които в момента са извън обсега.

Ракетата за наземно нападение "Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето от кораби и подводници. Прецизно насочваната крилата ракета "Томахоук" може да поразява цели от 1600 км разстояние, дори в силно защитено въздушно пространство. Ракетата е с дължина 6,1 метра, размах на крилата 2,4 метра и тежи около 1510 кг.

Звено на Raytheon произвежда неядрените ракети Томахоук", които могат да бъдат изстрелвани от суша или море. Според бюджетни данни на Пентагона, САЩ планират да закупят 57 ракети през 2026 г. Средната им цена е около 1,11 милиона евро. Съществуват и продължаващи усилия и инвестиции за милиони, целящи модифициране и модернизиране на оръжията, включително системите за насочване.

Американски и съюзнически военни са използвали ракетите в оперативна среда, включително когато американските и британските военноморски сили изстреляха ракети Tomahawk по позиции на бунтовниците хуси в Йемен.

В момента Украйна разполага с няколко ракети с голям обсег, произведени в страната както и други доставени от съюзниците на Киев.

Украинската компания Fire Point наскоро разработи ракетата Фламинго, която украинският президент Володимир Зеленски определи като най-успешното оръжие на страната си. Тя има обхват над 1 609 км, а Украйна съобщи за първата ѝ употреба през август 2025 г.

Украйна разработи противокорабната ракета "Нептун" и я представи през 2015 г. Последващите версии имат обхват от малко над 966 км.

Произведена от Boeing в САЩ, "Харпун" е противокорабна ракета, която използва активно радарно насочване и лети точно над водата, за да избегне отбраната. Може да бъде изстреляна от кораби, подводници, самолети или брегови батареи и има обхват от 139 км.

ATACMS - Произведенa от Lockheed Martin Corp в САЩ, армейската тактическата ракетна система има максимален обхват до 306 км в зависимост от модела. Това е тактическа балистична ракета земя-земя със среден обсег, работеща с твърдо гориво, с дължина около 4 метра. ATACMS може да бъде изстреляна от система за залпов огън M270 (MLRS) или от високомобилната артилерийско-ракетна система M142 (HIMARS).

Ракети Storm Shadow - Произведени от европейската MBDA, тези крилати ракети имат обхват от 249 км с конвенционална бойна глава от 449 кг.


Украйна
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Оценка 1.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Щото

    16 3 Отговор
    Русия им думна всички прехвалени " вносни" пластмасови играчки.

    16:49 17.10.2025

  • 3 Мишел

    16 3 Отговор
    Днес Тръмп е публикувал решението си САЩ да не предоставят Томахоук на Украйна.

    16:50 17.10.2025

  • 4 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Томахавката свети на радарите като Коледната елха пред Софийска община.Руското ПВО ще я брули като циганин кисела джанка.

    16:50 17.10.2025

  • 5 Пич

    8 2 Отговор
    Па.....те не знаят , аз ли да ги мисля глупаците в Украйна !!! Ей сега да им ги дадем , ще обикалят , ще цъкат , и ще мислят че това е резервоар за каруца !!!

    Коментиран от #9

    16:51 17.10.2025

  • 6 Томахоук - Блок 70 вх. Г

    11 1 Отговор
    Идват , без да дойдат !

    16:51 17.10.2025

  • 7 Кочо

    2 5 Отговор
    За разнообразие.

    16:52 17.10.2025

  • 8 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Зеленски е обещал на Тръмп да му изпълни едно желание три пъти .

    16:52 17.10.2025

  • 9 Йоската Кобзон

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Обикалят ...

    16:52 17.10.2025

  • 10 Хахахаха

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Украйна ли започна война бе сбъ р ка ни?

    Коментиран от #22, #34

    16:52 17.10.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    7 0 Отговор
    За да се довършат по-бързо укрите и да настане мир!

    16:52 17.10.2025

  • 12 Бялджип

    10 0 Отговор
    Още първото изречение в тази публикация е лъжа! Тръмп ясно заяви, че ракетите "Томахоук" не са им излишни.

    Зеленски научи за разговора между Путин и Тръмп докато летеше, в самолета над океана. Това беше страшен удар за него. Освен това видяхме, че не го посрещна никой от администрацията на Тръмп.

    16:53 17.10.2025

  • 13 Тити

    1 9 Отговор
    Още в началото навойнат трябваше да им дадат ракети,далечен обсег.

    16:53 17.10.2025

  • 14 инфо

    11 0 Отговор
    Томахоук не е хиперзвукова ракета и е на почтена възраст.

    16:53 17.10.2025

  • 15 Само питам

    11 0 Отговор
    Русия може ли да нанася удари дълбоко в територията на НАТО??

    Коментиран от #23, #29

    16:53 17.10.2025

  • 16 Сатана Z

    8 0 Отговор
    След трагичната новина Жълтопаветната измет очаква опорките за да налази форума с психопатиите си

    16:53 17.10.2025

  • 17 Римската Империя

    9 0 Отговор
    Това са плашипу.так ракети от средата на миналия век.
    Хората сега имат съвременни и модерни ракети..

    16:54 17.10.2025

  • 18 Цък, отказал се,

    8 1 Отговор
    соросоидите и форумните уктротролове са в траур и плачат .

    16:54 17.10.2025

  • 19 Томахоук - Блок 70

    6 2 Отговор
    Доставка , ама друг път.

    16:54 17.10.2025

  • 20 доктор

    1 6 Отговор
    Много добра ракета.

    16:54 17.10.2025

  • 21 Ушанка

    4 0 Отговор
    Ракетите Томахоук заминаха за Япония,продадени са вече.

    16:55 17.10.2025

  • 22 Сатана Z

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    А кой я започна ма,госпожа?Имаше Минск но Зеления продължаваше да убива рускоговорящи.
    Що БГ не започне да избива населението в турските райони да видиш какво ще се случи?

    Коментиран от #24, #36

    16:56 17.10.2025

  • 23 Никой не напада НАТО.

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    Умира веднага.

    Коментиран от #28

    16:57 17.10.2025

  • 24 Изпражнението гайтанджиева

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Това са руски фейкове.

    17:00 17.10.2025

  • 25 Тома

    3 0 Отговор
    Укронацистите искат ракети томахоук защото ги подкокоросват да започне трета световна война.

    17:00 17.10.2025

  • 26 Небесен Йерусалим

    0 2 Отговор
    Защо ционисткият шабатник Пуслер загадъчно и многоходово избива руснаци, а другия шабадник Зеленски - украинци?

    17:00 17.10.2025

  • 27 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Накратко:

    1. Вашингтон няма да даде ракети "Томахоук" на Киев.

    2. "Томахоук" не могат да променят хода на бойните действия.

    3. За четири години дотук, видяхме много "вундервафета", за които Киев се хващаше като удавник за сламка: Давелин, Стингър, Байрактар, М777, Арчър, Цезар, Абрамс, Леопард, Чаланджър, Страйкър, Брадли, Пейтриът, Старлинк, Хаймарс, АТАКМС, Стормшадоу/СКАЛП, Ф-16 ... и мн.други! Всички те с нищо не помогнаха за "победа" на Киев, напротив донесоха само репутационни щети на производителите си и на НАТО като военен блок. Така ще стане и с Томахоук.

    Коментиран от #30, #32, #33, #39

    17:01 17.10.2025

  • 28 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Никой не напада НАТО.":

    То едно НАто, с немит член да го сочиш.

    17:02 17.10.2025

  • 29 Кретен!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    Децата и парите ни са там.

    Коментиран от #31

    17:03 17.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Оуигофуен

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кретен!":

    Кому члена държат там, нямат ли си държава?

    17:05 17.10.2025

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 80":

    Кретен че, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    17:05 17.10.2025

  • 33 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 80":

    И ти, ли като мен си правен в задната дупка?

    17:06 17.10.2025

  • 34 Саша Грей

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Разбира се че Украйна започна войната. Имаше една 64 километрова колона към Киев с млади момци с теменужки и лалета в ръце, които се готвеха малко от по-рано да зарадват жените за 8-ми март, но свирепите украинци ги нападнаха! И то на собствената си земя! Наглеци! Много добре си спомням всичко.

    17:06 17.10.2025

  • 35 Гай Турий

    3 1 Отговор
    Наглите и беззсрамни просяци от киевската наркохунта искат да тероризират Русия с чужди ракети. Тая паплач ще си плати лично и болезнено във видим хоризонт от време.

    Коментиран от #41

    17:07 17.10.2025

  • 36 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Къде е избивал рускоговорящи бе копейки? Нали Зеленски и Сирски са руско говорящи? Кой избива руско говорящи, като руско говорящи управляват Украйна? Вие добре ли сте? Тя повече от половината армия във ВСУ са руско говорящи? Кой избива руско говорящи, не става ясно?

    Коментиран от #37

    17:07 17.10.2025

  • 37 Не подценявай копейките.

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    По-прости са отколкото си мислиш.

    17:08 17.10.2025

  • 38 володя

    1 0 Отговор
    Защото с томахавките ще разчисти всички летища на тактическата авиация на Русия. И някои складове с въоръжение също. Но Тръмп не иска войната да свършва бързо, така че такива ракети няма да има за Украйна.

    17:08 17.10.2025

  • 39 Още по:накратко

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 80":

    Тръмп:Досега във войната са убити и осакатени 1,5 милиона руснаци.

    17:10 17.10.2025

  • 40 Зелю Хайдутин

    1 1 Отговор
    Офф, пак ли ще обръщат хода на войната хохълчетата? За кой път вече?

    17:11 17.10.2025

  • 41 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гай Турий":

    Просяци???? Що Просяци??? САЩ са длъжни по договор, да дадат не само оръжие, а и армия трябваше да осигурят, защото са гаранти за суверенитета на Украйна! Та САЩ са длъжни по договор да осигурят оръжие! Ясно ли е?

    17:11 17.10.2025

