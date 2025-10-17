Защо украинската армия иска ракети "Томахоук"?

Доналд Тръмп ще обсъди евентуалната доставка на ракети "Томахоук" на Украйна с президента Володимир Зеленски в петък.

Доставянето на ракети "Томахоук" на Украйна би могло значително да разшири ударните ѝ възможности, позволявайки ѝ да поразява цели дълбоко в руска територия, включително военни бази, логистични центрове, летища и командни центрове, които в момента са извън обсега.

Ракетата за наземно нападение "Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето от кораби и подводници. Прецизно насочваната крилата ракета "Томахоук" може да поразява цели от 1600 км разстояние, дори в силно защитено въздушно пространство. Ракетата е с дължина 6,1 метра, размах на крилата 2,4 метра и тежи около 1510 кг.

Звено на Raytheon произвежда неядрените ракети Томахоук", които могат да бъдат изстрелвани от суша или море. Според бюджетни данни на Пентагона, САЩ планират да закупят 57 ракети през 2026 г. Средната им цена е около 1,11 милиона евро. Съществуват и продължаващи усилия и инвестиции за милиони, целящи модифициране и модернизиране на оръжията, включително системите за насочване.

Американски и съюзнически военни са използвали ракетите в оперативна среда, включително когато американските и британските военноморски сили изстреляха ракети Tomahawk по позиции на бунтовниците хуси в Йемен.

В момента Украйна разполага с няколко ракети с голям обсег, произведени в страната както и други доставени от съюзниците на Киев.

Украинската компания Fire Point наскоро разработи ракетата Фламинго, която украинският президент Володимир Зеленски определи като най-успешното оръжие на страната си. Тя има обхват над 1 609 км, а Украйна съобщи за първата ѝ употреба през август 2025 г.

Украйна разработи противокорабната ракета "Нептун" и я представи през 2015 г. Последващите версии имат обхват от малко над 966 км.

Произведена от Boeing в САЩ, "Харпун" е противокорабна ракета, която използва активно радарно насочване и лети точно над водата, за да избегне отбраната. Може да бъде изстреляна от кораби, подводници, самолети или брегови батареи и има обхват от 139 км.

ATACMS - Произведенa от Lockheed Martin Corp в САЩ, армейската тактическата ракетна система има максимален обхват до 306 км в зависимост от модела. Това е тактическа балистична ракета земя-земя със среден обсег, работеща с твърдо гориво, с дължина около 4 метра. ATACMS може да бъде изстреляна от система за залпов огън M270 (MLRS) или от високомобилната артилерийско-ракетна система M142 (HIMARS).

Ракети Storm Shadow - Произведени от европейската MBDA, тези крилати ракети имат обхват от 249 км с конвенционална бойна глава от 449 кг.