Защо украинската армия иска ракети "Томахоук"?

Доналд Тръмп ще обсъди евентуалната доставка на ракети "Томахоук" на Украйна с президента Володимир Зеленски в петък.
Доставянето на ракети "Томахоук" на Украйна би могло значително да разшири ударните ѝ възможности, позволявайки ѝ да поразява цели дълбоко в руска територия, включително военни бази, логистични центрове, летища и командни центрове, които в момента са извън обсега.
Ракетата за наземно нападение "Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето от кораби и подводници. Прецизно насочваната крилата ракета "Томахоук" може да поразява цели от 1600 км разстояние, дори в силно защитено въздушно пространство. Ракетата е с дължина 6,1 метра, размах на крилата 2,4 метра и тежи около 1510 кг.
Звено на Raytheon произвежда неядрените ракети Томахоук", които могат да бъдат изстрелвани от суша или море. Според бюджетни данни на Пентагона, САЩ планират да закупят 57 ракети през 2026 г. Средната им цена е около 1,11 милиона евро. Съществуват и продължаващи усилия и инвестиции за милиони, целящи модифициране и модернизиране на оръжията, включително системите за насочване.
Американски и съюзнически военни са използвали ракетите в оперативна среда, включително когато американските и британските военноморски сили изстреляха ракети Tomahawk по позиции на бунтовниците хуси в Йемен.
В момента Украйна разполага с няколко ракети с голям обсег, произведени в страната както и други доставени от съюзниците на Киев.
Украинската компания Fire Point наскоро разработи ракетата Фламинго, която украинският президент Володимир Зеленски определи като най-успешното оръжие на страната си. Тя има обхват над 1 609 км, а Украйна съобщи за първата ѝ употреба през август 2025 г.
Украйна разработи противокорабната ракета "Нептун" и я представи през 2015 г. Последващите версии имат обхват от малко над 966 км.
Произведена от Boeing в САЩ, "Харпун" е противокорабна ракета, която използва активно радарно насочване и лети точно над водата, за да избегне отбраната. Може да бъде изстреляна от кораби, подводници, самолети или брегови батареи и има обхват от 139 км.
ATACMS - Произведенa от Lockheed Martin Corp в САЩ, армейската тактическата ракетна система има максимален обхват до 306 км в зависимост от модела. Това е тактическа балистична ракета земя-земя със среден обсег, работеща с твърдо гориво, с дължина около 4 метра. ATACMS може да бъде изстреляна от система за залпов огън M270 (MLRS) или от високомобилната артилерийско-ракетна система M142 (HIMARS).
Ракети Storm Shadow - Произведени от европейската MBDA, тези крилати ракети имат обхват от 249 км с конвенционална бойна глава от 449 кг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Щото
16:49 17.10.2025
3 Мишел
16:50 17.10.2025
4 Сатана Z
16:50 17.10.2025
5 Пич
Коментиран от #9
16:51 17.10.2025
6 Томахоук - Блок 70 вх. Г
16:51 17.10.2025
7 Кочо
16:52 17.10.2025
8 Сатана Z
16:52 17.10.2025
9 Йоската Кобзон
До коментар #5 от "Пич":Обикалят ...
16:52 17.10.2025
10 Хахахаха
До коментар #1 от "Сатана Z":Украйна ли започна война бе сбъ р ка ни?
Коментиран от #22, #34
16:52 17.10.2025
11 БОЛШЕВИК
16:52 17.10.2025
12 Бялджип
Зеленски научи за разговора между Путин и Тръмп докато летеше, в самолета над океана. Това беше страшен удар за него. Освен това видяхме, че не го посрещна никой от администрацията на Тръмп.
16:53 17.10.2025
13 Тити
16:53 17.10.2025
14 инфо
16:53 17.10.2025
15 Само питам
Коментиран от #23, #29
16:53 17.10.2025
16 Сатана Z
16:53 17.10.2025
17 Римската Империя
Хората сега имат съвременни и модерни ракети..
16:54 17.10.2025
18 Цък, отказал се,
16:54 17.10.2025
19 Томахоук - Блок 70
16:54 17.10.2025
20 доктор
16:54 17.10.2025
21 Ушанка
16:55 17.10.2025
22 Сатана Z
До коментар #10 от "Хахахаха":А кой я започна ма,госпожа?Имаше Минск но Зеления продължаваше да убива рускоговорящи.
Що БГ не започне да избива населението в турските райони да видиш какво ще се случи?
Коментиран от #24, #36
16:56 17.10.2025
23 Никой не напада НАТО.
До коментар #15 от "Само питам":Умира веднага.
Коментиран от #28
16:57 17.10.2025
24 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #22 от "Сатана Z":Това са руски фейкове.
17:00 17.10.2025
25 Тома
17:00 17.10.2025
26 Небесен Йерусалим
17:00 17.10.2025
27 az СВО Победа 80
1. Вашингтон няма да даде ракети "Томахоук" на Киев.
2. "Томахоук" не могат да променят хода на бойните действия.
3. За четири години дотук, видяхме много "вундервафета", за които Киев се хващаше като удавник за сламка: Давелин, Стингър, Байрактар, М777, Арчър, Цезар, Абрамс, Леопард, Чаланджър, Страйкър, Брадли, Пейтриът, Старлинк, Хаймарс, АТАКМС, Стормшадоу/СКАЛП, Ф-16 ... и мн.други! Всички те с нищо не помогнаха за "победа" на Киев, напротив донесоха само репутационни щети на производителите си и на НАТО като военен блок. Така ще стане и с Томахоук.
Коментиран от #30, #32, #33, #39
17:01 17.10.2025
28 Някой
До коментар #23 от "Никой не напада НАТО.":То едно НАто, с немит член да го сочиш.
17:02 17.10.2025
29 Кретен!
До коментар #15 от "Само питам":Децата и парите ни са там.
Коментиран от #31
17:03 17.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Оуигофуен
До коментар #29 от "Кретен!":Кому члена държат там, нямат ли си държава?
17:05 17.10.2025
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":Кретен че, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
17:05 17.10.2025
33 Атина Палада
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":И ти, ли като мен си правен в задната дупка?
17:06 17.10.2025
34 Саша Грей
До коментар #10 от "Хахахаха":Разбира се че Украйна започна войната. Имаше една 64 километрова колона към Киев с млади момци с теменужки и лалета в ръце, които се готвеха малко от по-рано да зарадват жените за 8-ми март, но свирепите украинци ги нападнаха! И то на собствената си земя! Наглеци! Много добре си спомням всичко.
17:06 17.10.2025
35 Гай Турий
Коментиран от #41
17:07 17.10.2025
36 Хахахаха
До коментар #22 от "Сатана Z":Къде е избивал рускоговорящи бе копейки? Нали Зеленски и Сирски са руско говорящи? Кой избива руско говорящи, като руско говорящи управляват Украйна? Вие добре ли сте? Тя повече от половината армия във ВСУ са руско говорящи? Кой избива руско говорящи, не става ясно?
Коментиран от #37
17:07 17.10.2025
37 Не подценявай копейките.
До коментар #36 от "Хахахаха":По-прости са отколкото си мислиш.
17:08 17.10.2025
38 володя
17:08 17.10.2025
39 Още по:накратко
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":Тръмп:Досега във войната са убити и осакатени 1,5 милиона руснаци.
17:10 17.10.2025
40 Зелю Хайдутин
17:11 17.10.2025
41 Хахахаха
До коментар #35 от "Гай Турий":Просяци???? Що Просяци??? САЩ са длъжни по договор, да дадат не само оръжие, а и армия трябваше да осигурят, защото са гаранти за суверенитета на Украйна! Та САЩ са длъжни по договор да осигурят оръжие! Ясно ли е?
17:11 17.10.2025