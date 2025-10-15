38-годишен мъж се призна за виновен за палежа на резиденцията на губернатора на щата Пенсилвания Джош Шапиро ВИДЕО

Трийсет и осем годишен мъж се призна вчера за виновен в опит за убийство на губернатора демократ на щата Пенсилвания Джош Шапиро при палеж през април на резиденцията на политика, при който той запалил част от къщата с бутилки от бира, пълни с бензин, докато Шапиро и семейството му спели вътре, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коди Балмър също така се призна за виновен в тероризъм, 22 случая на палеж, 21 случая на безразсъдно поведение и редица други обвинения според стенограми от съда в окръг Дофин в щата Пенсилвания.

Съдия от Пенсилвания осъди Балмър на 25 до 50 години в щатски затвор.

Атаката през април бе част от вълна на политическо насилие в САЩ. През първата половина на 2025 г. в страната е имало около 150 политически мотивирани атаки, което е почти двойно повече от броя им през същия период миналата година, според изследователи на политическото насилие.

По време на емоционално изявление на пресконференция Шапиро каза, че нападението е оказало дълбоко влияние върху него и семейството му и въпреки нарастващото ниво на политическо насилие в САЩ никой не трябва да "се вцепенява и да не действа" по отношение на такива неща.

"Нуждаем се от реална отговорност за актовете на политическо насилие и днес е денят на реалната отговорност за насилието, което дойде тук, в Пенсилвания", каза Шапиро, който се смята за потенциален кандидат за президентската номинация на Демократическата партия на изборите през 2028 г.

След нападението Балмър заяви пред полицията, че "изпитва омраза" към Шапиро и би го пребил с чук, ако беше срещнал губернатора в резиденцията.

Според полицейска заповед за претърсване, издадена през април, когато Балмър се обади на 911, за да си признае, той е казал на полицията, че вярва, че Шапиро, който е евреин, насърчава войната в ивицата Газа и "трябва да спре да убива моите приятели" и "нашият народ е претърпял твърде много от това чудовище".

След нападението над резиденцията на Шапиро в САЩ е имало и други актове на политическо насилие, които са били насочени срещу фигури както от дясното, така и от лявото политическо пространство, отбелязва Ройтерс.