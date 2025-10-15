Новини
Ерик Тръмп: Баща ми ще отиде в Рая, той спря смъртта и разрушенията в целия свят

15 Октомври, 2025 05:18, обновена 15 Октомври, 2025 05:22 627 10

Лично съм бил свидетел как той спря войните, каза синът на американския президент

Ерик Тръмп: Баща ми ще отиде в Рая, той спря смъртта и разрушенията в целия свят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Синът на американския президент Доналд Тръмп, Ерик, изрази увереност, че баща му непременно ще отиде в рая. Той направи това изявление в разговор с американския журналист Бени Джонсън в YouTube канала на блогъра.

Той коментира изявленията на американския лидер, че няма да отиде в „рая“ след смъртта. „Вероятно е твърде скромен, за да каже такова нещо“, каза Ерик. Той отбеляза, че е видял „ръката Божия“, която е водила баща му през „най-невъобразимия, мрачен процес“. Според Тръмп-младши, президентът на САЩ е „спрял смъртта и разрушенията по целия свят“.

„Лично съм бил свидетел как той спря войните“, каза Ерик.

По-рано, в интервю за Fox News, обсъждайки разрешаването на украинската криза, американският лидер заяви, че иска да се опита да стигне до рая. Той припомни, че е „спасил много животи“ в отношенията с Индия и Пакистан и се надява на подобен напредък в конфликта в Украйна.


  • 1 Рогачев

    3 5 Отговор
    Аха,в един казан с Путин !

    05:24 15.10.2025

  • 2 Ерик

    6 0 Отговор
    да не му сипва новичок ?

    05:25 15.10.2025

  • 3 В Русия всички са многоходови

    2 11 Отговор
    Пуслер жертва 2 млн вати да е многоходов

    Коментиран от #4

    05:27 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана

    2 7 Отговор
    Тръмп в Рая, а Путин в Ада, русофилите тоже.

    Имаме сделка.

    05:37 15.10.2025

  • 6 И тоя е побъркан

    12 0 Отговор
    Като семката си!
    Нищо не е спрял! А продължава да подпалва военни конфликти!
    Рая не е за убийци!

    05:41 15.10.2025

  • 7 И тоя...

    10 0 Отговор
    Хапчетата?

    05:43 15.10.2025

  • 8 матей

    8 0 Отговор
    А кой ги запали бе!

    05:47 15.10.2025

  • 9 КВО ДА СЕ ГЪРМИ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чорбара":

    КАТО Е ВЕЧЕ ГРЪМНАТ -МИ ТОИ УМРЯЛ МА

    05:57 15.10.2025

  • 10 батСали

    1 0 Отговор
    Баща ти може и да отиде в рая, но ме притеснява че може да а е скоро!
    Като гледам как натиска демократите...

    06:18 15.10.2025