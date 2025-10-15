Ерик Тръмп: Баща ми ще отиде в Рая, той спря смъртта и разрушенията в целия свят

Синът на американския президент Доналд Тръмп, Ерик, изрази увереност, че баща му непременно ще отиде в рая. Той направи това изявление в разговор с американския журналист Бени Джонсън в YouTube канала на блогъра.
Той коментира изявленията на американския лидер, че няма да отиде в „рая“ след смъртта. „Вероятно е твърде скромен, за да каже такова нещо“, каза Ерик. Той отбеляза, че е видял „ръката Божия“, която е водила баща му през „най-невъобразимия, мрачен процес“. Според Тръмп-младши, президентът на САЩ е „спрял смъртта и разрушенията по целия свят“.
„Лично съм бил свидетел как той спря войните“, каза Ерик.
По-рано, в интервю за Fox News, обсъждайки разрешаването на украинската криза, американският лидер заяви, че иска да се опита да стигне до рая. Той припомни, че е „спасил много животи“ в отношенията с Индия и Пакистан и се надява на подобен напредък в конфликта в Украйна.
1 Рогачев
05:24 15.10.2025
2 Ерик
05:25 15.10.2025
3 В Русия всички са многоходови
Коментиран от #4
05:27 15.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатана
Имаме сделка.
05:37 15.10.2025
6 И тоя е побъркан
Нищо не е спрял! А продължава да подпалва военни конфликти!
Рая не е за убийци!
05:41 15.10.2025
7 И тоя...
05:43 15.10.2025
8 матей
05:47 15.10.2025
9 КВО ДА СЕ ГЪРМИ
До коментар #4 от "Чорбара":КАТО Е ВЕЧЕ ГРЪМНАТ -МИ ТОИ УМРЯЛ МА
05:57 15.10.2025
10 батСали
Като гледам как натиска демократите...
06:18 15.10.2025