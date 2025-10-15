Ерик Тръмп: Баща ми ще отиде в Рая, той спря смъртта и разрушенията в целия свят

Синът на американския президент Доналд Тръмп, Ерик, изрази увереност, че баща му непременно ще отиде в рая. Той направи това изявление в разговор с американския журналист Бени Джонсън в YouTube канала на блогъра.

Той коментира изявленията на американския лидер, че няма да отиде в „рая“ след смъртта. „Вероятно е твърде скромен, за да каже такова нещо“, каза Ерик. Той отбеляза, че е видял „ръката Божия“, която е водила баща му през „най-невъобразимия, мрачен процес“. Според Тръмп-младши, президентът на САЩ е „спрял смъртта и разрушенията по целия свят“.

„Лично съм бил свидетел как той спря войните“, каза Ерик.

По-рано, в интервю за Fox News, обсъждайки разрешаването на украинската криза, американският лидер заяви, че иска да се опита да стигне до рая. Той припомни, че е „спасил много животи“ в отношенията с Индия и Пакистан и се надява на подобен напредък в конфликта в Украйна.