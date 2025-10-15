Новини
Пиян китаец уби с колата си осем души, каращи скутери

15 Октомври, 2025 06:25, обновена 15 Октомври, 2025 06:33 1 070 13

  • китай-
  • скутери-
  • катастрофа-
  • загинали

Още четирима души са хоспитализирани с наранявания

Пиян китаец уби с колата си осем души, каращи скутери - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души загинаха, когато кола блъсна група хора, каращи електрически скутери в източната китайска провинция Шандонг.

Още четирима души са хоспитализирани с наранявания, съобщи местната полиция.

Пострадалите са в стабилно състояние.

37-годишен мъж е шофирал колата. Предварителното разследване показва, че причината за инцидента е шофиране в нетрезво състояние. Шофьорът, управляващ лек автомобил, е ударил множество електрически скутери, съобщи полицията. Един човек е починал на място, а седем са откарани в болница, но лекарите не са успели да ги спасят.

Инцидентът е станал късно вечерта на 14 октомври. Води се допълнително разследване.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и що лъжеш сега?

    6 4 Отговор
    стига си лъгал бе кривогледо говедо

    азиатците не пият алкохол не могат да го разграждат , за тях е убийство да пият алкохол

    вземи иди на екскурзия в азиатска страна да видиш пият ли , тъпааанарПРОСТ

    Коментиран от #2, #3, #4, #13

    06:41 15.10.2025

  • 2 Ами това е

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "и що лъжеш сега?":

    ...нивото на ГлаДният...
    За останалите в екипа му да не казвам...
    Това са фактите УВИ...

    Коментиран от #10, #11

    06:57 15.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тротинетка с турбо

    2 1 Отговор
    Ако беше трезвен, можеше и повече.

    07:06 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Още един коментар за изтриване

    7 0 Отговор
    Два изтрити коментара, и двата написани с учтив тон и без никакви обиди. Защо тогава са изтрити? А първият коментар с обидите все още е наличен... Интересни правила за коментар...

    Коментиран от #12

    07:08 15.10.2025

  • 8 Иван

    2 1 Отговор
    Не е бил китаец.

    07:14 15.10.2025

  • 9 Коко

    3 1 Отговор
    Много и гъсто населени, само милиард и 300 млн.! При нас само 6 милиона и мрем като мухи!
    АМИ ако бяхме все още 9-10 милиона?

    07:16 15.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Още един коментар за изтриване":

    първия коментар е реалността господично

    07:45 15.10.2025

  • 13 Гого Мого

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "и що лъжеш сега?":

    Пият и то много яко, ако не знаеш една от най-скъпите ракии в света е китайска. Явно вярваш на мита че азиатците не пият, да наистина е мит.

    08:12 15.10.2025

Новини по държави:
