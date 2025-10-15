Пиян китаец уби с колата си осем души, каращи скутери

Осем души загинаха, когато кола блъсна група хора, каращи електрически скутери в източната китайска провинция Шандонг.

Още четирима души са хоспитализирани с наранявания, съобщи местната полиция.

Пострадалите са в стабилно състояние.

37-годишен мъж е шофирал колата. Предварителното разследване показва, че причината за инцидента е шофиране в нетрезво състояние. Шофьорът, управляващ лек автомобил, е ударил множество електрически скутери, съобщи полицията. Един човек е починал на място, а седем са откарани в болница, но лекарите не са успели да ги спасят.

Инцидентът е станал късно вечерта на 14 октомври. Води се допълнително разследване.