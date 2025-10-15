Пиян китаец уби с колата си осем души, каращи скутери

Осем души загинаха, когато кола блъсна група хора, каращи електрически скутери в източната китайска провинция Шандонг.
Още четирима души са хоспитализирани с наранявания, съобщи местната полиция.
Пострадалите са в стабилно състояние.
37-годишен мъж е шофирал колата. Предварителното разследване показва, че причината за инцидента е шофиране в нетрезво състояние. Шофьорът, управляващ лек автомобил, е ударил множество електрически скутери, съобщи полицията. Един човек е починал на място, а седем са откарани в болница, но лекарите не са успели да ги спасят.
Инцидентът е станал късно вечерта на 14 октомври. Води се допълнително разследване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и що лъжеш сега?
азиатците не пият алкохол не могат да го разграждат , за тях е убийство да пият алкохол
вземи иди на екскурзия в азиатска страна да видиш пият ли , тъпааанарПРОСТ
Коментиран от #2, #3, #4, #13
06:41 15.10.2025
2 Ами това е
До коментар #1 от "и що лъжеш сега?":...нивото на ГлаДният...
За останалите в екипа му да не казвам...
Това са фактите УВИ...
Коментиран от #10, #11
06:57 15.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тротинетка с турбо
07:06 15.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Още един коментар за изтриване
Коментиран от #12
07:08 15.10.2025
8 Иван
07:14 15.10.2025
9 Коко
АМИ ако бяхме все още 9-10 милиона?
07:16 15.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
До коментар #7 от "Още един коментар за изтриване":първия коментар е реалността господично
07:45 15.10.2025
13 Гого Мого
До коментар #1 от "и що лъжеш сега?":Пият и то много яко, ако не знаеш една от най-скъпите ракии в света е китайска. Явно вярваш на мита че азиатците не пият, да наистина е мит.
08:12 15.10.2025