Махмуд Абас осъди убийствата на Хамас в Газа

Администрацията на палестинския президент Махмуд Абас осъжда извънсъдебните убийства на цивилни в ивицата Газа от членове на радикалното движение Хамас, съобщи информационната агенция WAFA.

„Хамас се стреми да възстанови управлението си над населението чрез сила и терор“, се казва в изявлението. „Извънсъдебни убийства се извършват в различни райони на ивицата Газа през последните дни, отнемайки десетки животи.“

В изявлението се отбелязва, че „тези гнусни престъпления се извършват във време, когато палестинският народ страда от опустошителните последици от войната и блокадата“. „Считаме подобни действия на Хамас за неприемливи и ги разглеждаме като грубо нарушение на правата на човека и сериозна атака срещу върховенството на закона“, подчертава се в изявлението.

Администрацията на Абас призовава за незабавно прекратяване на насилието и твърди, че Хамас подкопава усилията за обединяване на институциите на палестинска държава. „Изискваме всички отговорни за нападенията срещу беззащитни цивилни да бъдат изправени пред правосъдието“, се казва в изявлението. „Опитите на Хамас да консолидира властта си в ивицата Газа противоречат на висшите интереси на палестинския народ и създават претекст за удължаване на окупацията.“

На 14 октомври вестник „Ашарк ал-Аусат“ съобщи за престрелки между бойци на Хамас и арабски племенни отряди за самоотбрана, случили се в кварталите Ас-Сабра и Тел ал-Хава в град Газа. Според вестника и двете страни са понесли жертви в сблъсъците, които продължават от 11 октомври. В крайна сметка радикалите са изгонили милициите от йорданска полева болница, която е служила като подслон за техните семейства.