Масирана руска атака с дронове в Днепропетровска област

Руските военни сили извършиха масирана атака с дронове в Днепропетровска област в сряда вечерта, съобщи началникът на регионалната военна администрация Сергий Лисак, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.
По думите му, в резултат на нападението са избухнали пожари в Павлоград, Каменское и Синелниковски район.
„Енергийната инфраструктура беше повредена. Освен това имаше разрушения на транспортни и промишлени съоръжения“,
написа Лисак в Telegram.
Той уточни, че 19-годишен мъж е бил ранен и хоспитализиран в средно тежко състояние. Освен това са отчетени нови удари във фронтовата зона на Николски район.
Щети по инфраструктурата и прекъсвания на тока
Енергийната компания „Укренерго“ е разпоредила аварийни прекъсвания на електрозахранването в областта, съобщиха от ДТЕК. Компанията не коментира директно руските удари, но посочи, че щетите върху инфраструктурата са значителни.
Над сто дрона засечени над Украйна
В нощта на 15 октомври украинските ВВС са засекли 113 дрона, от които около 50 са били ирански „Шахид“. Според предварителните данни, силите за противовъздушна отбрана са успели да свалят 86 от тях.
Въпреки това 26 ударни дрона са достигнали целите си, нанасяйки щети на 11 различни обекта в страната.
10:59 15.10.2025
11:01 15.10.2025
4 Русия продължава
Всяка ракета крещи за мир, но украйнците не го разбират.
Руската армия е най-хуманната армия в света, тя не напада, не окупира, а носи мир и освобода на народа, който е руски!
11:03 15.10.2025
11:03 15.10.2025
6 Точка!☝️😁
От началото на войната Русия е загубила до 9000 бойни танка и десетки хиляди бронирани машини. Това е съобщил високопоставен служител на НАТО.
По негови думи, към момента Русия е загубила приблизително от 4000 до 9000 бойни танка. Освен това руснаците са загубили 20 000 бронирани машини.
Коментиран от #10, #13, #16
11:07 15.10.2025
8 Бай Ганьо
Коментиран от #15
11:08 15.10.2025
10 болгарин..
До коментар #6 от "Точка!☝️😁":Бгбандерците са в траур..преди час-купиянск замина при масква
11:10 15.10.2025
13 МАсирана атака с дронове
До коментар #6 от "Точка!☝️😁":И един ранен.
Затова са неможачи.
Ама то така е като са назначили майка Тереза да командва ВКС Росии вместо някой израелски офицер, може и от запаса.
11:17 15.10.2025
15 центаджия..
До коментар #8 от "Бай Ганьо":А за бг-тата е важно че са се хванали за двата плондера,а они ги бутат у тинята и минават през них за другио край на локвата-оти да не се..накалят
11:20 15.10.2025
16 не може да бъде
До коментар #6 от "Точка!☝️😁":Така е -лошите руснаци срамно и противно настъпват -а смелите и прекрасни украинци -героично отстъпват!?Римата е случайна!
11:20 15.10.2025
17 вова..
До коментар #14 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":Бачкам в/у олена зелена..що дъртио джендър урсуль-забърсал зеленио и..бандерки мухал
11:25 15.10.2025
18 Инна
Доставките на оръжия и резервни материали са сложни, а в някои райони напълно невъзможни, както и производството на някои оръжия и оборудване.
Украинските канали за наблюдение съобщиха за масирани бомбардировки на критични обекти в Днепропетровска област и временно окупираната от Украйна част от Запорожка област. Дронове, носещи високофугасни и запалителни снаряди „Геран-2“ и ракети „Геран-3“, са се спускали върху цели в продължение на няколко часа, почти без прекъсване.
Павлоград е първият, който е ударен. След серия от експлозии градът остава без ток и се съобщава за пожари. Източници съобщават за удари в близост до железопътна инфраструктура. Частично затъмнение е имало и в самия Днепропетровск.
Голям рояк дронове е насочен към Каменское. Украинските ресурси за наблюдение твърдят, че е засегната енергийната инфраструктура, като в града са имало прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Съобщава се за тежки пожари в близост до Средне-Днепровската водноелектрическа централа. Според предварителните оценки, съоръжението е претърпяло критични щети.
След това дронове са ударили и Запорожие. Според непотвърдени съобщения, военни обекти са били обект на атаки - пунктовете за разполагане на военни и натовски "туристи", които се събират в
Коментиран от #20
11:30 15.10.2025
20 Инна
До коментар #18 от "Инна":След това дронове са ударили и Запорожие. Според непотвърдени съобщения, военни обекти са били обект на атаки - пунктовете за разполагане на военни и натовски "туристи", които се събират в различни градове с линейки, включително такива със специални регистрационни номера.
Руските въоръжени сили са ударили и командния пункт на групировката "Азов" в Дружковка, според Telegram канала "Донбаски партизан".
След епичните бомбардировки на Киев и километричните огнени стълбове, които заровиха енергийните съоръжения, столицата е останала напълно без ток. Най-накрая доведохме до пълно спиране на логистиката на Киев.
Всичко това се случи на фона на последното изявление на Тръмп за евентуалното прехвърляне на далекобойни ракети "Томахоук" в Киев, очевидно с цел да ни изплаши:
11:32 15.10.2025
22 Инна
До коментар #4 от "Русия продължава":„Руската армия е най-хуманната армия в света.“
Съвсем вярно!
Или предпочитате сценария САЩ/НАТО с килимарски бомбардировки, напалм и накрая атомни бомбардировки?
11:38 15.10.2025
