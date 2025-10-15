Новини
Масирана руска атака с дронове в Днепропетровска област

15 Октомври, 2025 10:55, обновена 15 Октомври, 2025 10:58 791 23

  • масирана атака-
  • днепропетровска област-
  • руска атака

Повредена е енергийна инфраструктура, има пожари и ранен цивилен

Масирана руска атака с дронове в Днепропетровска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските военни сили извършиха масирана атака с дронове в Днепропетровска област в сряда вечерта, съобщи началникът на регионалната военна администрация Сергий Лисак, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите му, в резултат на нападението са избухнали пожари в Павлоград, Каменское и Синелниковски район.

„Енергийната инфраструктура беше повредена. Освен това имаше разрушения на транспортни и промишлени съоръжения“,
написа Лисак в Telegram.

Той уточни, че 19-годишен мъж е бил ранен и хоспитализиран в средно тежко състояние. Освен това са отчетени нови удари във фронтовата зона на Николски район.

Щети по инфраструктурата и прекъсвания на тока

Енергийната компания „Укренерго“ е разпоредила аварийни прекъсвания на електрозахранването в областта, съобщиха от ДТЕК. Компанията не коментира директно руските удари, но посочи, че щетите върху инфраструктурата са значителни.

Над сто дрона засечени над Украйна

В нощта на 15 октомври украинските ВВС са засекли 113 дрона, от които около 50 са били ирански „Шахид“. Според предварителните данни, силите за противовъздушна отбрана са успели да свалят 86 от тях.

Въпреки това 26 ударни дрона са достигнали целите си, нанасяйки щети на 11 различни обекта в страната.


Русия
Оценка 4.9 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На запад няма медии Северна Корея с 3ти

    17 0 Отговор
    А в Палестина как е?

    10:59 15.10.2025

  • 2 име

    27 0 Отговор
    Бандерите са хлебарки, ток вода и топло казаха че не им трябва, щото било от руZко време. Евpoгeйвете също свикнаха да не се къпят, че да му е гадно на Путин. Идилия се заформя тази зима в Европа.

    Коментиран от #9

    11:01 15.10.2025

  • 3 верваме ви

    24 0 Отговор
    26 дрона ударили 11 обекта и цял бандеристан на тъмно и без газ и ТЕЦове!

    11:03 15.10.2025

  • 4 Русия продължава

    9 16 Отговор
    да носи мир в Украйна, като изпраща ракети на мира.
    Всяка ракета крещи за мир, но украйнците не го разбират.
    Руската армия е най-хуманната армия в света, тя не напада, не окупира, а носи мир и освобода на народа, който е руски!

    Коментиран от #22

    11:03 15.10.2025

  • 5 Пич

    24 2 Отговор
    Европа не може да се справи с проблемиите си при сегашният дизайн на малоумните европейски елити !!! Затова и трябва враг !!! Но си играят с огъня , защото врагът макар и измислен , е истински !!!

    11:03 15.10.2025

  • 6 Точка!☝️😁

    3 27 Отговор
    Рашистите са терористи и неможачи. За 3 години и половина не можаха да превземат 30% от Донбас и просиха севернокорейци от Кимчо за да освободят Курска област .
    От началото на войната Русия е загубила до 9000 бойни танка и десетки хиляди бронирани машини. Това е съобщил високопоставен служител на НАТО.

    По негови думи, към момента Русия е загубила приблизително от 4000 до 9000 бойни танка. Освен това руснаците са загубили 20 000 бронирани машини.

    Коментиран от #10, #13, #16

    11:07 15.10.2025

  • 7 болгарин..

    16 1 Отговор
    Това е работа на новите гербери,трето поколение-сдеяни в челябинске..те използват релефо,изведнъж се издигат и пускат вакум пикиращите аерозоли и те проникват навсякаде и потом бум и крах набандерското племе,дека се е покрило

    11:08 15.10.2025

  • 8 Бай Ганьо

    2 21 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    Коментиран от #15

    11:08 15.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 болгарин..

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "Точка!☝️😁":

    Бгбандерците са в траур..преди час-купиянск замина при масква

    11:10 15.10.2025

  • 11 гост

    20 0 Отговор
    Малко им е на укрофашистката хунта. Жалко, че страдат и го отнасят обикновените хора. А англосаксите се кефят, че за пореден път успяха да насъскат два братски народа/ а може би един/ един срещу друг!

    11:11 15.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МАсирана атака с дронове

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точка!☝️😁":

    И един ранен.
    Затова са неможачи.
    Ама то така е като са назначили майка Тереза да командва ВКС Росии вместо някой израелски офицер, може и от запаса.

    11:17 15.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 центаджия..

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Ганьо":

    А за бг-тата е важно че са се хванали за двата плондера,а они ги бутат у тинята и минават през них за другио край на локвата-оти да не се..накалят

    11:20 15.10.2025

  • 16 не може да бъде

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точка!☝️😁":

    Така е -лошите руснаци срамно и противно настъпват -а смелите и прекрасни украинци -героично отстъпват!?Римата е случайна!

    11:20 15.10.2025

  • 17 вова..

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Бачкам в/у олена зелена..що дъртио джендър урсуль-забърсал зеленио и..бандерки мухал

    11:25 15.10.2025

  • 18 Инна

    9 0 Отговор
    Основните удари от 14 до 15 октомври са нанесени по Павлоград, Каменское, Славянск, Харков, Чернигов и Херсон, заяви координаторът на подземния сектор в Николаев Сергей Лебедев в своя Telegram канал.

    Доставките на оръжия и резервни материали са сложни, а в някои райони напълно невъзможни, както и производството на някои оръжия и оборудване.

    Украинските канали за наблюдение съобщиха за масирани бомбардировки на критични обекти в Днепропетровска област и временно окупираната от Украйна част от Запорожка област. Дронове, носещи високофугасни и запалителни снаряди „Геран-2“ и ракети „Геран-3“, са се спускали върху цели в продължение на няколко часа, почти без прекъсване.

    Павлоград е първият, който е ударен. След серия от експлозии градът остава без ток и се съобщава за пожари. Източници съобщават за удари в близост до железопътна инфраструктура. Частично затъмнение е имало и в самия Днепропетровск.

    Голям рояк дронове е насочен към Каменское. Украинските ресурси за наблюдение твърдят, че е засегната енергийната инфраструктура, като в града са имало прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Съобщава се за тежки пожари в близост до Средне-Днепровската водноелектрическа централа. Според предварителните оценки, съоръжението е претърпяло критични щети.

    След това дронове са ударили и Запорожие. Според непотвърдени съобщения, военни обекти са били обект на атаки - пунктовете за разполагане на военни и натовски "туристи", които се събират в

    Коментиран от #20

    11:30 15.10.2025

  • 19 стоян георгиев - π4ока

    8 0 Отговор
    Уудриий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански !

    11:31 15.10.2025

  • 20 Инна

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Инна":

    След това дронове са ударили и Запорожие. Според непотвърдени съобщения, военни обекти са били обект на атаки - пунктовете за разполагане на военни и натовски "туристи", които се събират в различни градове с линейки, включително такива със специални регистрационни номера.

    Руските въоръжени сили са ударили и командния пункт на групировката "Азов" в Дружковка, според Telegram канала "Донбаски партизан".

    След епичните бомбардировки на Киев и километричните огнени стълбове, които заровиха енергийните съоръжения, столицата е останала напълно без ток. Най-накрая доведохме до пълно спиране на логистиката на Киев.

    Всичко това се случи на фона на последното изявление на Тръмп за евентуалното прехвърляне на далекобойни ракети "Томахоук" в Киев, очевидно с цел да ни изплаши:

    11:32 15.10.2025

  • 21 Луд с картечница

    10 0 Отговор
    Само яко млатене за бандеровците ,те от друго и не разбират !Колто повече толкова повече !

    11:34 15.10.2025

  • 22 Инна

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русия продължава":

    „Руската армия е най-хуманната армия в света.“
    Съвсем вярно!
    Или предпочитате сценария САЩ/НАТО с килимарски бомбардировки, напалм и накрая атомни бомбардировки?

    11:38 15.10.2025

  • 23 И каква енергийна инфраструктура?

    1 0 Отговор
    Като гледам на снимката на човекът са му строшили къщата.

    11:56 15.10.2025

