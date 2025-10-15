Масирана руска атака с дронове в Днепропетровска област

Руските военни сили извършиха масирана атака с дронове в Днепропетровска област в сряда вечерта, съобщи началникът на регионалната военна администрация Сергий Лисак, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите му, в резултат на нападението са избухнали пожари в Павлоград, Каменское и Синелниковски район.

„Енергийната инфраструктура беше повредена. Освен това имаше разрушения на транспортни и промишлени съоръжения“,

написа Лисак в Telegram.

Той уточни, че 19-годишен мъж е бил ранен и хоспитализиран в средно тежко състояние. Освен това са отчетени нови удари във фронтовата зона на Николски район.

Щети по инфраструктурата и прекъсвания на тока

Енергийната компания „Укренерго“ е разпоредила аварийни прекъсвания на електрозахранването в областта, съобщиха от ДТЕК. Компанията не коментира директно руските удари, но посочи, че щетите върху инфраструктурата са значителни.

Над сто дрона засечени над Украйна

В нощта на 15 октомври украинските ВВС са засекли 113 дрона, от които около 50 са били ирански „Шахид“. Според предварителните данни, силите за противовъздушна отбрана са успели да свалят 86 от тях.

Въпреки това 26 ударни дрона са достигнали целите си, нанасяйки щети на 11 различни обекта в страната.