Шестима ранени при масирана руска атака с дронове в Одеса

Шестима души бяха ранени тази нощ при масирана руска атака с дронове срещу украинския град Одеса, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По негови данни са нанесени щети на енергийна и гражданска инфраструктура, предава БТА.
„Шестима души бяха ранени, двама от тях бяха спасени от затрупани апартаменти. На още 33 души, включително шест деца, е оказана психологическа помощ след нощната атака с дронове“, посочи Кипер в канала си в приложението „Телеграм“.
Подразделенията на противовъздушната отбрана успяха да унищожат по-голямата част от вражеските цели, но падналите отломки и взривната вълна са причинили щети по граждански и енергийни обекти. Повредени са врати и остъкляване на седем жилищни блока, административна сграда и автомобили.
„Част от Пересипски район на Одеса остана без ток. Работят аварийни пунктове, където жителите могат да се стоплят и да заредят телефоните си“, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак. Действа градски оперативен щаб, а общинските служби отстраняват последствията от нападението.
Коментиран от #9
09:51 04.12.2025
2 Наблюдател
Например: Подпишете договор и вземете 1 милион гривни. … Но през годината.
И също през януари 2025 г. украинските медии започнаха да популяризират първите 11 такива "доброволци".
Годината все още не е минала, и отново журналистите решиха да разберат съдбата на тези "първи единадесет".
Оказа се, че е много различна, но с общ резултат – никой не получава желания милион:
- Трима пропаднали без вести (считайте ги за мъртви).
- Четирима демобилизирани с тежки наранявания (станали са инвалидни).
- Един е бил демобилизиран поради болест (най-хитрият)
- Двама дезертирали (най-умните)
- Един се е самоубил (или са го самоубили).
Общо взето, никой от тях не успя да стане милионер.
09:52 04.12.2025
3 гост
Коментиран от #7, #11
09:54 04.12.2025
4 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
09:54 04.12.2025
5 Миролюб Войнов, зенитчик
Коментиран от #13
09:55 04.12.2025
6 Я пък тоя
А храна и вода?
09:56 04.12.2025
7 Мустафа Кемал Ататюрк
До коментар #3 от "гост":"....Одеса, Николаев, Севастопол, Измаил са руски градове ..."
Крим е турски, Сибир китайски, Курилите японски.
И сега кво правим - возвращаем ?
Коментиран от #14
09:58 04.12.2025
8 Я пък тоя
Тая ли дупчица дето са снимали е ранила 6 души посред нощ и на 33 души от които 6 деца са потърсили психологическа помощ?
😂😂😂
09:59 04.12.2025
9 Лука
До коментар #1 от "Вашето мнение":Такива рашшстки твърдения противоречат на документи на ООН УКРАЙНА Е ЧЛЕН НА ООН ОТ 1945Г.
10:05 04.12.2025
10 отец Щирлиц
10:06 04.12.2025
11 Лука
До коментар #3 от "гост":Тази логика е подвеждащаталогика на рашистите. В даден период почти всеки град е основан или притежание на друга държава . Сегашната ситуация е призната от ООН.
10:11 04.12.2025
12 история
10:15 04.12.2025
13 а стига бе
До коментар #5 от "Миролюб Войнов, зенитчик":Че те четири пъти са ги унищожили всичките рафинерии, руснаците има 40, ти пишеш за 162 унищожени?!? А посмали ман го!
10:21 04.12.2025
14 Да отидат
До коментар #7 от "Мустафа Кемал Ататюрк":да си ги вземат, ако могат.
10:29 04.12.2025