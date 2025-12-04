Шестима ранени при масирана руска атака с дронове в Одеса

Шестима души бяха ранени тази нощ при масирана руска атака с дронове срещу украинския град Одеса, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По негови данни са нанесени щети на енергийна и гражданска инфраструктура, предава БТА.

„Шестима души бяха ранени, двама от тях бяха спасени от затрупани апартаменти. На още 33 души, включително шест деца, е оказана психологическа помощ след нощната атака с дронове“, посочи Кипер в канала си в приложението „Телеграм“.

Подразделенията на противовъздушната отбрана успяха да унищожат по-голямата част от вражеските цели, но падналите отломки и взривната вълна са причинили щети по граждански и енергийни обекти. Повредени са врати и остъкляване на седем жилищни блока, административна сграда и автомобили.

„Част от Пересипски район на Одеса остана без ток. Работят аварийни пунктове, където жителите могат да се стоплят и да заредят телефоните си“, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак. Действа градски оперативен щаб, а общинските служби отстраняват последствията от нападението.