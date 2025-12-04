Новини
Шестима ранени при масирана руска атака с дронове в Одеса
  Тема: Украйна

Шестима ранени при масирана руска атака с дронове в Одеса

4 Декември, 2025 09:50 660 14

Щети по енергийна и гражданска инфраструктура, оказана психологическа помощ на 33 души

Шестима ранени при масирана руска атака с дронове в Одеса - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шестима души бяха ранени тази нощ при масирана руска атака с дронове срещу украинския град Одеса, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По негови данни са нанесени щети на енергийна и гражданска инфраструктура, предава БТА.

„Шестима души бяха ранени, двама от тях бяха спасени от затрупани апартаменти. На още 33 души, включително шест деца, е оказана психологическа помощ след нощната атака с дронове“, посочи Кипер в канала си в приложението „Телеграм“.

Подразделенията на противовъздушната отбрана успяха да унищожат по-голямата част от вражеските цели, но падналите отломки и взривната вълна са причинили щети по граждански и енергийни обекти. Повредени са врати и остъкляване на седем жилищни блока, административна сграда и автомобили.

„Част от Пересипски район на Одеса остана без ток. Работят аварийни пунктове, където жителите могат да се стоплят и да заредят телефоните си“, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак. Действа градски оперативен щаб, а общинските служби отстраняват последствията от нападението.


Украйна
  • 1 Вашето мнение

    14 2 Отговор
    Одеса е руски град

    Коментиран от #9

    09:51 04.12.2025

  • 2 Наблюдател

    11 1 Отговор
    Преди почти година, Бандеровска Украйна прави реклама за попълване на пушечното месо към фронта.
    Например: Подпишете договор и вземете 1 милион гривни. … Но през годината.

    И също през януари 2025 г. украинските медии започнаха да популяризират първите 11 такива "доброволци".

    Годината все още не е минала, и отново журналистите решиха да разберат съдбата на тези "първи единадесет".

    Оказа се, че е много различна, но с общ резултат – никой не получава желания милион:

    - Трима пропаднали без вести (считайте ги за мъртви).
    - Четирима демобилизирани с тежки наранявания (станали са инвалидни).
    - Един е бил демобилизиран поради болест (най-хитрият)
    - Двама дезертирали (най-умните)
    - Един се е самоубил (или са го самоубили).

    Общо взето, никой от тях не успя да стане милионер.

    09:52 04.12.2025

  • 3 гост

    12 0 Отговор
    Одеса, Николаев, Севастопол, Измаил са руски градове основани от Екатерина Велика, а укрите си просят да останат без излаз на море.

    Коментиран от #7, #11

    09:54 04.12.2025

  • 4 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    4 0 Отговор
    че като гледам снимката тука е по разкопано и без да има война

    09:54 04.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, зенитчик

    2 5 Отговор
    Абе кво все стрелят тия смотани ру3наци вече Четири Года и нищо си не могат уцели ??? Само тая година Украйна унищожи 162 рафинерии и склада топливо, без една жертва, рушняка пуца като на дагестанска сватба, дето свари 😄

    Коментиран от #13

    09:55 04.12.2025

  • 6 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    "пунктове, където жителите могат да се стоплят и да заредят телефоните си“
    А храна и вода?

    09:56 04.12.2025

  • 7 Мустафа Кемал Ататюрк

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    "....Одеса, Николаев, Севастопол, Измаил са руски градове ..."

    Крим е турски, Сибир китайски, Курилите японски.
    И сега кво правим - возвращаем ?

    Коментиран от #14

    09:58 04.12.2025

  • 8 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Коментар към снимката:
    Тая ли дупчица дето са снимали е ранила 6 души посред нощ и на 33 души от които 6 деца са потърсили психологическа помощ?
    😂😂😂

    09:59 04.12.2025

  • 9 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Такива рашшстки твърдения противоречат на документи на ООН УКРАЙНА Е ЧЛЕН НА ООН ОТ 1945Г.

    10:05 04.12.2025

  • 10 отец Щирлиц

    2 1 Отговор
    Колко българи живеят в Одеса, може би живеят в окопите за пушено месо горките..

    10:06 04.12.2025

  • 11 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Тази логика е подвеждащаталогика на рашистите. В даден период почти всеки град е основан или притежание на друга държава . Сегашната ситуация е призната от ООН.

    10:11 04.12.2025

  • 12 история

    0 1 Отговор
    Ей,германците го запазиха този прекрасен стар руски град с история.Днес ще го разсипят.

    10:15 04.12.2025

  • 13 а стига бе

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, зенитчик":

    Че те четири пъти са ги унищожили всичките рафинерии, руснаците има 40, ти пишеш за 162 унищожени?!? А посмали ман го!

    10:21 04.12.2025

  • 14 Да отидат

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мустафа Кемал Ататюрк":

    да си ги вземат, ако могат.

    10:29 04.12.2025

