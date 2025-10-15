Дерегулацията на ЕС: Брюксел търси баланс между собствените интереси и натиска от САЩ

Дерегулацията на Европейския съюз не е единствено с цел да угоди на Вашингтон, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен в интервю за „Политико“. Според него Брюксел трябва да разхлаби собствените си правила, като същевременно защитава независимостта си от външен натиск, предава News.bg.

„Това е като яйце от Киндер. Служи за повече от една цел“, отбеляза Расмусен.

„Трябва да поемем по този път в наш собствен интерес, но това също така обслужва и интересите на другите.“

Изказването бе направено преди ключова среща на лидерите на страните от ЕС, където дерегулацията ще заеме централно място. Очаква се те да призоват Европейската комисия да ускори усилията за намаляване на бюрокрацията - стъпка, която датският министър определя като жизненоважна за поддържане на конкурентоспособността на Европа.

„Ако нашите инвеститори бъдат посрещнати с червен килим в САЩ и с бюрокрация в Европа, те в крайна сметка ще изберат САЩ“, каза Расмусен.

Повече от година Брюксел съкращава бюрократични процедури в областта на екологията, за да възстанови конкурентоспособността на европейските индустрии спрямо американските и китайските конкуренти. В момента се разработват девет пакета за опростяване, обхващащи секторите на отбраната, околната среда и цифровите технологии.

Трансатлантическо напрежение и Китайски фактор

Правилата на ЕС предизвикаха недоволство у президента Доналд Тръмп, който заплаши с повишаване на митата заради предполагаемо дискриминиране на американски компании. Франция и Германия подкрепят кампания за дерегулация, включително в областта на околната среда.

В същото време Брюксел се опитва да задържи Вашингтон на своя страна, като представя дерегулацията като самостоятелно преразглеждане на политиката, а не като отстъпка под натиск.

Расмусен направи изказването си по време на срещата на министрите на търговията от ЕС в Дания, която председателства Съвета на ЕС. Срещата бе засенчена от действията на Китай за ограничаване на износа на редкоземни елементи, което допълнително усложнява ситуацията пред ЕС на фона на разрив между САЩ и Китай. Брюксел призова Г-7 да координира отговора си на ограниченията.

Търговска сделка с Вашингтон и бъдещи преговори

Расмусен отхвърли идеята за клауза, която би позволила ЕС да преразгледа условията на търговската сделка със САЩ след Тръмп. Според него такава стъпка не би променила реалността.

„Аз живея в реалния свят и трябва да се справяме с настоящата администрация на САЩ“, каза той.

Подобна позиция сподели и Томас Бърн, министър по европейските въпроси на Ирландия:

„Включването на клаузи за преразглеждане не е в интерес на европейските граждани.“

Европейският парламент настоя за анализ на условията, предоставени на администрацията на Тръмп, след критики, че трансатлантическата сделка е изкривена в полза на САЩ.

Расмусен не изключи възможността за предоговаряне на сделката в бъдеще - но само когато ефектите от търговския протекционизъм на САЩ започнат да се усещат в американското общество.

„Сигурен съм, че в средносрочна перспектива ще видим последствията от тази стратегия в САЩ. Тогава трябва да сме готови да предоговорим нещата“, посочи бившият датски премиер.