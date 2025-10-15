Новини
Свят »
Белгия »
Шефът на НАТО: Русия никога не може да спечели тази война! Време е да убедим Путин в това

15 Октомври, 2025 22:23 1 424 100

  • марк рюте-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Марк Рюте съобщи още, че от днес вече половината страни от НАТО изразяват готовност да допринасят за покупка на оръжия от САЩ и предоставянето им на силите на Киев

Шефът на НАТО: Русия никога не може да спечели тази война! Време е да убедим Путин в това - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Трябва да убедим (руския президент Владимир) Путин, че никога не може да спечели войната в Украйна, посочи днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление с украинския военен министър Денис Шмигал, съобщи БТА.

Остава още работа в това отношение, добави Рюте и отбеляза, че на днешното заседание на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел е обсъдена възможността съюзниците да повишат подкрепата за Киев, за да бъде Украйна възможно най-силна. По неговите думи съюзниците и техните партньори трябва да продължат да доставят за украинската страна оръжие за нанасяне на поражения и средства за противовъздушна отбрана (ПВО).

Той съобщи, че от днес вече половината страни от НАТО изразяват готовност да допринасят за покупка на оръжия от САЩ и предоставянето им на силите на Киев.

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО, се осигуряват от САЩ, отбеляза министър Шмигал. Държавите от ЕС плащат за доставките на средства за ПВО към Украйна и ни помагат да оцелеем в предстоящата тежка зима. Разбираме, че Путин ще продължи със своя терор, обобщи той. Министърът посочи, че днес е било обсъдено бъдещето на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове и възможната доставка на ракети с голям обсег за украинските сили.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе нещастнико

    64 10 Отговор
    Затова са ви извадили всички боклуци денонощно да се излагате и борите Русия с лъжи. Запада удари дъното. да ви купува за да се унищожава Украйна.

    Коментиран от #8

    22:26 15.10.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    54 5 Отговор
    Хахахаха,до сега какво се мъчихте бе мушмули

    Коментиран от #4

    22:26 15.10.2025

  • 3 Сатана Z

    58 9 Отговор
    Шефът на НАТО ще изпрати на заколение в Украйна вашите деца.Добре го вижте.Той ще ви зачерни.

    Коментиран от #6, #36, #65

    22:27 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    34 45 Отговор
    Това го знаят и децата от забавачницата...
    Когато изплува крайцера Москва ☝️ тогава Русия ще победи Украйна ...

    22:27 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да бе

    45 4 Отговор
    Тоест украйна ще спечели? Добре, но вероястта за това вече клони към нула.

    22:28 15.10.2025

  • 10 Сатана Z

    37 2 Отговор
    Шефът на НАТО ,Марк Рюте,е изнудил България да гласува за него срещу падане на ветото за Шенген от страна на Холандия.
    Търгаш безподобен.

    22:28 15.10.2025

  • 11 Хрусчов трябваше да ви удари с 50 мегато

    38 6 Отговор
    С 50 мегатона право една в ню йорк и една у берлин и света сега щеше да е по добро място

    22:29 15.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    46 4 Отговор
    Русия отдавна печели и не може да я спрете, каквото и да говорите.
    Погледнете до какво пиложение докарахте ЕС.
    Време е да признаете истината и да спрете това унижение.

    22:29 15.10.2025

  • 13 Абе нема ли за тоя

    32 2 Отговор
    некпй африканец?

    Коментиран от #97

    22:29 15.10.2025

  • 14 ТИЯ ЛИБЕРАСТИ

    38 3 Отговор
    СЪВСЕМ УБЕДЕНИ В СВОЯТА ТЪПОТИЯ. ХЕЛОИНОВИ ТИКВИ

    22:29 15.10.2025

  • 15 Сатана Z

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "Костадин Костадинов":

    Моите не живеят в Кочината

    Коментиран от #20, #35

    22:29 15.10.2025

  • 16 Любопитен

    36 3 Отговор
    Каква работа има нато в Украйна?

    22:30 15.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тома

    33 4 Отговор
    Нашите са първи да плащат за оръжие на укронацистите като теглят милиарди евро заеми

    22:31 15.10.2025

  • 20 Костадин Костадинов

    7 27 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Всеки живеещ извън Русия е благословен

    22:33 15.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Един

    30 6 Отговор
    Ако имам 5 минути власт ще се насладя на екзекуцията на този нещастник!
    Жалка престъпна евро-мутра!

    22:33 15.10.2025

  • 23 мдаа

    29 8 Отговор
    Рйте може да убеди държавите о НАТО, че ще фалират успешно докато купуват оръжие от САЩ, за да го подаряват на Украйна, която да победи Русия., но само в мокрите си сънища на тотален психопат. Единственото, което ще се случи е, че САЩ ще спечели милиарди, за да забави фалита си, и със сигурност ще фалира и без друго закъсалите държави-членки на северноатлантическия пакт. А руснаците ще се посмеят, те определено имат чувство за хумор, за разлика от Рюте. Въпросът е кой постави България отново на грешната страна на историята, но въпросът е риторичен.

    22:34 15.10.2025

  • 24 Лично мнение

    17 25 Отговор
    Раша ,ако имаше power да победи Украйна ... Путлер нямаше да проси севернокорейци и ракети от Кимчо и дронове от Иран .

    Коментиран от #26

    22:34 15.10.2025

  • 25 Костадин Костадинов

    4 21 Отговор
    Аве ас се питам ама никой не отговаря: што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    22:35 15.10.2025

  • 26 Пропагандата

    12 13 Отговор

    До коментар #24 от "Лично мнение":

    винаги има за цел глупака.

    22:35 15.10.2025

  • 27 Титак

    25 7 Отговор
    Най-голямата ядрена държава не може да спечели, ще капитулира....Рюте, психиатър ти трябва.

    22:36 15.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГОШО

    21 4 Отговор
    НАГЪЛ ПЕДАЛ

    22:37 15.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Няма край руският позор!

    6 22 Отговор
    Няма.

    22:37 15.10.2025

  • 32 Елементарно е

    6 25 Отговор
    Русия е педалскаа държава.

    22:38 15.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Забелязал

    13 16 Отговор
    Тази вечер имаше такива новини ,че русофилите се възпалиха брутално .🤣
    От истината боли ...

    22:39 15.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Споко!

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Куче , което лае, не хапе! Отговорният другар рюте, обикаля напред-назад и дрънка глупости по цял ден единствено с цел да си намери мъж и са се омъжи ! Иначе, няма власт да накара последният натовски новобранец да си лъсне обувките! Старата г-жа Рюте се срамува от него и приказките му! Вместо да и доведе зет, той си губи времето с простотии!

    22:40 15.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Какво

    2 3 Отговор
    ще правим потока от бежанци,с дръпнати очи !

    22:42 15.10.2025

  • 39 Костадин Костадинов

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "Как на кое бе комплекс":

    Оооо пак неудобни въпроси задавам. Извинявай психи,нали няа са фъргаш зарди меня. Продулжавай да повтаряш след като е препоръчително от психиатара

    Коментиран от #41

    22:42 15.10.2025

  • 40 аz СВОПобеда 80

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "Как на кое бе комплекс":

    И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    Коментиран от #44

    22:42 15.10.2025

  • 41 Е неудобни са комплекс

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "Костадин Костадинов":

    Защо мразиш Европа и България бе комплекс и те ползва САЩ за евтино цигане?

    Коментиран от #49

    22:43 15.10.2025

  • 42 атлантически делириум

    7 1 Отговор
    Тая Руте с П, като я удари ПМС и не знае, къде се намира, истеричка!

    22:44 15.10.2025

  • 43 Артилерист

    11 2 Отговор
    Рюте лъже. Той няма друга/реална/ работа в американското/на г7/ НАТО.

    Коментиран от #47, #48, #50

    22:44 15.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    Това е твойта гледна точка.А мойта е ,че Русия внимателно ,да не направи Запада някоя лудост ,пазейки хората си,използвайки по лошата за запада логистика,Лека по Лека смила ресурсите на запада- човешките и экономические.
    Да видим кой е прав.За Сега аз

    Коментиран от #55

    22:45 15.10.2025

  • 46 Ганя Путинофила

    4 10 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    22:45 15.10.2025

  • 47 Те всички продажници

    8 2 Отговор

    До коментар #43 от "Артилерист":

    лъжат и пратиха запада на дъното на света.

    Коментиран от #53

    22:45 15.10.2025

  • 48 Обикновен човек

    1 6 Отговор

    До коментар #43 от "Артилерист":

    Ти кой беше?

    22:46 15.10.2025

  • 49 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #41 от "Е неудобни са комплекс":

    Не отговори на въпроса.🤣❤️

    Коментиран от #52

    22:46 15.10.2025

  • 50 Йосиф Кобзон

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "Артилерист":

    При мен вече няма места.Фул.

    22:48 15.10.2025

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Костадин Костадинов":

    Антлантиста е сатинист ,дженндър ,майкопродавец,предател

    Коментиран от #57

    22:48 15.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Смрадт,

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "Те всички продажници":

    Що си толкова опростачена?

    Коментиран от #56, #64, #71

    22:50 15.10.2025

  • 54 Обективни истини

    7 2 Отговор
    Тоя капуt, първо да направи деца после да говори, кой, какво ще спечели, деее. ее ба и бокLuка му доLeн.

    22:51 15.10.2025

  • 55 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За сега ти не си прав щото загиват руснаци. Колко е лоша западната логистика не знам но е факт чи от 4ри гудини Русия тъни ф кълтъ. Явно си мислиш че Русия е няква икономика на фона на Запада...добре,щом си рекъл,но не знам дали сериозен икономист ще твърди това.За бъдещето не мооо да коментирам . Ти просто си русуфилякъ и всичко е следствие от това т.т.липса на критично и рационално и наличие на пожелателното мислене

    Коментиран от #60, #67

    22:52 15.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Космос

    4 6 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Най много джендър- клубове в света има в москва..Русия е на първо място в света по употреба на твърд хероин и на второ след Нигерия по заразени със СПИН.

    Коментиран от #62, #69, #72, #73

    22:53 15.10.2025

  • 58 Винету

    4 4 Отговор
    Вадя Томахавките и почвам
    Червената Пасмина.
    Навсякъде трябва да има Руска Леш.

    22:53 15.10.2025

  • 59 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Така е комплекс":

    🥰🤣😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #61

    22:53 15.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Само факта":

    Кот кайш,за меня е важно да не са фъргаш, както каза чи сношти чи ши прайш! Няа проблем пофтаряй си мантрите щом заедно с лекарствата вършат работа. Обичам те психчо, радвам са чи си тук!❤️

    Коментиран от #68

    22:56 15.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Той Путин

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Вече прати
    1 Милион Кабзончици
    На заколение.

    Рюте още никого не е пратил
    Бре Рублоидиот.

    Коментиран от #78

    22:58 15.10.2025

  • 66 ТОМАХОУК

    1 3 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти от външният нужник откъде да знаеш?

    Коментиран от #77

    22:59 15.10.2025

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Костадин Костадинов":

    Те и украинци загиват и поляци и Фран цузи и британци и колумбийци.А принудительная мобилизация е в Украйна.А икономиката на Русия я виждат ,аз съм в Москва.За 4 години няма много процент.Добре са нещата

    22:59 15.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Това са безспорни

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Космос":

    Факти.

    22:59 15.10.2025

  • 70 Соловьовче Объркано

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "Само факта":

    Теб Кремля като те прати
    Не е ли достатъчно Красноречив ?

    Коментиран от #74

    22:59 15.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Киркоров

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Космос":

    Моле да не се обиждаме .

    Ние просто си правим
    Голи Вечеринки.и
    Дженди Оргиите
    Ни вървят.

    23:02 15.10.2025

  • 74 Ако кремля

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Соловьовче Объркано":

    пращаше да се казва истината, щеше ли запада да намери прости циганета да борят Русия с тъпота и лъжи, докато САЩ унищожава Европа?

    Коментиран от #81

    23:02 15.10.2025

  • 75 Тошо Сводката

    2 1 Отговор
    На мен ми спряха парите.Ям си сополите.

    23:02 15.10.2025

  • 76 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Къде в Максуда ли
    Изфъскал?

    Коментиран от #80

    23:03 15.10.2025

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "ТОМАХОУК":

    А Ти от градския 00 ли ги ядеш?

    23:03 15.10.2025

  • 78 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Той Путин":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #82

    23:03 15.10.2025

  • 79 Pyccкий Карлик

    1 5 Отговор
    Рюте не би трябвало да дрънка на всеулушание глупости !!! Подкрепата към Украйна трябва да върви тихо, под масата и без излишни приказки. Русия винаги трябва да има лъжливото впечатление че още малко и ще спечели.
    Мечката трябва да бъде доведена до фалит, колапс и колбаси. Само дето този път заклевам се КОЛБАСИ НЯМА ДА ИМА !!! 😁😁😁

    23:05 15.10.2025

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахаха":

    Аз съм в Москва бе ТПК

    Коментиран от #83, #94

    23:05 15.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Особено":

    винаги има за цел глупака.

    23:07 15.10.2025

  • 85 123456

    3 0 Отговор
    Когато слънце изгрее от Запад, всеки трябва да си вземе белия чаршаф и да се наметне и да тръгне спокойно към гробище или канализация ! Всичко друго ще се нареди от самосебе си !

    23:07 15.10.2025

  • 86 Ами

    7 0 Отговор
    Крайниет резултат от цялата работа е, че в опита си да оцелеят САЩ ще разорят Европа.
    Това едва ли ще помогне за оцеляването на САЩ, но поне ще отложи малко неизбежното.
    Малко хора ще забогатеят, много хора ще обеднеят. А когато обеднеят, някой и ще огладнеят.
    А на гладен стомах, на човек започват да му минават едни тъмни мисли :)

    23:11 15.10.2025

  • 87 И запомнете

    3 3 Отговор
    Русия никога няма да спечели тази война ,Невъзможно е

    Коментиран от #89, #96

    23:12 15.10.2025

  • 88 123456

    3 1 Отговор
    Единствената грижа на Рьоте е дали му се е заредила батерията на колелото и дали ще вали докат се прибира - да знае дали да си навие крачолите!

    23:14 15.10.2025

  • 89 То още

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "И запомнете":

    не е започнала война. пак обърка троленето и показа падението на запада.

    23:15 15.10.2025

  • 90 абе

    4 1 Отговор
    Всички ли сте толкова прости идиоти. Не става въпрос кой може да спечели, а да се отстрани пречката на Америка. На Америка и пречи: Европа, Русия, Китай, Ю. Корея, С. Корея ( която пречи и на останалите) и отчасти Япония. Те искат да доминират над всички с помощта на Израел.

    23:17 15.10.2025

  • 91 Перо

    8 1 Отговор
    Разходите за отбрана на ЕС и НАТО са стотици пъти повече от руските, по много причини и това ги изтощава до крайност! Освен това Русия получава помощи и съдействие от много мощни във военноикономическо отношение страни.Тръмп видя на къде отиват нещата и прекрати всякакви помощи, давани преди него, чрез ционисткото лоби! Сега ЕС плаща, а военното производство на САЩ и печалбите нарастват много! А тук цените и инфлацията хвърчат на горе от липса на производство и износ на стоки с голяма възвращаемост!

    Коментиран от #92

    23:17 15.10.2025

  • 92 Оди у Русиа

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "Перо":

    Дедовият ми ли търсиш в страна от ЕС?

    Коментиран от #93

    23:24 15.10.2025

  • 93 Пречи ли

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Оди у Русиа":

    на пропагандата на САЩШ, с която се унищожава Европа?

    23:26 15.10.2025

  • 94 Марш бе

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Гегата у кратуната и в трап!

    23:31 15.10.2025

  • 95 Ако Рюте наистина иска Русия, да

    3 1 Отговор
    да загуби войната и унижи Путин - да си остане само с четирите области и Крим, а не да стигне до Одеса и границата на Полша, вместо Рюте, да въоръжава Украина, е по-добре и по-евтино за данъкоплатците, да накара Украйна да се съгласи веднага на последното предложение на Путин!!!!

    23:33 15.10.2025

  • 96 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "И запомнете":

    Точен сте господине 👌.От руснак войник не става.Там е проблема.

    23:34 15.10.2025

  • 97 Не знам, щото е много дълъг тоя!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе нема ли за тоя":

    И тръбите му, значи, много дълги за запълване

    23:37 15.10.2025

  • 98 В В.П.

    0 0 Отговор
    Рютито е пропаднал наивник..Дращи си глупостите в мрежата ...Ама ,никой не го слуша....Само му показват пози и чупки...Марш в тинята ,гоунюю!

    23:37 15.10.2025

  • 99 В В.П.

    1 0 Отговор
    Палячооо!!.Ахаха

    23:39 15.10.2025

  • 100 В В.П.

    1 1 Отговор
    Никой не обича в ЕСсср тоябастун..Приказките няма да променят нищо..

    23:41 15.10.2025

