Шефът на НАТО: Русия никога не може да спечели тази война! Време е да убедим Путин в това

Трябва да убедим (руския президент Владимир) Путин, че никога не може да спечели войната в Украйна, посочи днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление с украинския военен министър Денис Шмигал, съобщи БТА.
Остава още работа в това отношение, добави Рюте и отбеляза, че на днешното заседание на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел е обсъдена възможността съюзниците да повишат подкрепата за Киев, за да бъде Украйна възможно най-силна. По неговите думи съюзниците и техните партньори трябва да продължат да доставят за украинската страна оръжие за нанасяне на поражения и средства за противовъздушна отбрана (ПВО).
Той съобщи, че от днес вече половината страни от НАТО изразяват готовност да допринасят за покупка на оръжия от САЩ и предоставянето им на силите на Киев.
Основните количества техника, свързана с европейската ПВО, се осигуряват от САЩ, отбеляза министър Шмигал. Държавите от ЕС плащат за доставките на средства за ПВО към Украйна и ни помагат да оцелеем в предстоящата тежка зима. Разбираме, че Путин ще продължи със своя терор, обобщи той. Министърът посочи, че днес е било обсъдено бъдещето на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове и възможната доставка на ракети с голям обсег за украинските сили.
1 Да бе нещастнико
Коментиран от #8
22:26 15.10.2025
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #4
22:26 15.10.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #6, #36, #65
22:27 15.10.2025
5 Факт
Когато изплува крайцера Москва ☝️ тогава Русия ще победи Украйна ...
22:27 15.10.2025
9 Да бе
22:28 15.10.2025
10 Сатана Z
Търгаш безподобен.
22:28 15.10.2025
11 Хрусчов трябваше да ви удари с 50 мегато
22:29 15.10.2025
12 Я пък тоя
Погледнете до какво пиложение докарахте ЕС.
Време е да признаете истината и да спрете това унижение.
22:29 15.10.2025
13 Абе нема ли за тоя
Коментиран от #97
22:29 15.10.2025
14 ТИЯ ЛИБЕРАСТИ
22:29 15.10.2025
15 Сатана Z
До коментар #6 от "Костадин Костадинов":Моите не живеят в Кочината
Коментиран от #20, #35
22:29 15.10.2025
16 Любопитен
22:30 15.10.2025
19 Тома
22:31 15.10.2025
20 Костадин Костадинов
До коментар #15 от "Сатана Z":Всеки живеещ извън Русия е благословен
22:33 15.10.2025
22 Един
Жалка престъпна евро-мутра!
22:33 15.10.2025
23 мдаа
22:34 15.10.2025
24 Лично мнение
Коментиран от #26
22:34 15.10.2025
25 Костадин Костадинов
22:35 15.10.2025
26 Пропагандата
До коментар #24 от "Лично мнение":винаги има за цел глупака.
22:35 15.10.2025
27 Титак
22:36 15.10.2025
29 ГОШО
22:37 15.10.2025
31 Няма край руският позор!
22:37 15.10.2025
32 Елементарно е
22:38 15.10.2025
34 Забелязал
От истината боли ...
22:39 15.10.2025
36 Споко!
До коментар #3 от "Сатана Z":Куче , което лае, не хапе! Отговорният другар рюте, обикаля напред-назад и дрънка глупости по цял ден единствено с цел да си намери мъж и са се омъжи ! Иначе, няма власт да накара последният натовски новобранец да си лъсне обувките! Старата г-жа Рюте се срамува от него и приказките му! Вместо да и доведе зет, той си губи времето с простотии!
22:40 15.10.2025
38 Какво
22:42 15.10.2025
39 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "Как на кое бе комплекс":Оооо пак неудобни въпроси задавам. Извинявай психи,нали няа са фъргаш зарди меня. Продулжавай да повтаряш след като е препоръчително от психиатара
Коментиран от #41
22:42 15.10.2025
40 аz СВОПобеда 80
До коментар #33 от "Как на кое бе комплекс":И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?
Коментиран от #44
22:42 15.10.2025
41 Е неудобни са комплекс
До коментар #39 от "Костадин Костадинов":Защо мразиш Европа и България бе комплекс и те ползва САЩ за евтино цигане?
Коментиран от #49
22:43 15.10.2025
42 атлантически делириум
22:44 15.10.2025
43 Артилерист
Коментиран от #47, #48, #50
22:44 15.10.2025
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":Това е твойта гледна точка.А мойта е ,че Русия внимателно ,да не направи Запада някоя лудост ,пазейки хората си,използвайки по лошата за запада логистика,Лека по Лека смила ресурсите на запада- човешките и экономические.
Да видим кой е прав.За Сега аз
Коментиран от #55
22:45 15.10.2025
46 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
22:45 15.10.2025
47 Те всички продажници
До коментар #43 от "Артилерист":лъжат и пратиха запада на дъното на света.
Коментиран от #53
22:45 15.10.2025
48 Обикновен човек
До коментар #43 от "Артилерист":Ти кой беше?
22:46 15.10.2025
49 Костадин Костадинов
До коментар #41 от "Е неудобни са комплекс":Не отговори на въпроса.🤣❤️
Коментиран от #52
22:46 15.10.2025
50 Йосиф Кобзон
До коментар #43 от "Артилерист":При мен вече няма места.Фул.
22:48 15.10.2025
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Костадин Костадинов":Антлантиста е сатинист ,дженндър ,майкопродавец,предател
Коментиран от #57
22:48 15.10.2025
53 Смрадт,
До коментар #47 от "Те всички продажници":Що си толкова опростачена?
Коментиран от #56, #64, #71
22:50 15.10.2025
54 Обективни истини
22:51 15.10.2025
55 Костадин Костадинов
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За сега ти не си прав щото загиват руснаци. Колко е лоша западната логистика не знам но е факт чи от 4ри гудини Русия тъни ф кълтъ. Явно си мислиш че Русия е няква икономика на фона на Запада...добре,щом си рекъл,но не знам дали сериозен икономист ще твърди това.За бъдещето не мооо да коментирам . Ти просто си русуфилякъ и всичко е следствие от това т.т.липса на критично и рационално и наличие на пожелателното мислене
Коментиран от #60, #67
22:52 15.10.2025
57 Космос
До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Най много джендър- клубове в света има в москва..Русия е на първо място в света по употреба на твърд хероин и на второ след Нигерия по заразени със СПИН.
Коментиран от #62, #69, #72, #73
22:53 15.10.2025
58 Винету
Червената Пасмина.
Навсякъде трябва да има Руска Леш.
22:53 15.10.2025
59 Костадин Костадинов
До коментар #52 от "Така е комплекс":🥰🤣😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #61
22:53 15.10.2025
63 Костадин Костадинов
До коментар #60 от "Само факта":Кот кайш,за меня е важно да не са фъргаш, както каза чи сношти чи ши прайш! Няа проблем пофтаряй си мантрите щом заедно с лекарствата вършат работа. Обичам те психчо, радвам са чи си тук!❤️
Коментиран от #68
22:56 15.10.2025
65 Той Путин
До коментар #3 от "Сатана Z":Вече прати
1 Милион Кабзончици
На заколение.
Рюте още никого не е пратил
Бре Рублоидиот.
Коментиран от #78
22:58 15.10.2025
66 ТОМАХОУК
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти от външният нужник откъде да знаеш?
Коментиран от #77
22:59 15.10.2025
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "Костадин Костадинов":Те и украинци загиват и поляци и Фран цузи и британци и колумбийци.А принудительная мобилизация е в Украйна.А икономиката на Русия я виждат ,аз съм в Москва.За 4 години няма много процент.Добре са нещата
22:59 15.10.2025
69 Това са безспорни
До коментар #57 от "Космос":Факти.
22:59 15.10.2025
70 Соловьовче Объркано
До коментар #60 от "Само факта":Теб Кремля като те прати
Не е ли достатъчно Красноречив ?
Коментиран от #74
22:59 15.10.2025
73 Киркоров
До коментар #57 от "Космос":Моле да не се обиждаме .
Ние просто си правим
Голи Вечеринки.и
Дженди Оргиите
Ни вървят.
23:02 15.10.2025
74 Ако кремля
До коментар #70 от "Соловьовче Объркано":пращаше да се казва истината, щеше ли запада да намери прости циганета да борят Русия с тъпота и лъжи, докато САЩ унищожава Европа?
Коментиран от #81
23:02 15.10.2025
75 Тошо Сводката
23:02 15.10.2025
76 Хахахаха
До коментар #72 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Къде в Максуда ли
Изфъскал?
Коментиран от #80
23:03 15.10.2025
77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "ТОМАХОУК":А Ти от градския 00 ли ги ядеш?
23:03 15.10.2025
78 Пропагандата
До коментар #65 от "Той Путин":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #82
23:03 15.10.2025
79 Pyccкий Карлик
Мечката трябва да бъде доведена до фалит, колапс и колбаси. Само дето този път заклевам се КОЛБАСИ НЯМА ДА ИМА !!! 😁😁😁
23:05 15.10.2025
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #76 от "Хахахаха":Аз съм в Москва бе ТПК
Коментиран от #83, #94
23:05 15.10.2025
84 Пропагандата
До коментар #82 от "Особено":винаги има за цел глупака.
23:07 15.10.2025
85 123456
23:07 15.10.2025
86 Ами
Това едва ли ще помогне за оцеляването на САЩ, но поне ще отложи малко неизбежното.
Малко хора ще забогатеят, много хора ще обеднеят. А когато обеднеят, някой и ще огладнеят.
А на гладен стомах, на човек започват да му минават едни тъмни мисли :)
23:11 15.10.2025
87 И запомнете
Коментиран от #89, #96
23:12 15.10.2025
88 123456
23:14 15.10.2025
89 То още
До коментар #87 от "И запомнете":не е започнала война. пак обърка троленето и показа падението на запада.
23:15 15.10.2025
90 абе
23:17 15.10.2025
91 Перо
Коментиран от #92
23:17 15.10.2025
92 Оди у Русиа
До коментар #91 от "Перо":Дедовият ми ли търсиш в страна от ЕС?
Коментиран от #93
23:24 15.10.2025
93 Пречи ли
До коментар #92 от "Оди у Русиа":на пропагандата на САЩШ, с която се унищожава Европа?
23:26 15.10.2025
94 Марш бе
До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Гегата у кратуната и в трап!
23:31 15.10.2025
95 Ако Рюте наистина иска Русия, да
23:33 15.10.2025
96 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #87 от "И запомнете":Точен сте господине 👌.От руснак войник не става.Там е проблема.
23:34 15.10.2025
97 Не знам, щото е много дълъг тоя!
До коментар #13 от "Абе нема ли за тоя":И тръбите му, значи, много дълги за запълване
23:37 15.10.2025
98 В В.П.
23:37 15.10.2025
99 В В.П.
23:39 15.10.2025
100 В В.П.
23:41 15.10.2025