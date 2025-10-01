Виктор Орбан: Унгария ще сваля руски дронове

Унгария ще сваля руски безпилотни самолети, ако те навлязат във въздушното пространство на страната, заяви премиерът Виктор Орбан в подкаста Harcosok Órája.

"Не се страхуваме от това. Разбира се, ще ги сваляме", отговори премиерът на въпроса на журналиста дали Унгария ще може да защити въздушното си пространство, ако в него навлязат руски безпилотни самолети.

Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви пред Общото събрание на ООН, че Русия не изпраща дронове и ракети към страните от Европа и НАТО.

През септември няколко европейски страни се сблъскаха с проблема с безпилотни самолети, нарушили въздушното пространство. В нощта на 10 септември военното командване на Полша съобщи за дронове, проникнали на територията на страната.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че безпилотните летателни апарати са били предназначени за поразяване на цели в западната част на Украйна и "не са били планирани цели за поразяване на територията на Полша".

Варшава не отговори на поканата от Москва за провеждане на консултации.