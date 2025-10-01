Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: Унгария ще сваля руски дронове
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Унгария ще сваля руски дронове

1 Октомври, 2025 09:53 539 6

  • виктор орбан-
  • дронове-
  • русия-
  • унгария-
  • нато

През септември няколко европейски страни се сблъскаха с проблема с безпилотни самолети, нарушили въздушното пространство

Виктор Орбан: Унгария ще сваля руски дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Унгария ще сваля руски безпилотни самолети, ако те навлязат във въздушното пространство на страната, заяви премиерът Виктор Орбан в подкаста Harcosok Órája.

"Не се страхуваме от това. Разбира се, ще ги сваляме", отговори премиерът на въпроса на журналиста дали Унгария ще може да защити въздушното си пространство, ако в него навлязат руски безпилотни самолети.

Още новини от Украйна

Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви пред Общото събрание на ООН, че Русия не изпраща дронове и ракети към страните от Европа и НАТО.

През септември няколко европейски страни се сблъскаха с проблема с безпилотни самолети, нарушили въздушното пространство. В нощта на 10 септември военното командване на Полша съобщи за дронове, проникнали на територията на страната.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че безпилотните летателни апарати са били предназначени за поразяване на цели в западната част на Украйна и "не са били планирани цели за поразяване на територията на Полша".

Варшава не отговори на поканата от Москва за провеждане на консултации.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 5 Отговор
    Орбан няма да сваля руски дронове. Той ще ги изстрелва.

    09:54 01.10.2025

  • 2 стоян георгиев

    5 6 Отговор
    Унгария ше го ду ха.вече почна.никакви пари на ръка и да изчезват от ес.да свалят руски дронове след това тия продажници.

    Коментиран от #5

    09:55 01.10.2025

  • 3 Росен Желязков

    4 3 Отговор
    България е защитена със стена от водопади.Слава Украине!

    09:56 01.10.2025

  • 4 селяк

    3 1 Отговор
    Баце само нема да закачаш Украйнските дронове :Д Макя моа правиш кво си сакаш нали ЕС плаща за тех

    09:57 01.10.2025

  • 5 Георги Г.

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    И !?
    Защо са продажници !?
    Щото се интересуват от интересите на страната си, а не на Блек Рок !?
    Напротив, трябва да кажем:
    ЕВАЛА на Орбан !

    Коментиран от #6

    10:17 01.10.2025

  • 6 Пецо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги Г.":

    Не се мъчи Гоше. Народа е про$т

    10:18 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания