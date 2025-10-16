Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не знае нищо за руските пилоти и моряци, ако знаеше, нямаше да ги обижда. Това заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС, съобщава Фокус.
"Обидите на Рюте към руските пилоти и моряци показват, че той не знае нищо за нашите пилоти и моряци. Ако знаеше, нямаше да говори така", коментира Песков изявлението на Рюте.
По-рано на пресконференция след срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел на 16 октомври генералният секретар на НАТО "се пошегува" с руските военни пилоти и моряци: "Не трябва да се преувеличава на какво е способна Русия. Виждаме, че пилотите на изтребителите им са известни с това, че не умеят да ги управляват, а капитаните на корабите не умеят да пускат котва".
По този начин Рюте се опита да намекне за обвиненията на балтийските страни от НАТО към руските самолети за предполагаеми нарушения на въздушното пространство и към корабите – за скъсването на комуникационни кабели на дъното на Балтийско море.
"Рюте не се смути от факта, че дори обвиненията в медиите от страна на страните от НАТО бяха отправени не към военните кораби на Русия, а към търговски кораби под флага на трети страни", допълва руската агенция.
Кремъл отговори на НАТО: Ако Рюте познаваше руските пилоти и моряци, нямаше да говори тези глупости
16 Октомври, 2025 17:35 1 050 49
1 1488
тогава Русия ще победи Украйна.
Коментиран от #35
17:37 16.10.2025
2 Европеец
Коментиран от #5, #16, #28
17:38 16.10.2025
3 пешо
17:39 16.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:40 16.10.2025
5 койдазнай
До коментар #2 от "Европеец":Едно е да кажеш, друго е да можеш, трето е да го направиш. Ако се вярва на путин, тоя мустакатия такива глупости говори, че и самият президент на Русия се шокира.
17:40 16.10.2025
6 Рюте е гей
17:41 16.10.2025
7 Споко
17:41 16.10.2025
8 пешо
Коментиран от #13
17:41 16.10.2025
9 Познаваме само един от руските пилоти...
17:42 16.10.2025
10 Айде бе,
17:42 16.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Европеец
17:43 16.10.2025
13 пишу
До коментар #8 от "пешо":Забравих. В Авганистан -20 г.
17:44 16.10.2025
14 Горски
Коментиран от #17, #22
17:45 16.10.2025
15 Сатана Z
17:45 16.10.2025
16 Путин гол от кръста надолу без кон
До коментар #2 от "Европеец":Ама ние толкова си можем. Ние сме на макс. Виж каква леш правиме.А сега като ни хакнат и няколко томахавки в ауспусите, та ся...ко праим.Как да приключвам ?
Коментиран от #26
17:45 16.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Горски
Коментиран от #40
17:47 16.10.2025
19 Братушка с пушка
17:47 16.10.2025
20 Атина Палада
Чеп за зеле не става от руснаците.
Коментиран от #23
17:48 16.10.2025
21 В ООН Небензя направи за смях Рюте
17:48 16.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ха, ха, ха...
17:50 16.10.2025
25 Евроатлантик
Коментиран от #48
17:50 16.10.2025
26 Рогозин
До коментар #16 от "Путин гол от кръста надолу без кон":На мен преди време ми хакнаха нещо в ауспуха и сега разтоварвам като самосвал, кофти е.
17:50 16.10.2025
27 Смешник
Коментиран от #30
17:51 16.10.2025
28 Гоорил
До коментар #2 от "Европеец":То в блатата бензина е с купони отдавна, по 10 литра на седмица, иначе магучая!
Коментиран от #31
17:51 16.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Нека да пиша
До коментар #1 от "1488":Крайцера Москва, е секретен проект на руски орки...
17:54 16.10.2025
36 селско образУвание
17:55 16.10.2025
37 Бялджип
17:55 16.10.2025
38 Ха ХаХа
Коментиран от #43, #49
17:55 16.10.2025
39 Гн.Рюте
17:58 16.10.2025
40 Леля Тьотка
До коментар #18 от "Горски":Защото отново ще стане СССР!
17:58 16.10.2025
41 Айде стига с тая Русия
Да е благодарна, че благодарение на нашите опълченци на Шипка успя да спечели войната си с Османската империя.
17:59 16.10.2025
42 Pyccкий Карлик
Питай Курск, Масква и целия утонул Черноморски флот. Госпади ква мъка е да си руснак, пачемуууууу ??? 😁
17:59 16.10.2025
43 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Казал Брюкселският безправен роб, окупиран с 5 бази които сам издържа.....
18:00 16.10.2025
44 ако Рюте ги познаваше
18:00 16.10.2025
45 Как
18:01 16.10.2025
46 Дориана
18:03 16.10.2025
47 Да ти го напиша
До коментар #33 от "Явно":Това го направиха на теб, и ти цункаш корана ...
18:03 16.10.2025
48 нали?
До коментар #25 от "Евроатлантик":ВСВ загиват 5.8 милиона германци и 27 милиона руснаци. Да се неначудиш кой е победителя.
18:04 16.10.2025
49 Рашките бяха крепостни
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Сега са роби.
18:05 16.10.2025