Кремъл отговори на НАТО: Ако Рюте познаваше руските пилоти и моряци, нямаше да говори тези глупости

16 Октомври, 2025 17:35 1 050 49

Марк Рюте се опита да намекне за обвиненията на балтийските страни от НАТО към руските самолети за предполагаеми нарушения на въздушното пространство и към корабите – за скъсването на комуникационни кабели на дъното на Балтийско море

Кремъл отговори на НАТО: Ако Рюте познаваше руските пилоти и моряци, нямаше да говори тези глупости - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не знае нищо за руските пилоти и моряци, ако знаеше, нямаше да ги обижда. Това заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС, съобщава Фокус.

"Обидите на Рюте към руските пилоти и моряци показват, че той не знае нищо за нашите пилоти и моряци. Ако знаеше, нямаше да говори така", коментира Песков изявлението на Рюте.

По-рано на пресконференция след срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел на 16 октомври генералният секретар на НАТО "се пошегува" с руските военни пилоти и моряци: "Не трябва да се преувеличава на какво е способна Русия. Виждаме, че пилотите на изтребителите им са известни с това, че не умеят да ги управляват, а капитаните на корабите не умеят да пускат котва".

По този начин Рюте се опита да намекне за обвиненията на балтийските страни от НАТО към руските самолети за предполагаеми нарушения на въздушното пространство и към корабите – за скъсването на комуникационни кабели на дъното на Балтийско море.

"Рюте не се смути от факта, че дори обвиненията в медиите от страна на страните от НАТО бяха отправени не към военните кораби на Русия, а към търговски кораби под флага на трети страни", допълва руската агенция.


Русия
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    11 15 Отговор
    Когато изплува крайцера Москва,
    тогава Русия ще победи Украйна.

    Коментиран от #35

    17:37 16.10.2025

  • 2 Европеец

    15 8 Отговор
    Абе Песков, Не се обяснявай на тоя глупав джендър либераст бе.... Вземайте се в ръце и приключвайте с недоразумението покрайна .... След 4-5 месеца ще станат четири години, а стига де... Рошавият каза до последния, та се стегнете и приключвайте....

    Коментиран от #5, #16, #28

    17:38 16.10.2025

  • 3 пешо

    5 5 Отговор
    рюте всяка вечер го е....

    17:39 16.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 7 Отговор
    От Кииэ за два дня, бензина свърши в блатата от месеци, тока тоже‼️

    17:40 16.10.2025

  • 5 койдазнай

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Едно е да кажеш, друго е да можеш, трето е да го направиш. Ако се вярва на путин, тоя мустакатия такива глупости говори, че и самият президент на Русия се шокира.

    17:40 16.10.2025

  • 6 Рюте е гей

    9 4 Отговор
    Не се сърдете на Рюте! Просто природата го е създала с объркано съзнание.Шегичките са му на типичен гей

    17:41 16.10.2025

  • 7 Споко

    10 5 Отговор
    Като му чета приказките рутето скоро май ще има среща с руските летци. Въпросът му е уреден.

    17:41 16.10.2025

  • 8 пешо

    9 6 Отговор
    Напомням.Днес е ден 1133 от тридневната СВО.

    Коментиран от #13

    17:41 16.10.2025

  • 9 Познаваме само един от руските пилоти...

    4 5 Отговор
    ... тук е във форума... пилотът Гошу се казва.... страхотен е....

    17:42 16.10.2025

  • 10 Айде бе,

    4 4 Отговор
    Руските пилоти да не са извънземни? Ще си ги мерим ли ъъъъ... таковатъ, пилотите де?

    17:42 16.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Европеец

    4 5 Отговор
    Но трябва да принаем, че бункерното 4та година не излиза от калното мазе, а крематорките не спират да пушат в блатата, даже и миротвореца от аляска каза, че полтора милиона вата е заминала през комините, по план е всичко!

    17:43 16.10.2025

  • 13 пишу

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Забравих. В Авганистан -20 г.

    17:44 16.10.2025

  • 14 Горски

    13 4 Отговор
    Затова са ви извадили всички боклуци денонощно да се излагате и борите Русия с лъжи. Запада удари дъното. да ви купува за да се унищожава Украйна. Шефът на НАТО ще изпрати за пушечно месо в Украйна вашите деца, той ще ви зачерни. Шефът на НАТО ,Марк Рюте е изнудил България да гласува за него срещу падане на ветото за Шенген от страна на Холандия - търгаш безподобен. Русия отдавна печели и не може да я спрете, каквото и да говорите. Погледнете до какво положение докарахте ЕС, време е да признаете истината и да спрете това унижение. Рюте може да убеди държавите о НАТО, че ще фалират успешно докато купуват оръжие от САЩ, за да го подаряват на Украйна, която да победи Русия., но само в мокрите си сънища на тотален психопат. Единственото, което ще се случи е, че САЩ ще спечели милиарди, за да забави фалита си, и със сигурност ще фалира и без друго закъсалите държави-членки на северноатлантическия пакт. А руснаците ще се посмеят, те определено имат чувство за хумор, за разлика от Рюте. Въпросът е кой постави България отново на грешната страна на историята, но въпросът е риторичен.

    Коментиран от #17, #22

    17:45 16.10.2025

  • 15 Сатана Z

    9 5 Отговор
    Рюте е обикновен шмекер ,лаладжия поставен като чучело начело на НАТО да плаши собствените си хора с Русия.Същият този Рюте изнуди България да гласува за него срещу падане на ветото за Шенген от страна на Холандия.Обикновен търгаш,който утре ще нареди на Българския режим да изпрати смъртници в Укрия.

    17:45 16.10.2025

  • 16 Путин гол от кръста надолу без кон

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Ама ние толкова си можем. Ние сме на макс. Виж каква леш правиме.А сега като ни хакнат и няколко томахавки в ауспусите, та ся...ко праим.Как да приключвам ?

    Коментиран от #26

    17:45 16.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Горски

    4 7 Отговор
    Руският полковник Баранец пред Комсомольская правда:Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #40

    17:47 16.10.2025

  • 19 Братушка с пушка

    4 5 Отговор
    След третата бутилка с водка излитам без самолет направо от канавката, и на море съм ходил, плувам като косатка, осем пъти са ме спасявали, а Рюте да не ни обижда, туко виж съм кацнал в щаб квартирата на НАТО в Брюксел.

    17:47 16.10.2025

  • 20 Атина Палада

    5 4 Отговор
    Журналист пита Путин какво ще направи срещу ТОМАХОУК.Путин му пресъхна гласа и вика ще подобрим нашето ПВО.(Видео)
    Чеп за зеле не става от руснаците.

    Коментиран от #23

    17:48 16.10.2025

  • 21 В ООН Небензя направи за смях Рюте

    4 3 Отговор
    Има в тубата на немски и английски.

    17:48 16.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ха, ха, ха...

    2 3 Отговор
    Туй сам да си вярваш на собствените глупости вече е диагноза, а не заблуда.

    17:50 16.10.2025

  • 25 Евроатлантик

    1 4 Отговор
    На мен пък ми допадат коментарите на Рюте .Те така от високо гледаха Шведи,Французи,Райха....пък после същите тези "недъгави" маршируваха по улиците на Берлин,Париж и прочее.Май само в Лондон и Вашингтон не са правили парад....все още.

    Коментиран от #48

    17:50 16.10.2025

  • 26 Рогозин

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    На мен преди време ми хакнаха нещо в ауспуха и сега разтоварвам като самосвал, кофти е.

    17:50 16.10.2025

  • 27 Смешник

    1 5 Отговор
    Ами Руте е палячо като Макрон и Зеления клоун Какво може да се очаква от него да каже

    Коментиран от #30

    17:51 16.10.2025

  • 28 Гоорил

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    То в блатата бензина е с купони отдавна, по 10 литра на седмица, иначе магучая!

    Коментиран от #31

    17:51 16.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Нека да пиша

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Крайцера Москва, е секретен проект на руски орки...

    17:54 16.10.2025

  • 36 селско образУвание

    1 0 Отговор
    Ехее, извинявайте ама да си имаме уважението към пилотите - те са били първите космонавти! Пилотите от самото начало са били елитът на аристокрацията. Сега ще пропуснем Валентина Терешкова, която е била лично включена по настояване на Хрушчов и завинаги ще си остане най-мразената и оплювана жена в космическата програма на СССР - то наистина е прецедент, че я оставиха жива колегите и - все на някой трябваше да му се скъсат нервите и да и прегризе гърлото на тая ТКЗСарка - ама нали трябвало да има човек от народа - а той човека излезе майко мила! Тя е мразена почти, колкото Горбачов ама оня го направи съзнателно, а тая винаги си е била селска ПАЧА! Това, че добре се прикриват нещата не означава, че истината не се знае и помни!

    17:55 16.10.2025

  • 37 Бялджип

    2 1 Отговор
    Виждаме едно повторение на историята от преди 80-90 години. "Дранг нах Остен! Знаем и края.

    17:55 16.10.2025

  • 38 Ха ХаХа

    3 0 Отговор
    А след 25 г на пълна власт бункернота докара робите си до такава степен, че за 200 долара заминават груз 200 в Украина!

    Коментиран от #43, #49

    17:55 16.10.2025

  • 39 Гн.Рюте

    0 2 Отговор
    Кажете името на негъра ,който беше върху Вас на крайбрежна пейка когато ви хвана полицията?

    17:58 16.10.2025

  • 40 Леля Тьотка

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Защото отново ще стане СССР!

    17:58 16.10.2025

  • 41 Айде стига с тая Русия

    4 0 Отговор
    Затъна в украинските блата, а ние само за нея говорим.
    Да е благодарна, че благодарение на нашите опълченци на Шипка успя да спечели войната си с Османската империя.

    17:59 16.10.2025

  • 42 Pyccкий Карлик

    3 0 Отговор
    Руските маряци лучшие.
    Питай Курск, Масква и целия утонул Черноморски флот. Госпади ква мъка е да си руснак, пачемуууууу ??? 😁

    17:59 16.10.2025

  • 43 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Казал Брюкселският безправен роб, окупиран с 5 бази които сам издържа.....

    18:00 16.10.2025

  • 44 ако Рюте ги познаваше

    0 0 Отговор
    щеше да им пусне Мадона ... и са негови.

    18:00 16.10.2025

  • 45 Как

    1 0 Отговор
    Е така е. Прав е Рюте. Пилотите и капитаните да не са извънземни?

    18:01 16.10.2025

  • 46 Дориана

    0 1 Отговор
    Да, така е . Рюте става отвратително агресивен и заплашителен готов във всеки един момент да запали война.

    18:03 16.10.2025

  • 47 Да ти го напиша

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Явно":

    Това го направиха на теб, и ти цункаш корана ...

    18:03 16.10.2025

  • 48 нали?

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Евроатлантик":

    ВСВ загиват 5.8 милиона германци и 27 милиона руснаци. Да се неначудиш кой е победителя.

    18:04 16.10.2025

  • 49 Рашките бяха крепостни

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Сега са роби.

    18:05 16.10.2025

