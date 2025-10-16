Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не знае нищо за руските пилоти и моряци, ако знаеше, нямаше да ги обижда. Това заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС, съобщава Фокус.



"Обидите на Рюте към руските пилоти и моряци показват, че той не знае нищо за нашите пилоти и моряци. Ако знаеше, нямаше да говори така", коментира Песков изявлението на Рюте.



По-рано на пресконференция след срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел на 16 октомври генералният секретар на НАТО "се пошегува" с руските военни пилоти и моряци: "Не трябва да се преувеличава на какво е способна Русия. Виждаме, че пилотите на изтребителите им са известни с това, че не умеят да ги управляват, а капитаните на корабите не умеят да пускат котва".



По този начин Рюте се опита да намекне за обвиненията на балтийските страни от НАТО към руските самолети за предполагаеми нарушения на въздушното пространство и към корабите – за скъсването на комуникационни кабели на дъното на Балтийско море.



"Рюте не се смути от факта, че дори обвиненията в медиите от страна на страните от НАТО бяха отправени не към военните кораби на Русия, а към търговски кораби под флага на трети страни", допълва руската агенция.

