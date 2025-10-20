Новини
Модерна бойна авиация! Германия иска да купи още 15 изтребителя F-35 от САЩ

20 Октомври, 2025 16:43 601 22

  • германия-
  • нато-
  • изтребители-
  • ф-35-
  • фридрих мерц

Изтребителите F-35 ще заменят Tornado в ролята им на превозвач на американски ядрени бомби, съхранявани в Германия, в случай на конфликт

Модерна бойна авиация! Германия иска да купи още 15 изтребителя F-35 от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германия възнамерява да поръча още 15 изтребителя F-35 от американския производител Lockheed Martin, съобщават "Ройтерс" и "Шпигел".

Това става ясно от поверителни документи, подготвени за бюджетната комисия на парламента.

Допълнителната поръчка е посочена сред военните проекти, като плановиците оценяват бюджетните нужди за новите самолети на 2,5 милиарда евро.

Германия вече е поръчала 35 от произведените в САЩ самолети, за да обнови флота си от 85 остарели изтребителя Tornado, които предстои да бъдат изведени от експлоатация.

Изтребителите F-35 ще заменят Tornado в ролята им на превозвач на американски ядрени бомби, съхранявани в Германия, в случай на конфликт.

По-рано Берлин отрече да има планове за придобиване на допълнителни 15 изтребителя F-35 през юли, но значително разширеният бюджет за отбрана оттогава създаде повече възможности за покупки на оръжия.

По това време военен източник заяви, че идеята за придобиване на още 15 изтребителя F-35 е била част от по-ранни дискусии.

Всяко решение за закупуване на още самолети F-35 може да предизвика ново напрежение между Германия и Франция, които са в противоречие заради проблема си с проекта за изтребители FCAS, или SCAF на френски.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗА КАКВО СА И САМОЛЕТИ

    15 4 Отговор
    НА ГЕРМАНИЯ.НЕЙНИЯ НАЙ ГОЛЯМ ВРАГ СИ Е САМАТА ТЯ.

    Коментиран от #8

    16:45 20.10.2025

  • 2 име

    11 2 Отговор
    Поляците си купиха 2020 32 бр Ф35 за по 140 милиона бройката. А нас боко и пpocтото кире ни уредиха с музейни експонати Кен Еф16 за над 160 милиона бройката. На боко договора е за 1,256 млрд. долара. Втория договор е за 1,296 млрд. от които 3.6 милиона за радиосистема и поддръжка и оборудване. 24 милиона по втория договор за ракети, минаха като "подарък" от краварите. Подарък, ама с 40 милиона по-скъпо, щото лапачницата на ПpocтитеПapчета по УСАИД не е безплатна. Обаче ни управляваха прозрачно, честно и демократично!

    16:48 20.10.2025

  • 3 бай Бай

    13 2 Отговор
    Германската глупост се оказа безгранична.
    Само напомням, че и урсулът е германски.
    Жалко, за умрялата Западна Германия........

    16:49 20.10.2025

  • 4 10-15 самолета са нищо,

    6 3 Отговор
    пред стотиците(или хилядите) руски. Само си дават парите и потъват все по дълбоко в блатото. Европа е вече бита карта, даже и САЩ не ги признава, затова само Тръмп и Путин решават съдбата на ЕС!

    Коментиран от #10

    16:54 20.10.2025

  • 5 Ха-ха-ха

    3 3 Отговор
    Ф-35 е по-зле и от Ф-16. А ние вече знаем, каква "супер технология" са Ф-16!
    Е, могат да носят атомни боеприпаси, ама какво от това? Един Циркон 5 пъти ще долети от Русия до Гермния, докато това желязо излезе от хангара, пък и руските спътници веднага го виждат и С-500 и С-550 ще го причакат още на границите им... Самолетите остаряха, като оръжие. А също и самолетоносачите. Остават новите хиперзвукови ракети, малките и евтини дронове с изкуствен интелект и подводните дронове Посейдон. Подводниците с атомните ракети и космическите совалки, които могат да пуснат атомни бомби от космоса даже. РЕБ и спътниците убийци също са добро оръжие. А един Ф-35? За кво ти е? Те, германците не могат да свалят 5 дрона на летището им в Мюнхен, а тръгнали самолети да купуват? Абе купете си първо сносно ПВО за всичко, дето налита към вас!

    Коментиран от #12

    16:54 20.10.2025

  • 6 тръмп: а коя банка ще ви даде нов заем

    2 2 Отговор
    Германия иска да купи още 15 изтребителя F-35 от САЩ

    16:55 20.10.2025

  • 7 дедо

    3 2 Отговор
    Сигурно пилоти с имена Мохамед ще ги управляват.

    16:56 20.10.2025

  • 8 Е, да много точно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗА КАКВО СА И САМОЛЕТИ":

    Налазилите я хирурзи, зъбоекари и индиянци с по 25 деца и с по 5 жени само за 15 години ще унищожат тази страна.
    Оказа се, че най-големият враг на Германия е била меркелицата? Ама и тези сега на власт, които са. НЕ затварят границите още и вече големите градове почерняха!

    16:57 20.10.2025

  • 9 Абе

    2 3 Отговор
    Копейкаджии не е мислите Германия мислете си за мизерния русоробски живот

    Коментиран от #11, #14

    17:02 20.10.2025

  • 10 Търновец

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "10-15 самолета са нищо,":

    ...а пък Китай решава съдбата на РФ, учил ли Мандарин?

    17:06 20.10.2025

  • 11 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Евроцентаджии - изобщо не мислете, че можете да мислите - просто се радвайте на мизерния си живот ...

    17:08 20.10.2025

  • 12 Хе хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха-ха":

    Да си умен, да си умен, колко па да си умен? Или така ти диктуват от пасолството?

    Коментиран от #17

    17:09 20.10.2025

  • 13 Търновец

    2 0 Отговор
    Германия поръча 20 нови Юрофайтър, а има и приказка въобще да се откаже от Ф 35 поради ред причини една от които е специалният код за някои функции. Испания вече се отказа от Ф 35

    17:10 20.10.2025

  • 14 А ти що не мислиш,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    че даже и в скъпите квартали на "великата" ти столица нямате канализация? Бояна било, Симеоново и ала бала, без канализация!

    17:11 20.10.2025

  • 15 Пияндурник

    3 0 Отговор
    Глупаци. Да си вземат Су57. Това е стелт - никой не го е виждал до сега

    17:11 20.10.2025

  • 16 Антон

    1 1 Отговор
    Техните самолети може и да полетят, ако имат късмет, за разлика от нашите!

    17:15 20.10.2025

  • 17 Днеска не ти трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хе хе хе":

    много да си умен. Натискаш копчета и получаваш всичката информация. Ф-35, както и Ф-16 са техника, която става само за реклама...
    А нали уж трябва да са за война? Е, и при една война с ракети и дронове, какво ще правиш с такова желязо, а?
    Ще стреляш с прескъпи ракети по дронове до 5000 долара парчето? И на цената на един Ф-35 колко ята дронове ще купиш? А подръжката?
    За дроновете ти трябват техници от средно ниво, а за Ф-35? Колко струва 1 час летене на самолета? А пилотите, колко години ги готвиш да могат да летят с това желязо?

    17:16 20.10.2025

  • 18 Ааааааа не !

    1 0 Отговор
    Нашата авиация е най модерна ......боко купи ф- ки от втора употреба за милиарди които не летят и все дават дефекти , то кравите на надрусаняка не дават такива боклуци !!!!!!

    Коментиран от #20

    17:29 20.10.2025

  • 19 А бе

    0 0 Отговор
    Като са невидими тия ми ти ф22 и ф35 защо Украйна иска да купи 25 Пейтриът всеки от по над 1млрд като ф35 е 160?!?!Ами да си купят 10 броя на цената на 1 Пейтриът и да почват руснаците. Или на Америка не и стиска да ги пробва срещу с400 и с500

    17:32 20.10.2025

  • 20 Не е важно дали фърчат тия фарчила

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ааааааа не !":

    Важно е комисионната и да се намаже филията по яко със мазнинката !!!!! Ту Тууууу !!!!!!

    17:32 20.10.2025

  • 21 Един

    0 0 Отговор
    И по кой точно начин Ф35 е модерен самолет?
    Модернизиран вярно... ама вече на четвърт век. А поддръжката му е брутално скъпа, доколкото помня 1,5 трилиона долара за целия, не много дълъг живот на самолета.

    17:33 20.10.2025

  • 22 Ехааааааа

    1 0 Отговор
    Абе швабите не правят ли самолети ......де е оня със мустачките да ги ококошари всички тия които са на власт там !!!!!!!

    17:35 20.10.2025

