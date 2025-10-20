Модерна бойна авиация! Германия иска да купи още 15 изтребителя F-35 от САЩ

Германия възнамерява да поръча още 15 изтребителя F-35 от американския производител Lockheed Martin, съобщават "Ройтерс" и "Шпигел".
Това става ясно от поверителни документи, подготвени за бюджетната комисия на парламента.
Допълнителната поръчка е посочена сред военните проекти, като плановиците оценяват бюджетните нужди за новите самолети на 2,5 милиарда евро.
Германия вече е поръчала 35 от произведените в САЩ самолети, за да обнови флота си от 85 остарели изтребителя Tornado, които предстои да бъдат изведени от експлоатация.
Изтребителите F-35 ще заменят Tornado в ролята им на превозвач на американски ядрени бомби, съхранявани в Германия, в случай на конфликт.
По-рано Берлин отрече да има планове за придобиване на допълнителни 15 изтребителя F-35 през юли, но значително разширеният бюджет за отбрана оттогава създаде повече възможности за покупки на оръжия.
По това време военен източник заяви, че идеята за придобиване на още 15 изтребителя F-35 е била част от по-ранни дискусии.
Всяко решение за закупуване на още самолети F-35 може да предизвика ново напрежение между Германия и Франция, които са в противоречие заради проблема си с проекта за изтребители FCAS, или SCAF на френски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗА КАКВО СА И САМОЛЕТИ
Коментиран от #8
16:45 20.10.2025
2 име
16:48 20.10.2025
3 бай Бай
Само напомням, че и урсулът е германски.
Жалко, за умрялата Западна Германия........
16:49 20.10.2025
4 10-15 самолета са нищо,
Коментиран от #10
16:54 20.10.2025
5 Ха-ха-ха
Е, могат да носят атомни боеприпаси, ама какво от това? Един Циркон 5 пъти ще долети от Русия до Гермния, докато това желязо излезе от хангара, пък и руските спътници веднага го виждат и С-500 и С-550 ще го причакат още на границите им... Самолетите остаряха, като оръжие. А също и самолетоносачите. Остават новите хиперзвукови ракети, малките и евтини дронове с изкуствен интелект и подводните дронове Посейдон. Подводниците с атомните ракети и космическите совалки, които могат да пуснат атомни бомби от космоса даже. РЕБ и спътниците убийци също са добро оръжие. А един Ф-35? За кво ти е? Те, германците не могат да свалят 5 дрона на летището им в Мюнхен, а тръгнали самолети да купуват? Абе купете си първо сносно ПВО за всичко, дето налита към вас!
Коментиран от #12
16:54 20.10.2025
6 тръмп: а коя банка ще ви даде нов заем
16:55 20.10.2025
7 дедо
16:56 20.10.2025
8 Е, да много точно
До коментар #1 от "ЗА КАКВО СА И САМОЛЕТИ":Налазилите я хирурзи, зъбоекари и индиянци с по 25 деца и с по 5 жени само за 15 години ще унищожат тази страна.
Оказа се, че най-големият враг на Германия е била меркелицата? Ама и тези сега на власт, които са. НЕ затварят границите още и вече големите градове почерняха!
16:57 20.10.2025
9 Абе
Коментиран от #11, #14
17:02 20.10.2025
10 Търновец
До коментар #4 от "10-15 самолета са нищо,":...а пък Китай решава съдбата на РФ, учил ли Мандарин?
17:06 20.10.2025
11 Абе
До коментар #9 от "Абе":Евроцентаджии - изобщо не мислете, че можете да мислите - просто се радвайте на мизерния си живот ...
17:08 20.10.2025
12 Хе хе хе
До коментар #5 от "Ха-ха-ха":Да си умен, да си умен, колко па да си умен? Или така ти диктуват от пасолството?
Коментиран от #17
17:09 20.10.2025
13 Търновец
17:10 20.10.2025
14 А ти що не мислиш,
До коментар #9 от "Абе":че даже и в скъпите квартали на "великата" ти столица нямате канализация? Бояна било, Симеоново и ала бала, без канализация!
17:11 20.10.2025
15 Пияндурник
17:11 20.10.2025
16 Антон
17:15 20.10.2025
17 Днеска не ти трябва
До коментар #12 от "Хе хе хе":много да си умен. Натискаш копчета и получаваш всичката информация. Ф-35, както и Ф-16 са техника, която става само за реклама...
А нали уж трябва да са за война? Е, и при една война с ракети и дронове, какво ще правиш с такова желязо, а?
Ще стреляш с прескъпи ракети по дронове до 5000 долара парчето? И на цената на един Ф-35 колко ята дронове ще купиш? А подръжката?
За дроновете ти трябват техници от средно ниво, а за Ф-35? Колко струва 1 час летене на самолета? А пилотите, колко години ги готвиш да могат да летят с това желязо?
17:16 20.10.2025
18 Ааааааа не !
Коментиран от #20
17:29 20.10.2025
19 А бе
17:32 20.10.2025
20 Не е важно дали фърчат тия фарчила
До коментар #18 от "Ааааааа не !":Важно е комисионната и да се намаже филията по яко със мазнинката !!!!! Ту Тууууу !!!!!!
17:32 20.10.2025
21 Един
Модернизиран вярно... ама вече на четвърт век. А поддръжката му е брутално скъпа, доколкото помня 1,5 трилиона долара за целия, не много дълъг живот на самолета.
17:33 20.10.2025
22 Ехааааааа
17:35 20.10.2025