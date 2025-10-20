Модерна бойна авиация! Германия иска да купи още 15 изтребителя F-35 от САЩ

Германия възнамерява да поръча още 15 изтребителя F-35 от американския производител Lockheed Martin, съобщават "Ройтерс" и "Шпигел".

Това става ясно от поверителни документи, подготвени за бюджетната комисия на парламента.

Допълнителната поръчка е посочена сред военните проекти, като плановиците оценяват бюджетните нужди за новите самолети на 2,5 милиарда евро.

Германия вече е поръчала 35 от произведените в САЩ самолети, за да обнови флота си от 85 остарели изтребителя Tornado, които предстои да бъдат изведени от експлоатация.

Изтребителите F-35 ще заменят Tornado в ролята им на превозвач на американски ядрени бомби, съхранявани в Германия, в случай на конфликт.

По-рано Берлин отрече да има планове за придобиване на допълнителни 15 изтребителя F-35 през юли, но значително разширеният бюджет за отбрана оттогава създаде повече възможности за покупки на оръжия.

По това време военен източник заяви, че идеята за придобиване на още 15 изтребителя F-35 е била част от по-ранни дискусии.

Всяко решение за закупуване на още самолети F-35 може да предизвика ново напрежение между Германия и Франция, които са в противоречие заради проблема си с проекта за изтребители FCAS, или SCAF на френски.