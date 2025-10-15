Новини
Свят »
Гърция »
Гърция въвежда инициатива за понижаване на цените на над 2000 стоки от първа необходимост

Гърция въвежда инициатива за понижаване на цените на над 2000 стоки от първа необходимост

15 Октомври, 2025 16:24 475 8

  • гърция-
  • стоки-
  • продукти-
  • първа необходимост

Правителството и търговските вериги постигнаха споразумение за средно 8% намаление с цел подкрепа на домакинствата

Гърция въвежда инициатива за понижаване на цените на над 2000 стоки от първа необходимост - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повече от 2000 продукта ще бъдат обхванати от новата инициатива за понижаване на цените в гръцките търговски вериги. Това съобщи генералният директор на Асоциацията на гръцките супермаркети (SESME) Апостолос Петалас след среща с министъра на развитието Такис Теодорикакос, предаде държавната агенция АНА-МПА, предава News.bg.

Инициативата надхвърля първоначалните цели на правителството и предвижда средно 8% намаление на цените на ключови стоки, обхванати по над 2000 продуктови кода. Мярката е резултат от споразумение между основните доставчици и големите търговски вериги.

„В това предизвикателно международно обкръжение ние постоянно се борим – в рамките на възможностите си – да поддържаме цените под контрол, особено за основните стоки“, заяви министър Теодорикакос след срещата.

Той подчерта, че целта на правителството е да осигури здравословна конкуренция и натиск върху пазара, така че средната печалба да бъде намалена в полза на обществото и най-засегнатите домакинства.
„Това е положителна и необходима инициатива, която се надяваме да се разшири още повече“, допълни министърът.

В следващите дни ще започне обществено обсъждане за създаването на нов Независим орган за защита на потребителите и надзор на пазара, чиято мисия ще бъде да засили контрола и да уеднакви законовата рамка чрез кодифициране на потребителското законодателство.

От страна на бизнеса Апостолос Петалас заяви, че организираният хранителен сектор в Гърция - включващ всички големи супермаркети и основните им доставчици - откликва на призива на държавата в интерес на обществото и най-уязвимите домакинства.

„Това е продължаващо усилие на бизнес общността в сътрудничество с Министерството на развитието - да се предлагат продукти с високо качество на възможно най-добри цени, въпреки трудностите, породени от инфлацията, енергийната криза и влиянието на климатичните промени върху глобалните доставки на храни“, посочи Петалас.

Мярката за понижаване на цените ще бъде съпроводена от засилен мониторинг на пазара, като целта на правителството е да ограничи спекулативните надценки и да възстанови доверието на потребителите в условията на продължаващ натиск върху домакинските бюджети.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буко Баламата

    5 0 Отговор
    Да и у нас така-сирене със 70-80% надценка не било много.

    16:26 15.10.2025

  • 2 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Коя ли е 1798та стока от първа необходимост?

    Коментиран от #4

    16:30 15.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ко каза

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Презервативи за да не се размножават такива като теб!

    Коментиран от #7

    16:35 15.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цвете

    2 1 Отговор
    КОГАТО ПИШАТ ЧЕ БОРИСОВ Е ПРЕЗЕРВАТИВ, ЗАЩО НЕ ГО ПРЕМАХНЕТЕ???? КОГАТО ПСУВАТ,ЗАЩО НЕ ГО ПРЕМАХНЕТЕ???? ИЛИ САМО ПЪЛНИТЕ НЕЩО, ЗА ДА ИМА ПУБЛИКУВАНО???

    16:37 15.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сърп и чук

    0 3 Отговор
    Гръцкия комунизъм край няма! Пак пипат където не трябва да се пипа.

    16:54 15.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания