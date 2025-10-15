Гърция въвежда инициатива за понижаване на цените на над 2000 стоки от първа необходимост

Повече от 2000 продукта ще бъдат обхванати от новата инициатива за понижаване на цените в гръцките търговски вериги. Това съобщи генералният директор на Асоциацията на гръцките супермаркети (SESME) Апостолос Петалас след среща с министъра на развитието Такис Теодорикакос, предаде държавната агенция АНА-МПА, предава News.bg.

Инициативата надхвърля първоначалните цели на правителството и предвижда средно 8% намаление на цените на ключови стоки, обхванати по над 2000 продуктови кода. Мярката е резултат от споразумение между основните доставчици и големите търговски вериги.

„В това предизвикателно международно обкръжение ние постоянно се борим – в рамките на възможностите си – да поддържаме цените под контрол, особено за основните стоки“, заяви министър Теодорикакос след срещата.

Той подчерта, че целта на правителството е да осигури здравословна конкуренция и натиск върху пазара, така че средната печалба да бъде намалена в полза на обществото и най-засегнатите домакинства.

„Това е положителна и необходима инициатива, която се надяваме да се разшири още повече“, допълни министърът.

В следващите дни ще започне обществено обсъждане за създаването на нов Независим орган за защита на потребителите и надзор на пазара, чиято мисия ще бъде да засили контрола и да уеднакви законовата рамка чрез кодифициране на потребителското законодателство.

От страна на бизнеса Апостолос Петалас заяви, че организираният хранителен сектор в Гърция - включващ всички големи супермаркети и основните им доставчици - откликва на призива на държавата в интерес на обществото и най-уязвимите домакинства.

„Това е продължаващо усилие на бизнес общността в сътрудничество с Министерството на развитието - да се предлагат продукти с високо качество на възможно най-добри цени, въпреки трудностите, породени от инфлацията, енергийната криза и влиянието на климатичните промени върху глобалните доставки на храни“, посочи Петалас.

Мярката за понижаване на цените ще бъде съпроводена от засилен мониторинг на пазара, като целта на правителството е да ограничи спекулативните надценки и да възстанови доверието на потребителите в условията на продължаващ натиск върху домакинските бюджети.