Кремъл няма съмнения! НАТО стои зад инцидентите с "руски" дронове в Европа

16 Октомври, 2025 22:18

  • дронове-
  • ракети-
  • нато-
  • александър бортников-
  • русия-
  • украйна

По думите на Александър Бортников Алиансът се опитва да дестабилизира света, за да попречи на установяването на нова архитектура на международните отношения

Кремъл няма съмнения! НАТО стои зад инцидентите с "руски" дронове в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Москва няма съмнение относно участието на службите за сигурност на НАТО в инцидентите с предполагаеми руски дронове над територията на Европейския съюз. Това заяви директорът на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников, цитиран от "Ройтерс" и РИА Новости.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи идеята за "стена от дронове", след като миналия месец около 20 руски безпилотника навлязоха във въздушното пространство на страната членка на ЕС и НАТО Полша.

В допълнение към обвиненията си Боротников изтъкна, че Великобритания настоява за "ускорена подготовка на Европа за въоръжена конфронтация" с Москва и за създаване на "зона, забранена за полети", като отбеляза, че тези инциденти с дронове "са ѝ били от голяма полза".

По негови думи Алиансът се опитва да дестабилизира света, за да попречи на установяването на "нова архитектура на международните отношения".

Връщайки се към темата за Обединеното кралство, Боротников заяви, че Лондон е този, който контролира режима в Киев, тъй като иска Украйна да осъществи "стремежа на страната да нанесе стратегическо поражение на Русия".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лютеница Брей

    18 4 Отговор
    А добър ден

    22:19 16.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 2222

    5 16 Отговор
    Кремъл трепери от страх да не би НАТО да демилитаризира русийката.

    22:21 16.10.2025

  • 4 Агата Кристи

    4 8 Отговор
    Путин как ще пристигне в Унгария за срещата? Вижте картата.

    Коментиран от #8, #14

    22:22 16.10.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 5 Отговор
    Това не го разбират само тукашния паноптикум от соросоиди.

    Коментиран от #12

    22:22 16.10.2025

  • 6 Ко стаа бе руски боклуци?

    6 12 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #11, #19

    22:22 16.10.2025

  • 7 Ко стаа бе руски боклуци?

    5 9 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #16, #53

    22:23 16.10.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Агата Кристи":

    През Полша ма..

    Коментиран от #15, #22

    22:23 16.10.2025

  • 9 Мендел Алкохолика

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Медведев Атома":

    Где Атом

    Тавариш ?

    А Водка Где ?

    Коментиран от #18

    22:23 16.10.2025

  • 10 Да бе

    3 2 Отговор
    НАТО или украйна?

    22:23 16.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 име

    12 5 Отговор
    Мани, мани, с някви дрончета не могат да се оправят, стари орешници от времето на СССР не могат да прихванат, някви бедни, гладни, и изостанали, руснаци на магарета, с лопати в ръце ги прабят барливи четвърта година. И тея натоовци били сила?!

    Коментиран от #43

    22:26 16.10.2025

  • 14 Кокошка

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Агата Кристи":

    Тръмп ще осигури охрана

    22:28 16.10.2025

  • 15 Копейкотрошач

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вратлето!

    Коментиран от #69

    22:29 16.10.2025

  • 16 Костадин Костадинов

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Да, наистина е досадно вече. Русуфилякъ от 4ри години обяснява как Русия побеждава и как още малко Путин ще търпи технически и дори еволюционнио изостаналото НАТО и ще приключи войната за дни,та дори вече почти е превзел и Европа.

    Коментиран от #26

    22:29 16.10.2025

  • 17 Майна

    8 2 Отговор
    Резултатът от разговора- Путин , Тръмп:
    ,,По време на близо 2,5-часов телефонен разговор в четвъртък, руският и американският президент са обсъдили кризата в Украйна и възможността за нова среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща, съобщи помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.
    Ето са ключовите моменти от тяхната дискусия:
    🔶Тръмп беше този, който предложи Будапеща като възможно място за срещата на върха. Путин напълно подкрепи идеята.
    🔶Докато министърът на външните работи Лавров и държавният секретар Рубио работят по детайлите, точната дата на срещата на върха ще бъде уточнена.
    🔶Разговорът в четвъртък е иницииран от руската страна и е бил „изключително продуктивен“, според Ушаков.
    Путин „започна разговора, като поздрави Доналд Тръмп за успеха му в нормализирането на ситуацията в ивицата Газа“, казвайки, че „мироопазващите усилия на президента на САЩ са високо оценени в Близкия изток, в самите САЩ и в повечето страни по света“.

    Коментиран от #23

    22:29 16.10.2025

  • 18 Пригожин

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Мендел Алкохолика":

    Шойгу открадна парите.

    22:29 16.10.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    А?

    Коментиран от #31, #44, #68

    22:30 16.10.2025

  • 20 Пич

    10 6 Отговор
    Ако събитията се движеха нормално , войната вече щеше да е приключила !!! Тръмп и Путин вече щяха да са се разбрали ! Но - не ! Подлите англичани и тъпите Урсулианци искат да има война !!! До степен , че се навиха да купуват оръжия от САЩ за наша сметка ( европейците ) за да ги даряват на Украйна ! Но както казах , те са тъпи. Всичко е инспирирано от англичаните !

    Коментиран от #61

    22:30 16.10.2025

  • 21 Жълтопаветен сифилистик

    6 6 Отговор
    Слава на Укрия....слава на какаиновия убиец

    22:30 16.10.2025

  • 22 факт е че ,

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руснака като тръгне на екскурзия,обикновено се вози на танк...🤣🤣🤣Та не изключвам вероятноста Путин да мине през Полша.🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    22:30 16.10.2025

  • 23 Мдаааа

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Майна":

    Путин веднага се съгласи.🤣🤣🤣Ами къде ще ходи бре?

    22:31 16.10.2025

  • 24 Много ясно

    1 2 Отговор
    Това го знае всеки с два грама мозък в главата

    22:31 16.10.2025

  • 25 Майна

    4 2 Отговор
    продължавам за разговора:
    ,,Международен
    - Спутник Интернешънъл, 1920 г.
    Светът
    Вземете най-новите новини от цял ​​свят, отразяване на живо, нестандартни истории, репортажи и анализи.
    Украйна, Газа, Томахоукс и нова среща на върха в Будапеща: Какво обсъдиха Путин и Тръмп в последния си разговор
    преди 1 час
    Изглед към Будапеща. (Файл) - Sputnik International, 1920, 16.10.2025
    © Спутник / Юрий Кавер/Отидете в медийната банка
    Абонирайте се
    По време на близо 2,5-часов телефонен разговор в четвъртък, руският и американският президент са обсъдили кризата в Украйна и възможността за нова среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща, съобщи помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.
    Ето са ключовите моменти от тяхната дискусия:
    🔶Тръмп беше този, който предложи Будапеща като възможно място за срещата на върха. Путин напълно подкрепи идеята.
    🔶Докато министърът на външните работи Лавров и държавният секретар Рубио работят по детайлите, точната дата на срещата на върха ще бъде уточнена.
    🔶Разговорът в четвъртък е иницииран от руската страна и е бил „изключително продуктивен“, според Ушаков.
    Путин „започна разговора, като поздрави Доналд Тръмп за успеха му в нормализирането на ситуацията в ивицата Газа“, казвайки, че „мироопазващите усилия на президента на САЩ са високо оценени в Близкия изток, в самите САЩ и в повечето страни по света“.
    🔶Кризата в Украйна зае централно място в разговора в четвъртък, като Путин потвърди ангажимента на Русия за политико-дипломатиче

    22:31 16.10.2025

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Костадин Костадинов":

    Никога Никой не е казал за дни,ха-ха-ха сами сё навивате и после се нас...те от кеф,амеби

    Коментиран от #36, #37

    22:31 16.10.2025

  • 27 Тиква

    3 1 Отговор
    Фатмаци, живи ли сте още, бе ?

    22:31 16.10.2025

  • 28 Кремля нямаше съмнение

    5 4 Отговор
    Че никога няма да нападат и Украйна.

    22:32 16.10.2025

  • 29 Турция в границите от 1878

    3 6 Отговор
    Няма я Русия пак да ви освободи.Анадолците ще посрещате

    22:32 16.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тиква

    5 3 Отговор
    Ще има да го ближете тоя миризлив руски ботуш докато дишате.

    Коментиран от #41

    22:32 16.10.2025

  • 33 Никога е нямало

    9 4 Отговор
    "руски" дронове в Европа ! И теоретично е невъзможно даже. На този малоумен цирк си вярват само тези които го направиха за да може страх и паника да предизвикат и малоумните им бюджети в парламентите да минат. Да ама само за смях и подигравки го докараха щото когато си завършен олигофрен няма как нещо смислено да измислиш и хората да го повярват.

    Коментиран от #55

    22:33 16.10.2025

  • 34 чекисть..

    4 2 Отговор
    Това е работа на рьотдке,той пуска стръвта а урсулците почват да вият че за всичко е виновна масква,и сега ще строот нова стена след берлинската и ще я нарекат-джендърската-оти у е.с..нема мужици,всички клечат и цукат н0зете на дъртио джендър урсуль и балтийското мелезче-калассь

    22:33 16.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Верно ли бре Рублоидиот?

    3 Дня

    2-3 Дня .

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:33 16.10.2025

  • 37 Киев за два дня и все кой го каза?

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #52

    22:34 16.10.2025

  • 38 Факт

    2 1 Отговор
    Рашистите (и русофилите) са номер едно в нелепите, абсурдни конспирации и лъжи.

    22:34 16.10.2025

  • 39 Майна

    3 2 Отговор
    Това е продължението от разговора:
    ,,Кризата в Украйна зае централно място в разговора в четвъртък, като Путин потвърди ангажимента на Русия за политико-дипломатическо решение, като същевременно подчерта, че руските военни поддържат стратегическата инициатива „по цялата линия на боен контакт“.
    🔶 „Тръмп многократно подчертаваше необходимостта от бърз мир в Украйна. Мисълта, че руско-украинският конфликт се оказа най-трудният за миротворческите усилия на американския президент, присъстваше във всички изявления на Тръмп през целия разговор“, каза Ушаков.
    🔶 „Путин повтори тезата си, че „Томахоуките“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще причинят значителни щети на отношенията между нашите страни“, ако бъдат изпратени в Украйна от САЩ, каза Ушаков.
    🔶Тръмп спомена предстоящата си среща със Зеленски, потвърждавайки, че ще вземе предвид мнението на Путин в тези разговори."

    22:34 16.10.2025

  • 40 Тиква

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "факт е че ,":

    След 4 години не са се доближили до Харков, който е на 40 км. от границата, бе копейка. Обитавате паралелната путинова вселени всички копейкаджии.

    Коментиран от #47

    22:34 16.10.2025

  • 41 Капейките

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тиква":

    Обичат да лигавят
    Руското Бахурче .
    Поемат го отвсякъде.

    Коментиран от #48, #51, #59

    22:35 16.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Така е ,прав си. Този път съм напълно съгласен,че НАТО за нищо не става и затова Русия предпочита да си играе на войници в Украйна.Естествено,Русия не се интересува дали умират и осакатяват руснаци ,но това е характерно руската власт

    22:35 16.10.2025

  • 44 А где

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Бензин?

    Коментиран от #54

    22:35 16.10.2025

  • 45 нннн

    1 1 Отговор
    Това бе ясно от самото начало на дроновата истерия.

    22:35 16.10.2025

  • 46 Никой не може

    3 3 Отговор
    Да попречи на установяването на "нова архитектура на международните отношения".... освен ако някой марсианец не изплати дълговете на САЩ ...

    22:35 16.10.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тиква":

    Ти карта вижддал ли си бе ,амёба?

    22:36 16.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тиква

    2 0 Отговор
    Цялата рубладжийска изм.ет от форума на Сега след като го ликвидираха отиде в Гласовете на Дачков, а след като Митрофанова му спря парите се изсипа тука.

    Коментиран от #56

    22:36 16.10.2025

  • 50 Майна

    0 1 Отговор
    Та, ще видим утре Тръмп и Зеления..,хм

    22:37 16.10.2025

  • 51 Това

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Капейките":

    Да не сте ти и м ай кати бе , кларнетист !

    Коментиран от #58

    22:37 16.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нафиркан Пацан

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Бяхме си запазили места
    В Киевските Топ Ресторанти .
    И си носихме Парадните Униформи.

    Но за жалост
    Пак си правихме сметките без Кръчмаря .

    22:38 16.10.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "А где":

    Това с бензина е Като с яйцата.Британско украинска измама бе шаран

    Коментиран от #60

    22:39 16.10.2025

  • 55 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Никога е нямало":

    И коя теория твърди ,че е невъзможно? Аз не казвам че си про...само си го мисля.

    Коментиран от #64

    22:39 16.10.2025

  • 56 Тизе

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тиква":

    Тогай що дириш тука? Сакаш да те гъчаме ли? Ей , сладурано паветна...

    Коментиран от #65

    22:39 16.10.2025

  • 57 Не само Кремъл няма съмнения

    2 3 Отговор
    Но и ние българите също нямаме съмнения че атлантиците са завършени олигофрени...

    Коментиран от #66, #72

    22:39 16.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Капейките":

    Не съдете по себе си жендъри

    22:40 16.10.2025

  • 60 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ПРОБКИТЕ са В РУСИЯ

    БРЕ РУБЛОИДИОТ.

    Най интересното че на Опашките за Бензин
    Нема Руски Бръкми

    Само Автомобили от
    Омразния Пропаднал Запад

    Хахахахаха

    Коментиран от #63

    22:42 16.10.2025

  • 61 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Айде русофилите да се уточните помежду си кой почна войната последно, САЩ или Англия .

    Коментиран от #62, #74

    22:42 16.10.2025

  • 62 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Костадин Костадинов":

    Ако не беше праззз паветник, щеше да знаеш как стават нещата!

    22:44 16.10.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    Ти що си измисляш?Погледни в нета колко продажби има Лада .Има ги Данни е по години

    Коментиран от #70, #73

    22:45 16.10.2025

  • 64 Дрон с батерия 1,2 киловата

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Костадин Костадинов":

    Може ли 1300 километра да прелети бре мозък ? Или може би нова физика ще измислиш ... а после пък едни други като тебе: ама то може от танкери да са ги пускали....а то може и от пътнически самолет да са ги пуснали.....хахахаха....

    22:45 16.10.2025

  • 65 Тиква

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тизе":

    Как какво ? тука е събрана цялата рубладжийска из.мет, кеф ми е да се изпик.ая върху всички вас.

    22:45 16.10.2025

  • 66 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Не само Кремъл няма съмнения":

    Ти си русуфилякъ т.е небългарин. Недей да излагаш нас българите и да ни приравняваш към вас, небългарите.

    22:45 16.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това с предградията на киев за успех ли го броиш?изгоря цялата професионална армия на русия .там.и да те питам Курск трябва ли да е украински?или може би крим е бил неокупиран 2022?

    Коментиран от #75

    22:47 16.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Лада направо се разби от продажби..хаха....верно ги има данните и са смешни.даже за русия са смешни.

    22:49 16.10.2025

  • 71 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор
    Защо нито един русофил не може да даде аргументирано обяснение защо е такъв?

    22:49 16.10.2025

  • 72 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Не само Кремъл няма съмнения":

    Бъди точен вие българите от ромски произход.

    22:50 16.10.2025

  • 73 Затова ли продажбите

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На Руски БРЪКМИ са паднали с над 25 %

    Бре Рублоидиот ?

    АВТОВАЗ има дългове над

    100 милиарда Рубли

    Скоро ще фалира. ..

    НО Поне ще купуват вече

    КИТАЙСКИ ЛИМУЗИНИ .

    РУСКИТЕ МУСОРИ.

    22:51 16.10.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Костадин Костадинов":

    Вчера английский "Гардиан" имаше статия че Борис Джонсон е взел 1 млн за да осигури продължение на войната.Парите му са преаедени след като престава да бъде министър председател от фирма производител на дронове

    22:52 16.10.2025

  • 75 Нафиркан Пацан

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Аз още си плача за Гостомел

    Тъкмо го бяхме превзели .

    22:53 16.10.2025

