Москва няма съмнение относно участието на службите за сигурност на НАТО в инцидентите с предполагаеми руски дронове над територията на Европейския съюз. Това заяви директорът на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников, цитиран от "Ройтерс" и РИА Новости.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи идеята за "стена от дронове", след като миналия месец около 20 руски безпилотника навлязоха във въздушното пространство на страната членка на ЕС и НАТО Полша.

В допълнение към обвиненията си Боротников изтъкна, че Великобритания настоява за "ускорена подготовка на Европа за въоръжена конфронтация" с Москва и за създаване на "зона, забранена за полети", като отбеляза, че тези инциденти с дронове "са ѝ били от голяма полза".

По негови думи Алиансът се опитва да дестабилизира света, за да попречи на установяването на "нова архитектура на международните отношения".

Връщайки се към темата за Обединеното кралство, Боротников заяви, че Лондон е този, който контролира режима в Киев, тъй като иска Украйна да осъществи "стремежа на страната да нанесе стратегическо поражение на Русия".