Кремъл няма съмнения! НАТО стои зад инцидентите с "руски" дронове в Европа

Москва няма съмнение относно участието на службите за сигурност на НАТО в инцидентите с предполагаеми руски дронове над територията на Европейския съюз. Това заяви директорът на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников, цитиран от "Ройтерс" и РИА Новости.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи идеята за "стена от дронове", след като миналия месец около 20 руски безпилотника навлязоха във въздушното пространство на страната членка на ЕС и НАТО Полша.
В допълнение към обвиненията си Боротников изтъкна, че Великобритания настоява за "ускорена подготовка на Европа за въоръжена конфронтация" с Москва и за създаване на "зона, забранена за полети", като отбеляза, че тези инциденти с дронове "са ѝ били от голяма полза".
По негови думи Алиансът се опитва да дестабилизира света, за да попречи на установяването на "нова архитектура на международните отношения".
Връщайки се към темата за Обединеното кралство, Боротников заяви, че Лондон е този, който контролира режима в Киев, тъй като иска Украйна да осъществи "стремежа на страната да нанесе стратегическо поражение на Русия".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лютеница Брей
22:19 16.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 2222
22:21 16.10.2025
4 Агата Кристи
Коментиран от #8, #14
22:22 16.10.2025
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #12
22:22 16.10.2025
6 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #11, #19
22:22 16.10.2025
7 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #16, #53
22:23 16.10.2025
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Агата Кристи":През Полша ма..
Коментиран от #15, #22
22:23 16.10.2025
9 Мендел Алкохолика
До коментар #2 от "Медведев Атома":Где Атом
Тавариш ?
А Водка Где ?
Коментиран от #18
22:23 16.10.2025
10 Да бе
22:23 16.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 име
Коментиран от #43
22:26 16.10.2025
14 Кокошка
До коментар #4 от "Агата Кристи":Тръмп ще осигури охрана
22:28 16.10.2025
15 Копейкотрошач
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вратлето!
Коментиран от #69
22:29 16.10.2025
16 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Да, наистина е досадно вече. Русуфилякъ от 4ри години обяснява как Русия побеждава и как още малко Путин ще търпи технически и дори еволюционнио изостаналото НАТО и ще приключи войната за дни,та дори вече почти е превзел и Европа.
Коментиран от #26
22:29 16.10.2025
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Костадин Костадинов":Никога Никой не е казал за дни,ха-ха-ха сами сё навивате и после се нас...те от кеф,амеби
Коментиран от #36, #37
22:31 16.10.2025
27 Тиква
22:31 16.10.2025
28 Кремля нямаше съмнение
22:32 16.10.2025
29 Турция в границите от 1878
22:32 16.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тиква
Коментиран от #41
22:32 16.10.2025
33 Никога е нямало
Коментиран от #55
22:33 16.10.2025
34 чекисть..
22:33 16.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хахахаха
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Верно ли бре Рублоидиот?
3 Дня
2-3 Дня .
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
22:33 16.10.2025
37 Киев за два дня и все кой го каза?
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #52
22:34 16.10.2025
38 Факт
22:34 16.10.2025
39 Майна
,,Кризата в Украйна зае централно място в разговора в четвъртък, като Путин потвърди ангажимента на Русия за политико-дипломатическо решение, като същевременно подчерта, че руските военни поддържат стратегическата инициатива „по цялата линия на боен контакт“.
🔶 „Тръмп многократно подчертаваше необходимостта от бърз мир в Украйна. Мисълта, че руско-украинският конфликт се оказа най-трудният за миротворческите усилия на американския президент, присъстваше във всички изявления на Тръмп през целия разговор“, каза Ушаков.
🔶 „Путин повтори тезата си, че „Томахоуките“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще причинят значителни щети на отношенията между нашите страни“, ако бъдат изпратени в Украйна от САЩ, каза Ушаков.
🔶Тръмп спомена предстоящата си среща със Зеленски, потвърждавайки, че ще вземе предвид мнението на Путин в тези разговори."
22:34 16.10.2025
40 Тиква
До коментар #22 от "факт е че ,":След 4 години не са се доближили до Харков, който е на 40 км. от границата, бе копейка. Обитавате паралелната путинова вселени всички копейкаджии.
Коментиран от #47
22:34 16.10.2025
41 Капейките
До коментар #32 от "Тиква":Обичат да лигавят
Руското Бахурче .
Поемат го отвсякъде.
Коментиран от #48, #51, #59
22:35 16.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "име":Така е ,прав си. Този път съм напълно съгласен,че НАТО за нищо не става и затова Русия предпочита да си играе на войници в Украйна.Естествено,Русия не се интересува дали умират и осакатяват руснаци ,но това е характерно руската власт
22:35 16.10.2025
44 А где
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Бензин?
Коментиран от #54
22:35 16.10.2025
45 нннн
22:35 16.10.2025
46 Никой не може
22:35 16.10.2025
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Тиква":Ти карта вижддал ли си бе ,амёба?
22:36 16.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тиква
Коментиран от #56
22:36 16.10.2025
50 Майна
22:37 16.10.2025
51 Това
До коментар #41 от "Капейките":Да не сте ти и м ай кати бе , кларнетист !
Коментиран от #58
22:37 16.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нафиркан Пацан
До коментар #7 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Бяхме си запазили места
В Киевските Топ Ресторанти .
И си носихме Парадните Униформи.
Но за жалост
Пак си правихме сметките без Кръчмаря .
22:38 16.10.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "А где":Това с бензина е Като с яйцата.Британско украинска измама бе шаран
Коментиран от #60
22:39 16.10.2025
55 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "Никога е нямало":И коя теория твърди ,че е невъзможно? Аз не казвам че си про...само си го мисля.
Коментиран от #64
22:39 16.10.2025
56 Тизе
До коментар #49 от "Тиква":Тогай що дириш тука? Сакаш да те гъчаме ли? Ей , сладурано паветна...
Коментиран от #65
22:39 16.10.2025
57 Не само Кремъл няма съмнения
Коментиран от #66, #72
22:39 16.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Капейките":Не съдете по себе си жендъри
22:40 16.10.2025
60 Хахахаха
До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ПРОБКИТЕ са В РУСИЯ
БРЕ РУБЛОИДИОТ.
Най интересното че на Опашките за Бензин
Нема Руски Бръкми
Само Автомобили от
Омразния Пропаднал Запад
Хахахахаха
Коментиран от #63
22:42 16.10.2025
61 Костадин Костадинов
До коментар #20 от "Пич":Айде русофилите да се уточните помежду си кой почна войната последно, САЩ или Англия .
Коментиран от #62, #74
22:42 16.10.2025
62 Пич
До коментар #61 от "Костадин Костадинов":Ако не беше праззз паветник, щеше да знаеш как стават нещата!
22:44 16.10.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Хахахаха":Ти що си измисляш?Погледни в нета колко продажби има Лада .Има ги Данни е по години
Коментиран от #70, #73
22:45 16.10.2025
64 Дрон с батерия 1,2 киловата
До коментар #55 от "Костадин Костадинов":Може ли 1300 километра да прелети бре мозък ? Или може би нова физика ще измислиш ... а после пък едни други като тебе: ама то може от танкери да са ги пускали....а то може и от пътнически самолет да са ги пуснали.....хахахаха....
22:45 16.10.2025
65 Тиква
До коментар #56 от "Тизе":Как какво ? тука е събрана цялата рубладжийска из.мет, кеф ми е да се изпик.ая върху всички вас.
22:45 16.10.2025
66 Костадин Костадинов
До коментар #57 от "Не само Кремъл няма съмнения":Ти си русуфилякъ т.е небългарин. Недей да излагаш нас българите и да ни приравняваш към вас, небългарите.
22:45 16.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 стоян георгиев
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това с предградията на киев за успех ли го броиш?изгоря цялата професионална армия на русия .там.и да те питам Курск трябва ли да е украински?или може би крим е бил неокупиран 2022?
Коментиран от #75
22:47 16.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 стоян георгиев
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Лада направо се разби от продажби..хаха....верно ги има данните и са смешни.даже за русия са смешни.
22:49 16.10.2025
71 Костадин Костадинов
22:49 16.10.2025
72 стоян георгиев
До коментар #57 от "Не само Кремъл няма съмнения":Бъди точен вие българите от ромски произход.
22:50 16.10.2025
73 Затова ли продажбите
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":На Руски БРЪКМИ са паднали с над 25 %
Бре Рублоидиот ?
АВТОВАЗ има дългове над
100 милиарда Рубли
Скоро ще фалира. ..
НО Поне ще купуват вече
КИТАЙСКИ ЛИМУЗИНИ .
РУСКИТЕ МУСОРИ.
22:51 16.10.2025
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #61 от "Костадин Костадинов":Вчера английский "Гардиан" имаше статия че Борис Джонсон е взел 1 млн за да осигури продължение на войната.Парите му са преаедени след като престава да бъде министър председател от фирма производител на дронове
22:52 16.10.2025
75 Нафиркан Пацан
До коментар #68 от "стоян георгиев":Аз още си плача за Гостомел
Тъкмо го бяхме превзели .
22:53 16.10.2025