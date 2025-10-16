Новини
Договор за взаимна отбрана! Севернокорейски бойци извършват разузнавателни операции с дронове над Украйна
  Тема: Украйна

Договор за взаимна отбрана! Севернокорейски бойци извършват разузнавателни операции с дронове над Украйна

16 Октомври, 2025 23:53 511 6

Хиляди военни от Северна Корея миналата година се включиха на страната на руската армия в изтласкването на украинските сили от руската Курска област

Украинската армия заяви, че севернокорейски военни, разположени в Русия, управляват дронове, извършващи разузнавателни операции над Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е първото изявление от месеци на Киев за активност севернокорейски военнослужещи на бойното поле, отбелязва агенцията.

Хиляди военни от Северна Корея миналата година се включиха на страната на руската армия в изтласкването на украинските сили от руската Курска област. По-късно Киев заяви, че севернокорейците са се изтеглили, след като са дали сериозни жертви, и оттогава повече не е съобщавал за бойни стълкновения с тях.

Украинският генерален щаб днес публикува във "Фейсбук" изявление, в което се посочва, че разположени в Курска област севернокорейски части управляват дронове, които търсят украински военни позиции и помагат при насочването на ракетни удари по съседната украинска Сумска област.

"Въоръжените сили на Украйна засякоха разговори между севернокорейски оператори на дронове и военнослужещи от руската армия", пише в изявлението.

През последните две години Пхенян и Москва подписаха договор за взаимна отбрана и повишиха равнището на военното си сътрудничество.

Според изчисления на Украйна и Южна Корея Пхенян е изпратил в Русия над 10 000 военни, които да се включат в сраженията срещу Украйна. В замяна Северна Корея е получила от Москва икономическа и военнотехническа подкрепа. Южнокорейското Министерство на отбраната в понеделник заяви, че Русия вероятно е предоставила на Северна Корея и техническа помощ за разработването на подводници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    1 1 Отговор
    И що да не управляват ?!!!

    Коментиран от #4

    23:56 16.10.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    А?

    23:59 16.10.2025

  • 3 Хи хи

    2 1 Отговор
    Русия получава международна помощ в жива сила, а на урките никой не ще да прати войници ! Даже и от коалицията на желаещите ги е страх !!

    00:04 17.10.2025

  • 4 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    То проссия изчезна,тоя за новопросия пише.

    00:07 17.10.2025

  • 5 Северна Корея и РФ,

    2 0 Отговор
    са удавници в едно и също благо!
    Лека им пръст!

    00:11 17.10.2025

  • 6 Допотопните севернокорейци,

    2 0 Отговор
    са главните приятели на РФ.
    Пълна пародия...

    00:13 17.10.2025

