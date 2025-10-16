Договор за взаимна отбрана! Севернокорейски бойци извършват разузнавателни операции с дронове над Украйна

Украинската армия заяви, че севернокорейски военни, разположени в Русия, управляват дронове, извършващи разузнавателни операции над Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Това е първото изявление от месеци на Киев за активност севернокорейски военнослужещи на бойното поле, отбелязва агенцията.
Хиляди военни от Северна Корея миналата година се включиха на страната на руската армия в изтласкването на украинските сили от руската Курска област. По-късно Киев заяви, че севернокорейците са се изтеглили, след като са дали сериозни жертви, и оттогава повече не е съобщавал за бойни стълкновения с тях.
Украинският генерален щаб днес публикува във "Фейсбук" изявление, в което се посочва, че разположени в Курска област севернокорейски части управляват дронове, които търсят украински военни позиции и помагат при насочването на ракетни удари по съседната украинска Сумска област.
"Въоръжените сили на Украйна засякоха разговори между севернокорейски оператори на дронове и военнослужещи от руската армия", пише в изявлението.
През последните две години Пхенян и Москва подписаха договор за взаимна отбрана и повишиха равнището на военното си сътрудничество.
Според изчисления на Украйна и Южна Корея Пхенян е изпратил в Русия над 10 000 военни, които да се включат в сраженията срещу Украйна. В замяна Северна Корея е получила от Москва икономическа и военнотехническа подкрепа. Южнокорейското Министерство на отбраната в понеделник заяви, че Русия вероятно е предоставила на Северна Корея и техническа помощ за разработването на подводници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Коментиран от #4
23:56 16.10.2025
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск сий е?
А Москва бомбардирахие ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
А Индия спряли да купува нефт?
А Гренландия превзехие ли я ?
А немски е заводи що отиват в Сащ?
А?
23:59 16.10.2025
3 Хи хи
00:04 17.10.2025
4 Хи хи хи
До коментар #1 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":То проссия изчезна,тоя за новопросия пише.
00:07 17.10.2025
5 Северна Корея и РФ,
Лека им пръст!
00:11 17.10.2025
6 Допотопните севернокорейци,
Пълна пародия...
00:13 17.10.2025