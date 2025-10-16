Договор за взаимна отбрана! Севернокорейски бойци извършват разузнавателни операции с дронове над Украйна

Украинската армия заяви, че севернокорейски военни, разположени в Русия, управляват дронове, извършващи разузнавателни операции над Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е първото изявление от месеци на Киев за активност севернокорейски военнослужещи на бойното поле, отбелязва агенцията.

Хиляди военни от Северна Корея миналата година се включиха на страната на руската армия в изтласкването на украинските сили от руската Курска област. По-късно Киев заяви, че севернокорейците са се изтеглили, след като са дали сериозни жертви, и оттогава повече не е съобщавал за бойни стълкновения с тях.

Украинският генерален щаб днес публикува във "Фейсбук" изявление, в което се посочва, че разположени в Курска област севернокорейски части управляват дронове, които търсят украински военни позиции и помагат при насочването на ракетни удари по съседната украинска Сумска област.

"Въоръжените сили на Украйна засякоха разговори между севернокорейски оператори на дронове и военнослужещи от руската армия", пише в изявлението.

През последните две години Пхенян и Москва подписаха договор за взаимна отбрана и повишиха равнището на военното си сътрудничество.

Според изчисления на Украйна и Южна Корея Пхенян е изпратил в Русия над 10 000 военни, които да се включат в сраженията срещу Украйна. В замяна Северна Корея е получила от Москва икономическа и военнотехническа подкрепа. Южнокорейското Министерство на отбраната в понеделник заяви, че Русия вероятно е предоставила на Северна Корея и техническа помощ за разработването на подводници.