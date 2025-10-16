Новини
Срещу руската заплаха! Германският министър на отбраната внесе в Бундестага спорен законопроект за военната служба

16 Октомври, 2025 21:48

Правителството на канцлера Фридрих Мерц възнамерява да върне под някаква форма наборната военна служба, която беше отменена през 2011 г., за да отговори на засилващата се амбиция на Москва и да укрепи германските въоръжени сили

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германският министър на отбраната Борис Писториус внесе в парламента законопроекта си за нова организация на военната служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Правителството на канцлера Фридрих Мерц възнамерява да върне под някаква форма наборната военна служба, която беше отменена през 2011 г., за да отговори на засилващата се руска заплаха и да укрепи германските въоръжени сили в съответствие с новите цели на НАТО за отбраната.

Управляващата коалиция обаче е разделена по въпроса, посочва ДПА. Германската социалдемократическа партия, част от която е и Писториус, настоява новата военна служба да бъде доброволна, а Християндемократическият съюз" (ХДС) на Мерц и сестринската партия на ХДС, баварският „Християнсоциален съюз“ (ХСС), подкрепят въвеждането на задължителен елемент.

Заради това разделение миналата седмица първото четене на законопроекта в долната камара на германския парламент (Бундестаг) беше отложено, а във вторник в последния момент бе отменена пресконференция, на която се очакваше да бъде обявена сделка между коалиционните партньори.

Спорът е свързан с предложение да се прибегне до призоваване на лотариен принцип на новобранци на задължителна служба, в случай че не се съберат достатъчно доброволци, посочва ДПА. Писториус публично се противопоставя на тази идея.

Министърът на отбраната днес подчерта, че няма да има никакви принудителни мерки, дори и да се окаже, че доброволците не достигат. Той обаче настоя, че въпросът трябва да бъде уреден „с решение на Бундестага“.

По отношение на спора Писториус заяви, че всичко друго, различно от „страстен, откровен, дори разгорещен дебат“, би било разочароващо. „Тази тема заслужава честен и открит дебат, защото засяга живота на много, много хора“, посочи той.




  • 1 Коя е тази руска

    24 1 Отговор
    С лъжите ви интригите и агресията, вие продажни нищожества сте най голямата заплаха за Европа.

    21:50 16.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    1 19 Отговор
    Четири Года безспорно доказват че Русийката е заплаха единствено на себе си и своите граждани.

    Коментиран от #10

    21:51 16.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пфу

    19 1 Отговор
    Не стига че фалират, ами сега и войници ще издържат. Умници. Хак им.

    21:53 16.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 1 Отговор
    Вече половин век откак руснаците се изтеглих от Германия, а народа там го плашат,
    как льошите ще дойдат отново❗
    А те все не идват❗
    За разлика от американосите-
    КОИТО ДОРИ НЕ СА СИ ТРЪГВАЛИ‼️

    Коментиран от #9, #14

    21:53 16.10.2025

  • 6 Ну, памперс, ну, погоди

    17 1 Отговор
    Джендърстага се Hacpa

    21:54 16.10.2025

  • 7 Мхм

    15 1 Отговор
    Немците пак ли ще нападат Полша?

    21:54 16.10.2025

  • 8 Законопроект, чл. 5,ал.8

    11 1 Отговор
    "... Всеки истински ариец следва немедленно да си зашие г. с губерка и канап, щото руснаците дебнат!
    Който не го направи-у Шпандау!..."

    21:54 16.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Временното явление ЕС

    8 1 Отговор
    В СоциалЛанд корона ПЛАНдемията им беше виновна за икономическата криза, сега Путин, утре марсианците 😁

    21:57 16.10.2025

  • 12 Руски колхозник

    10 1 Отговор
    Хм,...от какво ги е страх? ... свършиха лопатите, перални , съдомиялни,няма кирки,ни мотики, а де?

    21:58 16.10.2025

  • 13 Чекпойнт Чарли

    2 14 Отговор
    Руската подводница "Новоросийск", която неочаквано изплува край бреговете на Франция, а сега е на път за пристанището Кронщат, е в скандално лошо състояние. Само в последните няколко дни на борда й са възникнали 10 инцидента, което е плашеща цифра
    "Да, няма катастрофални щети и екипажът е жив и здрав. Но това е ужасяващ показател. Инцидентите включват повреди в навигационната система, в софтуера и в работата на перископа и др . общо над 10", пише телеграм каналът "ВЧК-ОГПУ", който е близък до Федералната служба за сигурност на Руската федерация.

    Аве къде не са си оставили кьопавите кунки тия .
    Подводниците ,ракетите всичко им е скрап

    Коментиран от #16, #18, #23, #24, #27

    21:59 16.10.2025

  • 14 Брато

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Още не могат да схванат кой ги kлaтu

    Коментиран от #20

    22:00 16.10.2025

  • 15 иван костов

    8 1 Отговор
    За справка на измитите соророидни мозъци:
    И Индия и Китай са заявили, че ще купуват нефт, оттам откъдето им е изгодно! байДончо , пак нещо не е доразбрал!
    Голям играч, голям! Утре ще обещае на у-фюрера, каквото поиска и пак нищо няма да се случи! 😂😂😂

    22:03 16.10.2025

  • 16 Руски колхозник

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Чекпойнт Чарли":

    А бе, не знам какви повреди имат на подводницата, ЕС им се присмя на техническите им проблеми,ОБАЧЕ,никой не забеляза подводницата преди да изплува, при наличието на толкова радари,скенери,сателити и прочие техника за наблюдение.Кво ши каиш,м?

    22:04 16.10.2025

  • 17 Изрод

    7 2 Отговор
    Вермахтът се възражда. Рижият клоун Тръмп е готов да въоръжи 8 милионна армия на фалиралия Райх.

    22:04 16.10.2025

  • 18 оня с гумената лодка

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Чекпойнт Чарли":

    ти кажи как са наще подводници имат ли повреди?

    а забравих ние нямаме подводници ама се смеем на тия дето имат

    руснаците ще си я ремонтират ама ти пак ще си по цървули бе бастунНЕГРАМОТЕН

    Коментиран от #25

    22:04 16.10.2025

  • 19 Бащата на някаква Саяна

    1 4 Отговор
    Майка да стане на нея

    22:05 16.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Брато":

    Окупирана държава, окупирани мисли❗

    22:06 16.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с пито.ня

    1 0 Отговор
    Вермахтът има да си връща територии от Полша и Франция.

    22:09 16.10.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Чекпойнт Чарли":

    Нещо за нашите самоНЕЛЕТИ🤔
    На единия му свили радара с отвертка,
    на другия му течало горивото както си седи,
    третия още не са ни го предали .....
    Ама друго си е НАТОвска армия 🤣🤣🤣

    22:10 16.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с гумената лодка":

    Ама сме НАТОвска армия🤣🤣🤣

    22:12 16.10.2025

  • 26 Ай чал

    1 2 Отговор
    И6aл съм ги, отиам да глеам Ергенът, ай чал

    Коментиран от #28

    22:12 16.10.2025

  • 27 Хорейшио

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "Чекпойнт Чарли":

    Тя е клас Кило , защо е Кило -ами директно за вторични суровини заминава . Режат ги на малки парчета по 1 кило

    Коментиран от #30

    22:13 16.10.2025

  • 28 А ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ай чал":

    Ха ха ха хааааа

    22:13 16.10.2025

  • 29 Всички немски олигофрени

    4 1 Отговор
    Задължително на наборната военна служба. Първо на дуално образование и после у казармата

    22:14 16.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Всички немски олигофрени

    5 2 Отговор
    У казарма... а германките ще дивеят с мюсюлманите...мнооо яко

    22:15 16.10.2025

  • 32 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    5 0 Отговор
    Ха ха,утре ще има гей парад пред Бундестага заради наборната служба

    22:17 16.10.2025

  • 33 Много искам тази олигофрения

    3 0 Отговор
    Да мине в парламента. Направо е 6 ....прекрасна гражданска война ще направят а и ще е много хубавичко швабите да лазят в калта докато арабите им оправят жените

    22:20 16.10.2025

  • 34 Германия просто пари няма за

    2 0 Отговор
    да върне под някаква форма наборната военна служба. Няма и да има кой да им да работи и да ги издържа ......просто е абсурдно да го четеш

    22:27 16.10.2025

  • 35 то и сега Мюмюн ги коли

    1 1 Отговор
    и гази,ко ли ще стане ,ако Мюмюн има танк и м4.Страшна работа ти казвам...

    22:37 16.10.2025

  • 36 Артилерист

    2 0 Отговор
    Когато прочета, че германец е загрижен за живота на "много хора" си представям палчищата на Хитлер да газят, убиват и изпепеляват цяла Европа. Както и майката на четири малки деца да пита коменданта на Аушвиц: "Нима ще убиете тези прекрасни деца?"
    Фашизмът се въздържа! Цялото разумно човечество трябва да се събуди и да му даде отпор докато не е станало късно. Русия 8 години обясняваше и предупреждаваше, че украинските неонацисти извършват геноцид в Донбас, но западните неонацисти ги подкрепяха, въпреки, че участваха в приемането на Минските споразумения, но си направиха оглушки и не ги приложиха...

    22:37 16.10.2025

