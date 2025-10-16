Срещу руската заплаха! Германският министър на отбраната внесе в Бундестага спорен законопроект за военната служба

Германският министър на отбраната Борис Писториус внесе в парламента законопроекта си за нова организация на военната служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Правителството на канцлера Фридрих Мерц възнамерява да върне под някаква форма наборната военна служба, която беше отменена през 2011 г., за да отговори на засилващата се руска заплаха и да укрепи германските въоръжени сили в съответствие с новите цели на НАТО за отбраната.
Управляващата коалиция обаче е разделена по въпроса, посочва ДПА. Германската социалдемократическа партия, част от която е и Писториус, настоява новата военна служба да бъде доброволна, а Християндемократическият съюз" (ХДС) на Мерц и сестринската партия на ХДС, баварският „Християнсоциален съюз“ (ХСС), подкрепят въвеждането на задължителен елемент.
Заради това разделение миналата седмица първото четене на законопроекта в долната камара на германския парламент (Бундестаг) беше отложено, а във вторник в последния момент бе отменена пресконференция, на която се очакваше да бъде обявена сделка между коалиционните партньори.
Спорът е свързан с предложение да се прибегне до призоваване на лотариен принцип на новобранци на задължителна служба, в случай че не се съберат достатъчно доброволци, посочва ДПА. Писториус публично се противопоставя на тази идея.
Министърът на отбраната днес подчерта, че няма да има никакви принудителни мерки, дори и да се окаже, че доброволците не достигат. Той обаче настоя, че въпросът трябва да бъде уреден „с решение на Бундестага“.
По отношение на спора Писториус заяви, че всичко друго, различно от „страстен, откровен, дори разгорещен дебат“, би било разочароващо. „Тази тема заслужава честен и открит дебат, защото засяга живота на много, много хора“, посочи той.
