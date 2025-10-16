Израел получи останките на още двама заложници, САЩ може да позволят на Тел Авив да поднови боевете в Газа

Израел получи снощи останките на още двама заложници, часове след като израелската армия съобщи, че едно от телата, предадени по-рано, не е на заложник, предаде АП, цитирана от БТА.

Объркването допълнително засили напрежението около крехкото примирие, което спря двугодишната война.



Те бяха предадени от „Хамас“ чрез Червения кръст. След като двата ковчега пристигнаха в Израел, армията предупреди, че самоличността на заложниците все още не е потвърдена.



Междувременно Министерството на здравеопазването в Газа заяви, че е получило още 45 тела на палестинци от Израел – поредна стъпка в изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня. Така общият брой на върнатите в Газа тела достигна 90. Съдебни медици съобщиха, че по тях има следи от малтретиране.



Като част от сделката „Хамас“ предаде четири трупа на заложници във вторник, след като ден по-рано върна още четири – часове след освобождаването на последните 20 живи заложници от Газа. Общо Израел очаква връщането на телата на 28 заложници.



Израелската армия съобщи, че съдебните експерти са установили: „четвъртото тяло, предадено на Израел от „Хамас“, не съответства на нито един от заложниците“. Засега няма информация чие е тялото.



В замяна на освобождаването на заложниците Израел освободи в понеделник около 2000 палестински затворници и задържани.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред Си Ен Ен, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви Тръмп. "Ако Израел може да влезе и да ги нарита, той ще го направи", добави той в кратък телефонен разговор. Изявлението беше направено в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи.

Няма да е необходимо да се използва американската армия, за да бъде разоръжена групировката "Хамас", заяви на пресконференция в Белия дом Тръмп, предаде БНР.

"Няма да имаме нужда от американската армия, защото ние вече сме много ангажирани. Ако не бяхме, нямаше да има мир. Ако не бяхме унищожили ядрения капацитет на Иран, това споразумение никога нямаше да се осъществи. Арабските държави нямаше да се чувстват достатъчно смели да пристъпят към него, защото по това време Иран беше много силен. Вече не е", каза Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.



Американският президент допълни, че Съединените щати ще подкрепят Израел в усилията му да постигне разоръжаване на "Хамас". Америка иска групировката да сложи оръжия като част от споразумението за мир в Газа, договорено миналата седмица, припомня агенция Ройтерс.

Междуарабски сили за сигурност трябва да бъдат създадени в Газа до няколко седмици, за да се предотврати повторното поемане на контрол от “Хамас”, заяви бившият премиер на Израел Ехуд Барак в интервю за Скай нюз, цитиран от БНР.

На въпрос дали е необходима намеса, за да се попречи на “Хамас” да запълни настоящия вакуум във властта в Ивицата Газа, Ехуд Барак отговори, че вярва, че са необходими сили за сигурност, но те не трябва да бъдат международни. Според него те трябва да бъдат междуарабски, да са там до няколко седмици, а не след няколко месеца, предупреждавайки, че готовността на “Хамас“ да се откаже от оръжията си ще намалее с времето.



Барак също така каза, че „единственото условие за успех“ в плана за прекратяване на огъня в Газа е „решителността“ на Доналд Тръмп. Той посочи, че има опасения, че президентът на САЩ „може да загуби интерес по въпроса“ и че планът му за приключване на войната „ще отнеме време“.



Ехуд Барак заяви, че войната с “Хамас” през последните няколко месеца е навредила на международната репутация на Израел и ще е нужно време, за да се поправят тези щети.



”Създаде се усещане в света, че Израел вероятно е извършил военни престъпления“, каза Барак. Той смята, че създаването на на палестинска държава е „единственото устойчиво“ решение.



„Всяко друго решение ще се провали. И това не е защото имаме специални чувства към живота на палестинците, а заради нашите собствени интереси“, изтъкна Барак.