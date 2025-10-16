САЩ и Аржентина обсъждат търговско споразумение, което може да преобърне пазара

Аржентинското правителство води преговори със Съединените щати за потенциално споразумение, което би предоставило на страната търговски предимства, заяви президентът Хавиер Милей, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

„Има въпрос за търговските предимства, които Съединените щати биха ни предоставили; САЩ силно фаворизираха Аржентина“, подчерта държавният глава.

По-рано този месец Съединените щати закупиха аржентинско песо на открития пазар. Министърът на финансите Скот Бесент съобщи, че ведомството работи с банки и инвестиционни фондове по създаването на механизъм на стойност 20 милиарда долара, предназначен за инвестиции в суверенния дълг на Аржентина.

Милей допълни, че обмисля промени в кабинета след междинните избори, които ще се проведат на 26 октомври. Вотът ще бъде решаващо изпитание за президента, тъй като той навлиза във втората половина от мандата си на фона на спадащи рейтинги на одобрение и забавено законодателство в контролирания от опозицията Конгрес.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че Вашингтон няма да „си губи времето“ с Аржентина, ако партията на Милей загуби парламентарните избори. В отговор Милей отбеляза, че Тръмп е изразил подкрепа за настоящото правителство, което ще остане на власт поне до 2027 г.