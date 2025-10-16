След прекратяването на огъня в Газа: Израел очаква Германия да отмени ограниченията върху износа на оръжие

Израелското правителство очаква Германия да отмени частичното спиране на износа на оръжие за страната и забраната за пътуване до определени райони след договореното прекратяване на огъня в ивицата Газа, предава ДПА, цитирана от БТА.

„Сега, когато вече няма война, очакваме германското правителство да отмени тези ограничения“, заяви заместник-министърката на външните работи на Израел Шарен Хаскел по време на посещението си в Берлин вчера.

Хаскел подкрепя участието на Германия в настоящия мирен процес и добави, че страната ѝ смята Берлин за „надежден участник“. Тя не би имала нищо против включването на Германия в мироопазващи сили в анклава.

На въпрос дали историческото наследство на Германия може да предизвиква безпокойство, Хаскел отговори с доверие: „Вярваме ви“, като припомни проявите на солидарност с Израел в Германия след нападението на радикалната палестинска групировка Хамас на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа.

Канцлерът Фридрих Мерц разпореди на 8 август временно спиране на германския износ на оръжия за Израел, които биха могли да бъдат използвани в конфликта. Решението бе мотивирано с нарастващата агресия от страна на израелската армия, припомня ДПА.

Дотогава Германия избягваше директни санкции, макар постепенно да засилваше критиките си към кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

След спирането на огъня Мерц заяви, че ограниченията трябва да бъдат преразгледани, като добави, че би искал да се съгласува с управляващата коалиция - включително ХДС, ХСС и ГСДП.

Лидерите на парламентарната група на консерваторите на Мерц призоваха за бърза отмяна на ограниченията, докато социалдемократите все още не са излезли с позиция, отбелязва ДПА.

След избухването на конфликта германското външно министерство издаде предупреждение за пътуване до определени части на Израел, което към днешна дата важи за цялата територия на страната.