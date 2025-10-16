Новини
Свят »
Ватикан »
Папа Лъв: „Гладът не е съдбата на човечеството, а неговият упадък“

16 Октомври, 2025 13:57 419 5

  • папа-
  • папа лъв-
  • глад

Понтификът отправи емоционален призив към световните лидери да прекратят глада и осъди използването на храната като оръжие

Папа Лъв: „Гладът не е съдбата на човечеството, а неговият упадък“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв отправи спешен апел към световните лидери да сложат край на глада по света, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В реч пред Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН в Рим той определи факта, че милиони хора продължават да страдат от недохранване, като „етично отклонение и колективен провал“.

„Във време, когато науката е удължила човешкия живот, да се позволи на милиони да живеят - и да умират - поразени от глад, е историческо престъпление“, заяви Лъв.

Папата цитира данни на ООН, според които около 673 милиона души ежедневно не получават достатъчно храна, и подчерта, че това е „знак за преобладаваща безчувственост и несправедлива система за разпределение на ресурсите“.

Католическият понтифик осъди и използването на глада като оръжие във военни конфликти, без да посочва конкретни държави.
„Международното хуманитарно право забранява атаките срещу цивилни и средствата им за оцеляване. Но изглежда сме забравили това, защото сме свидетели на повторното използване на храната като оръжие“, предупреди той.

Лъв, първият папа от САЩ, прекарал години като мисионер в Перу, постави борбата с бедността и глада в центъра на своя петмесечен понтификат.

Той говори пред представители на 125 делегации, събрани по повод 80-годишнината на ФАО, и завърши речта си с призив за човечност:
„Не можем да продължаваме така. Гладът не е неизбежност - той е нашият общ срам.“


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 1 Отговор
    Слуга на Сатаната , който и да е папата !!! Това са тези които унищожиха познанието , и промениха религията така , щото да превърнат човеците в безропотен добитък !!!

    14:01 16.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Папата е служител на с-атан.сти.те ,а не на Бога.

    14:01 16.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    Всяка съдба и приемлива стига да не е като руската - окоп, въшкарник и калашник 😁👍

    Коментиран от #4

    14:03 16.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Това в ПУЦ-а в Благоевград ли го научи?

    14:04 16.10.2025

  • 5 1488

    1 0 Отговор
    от глад не се умира

    14:19 16.10.2025