Папа Лъв: „Гладът не е съдбата на човечеството, а неговият упадък“

Папа Лъв отправи спешен апел към световните лидери да сложат край на глада по света, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В реч пред Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН в Рим той определи факта, че милиони хора продължават да страдат от недохранване, като „етично отклонение и колективен провал“.

„Във време, когато науката е удължила човешкия живот, да се позволи на милиони да живеят - и да умират - поразени от глад, е историческо престъпление“, заяви Лъв.

Папата цитира данни на ООН, според които около 673 милиона души ежедневно не получават достатъчно храна, и подчерта, че това е „знак за преобладаваща безчувственост и несправедлива система за разпределение на ресурсите“.

Католическият понтифик осъди и използването на глада като оръжие във военни конфликти, без да посочва конкретни държави.

„Международното хуманитарно право забранява атаките срещу цивилни и средствата им за оцеляване. Но изглежда сме забравили това, защото сме свидетели на повторното използване на храната като оръжие“, предупреди той.

Лъв, първият папа от САЩ, прекарал години като мисионер в Перу, постави борбата с бедността и глада в центъра на своя петмесечен понтификат.

Той говори пред представители на 125 делегации, събрани по повод 80-годишнината на ФАО, и завърши речта си с призив за човечност:

„Не можем да продължаваме така. Гладът не е неизбежност - той е нашият общ срам.“