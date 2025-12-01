Новини
Папа Лъв XIV на посещение в Ливан с апел за мир и религиозно съжителство

1 Декември, 2025 12:22 528 2

Понтификът призова за мир, единство и подкрепа за християните в Близкия изток

Папа Лъв XIV на посещение в Ливан с апел за мир и религиозно съжителство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На втория ден от визитата си в Ливан папа Лъв Четиринадесети посети гроба на Свети Шарбел Маклуф в манастира в Аная и светилището Хариса, разположено в подножието на статуята на Ливанската Дева Мария северно от Бейрут, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Тези свети места са сред най-посещаваните в страната и събират поклонници както от християнската, така и от мюсюлманската общност.

Посещението на Светия отец е част от усилията му да подчертае значението на религиозния плурализъм в Ливан и да насърчи християните да останат в региона. През последните десетилетия стотици хиляди християни са напуснали Близкия изток заради военните конфликти и разрастването на ислямския екстремизъм.

Папа Лъв XIV пристигна в Ливан вчера след визита в Турция. Обиколката му в страната ще продължи 48 часа и е първото му официално посещение в чужбина като понтифик. Още при пристигането си той отправи апел към политическите лидери да работят за мир, да преодолеят разделенията си и да дадат надежда на ливанския народ, като изрази и силна подкрепа за християнските общности в региона.

Ливан, в който мюсюлманите са мнозинство, а около една трета от населението е християнско, традиционно заема специално място във външната политика на Ватикана. Въпреки честите политически и социални кризи, християните в страната продължават да се ползват с религиозна свобода и значително участие във властта. По силата на договореното разделение на постовете от 1943 г. президентът е християнин маронит, председателят на парламента - мюсюлманин шиит, а министър-председателят - мюсюлманин сунит, което прави Ливан единствената арабска държава с християнин държавен глава.

Днес папата отдаде почит на Свети Шарбел Маклуф - монах и отшелник от XIX век, канонизиран през 1977 г. и почитан от ливанци от всички вероизповедания, както и на светилището Хариса, издигащо се над залива Джуние. Очаква се той да произнесе слово пред епископи, свещеници и духовници от цялата страна.

По-късно през деня Лъв XIV ще оглави междурелигиозна молитва на Площада на мъчениците в центъра на Бейрут, след което ще се срещне с младежи в маронитската патриаршия в Бкерке, в Северен Ливан.


Ливан
  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Вчера Турция днес Ливан. Лейтенант Дэн отъпква пътя за Цахал.

    12:25 01.12.2025

  • 2 Митко

    1 0 Отговор
    Кога Папа лъв ще гали Бойко по главата

    13:13 01.12.2025