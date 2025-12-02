Новини
Масова литургия в Ливан: Папа Лъв XIV пред 150 000 души

2 Декември, 2025 13:06 507 2

Духовният лидер се срещна с хиляди в Бейрут и подчерта необходимостта от обединение пред кризите

Масова литургия в Ливан: Папа Лъв XIV пред 150 000 души - 1
Снимкa: БГНЕС
Папа Лъв XIV отправи силен призив към всички общности в Ливан да оставят настрана етническите и политическите различия и да се обединят за справяне с многобройните кризи, парализиращи страната. Посланието беше произнесено по време на мащабна литургия на крайбрежието на Бейрут във вторник - кулминация на първата му задгранична визита като глава на Католическата църква, предава News.bg.

Според Ватикана около 150 000 души присъстваха на службата, където папата заяви: „Трябва да обединим усилията си, за да се върне тази земя към своята слава.“

Папа Лъв демонстрира решителност и липса на страх, като отслужи литургията на открито, въпреки нестабилната обстановка и нарастващото напрежение между Израел и „Хизбула“. Без да се изолира или използва защитени помещения, той избра масово публично събитие, което събра повече от 150 000 души - жест, възприет като силен сигнал за ангажираността му към хората и мира.

Той призова ливанците да „свалят бронята на разделенията“ и да се справят със смъртоносните конфликти, икономическата криза и дългогодишната политическа парализа.

Часове преди литургията Папата положи венец на мястото на трагичния взрив в пристанищен склад през 2020 г., който уби над 200 души и разруши голяма част от града. Той се срещна с около 60 оцелели и семейства на жертвите и им подари броеници с герба си. Една жена, разплакана, успя да го прегърне, а сцена беше наблюдавана от хиляди. „Той ще вдигне глас за справедливост, а ние се нуждаем от нея“, каза Сесил Руко, загубила брат си при експлозията.

По време на тридневната си визита – втора част от пътуване, започнало в Турция - папата призова религиозните лидери да работят заедно за стабилност и помирение и настоя политическите фактори да продължат мирните усилия след миналогодишната война между Израел и „Хизбула“, подкрепяна от Иран.

Ливан, страна с най-голямото християнско население в Близкия изток, е разкъсвана от икономически колапс, бежанска криза и регионални конфликти, като днес в страната живеят около 1 милион сирийски и палестински бежанци.

Папа Лъв XIV, първият американец на върха на Католическата църква, който преди изборa си през май беше сравнително непознат на световната сцена, заминава за Рим следобед. В Бейрут обаче неговото послание за единство, помирение и надежда беше прието ясно от обществото.


