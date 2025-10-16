Зеленски срещу кмета на Одеса: какво точно се случва?

Украйна се бори срещу руската агресия вече повече от три години и половина, но в момента в страната заглавията доминира един вътрешнополитически конфликт.

Президентът Володимир Зеленски и подчинената му служба за сигурност СБУ предприемат активни действия срещу кмета на Одеса Генадий Труханов, който управлява пристанищния град от 2014 година. Зеленски твърди, че освен украинско, Труханов има и руско гражданство. По думите му това е било установено от тайните служби СБУ, съобщава германската обществена медия АРД.

"Срещу структурите на руските тайни служби"

Зеленски направи още една крачка и дори отне украинското гражданство на Труханов. "Днес бях при директора на СБУ, за да чуя доклада му за ситуацията. Благодаря на тайните служби, че работят срещу структурите на руските тайни служби. Говорихме за ситуацията в общините на фронта и в южната част на страната ни, по-специално в Одеса. Одеса заслужава по-добра защита и повече подкрепа", заяви украинският президент.

Зеленски не посочи изрично Труханов, но за аудиторията стана ясно какво е посланието на това изказване - а именно, че Труханов е опасен за Одеса и че вероятно е свързан с руските служби. След това изявление Зеленски наложи на Одеса военно управление. За негов ръководител той назначи високопоставен служител на СБУ.

Битка за властта в Одеса?

Решението начаса предизвика критика. Според Марина Бойко, която е част от градския съвет на Одеса, Зеленски се опитва да отмени местното самоуправление в града. "Засега никой в Одеса не знае какво точно ще се случва оттук нататък. Във всеки случай кметът вероятно ще загуби правомощията си. Тогава украинският парламент ще трябва да реши дали всички правомощия на градските органи да преминат към новата военна администрация. Ако това се случи, градският съвет или ще бъде разпуснат, или ние ще станем съветници на хартия, без възможност да оказваме влияние. Никой тук не знае за какво трябва да се готвим", цитира АРД думите на Марина Бойко.

Марина Бойко е част от "Европейска солидарност" - най-голямата опозиционна партия в украинския парламент, която не за първи път критикува Володимир Зеленски. Партията отправя обаче критики и към кмета на Одеса, който е основал своя политическа формация в града.

Според Марина Бойко в момента се разиграва битка за властта в Одеса. "Смятам, че действията на Зеленски са политически мотивирани. Възможно е да става въпрос за контрол над Одеса и нейния бюджет. Не искам да обвинявам никого без доказателства. Но тук става въпрос за много пари. Възможно е да става дума за контрол над тези финансови потоци."

Спорен кмет със спорно минало

Подобно мнение споделят и редица независими наблюдатели. Но истината е, че кметът Труханов е много противоречива фигура, подчертава АРД. Националната антикорупционна служба го разследва за възможно получаване на облаги, като производството още е в ход. На последните парламентарни избори преди пълномащабната инвазия на Русия Труханов се кандидатира от името на проруска партия, която междувременно е забранена. Той предизвика и недоволството на много хора, когато при наводненията в Одеса загинаха девет души, след като властите информираха хората за лошото време твърде късно. Включително затова в Одеса тези дни се проведоха граждански прояви, които подкрепиха действията на президента Зеленски.

Самият Труханов отхвърля обвиненията. Той твърди, че никога не е имал руско гражданство и затова ще обжалва решението на Зеленски в съда.

Автор: Флориан Келерман (АРД)