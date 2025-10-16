Новини
Зеленски срещу кмета на Одеса: какво точно се случва?
  Тема: Украйна

Зеленски срещу кмета на Одеса: какво точно се случва?

16 Октомври, 2025 16:05 859 18

  • украйна-
  • генадий труханов-
  • володимир зеленски-
  • одеса-
  • русия

Първо Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса, а сега постави пристанищния град под военно управление

Зеленски срещу кмета на Одеса: какво точно се случва? - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украйна се бори срещу руската агресия вече повече от три години и половина, но в момента в страната заглавията доминира един вътрешнополитически конфликт.

Президентът Володимир Зеленски и подчинената му служба за сигурност СБУ предприемат активни действия срещу кмета на Одеса Генадий Труханов, който управлява пристанищния град от 2014 година. Зеленски твърди, че освен украинско, Труханов има и руско гражданство. По думите му това е било установено от тайните служби СБУ, съобщава германската обществена медия АРД.

"Срещу структурите на руските тайни служби"

Зеленски направи още една крачка и дори отне украинското гражданство на Труханов. "Днес бях при директора на СБУ, за да чуя доклада му за ситуацията. Благодаря на тайните служби, че работят срещу структурите на руските тайни служби. Говорихме за ситуацията в общините на фронта и в южната част на страната ни, по-специално в Одеса. Одеса заслужава по-добра защита и повече подкрепа", заяви украинският президент.

Зеленски не посочи изрично Труханов, но за аудиторията стана ясно какво е посланието на това изказване - а именно, че Труханов е опасен за Одеса и че вероятно е свързан с руските служби. След това изявление Зеленски наложи на Одеса военно управление. За негов ръководител той назначи високопоставен служител на СБУ.

Битка за властта в Одеса?

Решението начаса предизвика критика. Според Марина Бойко, която е част от градския съвет на Одеса, Зеленски се опитва да отмени местното самоуправление в града. "Засега никой в Одеса не знае какво точно ще се случва оттук нататък. Във всеки случай кметът вероятно ще загуби правомощията си. Тогава украинският парламент ще трябва да реши дали всички правомощия на градските органи да преминат към новата военна администрация. Ако това се случи, градският съвет или ще бъде разпуснат, или ние ще станем съветници на хартия, без възможност да оказваме влияние. Никой тук не знае за какво трябва да се готвим", цитира АРД думите на Марина Бойко.

Марина Бойко е част от "Европейска солидарност" - най-голямата опозиционна партия в украинския парламент, която не за първи път критикува Володимир Зеленски. Партията отправя обаче критики и към кмета на Одеса, който е основал своя политическа формация в града.

Според Марина Бойко в момента се разиграва битка за властта в Одеса. "Смятам, че действията на Зеленски са политически мотивирани. Възможно е да става въпрос за контрол над Одеса и нейния бюджет. Не искам да обвинявам никого без доказателства. Но тук става въпрос за много пари. Възможно е да става дума за контрол над тези финансови потоци."

Спорен кмет със спорно минало

Подобно мнение споделят и редица независими наблюдатели. Но истината е, че кметът Труханов е много противоречива фигура, подчертава АРД. Националната антикорупционна служба го разследва за възможно получаване на облаги, като производството още е в ход. На последните парламентарни избори преди пълномащабната инвазия на Русия Труханов се кандидатира от името на проруска партия, която междувременно е забранена. Той предизвика и недоволството на много хора, когато при наводненията в Одеса загинаха девет души, след като властите информираха хората за лошото време твърде късно. Включително затова в Одеса тези дни се проведоха граждански прояви, които подкрепиха действията на президента Зеленски.

Самият Труханов отхвърля обвиненията. Той твърди, че никога не е имал руско гражданство и затова ще обжалва решението на Зеленски в съда.

Автор: Флориан Келерман (АРД)


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 7 Отговор
    Може да няма руско гражданство, ама като го гледам с българско се е снабдил. В Одеса е елементарно да намериш етнически българин. Там 300000 са българите, останалите като Труханов - евреи.

    16:07 16.10.2025

  • 2 май, май

    14 1 Отговор
    Одеса гледа на изток.:))

    16:08 16.10.2025

  • 3 Мдаа

    15 1 Отговор
    Наркомана тотално изтрещя! Вече е неудобен и за Запада...

    16:10 16.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    2 13 Отговор
    Хватит глупасти.
    Пускай Томахавките и да се свършва тая безкончна руска мъъъъкааа....😁👍

    16:11 16.10.2025

  • 5 Наркоса

    13 1 Отговор
    пак е предозирал.

    16:11 16.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 3 Отговор
    не уважаеми ПО ПЕЙКИ, да си знаете:
    "Одеса е официално основана през 1794 г. като руска военноморска крепост в земите, присъединени от Османската империя в резултат на Яшкия мирен договор от 1792 г. Градът е наречен на древната гръцка колония Одесос, която по онова време неправилно е локализирана в района на новия град. По това време на престола на Руската империя е Екатерина II. "‼️

    Коментиран от #11, #14

    16:11 16.10.2025

  • 7 мошЕто

    12 1 Отговор
    Наш зеля вече и на сянката си няма доверие ...За Путин да не говорим - той му е в най- страшните сънища .

    16:12 16.10.2025

  • 8 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Заповедта идва от Лондон.Какво има тук неясно?

    16:15 16.10.2025

  • 9 Зеленски срещу кмета

    8 1 Отговор
    на Одеса: какво точно се случва, аз нямам вина той оня подлец Христо Грозев те натопи.

    16:15 16.10.2025

  • 10 Еххх как искам войната да свърши

    6 1 Отговор
    По скоро ще се преместя в украйна ще е пълно със свободни жени гладни гладни за кекс
    Всяка вечер с различна
    Хахахаха

    16:15 16.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Прав е Зеленски

    2 7 Отговор
    Във време на война всякакви руски шпиони застрашаващи сигурността на страната трябва да бъдат отстранявани. Това важи и за България където всякакви копейки, руски шпиони и полезни идиоти застрашават националната ни сигурност.

    Коментиран от #17

    16:16 16.10.2025

  • 13 Грозев подлеца

    5 0 Отговор
    Пратил снимките и писал 6 писма до Зеленски и до тея около него

    16:17 16.10.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Xoчy cкaзать че Руската империя официално е закрита 1917г. Сегашната Paccия е някаква нескопосана пародия на империя. Все едно Италия да се нарече Римска Империя. Смешно нали ?

    16:18 16.10.2025

  • 15 име

    5 1 Отговор
    Случва се така, че Украйна губи излаза си на Черно море.

    16:19 16.10.2025

  • 16 Факт

    5 0 Отговор
    За всеки могат да скалъпят нещо!

    16:20 16.10.2025

  • 17 име

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Прав е Зеленски":

    Козячев, нали ги изгонихме руските шпиони? Някви поблеми с краткосрочната памет ли имаш? Я виж някой шпионин да няма в гардероба?

    16:21 16.10.2025

  • 18 604

    1 0 Отговор
    Аре да му пускат атома на тоъ фашист и да се свършвъ!

    16:23 16.10.2025

Новини по държави:
