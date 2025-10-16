Зеленски срещу кмета на Одеса: какво точно се случва?

Украйна се бори срещу руската агресия вече повече от три години и половина, но в момента в страната заглавията доминира един вътрешнополитически конфликт.
Президентът Володимир Зеленски и подчинената му служба за сигурност СБУ предприемат активни действия срещу кмета на Одеса Генадий Труханов, който управлява пристанищния град от 2014 година. Зеленски твърди, че освен украинско, Труханов има и руско гражданство. По думите му това е било установено от тайните служби СБУ, съобщава германската обществена медия АРД.
"Срещу структурите на руските тайни служби"
Зеленски направи още една крачка и дори отне украинското гражданство на Труханов. "Днес бях при директора на СБУ, за да чуя доклада му за ситуацията. Благодаря на тайните служби, че работят срещу структурите на руските тайни служби. Говорихме за ситуацията в общините на фронта и в южната част на страната ни, по-специално в Одеса. Одеса заслужава по-добра защита и повече подкрепа", заяви украинският президент.
Зеленски не посочи изрично Труханов, но за аудиторията стана ясно какво е посланието на това изказване - а именно, че Труханов е опасен за Одеса и че вероятно е свързан с руските служби. След това изявление Зеленски наложи на Одеса военно управление. За негов ръководител той назначи високопоставен служител на СБУ.
Битка за властта в Одеса?
Решението начаса предизвика критика. Според Марина Бойко, която е част от градския съвет на Одеса, Зеленски се опитва да отмени местното самоуправление в града. "Засега никой в Одеса не знае какво точно ще се случва оттук нататък. Във всеки случай кметът вероятно ще загуби правомощията си. Тогава украинският парламент ще трябва да реши дали всички правомощия на градските органи да преминат към новата военна администрация. Ако това се случи, градският съвет или ще бъде разпуснат, или ние ще станем съветници на хартия, без възможност да оказваме влияние. Никой тук не знае за какво трябва да се готвим", цитира АРД думите на Марина Бойко.
Марина Бойко е част от "Европейска солидарност" - най-голямата опозиционна партия в украинския парламент, която не за първи път критикува Володимир Зеленски. Партията отправя обаче критики и към кмета на Одеса, който е основал своя политическа формация в града.
Според Марина Бойко в момента се разиграва битка за властта в Одеса. "Смятам, че действията на Зеленски са политически мотивирани. Възможно е да става въпрос за контрол над Одеса и нейния бюджет. Не искам да обвинявам никого без доказателства. Но тук става въпрос за много пари. Възможно е да става дума за контрол над тези финансови потоци."
Спорен кмет със спорно минало
Подобно мнение споделят и редица независими наблюдатели. Но истината е, че кметът Труханов е много противоречива фигура, подчертава АРД. Националната антикорупционна служба го разследва за възможно получаване на облаги, като производството още е в ход. На последните парламентарни избори преди пълномащабната инвазия на Русия Труханов се кандидатира от името на проруска партия, която междувременно е забранена. Той предизвика и недоволството на много хора, когато при наводненията в Одеса загинаха девет души, след като властите информираха хората за лошото време твърде късно. Включително затова в Одеса тези дни се проведоха граждански прояви, които подкрепиха действията на президента Зеленски.
Самият Труханов отхвърля обвиненията. Той твърди, че никога не е имал руско гражданство и затова ще обжалва решението на Зеленски в съда.
Автор: Флориан Келерман (АРД)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:07 16.10.2025
2 май, май
16:08 16.10.2025
3 Мдаа
16:10 16.10.2025
4 Pyccкий Карлик
Пускай Томахавките и да се свършва тая безкончна руска мъъъъкааа....😁👍
16:11 16.10.2025
5 Наркоса
16:11 16.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Одеса е официално основана през 1794 г. като руска военноморска крепост в земите, присъединени от Османската империя в резултат на Яшкия мирен договор от 1792 г. Градът е наречен на древната гръцка колония Одесос, която по онова време неправилно е локализирана в района на новия град. По това време на престола на Руската империя е Екатерина II. "‼️
Коментиран от #11, #14
16:11 16.10.2025
7 мошЕто
16:12 16.10.2025
8 Сатана Z
16:15 16.10.2025
9 Зеленски срещу кмета
16:15 16.10.2025
10 Еххх как искам войната да свърши
Всяка вечер с различна
Хахахаха
16:15 16.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Прав е Зеленски
Коментиран от #17
16:16 16.10.2025
13 Грозев подлеца
16:17 16.10.2025
14 Pyccкий Карлик
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Xoчy cкaзать че Руската империя официално е закрита 1917г. Сегашната Paccия е някаква нескопосана пародия на империя. Все едно Италия да се нарече Римска Империя. Смешно нали ?
16:18 16.10.2025
15 име
16:19 16.10.2025
16 Факт
16:20 16.10.2025
17 име
До коментар #12 от "Прав е Зеленски":Козячев, нали ги изгонихме руските шпиони? Някви поблеми с краткосрочната памет ли имаш? Я виж някой шпионин да няма в гардероба?
16:21 16.10.2025
18 604
16:23 16.10.2025