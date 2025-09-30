Новини
Свят »
Русия »
Русия не смята, че САЩ са взели решение да предоставят ракети "Томахоук" на Украйна
  Тема: Украйна

Русия не смята, че САЩ са взели решение да предоставят ракети "Томахоук" на Украйна

30 Септември, 2025 16:03 753 50

  • украйна-
  • русия-
  • томахоук-
  • сащ-
  • ракети

Според официални представители на Москва това може да доведе до рязко изостряне на напрежението

Русия не смята, че САЩ са взели решение да предоставят ракети "Томахоук" на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров изрази мнение, че САЩ все още не са взели окончателно решение да предоставят крилати ракети "Томахоук" на Украйна, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Не смятам, че става дума за вече взето решение", каза дипломат номер едно на Москва пред участниците в тазгодишното издание на Валдайския международен дискусионен клуб в Сочи.

Още новини от Украйна

В неделя вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посочи, че Вашингтон обмисля украинско искане за предоставяне на ракети "Томахоук". По думите на Лавров изказванията от американска страна приличат по-скоро на резултат на натиск от Европа, а САЩ искат да покажат, че вземат под внимание мнението на съюзниците.

Вчера Русия каза, че военните ѝ анализират дали Вашингтон наистина би предоставил "томахавки" на Украйна за удари дълбоко в руската територия, стъпка, която според официални представители на Москва може да доведе до рязко изостряне на напрежението.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 9 Отговор
    и що да не доставят?пак някой умен копей да ми пише за третая мировая , но да не забравя да спомене кои ще участват

    Коментиран от #21, #33, #50

    16:06 30.09.2025

  • 2 Громико

    8 8 Отговор
    Хипофизния Пусьо ще сяда на томахавката

    Коментиран от #29

    16:07 30.09.2025

  • 3 Гориил

    9 7 Отговор
    Шефът на Пентагона Хегсет беше ударен в топките със скейтборд. Първата бойна глава унищожена.

    16:08 30.09.2025

  • 4 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Бай Дончо е обадил имението си във Флорида с няколко Пейтриъта за да може да джитка голф на спокойствие с аверите си евреи.Томахавките ще му трябват да превземе Гренландия .

    16:08 30.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Pyccкий Карлик 😄

    15 11 Отговор
    Снощи Томахавка срина рафинерията в Новоросийск пък не знам кви ги смятат бившите ни "братушки".
    Явно още са в паралелния Рyский Мир, но съвсем скоро ще опитат от Американския, както го опитаха японци, сърби, иракчани и иранци 😄👍

    Коментиран от #12, #31

    16:09 30.09.2025

  • 7 Само Томахоук по руските чутури

    14 9 Отговор
    могат да спрат войната!

    Коментиран от #18

    16:09 30.09.2025

  • 8 Възрожденец

    15 7 Отговор
    И как ще се "изостри" напрежението?!? Медвежонката пак ще фърга АТОМА по цел СВЯТ?!? Фюрера пеДо-фил ще влезе в КИЕВ за 3 ДНЯ?!?
    Ще прев вземат селото ПОКРОВСК за ОЩЕ 12 ГОДИНИ?!?
    Хахахахаха

    Коментиран от #13

    16:10 30.09.2025

  • 9 гост

    10 7 Отговор
    Почнаха ли да ви сърбят задниците, другари?!

    16:10 30.09.2025

  • 10 Уса

    8 6 Отговор
    На фашисти Томахоук не даваме

    16:10 30.09.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор
    Днешния "Вашингтон пост" " Тръмп смята да намали военното присъствие в Европа"
    Добър Ден,,козици,хаахх,грешки ,меееее

    16:11 30.09.2025

  • 12 Руснята е запецнала в 1945г

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик 😄":

    там си и живеят!

    Коментиран от #16

    16:11 30.09.2025

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Възрожденец":

    На кой Ден руските войски бяха до Киев?

    Коментиран от #23

    16:12 30.09.2025

  • 14 Отзад Сила

    3 6 Отговор
    А !? Абе някой да е виждал Кадирчо???
    Той нямали да се издърви на Тръмп ?
    Щото вече се справи с наркомана клоун - Зеленски.

    16:12 30.09.2025

  • 15 АПОКАЛИПСИС СЕГА

    6 7 Отговор
    Давай АТОМА на УКРАИНЦИТЕ и да приключват ЗАВИНАГИ СЪС МЯКАЩИТЕ ПИ--- ДОР МОНГОЛЬЯ!
    У ДРИ

    16:12 30.09.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "Руснята е запецнала в 1945г":

    Време е да върнем руснаците от където са пришли - крепостни, губернии и монголци ))

    Коментиран от #22

    16:13 30.09.2025

  • 17 До вчера русофилите са фалеха,

    5 7 Отговор
    как Тръмп посрещал жужака на червения килим!
    И ся ко стана?

    16:13 30.09.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Само Томахоук по руските чутури":

    Джавелин ,777,Абрам,ф16,ко стана?

    16:13 30.09.2025

  • 19 Руснаците нещо много нетърпеливи...

    2 6 Отговор
    То ще се разбере / чуе / види.

    16:14 30.09.2025

  • 20 Бледоликите се само унищожават

    7 1 Отговор
    Земята ще бъде населена от децата на победилите над бледоликите

    16:14 30.09.2025

  • 21 Защото

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    унищожават Европа глупако и ще набутат и друг във война и този път няма да е СВО.

    Коментиран от #28

    16:15 30.09.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    Е нали от ,2014 Това правите,биете Русия ,ама все по към киев,вече в Днепропетровска обл

    Коментиран от #35, #39

    16:15 30.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Pyccкий Карлик 😄

    2 6 Отговор
    Poccия СИЛА .........с отрицателен знак 😁

    16:16 30.09.2025

  • 25 Мурат

    2 4 Отговор
    Това не са някакви специални ракети. Даже са си много обикновени. За удари по добре защитени военни обекни, не стават.Но, ако дават томахавките, единствения смисъл е да дадат по-голямо количество, и да им разрешат да нанасят масирани концентрирани удари по
    слабозащитените руски рафинерии.. Примерно 100 ракети по рафинерия( 3000 ракети - 30 рафинерии ). И войната ще свърши за 1 месез

    Коментиран от #49

    16:17 30.09.2025

  • 26 Боже каква паника само!

    5 3 Отговор
    Руснаците не могат да повярват, че някой друг също може да обсипва с ракети техните градове, та дори и Москва! До днес те си мислеха, че това е само и единствено тяхно право,а на ответната страна остава само да погребва невинните жертви и да се крие по бомбоубежищата....Но нещата се променят и лавров започва да се панира....И има защо!

    Коментиран от #44

    16:17 30.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Защото":

    кво ще е бе ,копей?Лисабон за седмица ли?

    Коментиран от #41

    16:18 30.09.2025

  • 29 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Громико":

    Пуслер скъса памперса у мазата

    16:18 30.09.2025

  • 30 Реал Мадрид

    3 4 Отговор
    Преди 26 години започна Втората руско-чеченска война
    На 30 септември 1999 г., в интервю за руския вестник „Комерсант“, руският премиер путин обявява, че нова война с Чечня няма да има.
    Още същия ден вечерта, танкови части на руската армия навлизат на територията на Наурски и Шелковски райони на Чечня от страната на Дагестан и Ставрополския край.
    Лъжите са официалната политика на кремъл!
    Войната, която официално е наречена „контратерористична операция“, продължава повече от 10 години и отнема живота на повече от 20 хиляди войници и 125 хиляди цивилни.
    Историята се повтаря, и днес Украйна противостои на същия агресивен враг.

    16:18 30.09.2025

  • 31 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик 😄":

    винаги се цели в глупака.

    16:18 30.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Въпроса не е дали ще доставят ,а кот ще са операторите.И колко ще доставят? А доставила ли Таурус? А защо,не?

    16:18 30.09.2025

  • 34 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Хитлер е имал ФАУ 1 и 2 но след това е рамките на няколко часа първо се отрови,после се застреля и накрая се самозапали. .Зеленият нацист се моли за подобрената версия копирана от американците ФАУ 2, но с GPS,с която обстрелват аборигените от 3ия свят ,които нямат ПВО и други оръжия,с които да думнат Вашингтон.
    Нищо няма да излезе,най много Тръмп да изпрати с ЕКОНТ главата на Зеления до Кремъл с наложен платеж от Темнейший

    Коментиран от #40

    16:18 30.09.2025

  • 35 Сорос

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не трябваше ли да сте оше 2022 г в Лисабон? Или поне в Киев?

    Коментиран от #48

    16:19 30.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Коня

    1 0 Отговор
    Само ние имаме право да бомбим с Калибър!
    Украинците нямат право на Томахавки!

    16:19 30.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...Е нали от ,2014 Това правите,биете Русия..."

    Бе кой бие и се занимава с нeгpa и вaтници ?
    Русняците сами се бият, нашта задача е да им помагаме с каквото е нужно. Томахавки, Хаймърси, АТАСМС и Минитмани 👍

    16:21 30.09.2025

  • 40 Ошашавен Z

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Разликата е че тези които помогнаха на СССР да победи германците сега са от другият край на барикадата....капиш...

    Коментиран от #43, #46

    16:22 30.09.2025

  • 41 Ами пропагандата е за глупаци

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Простотията на пропаднал тро.... и пропадналият запад показват само падението им.

    16:22 30.09.2025

  • 42 Абе зае....БИ.

    3 0 Отговор
    Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ и ХУ... ЕСОС Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ?!?Къф 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ, кат за 12 години тия ПЕТУШАРИ НЕ КОГАТО ДА ЗАВЗЕМАТ ДОРИ ЕДНА ОБЛАСТ
    АааааааХахахаха

    16:22 30.09.2025

  • 43 Ами те два пъти

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ошашавен Z":

    повече помогнаха на англичаните, ама не биха германците. Русия смачка фашизма и сега го прави за втори път.

    16:24 30.09.2025

  • 44 Милиционер копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Боже каква паника само!":

    Милиционери сме веее.... всички копеи са също бивши и настоящи милиционери

    16:28 30.09.2025

  • 45 Антон

    1 1 Отговор
    Искам да ви припомня: едни гръмки заглавия за немски, френски и английски ракети. Тези ракети щяха да нанасят дълбоки удари в Русия, щяха да събарят Кримския мост. Замлъкнаха и нищо повече не се чу. Явно се опитваха да окажат някакъв натиск тогава. Сега започнаха с американските ракети. Ще стане същото. Ще плашат, плашат и накрая темата ще замлъкне.
    Същите неща слушахме за джавалини, хаймарси, ефки, доброволци, байрактари. Все неща, които щяха да сломят Русия. Е не я сломиха, освен че виенето за мир от страна на колективните запАднали става все по-често и шумно.
    Сега чакам томахоук да удари Кремъл! Хора, наистина ли вярвате в подобни писаници?!

    Коментиран от #47

    16:29 30.09.2025

  • 46 Сатана Z

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ошашавен Z":

    Госпожо,много сте умна.

    16:31 30.09.2025

  • 47 Не схващате ли

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Антон":

    че всичко е да си чешете езиците, докато войната до продължава и САЩ източва Европа.

    16:32 30.09.2025

  • 48 Крим наш

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сорос":

    Нямаше да е същото.Сега над 2 000 000 укроп е при Бандера,а през 2022 щяха да са 200.
    СВО има за цел ДЕНАЦИФИКАЦИЯ на Укрия!
    Та ,$усия не бърза за никъде

    16:34 30.09.2025

  • 49 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мурат":

    Американосите нямат толкова томахавки.Дори да ги имат не са толкова прости да зачеркнат толкова добра война,която е чудесна за техните бизнеси.Ще го дхме ние българите и ЕС ще се разпадне

    16:35 30.09.2025

  • 50 Копей

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Защо да ги пращат тези Томахавки на Украйна след като украинци не могат да боравят с тях?
    Кой ще ги изстрелва?

    16:40 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания