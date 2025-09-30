Русия не смята, че САЩ са взели решение да предоставят ракети "Томахоук" на Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров изрази мнение, че САЩ все още не са взели окончателно решение да предоставят крилати ракети "Томахоук" на Украйна, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
"Не смятам, че става дума за вече взето решение", каза дипломат номер едно на Москва пред участниците в тазгодишното издание на Валдайския международен дискусионен клуб в Сочи.
В неделя вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посочи, че Вашингтон обмисля украинско искане за предоставяне на ракети "Томахоук". По думите на Лавров изказванията от американска страна приличат по-скоро на резултат на натиск от Европа, а САЩ искат да покажат, че вземат под внимание мнението на съюзниците.
Вчера Русия каза, че военните ѝ анализират дали Вашингтон наистина би предоставил "томахавки" на Украйна за удари дълбоко в руската територия, стъпка, която според официални представители на Москва може да доведе до рязко изостряне на напрежението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
