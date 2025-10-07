Новини
С опасност за живота! Кмет на германски град е в тежко състояние, след като беше атакувана с нож

7 Октомври, 2025 16:42

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • ирис щалцер-
  • фридрих мерц

Разследват се няколко възможни версии, включително опит за убийство с политически мотив

С опасност за живота! Кмет на германски град е в тежко състояние, след като беше атакувана с нож - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

57-годишната Ирис Щалцер, новоизбран кмет на град Хередеке в индустриалния регион Рур, е с опасност за живота, след като е била нападната и намушкана многократно пред дома си, съобщиха германските медии Bild, Welt, Focus и t-online.

Щалцер, член на Германската социалдемократическа партия (SPD), бе открита в неделя вечер от своя син в апартамента им, където е успяла да се прибере тежко ранена. Според първоначалните данни тя е получила най-малко 13 прободни рани в коремната и гръдната област. Нападателите — няколко мъже, според свидетелства, все още се издирват.

Местната полиция в Хаген е обявила широкомащабна операция и кръгова блокада (Ringfahndung), но към този момент няма задържани и мотивът за нападението остава неясен. Разследват се няколко възможни версии, включително опит за убийство с политически мотив.

Щалцер спечели изборите на 28 септември с 52,2% от гласовете, побеждавайки кандидата на Християндемократическия съюз (ХДС) Фабиан Хаас. Тя трябваше официално да встъпи в длъжност през ноември. По професия е юристка, омъжена и майка на две деца тийнейджъри.

Нападението предизвика вълна от възмущение и тревога сред германските политици. Министърът на вътрешните работи на Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл заяви, че това е "ужасен акт на насилие срещу представител на демократично избрана власт" и обеща, че извършителите "ще бъдат намерени и изправени пред правосъдието".

Генералният секретар на SPD Кевин Кюнерт определи случилото се като "поредното предупреждение, че омразата срещу политиците в Германия се превръща в реална заплаха за живота им".

Случаят неизбежно напомня за убийството на Валтер Любке през 2019 г. — консервативен политик от ХДС и поддръжник на миграционната политика на Ангела Меркел, застрелян от неонацист на терасата си. През последните години насилието срещу местни представители на властта в Германия зачестява: само през 2024 г. Федералното министерство на вътрешните работи регистрира над 220 нападения срещу политици и общественици.

Ирис Щалцер остава в интензивно отделение, където лекарите се борят за живота ѝ. Прокуратурата в Дортмунд ръководи разследването, а германските медии предупреждават, че това нападение може да има "сериозни последици за сигурността на местните управници в цялата страна".


Германия

Оценка 4.3 от 16 гласа.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никаъв

    19 2 Отговор
    политически мотив , 15 годишния ѝ осиновен син .

    16:44 07.10.2025

  • 2 руzcлямисти

    4 28 Отговор
    тераристи

    Коментиран от #8

    16:44 07.10.2025

  • 3 пожелание

    19 5 Отговор
    Кмета на София да се пази ,защото някой луд герберист може да му посегне !!

    Коментиран от #6

    16:45 07.10.2025

  • 4 Мдаа!🤔

    19 4 Отговор
    Дива Индия, пардон Германия! Обаче примерът е добър, трябва да почерпим от челният германски опит!

    16:46 07.10.2025

  • 5 Хасан

    14 4 Отговор
    асан е ядосала мухмет ш я накаше

    16:47 07.10.2025

  • 6 въй

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    сношти пак ли посегнаа,групово?

    16:47 07.10.2025

  • 7 Некой си

    16 7 Отговор
    Путин е "виновен".

    16:50 07.10.2025

  • 8 Помаци

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "руzcлямисти":

    Са като теб

    Коментиран от #10

    16:51 07.10.2025

  • 9 Роден в НРБ

    29 4 Отговор
    Нормален вторник в Германистан

    Коментиран от #11

    16:52 07.10.2025

  • 10 помак

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Помаци":

    ревеш за баш пармак

    Коментиран от #17

    16:53 07.10.2025

  • 11 иzcp@н в нъръбъ

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Роден в НРБ":

    оди на маа си мнаганацианалная

    16:54 07.10.2025

  • 12 Нападателите са нацисти от

    2 11 Отговор
    Християндемократическия съюз (ХДС) !

    16:55 07.10.2025

  • 13 омразата

    10 3 Отговор
    срещу левите политиците в Германия се превръща в Нацизъм мен да питате

    16:57 07.10.2025

  • 14 Мдаааа

    18 0 Отговор
    Тези, които ги внасят на конвейер да им гласуват и ги пазят от немците расисти са я колнали малко. "Няколко мъже с ножове" мисля, че на всички е ясно.

    16:58 07.10.2025

  • 15 Я пък тоя

    19 0 Отговор
    Не е ли атакуван с дрон, новината не е важна.

    16:58 07.10.2025

  • 16 Нападателите са били арийци

    13 0 Отговор
    На дуално обучение за завод за барут

    16:59 07.10.2025

  • 17 Ха ХаХа

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "помак":

    Ти ли бе ЛгТб нещастно.
    Трамбоват те ромеите на околовръстното

    17:00 07.10.2025

  • 18 Реално

    17 0 Отговор
    Жената се е прибрала в съзнание, така че е имала време да каже дали крайно-десни "расисти" са я нападнали с ножове или са били от кафявите инженери и доктори, които гласуват за нейната партия.

    17:00 07.10.2025

  • 19 Дано се оправи! И да не се окаже

    8 1 Отговор
    политическа инсценировка, тип "джеси смолет"!

    Обаче, когато се случва това, почти ежедневно на обикновени граждани такъв шум не се вдига!
    А и с това внушение, че "неизбежно напомня за убийството на Валтер Любке през 2019 г. — консервативен политик от ХДС и поддръжник на миграционната политика на Ангела Меркел, застрелян от неонацист на терасата си", случая вече здраво понамирисва.

    17:01 07.10.2025

  • 20 сигурността на местните управници

    12 0 Отговор
    СИ Е ТЕХЕН ПРОБЛЕМ. ЧАСТНИЯТ СЛУЧАЙ В МОМЕНТА Е САМО НАЧАЛОТО.

    17:02 07.10.2025

  • 21 404

    15 0 Отговор
    Църните не се шегуват.Почнаха да приготвят вурста

    17:03 07.10.2025

  • 22 Леле майкооо.....атлантизъм

    16 0 Отговор
    Федералното министерство на вътрешните работи регистрира над 220 нападения срещу политици и общественици.....

    17:04 07.10.2025

  • 23 Не думай

    11 0 Отговор
    широкомащабна операция и кръгова блокада....

    17:05 07.10.2025

  • 24 селяк

    15 0 Отговор
    сакаха енженере и докторе ..получиа га

    17:06 07.10.2025

  • 25 Така става

    6 8 Отговор
    Като победиш на избори кандидата на Християндемократическия съюз (ХДС).... идват нацистите и те ръгат с ножката.

    17:08 07.10.2025

  • 26 Погледнато реално,

    10 3 Отговор
    омразата срещу политиците и в България се превръща в реална заплаха за живота им.... Не е само в Германия

    17:10 07.10.2025

  • 27 Ироничен

    9 0 Отговор
    "Случаят неизбежно напомня за убийството на Валтер Любке през 2019 г. — консервативен политик от ХДС и поддръжник на миграционната политика на Ангела Меркел"
    =============
    Какъв консервативен политик би подкрепил вноса на на мургави проблеми?

    17:22 07.10.2025

  • 28 Дано се оправи! И да не се окаже

    6 0 Отговор
    политическа инсценировка, тип "джеси смолет"!

    Обаче, когато се случва това, почти ежедневно на обикновени граждани такъв шум не се вдига!
    А и с това внушение, че "неизбежно напомня за убийството на Валтер Любке през 2019 г. — консервативен политик от ХДС и поддръжник на миграционната политика на Ангела Меркел, застрелян от неонацист на терасата си", случая вече здраво понамирисва.

    17:30 07.10.2025

  • 29 Нацистите

    10 0 Отговор
    не ходят на групи по няколко за да убият 57г. жена и не убиват с ножове.

    17:33 07.10.2025

  • 30 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    Сега ако се оправи да си внесе още 10 хиляди такива амуджи

    17:33 07.10.2025

  • 31 Исторически парк

    9 0 Отговор
    Вече и политиците не са в безопасност от новите инженери и архитекти

    17:34 07.10.2025

  • 32 Дали пък и в

    5 0 Отговор
    Германия не осъзнаха, че мафията няма махане с избори и да прибегнаха до тези отчаяни методи?

    17:35 07.10.2025

  • 33 Величие

    7 0 Отговор
    Нападателите, всъщност са били от хирурзите на меркел и това не са били ножове, а скалпели с които са й извършили неотложна операция 😏😏😏🧐

    17:35 07.10.2025

  • 34 Българин

    8 0 Отговор
    Когато собственият ти мургав електорат те набара 😆

    17:36 07.10.2025

  • 35 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    Забравиха да споменат,че накрая са й подарили един африкански вурст 🤣🤣🤣🤣

    17:37 07.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бойко Българоубиец

    4 0 Отговор
    Аз затова не излизам от нас без моите 20 бронирани джипа със 140мм броня 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    17:39 07.10.2025

  • 38 Цъцъцъ

    0 0 Отговор
    Хайде сега кажете кой ги намушка- гостите на меркел, престъпниците с които заселиха европа.
    Те убиват, убиват,убиват!

    17:53 07.10.2025

  • 39 Група хирурзи

    0 0 Отговор
    откъде да я познаем в тъмното, че била кметица?

    18:02 07.10.2025

Новини по държави:
