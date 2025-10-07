С опасност за живота! Кмет на германски град е в тежко състояние, след като беше атакувана с нож

57-годишната Ирис Щалцер, новоизбран кмет на град Хередеке в индустриалния регион Рур, е с опасност за живота, след като е била нападната и намушкана многократно пред дома си, съобщиха германските медии Bild, Welt, Focus и t-online.
Щалцер, член на Германската социалдемократическа партия (SPD), бе открита в неделя вечер от своя син в апартамента им, където е успяла да се прибере тежко ранена. Според първоначалните данни тя е получила най-малко 13 прободни рани в коремната и гръдната област. Нападателите — няколко мъже, според свидетелства, все още се издирват.
Местната полиция в Хаген е обявила широкомащабна операция и кръгова блокада (Ringfahndung), но към този момент няма задържани и мотивът за нападението остава неясен. Разследват се няколко възможни версии, включително опит за убийство с политически мотив.
Щалцер спечели изборите на 28 септември с 52,2% от гласовете, побеждавайки кандидата на Християндемократическия съюз (ХДС) Фабиан Хаас. Тя трябваше официално да встъпи в длъжност през ноември. По професия е юристка, омъжена и майка на две деца тийнейджъри.
Нападението предизвика вълна от възмущение и тревога сред германските политици. Министърът на вътрешните работи на Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл заяви, че това е "ужасен акт на насилие срещу представител на демократично избрана власт" и обеща, че извършителите "ще бъдат намерени и изправени пред правосъдието".
Генералният секретар на SPD Кевин Кюнерт определи случилото се като "поредното предупреждение, че омразата срещу политиците в Германия се превръща в реална заплаха за живота им".
Случаят неизбежно напомня за убийството на Валтер Любке през 2019 г. — консервативен политик от ХДС и поддръжник на миграционната политика на Ангела Меркел, застрелян от неонацист на терасата си. През последните години насилието срещу местни представители на властта в Германия зачестява: само през 2024 г. Федералното министерство на вътрешните работи регистрира над 220 нападения срещу политици и общественици.
Ирис Щалцер остава в интензивно отделение, където лекарите се борят за живота ѝ. Прокуратурата в Дортмунд ръководи разследването, а германските медии предупреждават, че това нападение може да има "сериозни последици за сигурността на местните управници в цялата страна".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никаъв
16:44 07.10.2025
2 руzcлямисти
Коментиран от #8
16:44 07.10.2025
3 пожелание
Коментиран от #6
16:45 07.10.2025
4 Мдаа!🤔
16:46 07.10.2025
5 Хасан
16:47 07.10.2025
6 въй
До коментар #3 от "пожелание":сношти пак ли посегнаа,групово?
16:47 07.10.2025
7 Некой си
16:50 07.10.2025
8 Помаци
До коментар #2 от "руzcлямисти":Са като теб
Коментиран от #10
16:51 07.10.2025
9 Роден в НРБ
Коментиран от #11
16:52 07.10.2025
10 помак
До коментар #8 от "Помаци":ревеш за баш пармак
Коментиран от #17
16:53 07.10.2025
11 иzcp@н в нъръбъ
До коментар #9 от "Роден в НРБ":оди на маа си мнаганацианалная
16:54 07.10.2025
12 Нападателите са нацисти от
16:55 07.10.2025
13 омразата
16:57 07.10.2025
14 Мдаааа
16:58 07.10.2025
15 Я пък тоя
16:58 07.10.2025
16 Нападателите са били арийци
16:59 07.10.2025
17 Ха ХаХа
До коментар #10 от "помак":Ти ли бе ЛгТб нещастно.
Трамбоват те ромеите на околовръстното
17:00 07.10.2025
18 Реално
17:00 07.10.2025
19 Дано се оправи! И да не се окаже
Обаче, когато се случва това, почти ежедневно на обикновени граждани такъв шум не се вдига!
А и с това внушение, че "неизбежно напомня за убийството на Валтер Любке през 2019 г. — консервативен политик от ХДС и поддръжник на миграционната политика на Ангела Меркел, застрелян от неонацист на терасата си", случая вече здраво понамирисва.
17:01 07.10.2025
20 сигурността на местните управници
17:02 07.10.2025
21 404
17:03 07.10.2025
22 Леле майкооо.....атлантизъм
17:04 07.10.2025
23 Не думай
17:05 07.10.2025
24 селяк
17:06 07.10.2025
25 Така става
17:08 07.10.2025
26 Погледнато реално,
17:10 07.10.2025
27 Ироничен
=============
Какъв консервативен политик би подкрепил вноса на на мургави проблеми?
17:22 07.10.2025
17:30 07.10.2025
29 Нацистите
17:33 07.10.2025
30 Ивелин Михайлов
17:33 07.10.2025
31 Исторически парк
17:34 07.10.2025
32 Дали пък и в
17:35 07.10.2025
33 Величие
17:35 07.10.2025
34 Българин
17:36 07.10.2025
35 Ивелин Михайлов
17:37 07.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бойко Българоубиец
17:39 07.10.2025
38 Цъцъцъ
Те убиват, убиват,убиват!
17:53 07.10.2025
39 Група хирурзи
18:02 07.10.2025