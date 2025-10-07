С опасност за живота! Кмет на германски град е в тежко състояние, след като беше атакувана с нож

57-годишната Ирис Щалцер, новоизбран кмет на град Хередеке в индустриалния регион Рур, е с опасност за живота, след като е била нападната и намушкана многократно пред дома си, съобщиха германските медии Bild, Welt, Focus и t-online.

Щалцер, член на Германската социалдемократическа партия (SPD), бе открита в неделя вечер от своя син в апартамента им, където е успяла да се прибере тежко ранена. Според първоначалните данни тя е получила най-малко 13 прободни рани в коремната и гръдната област. Нападателите — няколко мъже, според свидетелства, все още се издирват.

Местната полиция в Хаген е обявила широкомащабна операция и кръгова блокада (Ringfahndung), но към този момент няма задържани и мотивът за нападението остава неясен. Разследват се няколко възможни версии, включително опит за убийство с политически мотив.

Щалцер спечели изборите на 28 септември с 52,2% от гласовете, побеждавайки кандидата на Християндемократическия съюз (ХДС) Фабиан Хаас. Тя трябваше официално да встъпи в длъжност през ноември. По професия е юристка, омъжена и майка на две деца тийнейджъри.

Нападението предизвика вълна от възмущение и тревога сред германските политици. Министърът на вътрешните работи на Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл заяви, че това е "ужасен акт на насилие срещу представител на демократично избрана власт" и обеща, че извършителите "ще бъдат намерени и изправени пред правосъдието".

Генералният секретар на SPD Кевин Кюнерт определи случилото се като "поредното предупреждение, че омразата срещу политиците в Германия се превръща в реална заплаха за живота им".

Случаят неизбежно напомня за убийството на Валтер Любке през 2019 г. — консервативен политик от ХДС и поддръжник на миграционната политика на Ангела Меркел, застрелян от неонацист на терасата си. През последните години насилието срещу местни представители на властта в Германия зачестява: само през 2024 г. Федералното министерство на вътрешните работи регистрира над 220 нападения срещу политици и общественици.

Ирис Щалцер остава в интензивно отделение, където лекарите се борят за живота ѝ. Прокуратурата в Дортмунд ръководи разследването, а германските медии предупреждават, че това нападение може да има "сериозни последици за сигурността на местните управници в цялата страна".