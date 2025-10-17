Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща? Това може да се окаже студен душ за Володимир Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подготовката на втора среща с руския президент Владимир Путин - този път в Будапеща. Тази стъпка предизвика тревога както в Киев, така и сред съюзниците на САЩ в Европа, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.



Първата среща между Тръмп и Путин, която се състоя в Аляска през август, не доведе до никакъв пробив. Въпреки това американският президент, който някога обеща да "реши войната за един ден“, отново се зае с посредничеството – въпреки предупрежденията на анализатори, че това може само да укрепи позициите на Кремъл.



След двучасов телефонен разговор с Путин Тръмп заяви, че е готов да "търси реален път към мира“, но отказа да коментира възможността за предоставяне на Украйна на далекобойни ракети Tomahawk или налагането на нови санкции срещу Русия.



"Ние се нуждаем от Tomahawk и за Съединените американски щати. Затова не знам какво можем да направим по този въпрос“, сподели той пред журналисти в Овалния кабинет.



В същото време Кремъл съобщи, че Путин е предупредил Тръмп: всяко предоставяне на ракети на Украйна "ще нанесе сериозна вреда на отношенията между нашите страни“.



Президент Володимир Зеленски планира среща с Тръмп още тази седмица. Киев се надява, че нарастващото разочарование на американския лидер от поведението на Путин ще накара Белия дом да засили натиска върху Москва - по-специално чрез доставки на оръжие и енергийни санкции.



Анализатори обаче предупреждават, че Тръмп вероятно ще избере "моркова“, а не тоягата“. Той подчерта, че е обсъдил с Путин възможностите за следвоенна търговия.



Историкът Сергей Радченко от Училището за напреднали международни изследвания "Джонс Хопкинс" счита, че втората среща без натиск може да се окаже "почти безразсъдна“ стъпка:



"Виждам много усилия за диалог. Но все още не виждам максимален натиск“.



Според изследователката Мария Снегова от Центъра за стратегически и международни изследвания, Путин всъщност печели време:



"Той отлага доставките на критично важно оръжие за Украйна и въвеждането на енергийни санкции, които обеща Тръмп“.



Предстоящата среща на върха в Будапеща вече предизвиква безпокойство в Европа. Премиерът на Унгария Виктор Орбан, който поддържа тесни връзки с Кремъл и се противопоставя на санкциите на ЕС, нарече предстоящата среща "мирна среща на върха между САЩ и Русия“, заявявайки, че "Унгария е остров на мира“.



Тръмп, който отдавна счита Орбан за съюзник на движението MAGA, може да възприема Будапеща като "приятелска територия“ за преговори с Путин. Но за Запада това е сигнал за тревога: срещата на върха в столицата на страната, която блокира подкрепата за Украйна, изглежда като отстъпка пред Москва.

