Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща? Това може да се окаже студен душ за Володимир Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подготовката на втора среща с руския президент Владимир Путин - този път в Будапеща. Тази стъпка предизвика тревога както в Киев, така и сред съюзниците на САЩ в Европа, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.
Първата среща между Тръмп и Путин, която се състоя в Аляска през август, не доведе до никакъв пробив. Въпреки това американският президент, който някога обеща да "реши войната за един ден“, отново се зае с посредничеството – въпреки предупрежденията на анализатори, че това може само да укрепи позициите на Кремъл.
След двучасов телефонен разговор с Путин Тръмп заяви, че е готов да "търси реален път към мира“, но отказа да коментира възможността за предоставяне на Украйна на далекобойни ракети Tomahawk или налагането на нови санкции срещу Русия.
"Ние се нуждаем от Tomahawk и за Съединените американски щати. Затова не знам какво можем да направим по този въпрос“, сподели той пред журналисти в Овалния кабинет.
В същото време Кремъл съобщи, че Путин е предупредил Тръмп: всяко предоставяне на ракети на Украйна "ще нанесе сериозна вреда на отношенията между нашите страни“.
Президент Володимир Зеленски планира среща с Тръмп още тази седмица. Киев се надява, че нарастващото разочарование на американския лидер от поведението на Путин ще накара Белия дом да засили натиска върху Москва - по-специално чрез доставки на оръжие и енергийни санкции.
Анализатори обаче предупреждават, че Тръмп вероятно ще избере "моркова“, а не тоягата“. Той подчерта, че е обсъдил с Путин възможностите за следвоенна търговия.
Историкът Сергей Радченко от Училището за напреднали международни изследвания "Джонс Хопкинс" счита, че втората среща без натиск може да се окаже "почти безразсъдна“ стъпка:
"Виждам много усилия за диалог. Но все още не виждам максимален натиск“.
Според изследователката Мария Снегова от Центъра за стратегически и международни изследвания, Путин всъщност печели време:
"Той отлага доставките на критично важно оръжие за Украйна и въвеждането на енергийни санкции, които обеща Тръмп“.
Предстоящата среща на върха в Будапеща вече предизвиква безпокойство в Европа. Премиерът на Унгария Виктор Орбан, който поддържа тесни връзки с Кремъл и се противопоставя на санкциите на ЕС, нарече предстоящата среща "мирна среща на върха между САЩ и Русия“, заявявайки, че "Унгария е остров на мира“.
Тръмп, който отдавна счита Орбан за съюзник на движението MAGA, може да възприема Будапеща като "приятелска територия“ за преговори с Путин. Но за Запада това е сигнал за тревога: срещата на върха в столицата на страната, която блокира подкрепата за Украйна, изглежда като отстъпка пред Москва.
1 дядото
Коментиран от #17, #44
19:49 17.10.2025
2 Даааа
19:49 17.10.2025
3 🎃🤷🏿♂️🐷
19:49 17.10.2025
4 хихи
19:49 17.10.2025
5 Факти
Коментиран от #11
19:49 17.10.2025
6 Сатана Z
19:51 17.10.2025
7 Пич
19:51 17.10.2025
8 Работник в завода Томахок
19:51 17.10.2025
9 Пуси клекна
Коментиран от #18, #19, #30
19:52 17.10.2025
10 Пак да кажа
19:52 17.10.2025
11 Където
До коментар #5 от "Факти":Ти ще ги чакаш от дълго време!
19:52 17.10.2025
12 касата
Коментиран от #23
19:53 17.10.2025
13 СРАМ И ПОЗОР
19:55 17.10.2025
14 Русия и САЩ
19:55 17.10.2025
15 az СВО Победа 80
Ще бъде забавно!
Чакаме с нетърпение!
🤣🤣🤣
Коментиран от #21, #24, #32
19:56 17.10.2025
16 Пък за Путин
19:58 17.10.2025
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "дядото":Колко мое да си прст?
19:58 17.10.2025
18 Малиийййй
До коментар #9 от "Пуси клекна":колко си т@п!!!И пр@зд!!!
19:59 17.10.2025
19 Българин
До коментар #9 от "Пуси клекна":Той Зелю с такси ли стигна до Белия Дом?
19:59 17.10.2025
20 Костадин Костадинов
19:59 17.10.2025
21 Мишел
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":И ти ,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?
20:00 17.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Моряка
До коментар #12 от "касата":Педофил е баща ти,дето те е сбъркал.А пича Путин си е........е олимпийската шампионка Кабаева и от време на време и прави по едно момче.Владимир и Иван ,за сега.Но работата продължава.
20:01 17.10.2025
24 Миндьо Шпагата
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Правил ли си опити да забременееш през уста?
Коментиран от #33
20:01 17.10.2025
25 Съветският пeHиc аkp00батTTT
20:01 17.10.2025
26 да ама не
20:01 17.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #39
20:01 17.10.2025
29 Номер 23
20:02 17.10.2025
30 Хараламби
До коментар #9 от "Пуси клекна":Да не са сервирали на Зеленски криви макарони само. Да са пробва през тях да види томаховките. Те и тауроси щяха да му дават солидарните, ама друг път, да не стане и сега пак друг път.
20:02 17.10.2025
31 Нека
20:02 17.10.2025
32 Копеи не философствай!
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Ще ти се заплаща!Марш!
20:02 17.10.2025
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Миндьо Шпагата":Ти виждам че си правил и правиш
Коментиран от #37
20:03 17.10.2025
34 Разбирач
Коментиран от #43, #48, #50
20:03 17.10.2025
35 Факти ру
Коментиран от #46
20:03 17.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не съм го мил
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Лапкаш ли го ?
20:04 17.10.2025
38 ГарабеД
Коментиран от #68, #71
20:05 17.10.2025
39 Сус бе!
До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Боклук външноклозетен.
20:06 17.10.2025
40 Полковник
20:06 17.10.2025
41 Копейка
20:08 17.10.2025
42 Дух
20:10 17.10.2025
43 ГЛЕЙ СИГА УТВОРКО
До коментар #34 от "Разбирач":ДУША ОТ СТУДЕН ДАН СТАНЕ АН.....АЛЕН
АЙДЕ ВАЗЕЛИНА
20:11 17.10.2025
44 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "дядото":Може но не е желателно От четири самолета по едно и също време кой ще свалиш Медведев това чака
20:11 17.10.2025
45 По-жалко
20:11 17.10.2025
46 Костадин Костадинов
До коментар #35 от "Факти ру":Путинчо се подплаши от томахавката и сега бърза за преговори. Както каза Андрей Райчев: Русия действа със страх.
Коментиран от #53, #60
20:12 17.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Това е безспорен
До коментар #34 от "Разбирач":Факт.Цвл свят печели.Русоя губи.
Коментиран от #58
20:13 17.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 оли - го .....,
До коментар #34 от "Разбирач":Значи -НИКОГА !
20:14 17.10.2025
51 Някой
Коментиран от #63
20:14 17.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ГЛЕЙ СИГА УТВОРКО
АЙДЕ ВАЗЕЛИНА
20:15 17.10.2025
56 Някой
20:15 17.10.2025
57 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
20:15 17.10.2025
58 село мое ,
До коментар #48 от "Това е безспорен":Гледай зелената въшка , че губи държавицата си , не мисли за Русия ! За нея има умни хора , които да мислят . Ти не си от тях .... !
Коментиран от #64
20:15 17.10.2025
59 Румен
20:15 17.10.2025
60 аz СВОПобеда 80
До коментар #46 от "Костадин Костадинов":Един детайл.Преди 6 дни Песков заяви,че не вижда смисъл от преговори.Томахавката обърна палачинката.Толкова за руското величие 🤣🤣🤣
Коментиран от #65
20:16 17.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Костадин Костадинов
До коментар #51 от "Някой":Споко бе русуфилякъ, ще го пуснат и ще се върне жив и здрав твоя господар Путин.
20:16 17.10.2025
64 👇👇👇👇👇
До коментар #58 от "село мое ,":На кой му пука за блатото наречено Русия?
Коментиран от #67
20:17 17.10.2025
65 прошляк ,
До коментар #60 от "аz СВОПобеда 80":Да не забрави пак хаповете , че нещо нервен ми се видиш ?! Наблягай на храната , писането остави на другите !
Коментиран от #74
20:17 17.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 село мое ,
До коментар #64 от "👇👇👇👇👇":Явно ти пука , щом коментираш простотии по сайтовете ...
20:18 17.10.2025
68 Международния наказателен съд
До коментар #38 от "ГарабеД":и всички работещи в него съдии са под санкции от САЩ. Нямат право да съдят, да издават заповеди, присъди и да извършват разследване срещу Американски граждани, хора и държави приятели на САЩ. Съдиите и съдът нямат право да оперират и притежават Американски долари. Това строго се следи от САЩ.
20:18 17.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Гост
20:19 17.10.2025
71 Бум
До коментар #38 от "ГарабеД":Аха, чакай да стане така. Ще има 24 часов ултиматум за освобождаването на Путин, ако не се получи, онзи дето е на негово място ще кликне червеното копченце.
Коментиран от #76
20:19 17.10.2025
72 За Путин
20:19 17.10.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Костадин Костадинов
До коментар #65 от "прошляк ,":Обичам русуфилякъ, защото когато видиш, че губи битката започва да обижда. Някакси много ми прилича на Русия към момента. Човекът ти обяснява реалността, а ти си просто русуфилякъ.
20:20 17.10.2025
75 Дух
Коментиран от #82
20:20 17.10.2025
76 Костадин Костадинов
До коментар #71 от "Бум":Прочети коментар 63
20:21 17.10.2025
77 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
20:22 17.10.2025
78 Костадин Костадинов
20:22 17.10.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Путин
20:23 17.10.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 болгарин..
До коментар #75 от "Дух":Това е обичай на объсаните бгбандерски п0маци..дека се влачат все безкюл0ти при 0джата
20:24 17.10.2025