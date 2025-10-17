Новини
Свят »
Украйна »
Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща? Това може да се окаже студен душ за Володимир Зеленски
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща? Това може да се окаже студен душ за Володимир Зеленски

17 Октомври, 2025 19:46 1 036 82

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети

Първата среща между Тръмп и Путин, която се състоя в Аляска през август, не доведе до никакъв пробив

Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща? Това може да се окаже студен душ за Володимир Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подготовката на втора среща с руския президент Владимир Путин - този път в Будапеща. Тази стъпка предизвика тревога както в Киев, така и сред съюзниците на САЩ в Европа, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

Първата среща между Тръмп и Путин, която се състоя в Аляска през август, не доведе до никакъв пробив. Въпреки това американският президент, който някога обеща да "реши войната за един ден“, отново се зае с посредничеството – въпреки предупрежденията на анализатори, че това може само да укрепи позициите на Кремъл.

След двучасов телефонен разговор с Путин Тръмп заяви, че е готов да "търси реален път към мира“, но отказа да коментира възможността за предоставяне на Украйна на далекобойни ракети Tomahawk или налагането на нови санкции срещу Русия.

"Ние се нуждаем от Tomahawk и за Съединените американски щати. Затова не знам какво можем да направим по този въпрос“, сподели той пред журналисти в Овалния кабинет.

В същото време Кремъл съобщи, че Путин е предупредил Тръмп: всяко предоставяне на ракети на Украйна "ще нанесе сериозна вреда на отношенията между нашите страни“.

Президент Володимир Зеленски планира среща с Тръмп още тази седмица. Киев се надява, че нарастващото разочарование на американския лидер от поведението на Путин ще накара Белия дом да засили натиска върху Москва - по-специално чрез доставки на оръжие и енергийни санкции.

Анализатори обаче предупреждават, че Тръмп вероятно ще избере "моркова“, а не тоягата“. Той подчерта, че е обсъдил с Путин възможностите за следвоенна търговия.

Историкът Сергей Радченко от Училището за напреднали международни изследвания "Джонс Хопкинс" счита, че втората среща без натиск може да се окаже "почти безразсъдна“ стъпка:

"Виждам много усилия за диалог. Но все още не виждам максимален натиск“.

Според изследователката Мария Снегова от Центъра за стратегически и международни изследвания, Путин всъщност печели време:

"Той отлага доставките на критично важно оръжие за Украйна и въвеждането на енергийни санкции, които обеща Тръмп“.

Предстоящата среща на върха в Будапеща вече предизвиква безпокойство в Европа. Премиерът на Унгария Виктор Орбан, който поддържа тесни връзки с Кремъл и се противопоставя на санкциите на ЕС, нарече предстоящата среща "мирна среща на върха между САЩ и Русия“, заявявайки, че "Унгария е остров на мира“.

Тръмп, който отдавна счита Орбан за съюзник на движението MAGA, може да възприема Будапеща като "приятелска територия“ за преговори с Путин. Но за Запада това е сигнал за тревога: срещата на върха в столицата на страната, която блокира подкрепата за Украйна, изглежда като отстъпка пред Москва.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    8 17 Отговор
    а може ли да бъде свален още един малайзийски самолет,объркан с този на вл.путин.помним.

    Коментиран от #17, #44

    19:49 17.10.2025

  • 2 Даааа

    3 9 Отговор
    Точно никога !

    19:49 17.10.2025

  • 3 🎃🤷🏿‍♂️🐷

    5 22 Отговор
    Тръмп наложи 500% мито на Си и жълтуря натисна Пу да преговаря.

    19:49 17.10.2025

  • 4 хихи

    18 1 Отговор
    кодзилата абортира ли? или утре след като Тръмп отреже Зеленски

    19:49 17.10.2025

  • 5 Факти

    5 24 Отговор
    И двамата миришат на пръст. Следващата им среща ще е в ада.

    Коментиран от #11

    19:49 17.10.2025

  • 6 Сатана Z

    20 4 Отговор
    Абе,от този студен душ Зеленият нацист може да се събуди студен.

    19:51 17.10.2025

  • 7 Пич

    20 4 Отговор
    Студеният душ за Зелю ще дойде от неговите пазванти из Енгланд !!! Ще умият доказателствата , след като го самоубият , или падне в геройска схватка !!!

    19:51 17.10.2025

  • 8 Работник в завода Томахок

    3 13 Отговор
    Дано да не се разберат. Ние не искаме да ставаме крадци, искаме да работим, поне докато заговори Атома.

    19:51 17.10.2025

  • 9 Пуси клекна

    3 19 Отговор
    В момента Тръмп и Зеленски боцкат сочни говежди пържоли и отпиват харно червено вино, докато обсъждат с весел и подигравателен тон кои цели по русия първи ще бъдат посечени с Томахоука.

    Коментиран от #18, #19, #30

    19:52 17.10.2025

  • 10 Пак да кажа

    3 14 Отговор
    Путлер отлага неизбежната си гибел.

    19:52 17.10.2025

  • 11 Където

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Ти ще ги чакаш от дълго време!

    19:52 17.10.2025

  • 12 касата

    4 14 Отговор
    Орбан е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    Коментиран от #23

    19:53 17.10.2025

  • 13 СРАМ И ПОЗОР

    6 9 Отговор
    Един клоун, един наркоман направи ГЕОСТРАТЕГА-МНОГОХОДОВИК за смях и шикалки пред цял свят! Вече ЧЕТИРИ ГОДИНИ гледаме сеира на ВТОРАТА АРМИЯ В УКРАЙНА.

    19:55 17.10.2025

  • 14 Русия и САЩ

    2 0 Отговор
    искат и договарят изграждане на Тунел "Путин-Тръмп" който да свързва двете държави. Ще е 112-километрово железопътно и товарно съоръжение под Беринговия проток. Ще свързва Русия с Аляска. Замислян е още по време на студената война. А войната сигурно ще си продължи.

    19:55 17.10.2025

  • 15 az СВО Победа 80

    12 4 Отговор
    След 5 минути започва публичното унижение директно на Киев, а индиректно на Брюксел и на Лондон във Валингтон!

    Ще бъде забавно!
    Чакаме с нетърпение!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #21, #24, #32

    19:56 17.10.2025

  • 16 Пък за Путин

    0 6 Отговор
    и Тръмп,врял !

    19:58 17.10.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Колко мое да си прст?

    19:58 17.10.2025

  • 18 Малиийййй

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пуси клекна":

    колко си т@п!!!И пр@зд!!!

    19:59 17.10.2025

  • 19 Българин

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пуси клекна":

    Той Зелю с такси ли стигна до Белия Дом?

    19:59 17.10.2025

  • 20 Костадин Костадинов

    3 6 Отговор
    Айде пак САЩ ще спасяват Русия за пореден път,мисля за 3ти или 4ти път ,но може и да са повече.

    19:59 17.10.2025

  • 21 Мишел

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    И ти ,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    20:00 17.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Моряка

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "касата":

    Педофил е баща ти,дето те е сбъркал.А пича Путин си е........е олимпийската шампионка Кабаева и от време на време и прави по едно момче.Владимир и Иван ,за сега.Но работата продължава.

    20:01 17.10.2025

  • 24 Миндьо Шпагата

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Правил ли си опити да забременееш през уста?

    Коментиран от #33

    20:01 17.10.2025

  • 25 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    11 1 Отговор
    Ха ха. Много интересно как си смениха мисленето за 24 часа от ессср. Санкциите на ЕС не включват забрана за посещение на Европейския съюз от руския президент и външен министър, така че няма пречки Путин да пътува до Унгария, според Европейската комисия.

    20:01 17.10.2025

  • 26 да ама не

    8 1 Отговор
    Тази среща може би е студен душ а може би е изплюване в лицето а може би е юмрук в лицето -това са все логични действия в отговор на просията на Зеленски на наглостта му и на егото му?Тази среща също така е израз на реалността в събитията в Украйна и около нея информации за които ни се поднасят в специални опаковки за да не сбъркаме)? Нека да не бързаме с изводите и прогнозите но ....има нещо гнило в Дания?

    20:01 17.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор
    Еврочики....и,Русия не може да я победите,хахахах.Приказвайте си

    Коментиран от #39

    20:01 17.10.2025

  • 29 Номер 23

    0 0 Отговор
    Шльоко,защо ?

    20:02 17.10.2025

  • 30 Хараламби

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пуси клекна":

    Да не са сервирали на Зеленски криви макарони само. Да са пробва през тях да види томаховките. Те и тауроси щяха да му дават солидарните, ама друг път, да не стане и сега пак друг път.

    20:02 17.10.2025

  • 31 Нека

    5 2 Отговор
    охлади Зеления клоун ! Време е !

    20:02 17.10.2025

  • 32 Копеи не философствай!

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Ще ти се заплаща!Марш!

    20:02 17.10.2025

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Миндьо Шпагата":

    Ти виждам че си правил и правиш

    Коментиран от #37

    20:03 17.10.2025

  • 34 Разбирач

    3 6 Отговор
    Войната няма да спре до пълното разорение на Русийката.

    Коментиран от #43, #48, #50

    20:03 17.10.2025

  • 35 Факти ру

    11 1 Отговор
    Тръмп е велик!Путин още по-велик!

    Коментиран от #46

    20:03 17.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не съм го мил

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Лапкаш ли го ?

    20:04 17.10.2025

  • 38 ГарабеД

    3 5 Отговор
    Сега ще арестуват Путлер и ще го заменят срещу капитулацията на Русия

    Коментиран от #68, #71

    20:05 17.10.2025

  • 39 Сус бе!

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Боклук външноклозетен.

    20:06 17.10.2025

  • 40 Полковник

    4 1 Отговор
    Нормално,за хора които козируват по перчем и плешива глава !

    20:06 17.10.2025

  • 41 Копейка

    2 2 Отговор
    Н нас каква ни е далаверата?

    20:08 17.10.2025

  • 42 Дух

    2 3 Отговор
    Тръмп е класа и е мъдър типичният американски викинг ще се подиграва с руският клоун с име на женски полов орган П.....Карагьоз

    20:10 17.10.2025

  • 43 ГЛЕЙ СИГА УТВОРКО

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Разбирач":

    ДУША ОТ СТУДЕН ДАН СТАНЕ АН.....АЛЕН
    АЙДЕ ВАЗЕЛИНА

    20:11 17.10.2025

  • 44 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Може но не е желателно От четири самолета по едно и също време кой ще свалиш Медведев това чака

    20:11 17.10.2025

  • 45 По-жалко

    0 4 Отговор
    същество от Путин,само е Тръмп !

    20:11 17.10.2025

  • 46 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Факти ру":

    Путинчо се подплаши от томахавката и сега бърза за преговори. Както каза Андрей Райчев: Русия действа със страх.

    Коментиран от #53, #60

    20:12 17.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Това е безспорен

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Разбирач":

    Факт.Цвл свят печели.Русоя губи.

    Коментиран от #58

    20:13 17.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 оли - го .....,

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Разбирач":

    Значи -НИКОГА !

    20:14 17.10.2025

  • 51 Някой

    1 2 Отговор
    Трудно ще стигне до там, чисто като път. С полет през България и Сърбия ли? Тукашните подлоги ще изпълняват каквото им наредят. През Румъния едва ли ще се зарадват. Полша хич (и Словакия). Просто няма маршрут.

    Коментиран от #63

    20:14 17.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ГЛЕЙ СИГА УТВОРКО

    2 0 Отговор
    ДУША ОТ СТУДЕН ДАН СТАНЕ АН.....АЛЕН
    АЙДЕ ВАЗЕЛИНА

    20:15 17.10.2025

  • 56 Някой

    1 2 Отговор
    По-вероятно е този път Тръмп да отиде в Русия. Но руснаците няма за какво толкова да преговарят.

    20:15 17.10.2025

  • 57 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    2 2 Отговор
    Томахавките могат да носят 500кг тротил хексоген алуминиева смес или 150кт ядрен заряд. Тъй като не може да се определи, с какво е снаряжена, приема се, че зарядът е ядрен и се нанася ядрен отговор на страната изстреляла ракетите. Абсолютно не ми е ясно, защо Зеленски провокира ядрени удари по Украйна, вместо да капитулира.

    20:15 17.10.2025

  • 58 село мое ,

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Това е безспорен":

    Гледай зелената въшка , че губи държавицата си , не мисли за Русия ! За нея има умни хора , които да мислят . Ти не си от тях .... !

    Коментиран от #64

    20:15 17.10.2025

  • 59 Румен

    2 2 Отговор
    Ако ЕС затвори небето за Путин,ще го прекараме през тръбата на Балкански поток !Със съдействието на Боташ ?

    20:15 17.10.2025

  • 60 аz СВОПобеда 80

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Костадин Костадинов":

    Един детайл.Преди 6 дни Песков заяви,че не вижда смисъл от преговори.Томахавката обърна палачинката.Толкова за руското величие 🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    20:16 17.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    Споко бе русуфилякъ, ще го пуснат и ще се върне жив и здрав твоя господар Путин.

    20:16 17.10.2025

  • 64 👇👇👇👇👇

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "село мое ,":

    На кой му пука за блатото наречено Русия?

    Коментиран от #67

    20:17 17.10.2025

  • 65 прошляк ,

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "аz СВОПобеда 80":

    Да не забрави пак хаповете , че нещо нервен ми се видиш ?! Наблягай на храната , писането остави на другите !

    Коментиран от #74

    20:17 17.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 село мое ,

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "👇👇👇👇👇":

    Явно ти пука , щом коментираш простотии по сайтовете ...

    20:18 17.10.2025

  • 68 Международния наказателен съд

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "ГарабеД":

    и всички работещи в него съдии са под санкции от САЩ. Нямат право да съдят, да издават заповеди, присъди и да извършват разследване срещу Американски граждани, хора и държави приятели на САЩ. Съдиите и съдът нямат право да оперират и притежават Американски долари. Това строго се следи от САЩ.

    20:18 17.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Гост

    0 1 Отговор
    Путин и Тръмп ще променят света така, както трябва да се промени, записано е...😉

    20:19 17.10.2025

  • 71 Бум

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "ГарабеД":

    Аха, чакай да стане така. Ще има 24 часов ултиматум за освобождаването на Путин, ако не се получи, онзи дето е на негово място ще кликне червеното копченце.

    Коментиран от #76

    20:19 17.10.2025

  • 72 За Путин

    0 0 Отговор
    ще се окаже външна тоалетна !

    20:19 17.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "прошляк ,":

    Обичам русуфилякъ, защото когато видиш, че губи битката започва да обижда. Някакси много ми прилича на Русия към момента. Човекът ти обяснява реалността, а ти си просто русуфилякъ.

    20:20 17.10.2025

  • 75 Дух

    2 0 Отговор
    Само Копейките си слагат прашки правят си пилинг навсякъде по тялото стрижат се късо обличат си тясно яке слагат си каскет и ходят с дънки

    Коментиран от #82

    20:20 17.10.2025

  • 76 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Бум":

    Прочети коментар 63

    20:21 17.10.2025

  • 77 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 1 Отговор
    Ракетите Искандер също могат да бъдат носители на ядрено оръжие, като томахавките. Вчера са изстреляли по крайна 34 Искандера и нито един не е бил свален. Всички цели за поразени. След 30 ядрени удари крайна ще престане да съществува.

    20:22 17.10.2025

  • 78 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор
    Някой знае ли што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    20:22 17.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Путин

    0 0 Отговор
    Ехааа!В Будапеща ще видя вътрешна тоалетна!

    20:23 17.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 болгарин..

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дух":

    Това е обичай на объсаните бгбандерски п0маци..дека се влачат все безкюл0ти при 0джата

    20:24 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания