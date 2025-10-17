Новини
Тунел "Путин-Тръмп"? Русия предложи изграждането на 112-километрово железопътно и товарно съоръжение под Беринговия проток

17 Октомври, 2025

Инвестиционният пратеник предложи американската компания The Boring Company на милиардера Илон Мъск да бъде главен изпълнител на строителството

Русия и Съединените щати трябва да изградят железопътен тунел под Беринговия проток, който да свърже двете държави и да се превърне в символ на единството, предложи руският инвестиционен пратеник Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF), цитиран от "Ройтерс".

Проектът, озаглавен от него "тунел Путин-Тръмп", предвижда изграждането на 112-километров железопътен и товарен тунел, който да бъде завършен в рамките на осем години. Според Дмитриев стойността на начинанието ще бъде около 8 милиарда долара, финансирани от Москва и "международни партньори".

Предложението идва след телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп, в който двамата лидери са се договорили да се срещнат в Будапеща, за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна.

Дмитриев заяви, че идеята за свързване на Русия и САЩ през Беринговия проток има дълга история, датираща още от 1904 г., когато се обсъждал проект за железница между Сибир и Аляска. Подобни планове са били подновявани и през 2007 г., както и по време на Студената война, когато е било предложено изграждането на "Моста на световния мир Кенеди-Хрушчов".

Инвестиционният пратеник предложи американската компания The Boring Company на милиардера Илон Мъск да бъде главен изпълнител на строителството.

"Представете си, че свързваме САЩ и Русия, Америка и Евразия чрез тунела Путин-Тръмп — връзка, която символизира единство. Обичайните разходи са над 65 милиарда долара, но технологията на @boringcompany може да ги намали под 8 милиарда. Нека изградим бъдещето заедно", написа Дмитриев в платформата X, обръщайки се към Мъск.

До момента нито Доналд Тръмп, нито Илон Мъск са коментирали предложението.

Беринговият проток е широк около 82 километра в най-тясната си част и разделя руския Чукотски полуостров от американския щат Аляска. В центъра му се намират Диомидовите острови, един от които принадлежи на Русия, а другият - на САЩ, и са разделени само от четири километра вода.

Дмитриев подчерта, че RDIF вече е участвал в изграждането на първия железопътен мост между Русия и Китай, и допълни: "Време е да направим следващата стъпка и да свържем континентите за първи път в човешката история. Време е да свържем Русия и Съединените щати."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😂😂😂😂😂

    9 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #9, #59

    19:22 17.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 койдазнай

    5 2 Отговор
    Тия за трите моста в Истанбул, не са чували. Има и на Чанак Кале!

    19:23 17.10.2025

  • 4 "Млъкнете или се бийте" - Путин

    5 1 Отговор
    "Млъкнете или се бийте" - Путин директно предизвиква НАТО / полковник Дъглас Макгрегър

    19:24 17.10.2025

  • 5 НАРОДНА СИЛА

    3 26 Отговор
    Руснаците построиха 4 метра от Силата на Сибир .За десетина години.

    Коментиран от #26, #34

    19:24 17.10.2025

  • 6 Пич

    12 10 Отговор
    Брилянтно !!! Русия и САЩ еднолично ще държат бизнеса "за ушите" !!! Който иска , ще получи ! Но след като им плати !!! Мафия...

    Коментиран от #11, #12

    19:24 17.10.2025

  • 7 Паветник

    23 5 Отговор
    Щатите и Русия никога не са воювали ,винаги са били съюзници.

    Коментиран от #53, #57

    19:25 17.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин нинджата

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "😂😂😂😂😂":

    да могат по-лесно да емигрират ватите

    Коментиран от #41

    19:28 17.10.2025

  • 10 А цветен телевизор

    4 13 Отговор
    КОГА???

    Коментиран от #13

    19:29 17.10.2025

  • 11 Миндьо Шпагата

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Отлично ще е ако ме хванеш за дедовият.

    Коментиран от #27

    19:31 17.10.2025

  • 12 Механик

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #22, #55

    19:32 17.10.2025

  • 13 О.Р.

    6 11 Отговор

    До коментар #10 от "А цветен телевизор":

    За някои цветния телевизор и вътрешната тоалетна са върха на технологиите

    19:32 17.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Георгиев

    13 2 Отговор
    Започнаха да открехват по малко сериозни бъдещи проекти, за които европейските контри не са и помисляли. Илон Мъск ще го строи; никой няма да смее да го руши или саботира; милиардите са налични и не са проблем... Добър ход. И сложете до него атаката на зеления: дайте ни ракети Томахоак, да обстрелваме Русия, в т.ч. и Москва; с американците, които ще ги пускат и управляват и сателити на САЩ и Англия, които ще ги водят и целеуказват... Как ви се струва? И двете неща не може да се осъществят заедно. До края на месеца ще стане по ясно. Като че ли в Будапеща ще се отворят малко щорите на договорките. Да прозират вече съгласувания Путин - Тръмп. Дано имат положителен ефект.

    Коментиран от #18, #21

    19:33 17.10.2025

  • 16 СНиколов

    9 1 Отговор
    Идеята е стара. Ако се осъществи ще е мега проект.
    youtube. com/watch?v=lc4edMOoohM

    19:33 17.10.2025

  • 17 ха, ха, ха...

    3 16 Отговор
    "тунел Путин-Тръмп". Нека първо да видим какво могат томахавките пък после, след края на войната, може Руснаците с войнишките лопати да го изкопаят. И без друго вече са мобилизирани, вместо да скучаят...

    19:34 17.10.2025

  • 18 Ватенка

    3 13 Отговор

    До коментар #15 от "Георгиев":

    За някои течащата вода плюс тоалетна чиния е върха на технологиите.

    Коментиран от #63

    19:35 17.10.2025

  • 19 По времето на соца

    5 0 Отговор
    Японците са искали да ни направят тунел под Шипка, но било скъпо за времето си. Ще се построи ли някога никой не знае. А това ще вдигне търговията и ще съживи икономиката на БГ.

    Коментиран от #47

    19:36 17.10.2025

  • 20 Гост

    5 2 Отговор
    "тунел Путин-Тръмп" би било добре, все пак ще е крачка към константен световнен мир, за хиляди, дори милиони години!🤗

    19:37 17.10.2025

  • 21 Българин

    6 11 Отговор

    До коментар #15 от "Георгиев":

    70 процента от избитите руснаци са с американски оръжия.Със съдействие на Старлинк на Мъск.

    19:37 17.10.2025

  • 22 Тюпак трол,

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    поне не крадат никове!

    19:39 17.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Уникален интерконтинентален ЖП проект

    11 3 Отговор
    Железопътен тунел под Беринговия проток е напълно възможен и изпълним проект! Цената му е съвсем приемлива! Гарантира изключително голяма икономическа изгода!

    19:40 17.10.2025

  • 25 пРосия

    3 7 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #31

    19:40 17.10.2025

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "НАРОДНА СИЛА":

    Кримскич мост знаеш ли го?

    Коментиран от #30

    19:41 17.10.2025

  • 27 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Миндьо Шпагата":

    Искаш защото си с пуси !

    19:41 17.10.2025

  • 28 Въпрос

    2 6 Отговор
    Абе, вярно ли, че никой нямало да даде въздушното си пространство, за да прелети самолета на Путин до Будапеща, поради което той щял тайно да се придвижи до там в тръбата на петролопровода "Дружба"?

    19:41 17.10.2025

  • 29 А Киев за два дня

    0 4 Отговор
    КогИ?

    19:42 17.10.2025

  • 30 Фламинго

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Зная го.

    Коментиран от #37

    19:42 17.10.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "пРосия":

    Не съди по себе си

    19:42 17.10.2025

  • 32 Майна

    8 1 Отговор
    Дано прогледнат невиждащите, които дават " акъл" на Тръмп,
    Идва нов свят - благодарение на Путин и..Тръмп
    Стискам им палци

    19:42 17.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иван Иванов

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "НАРОДНА СИЛА":

    ЛИПСАТА НА ПОЗНАНИЯ НЕ ОПРАВДАВА НЕЗНАЕЩИЯ - СИЛАТА НА СИБИР 1 Е С ДЪЛЖИНА ТРИ ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРА , СИЛАТА НА СИБИР 2 Е С ДЪЛЖИНА 950 КИЛОМЕТРА. ТОВА Е МАЛКО ПОВЕЧЕ ОТ ТВОИТЕ ЦИТИРАНИ В КОМЕНТАРА ЧЕТИРИ МЕТРА.

    19:43 17.10.2025

  • 35 Цензура

    5 3 Отговор
    Руснаците автогол ще си вкарат - като гледаме какво се случва из американските мегаполиси - милиони живеещи в кашони, наркоманци умират направо по улиците - всякаква измeт ще ги налази откъм Сибир...

    Коментиран от #42

    19:43 17.10.2025

  • 36 Българите

    1 10 Отговор
    На това българите му викат: Изпусни питомното, пък гони дивото.

    Такъв д е бил като Путин не е имало втори в Кремъл. Изтърва от про стотия, алчност и глупост необятния Европазар, сега си мечтае за велики проекти с Аляска и Китай на 10 000 км от Москва. Чет въртит д у рак!

    Коментиран от #39, #44

    19:43 17.10.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Фламинго":

    И кво фламидиот,кво?

    Коментиран от #40

    19:44 17.10.2025

  • 38 Майна

    8 1 Отговор
    Простият български" народ" си заслужава всичко
    Той може да коментира, понеже е най-, най-
    Е , коментирайте
    Тръмп беше избран от американците
    Вие , българи, заслужавате да нямате държава

    19:46 17.10.2025

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Българите":

    Глупака си Ти,китайский пазар ,Юго източна Азия цялата са в 10 степен по голям пазар

    19:46 17.10.2025

  • 40 ТОМАХОУК

    0 4 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кво за Керченският мост?

    Коментиран от #43

    19:46 17.10.2025

  • 41 Цензура

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Путин нинджата":

    Изгледай десетина видеа от американските мегаполиси и десетина видеа от руските градове. Според тебе колко руснаци ще емигрират в САЩ, оставяйки уредената си държава, за да живеят в кашони?

    Коментиран от #45

    19:47 17.10.2025

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Цензура":

    Как ще стане през тунел бе амёба?

    Коментиран от #46

    19:47 17.10.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "ТОМАХОУК":

    Ами Ти кажи.Последната атака беше от десет!!!10 Стори Шедоу .И кво ? Прььььъц

    19:48 17.10.2025

  • 44 Тоя, пък.

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Българите":

    Ти си олигoфpeн, нали? Еврогейско вече е ТРЕТИ СВЯТ !!! Необятен пазар е китай, който е с три пъти по-голямо население и най-голямата икономика в света.

    Коментиран от #49

    19:49 17.10.2025

  • 45 Пампарампа

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Цензура":

    Гледал съм видеа от Русия - дървени бараки, рушащи се хрусчовки, неасфалтирани улици, газят кал до колене, от канализацията тече смрад... в САЩ и най-бедните живеят в къщи, а не в рушащи се панелки. Бездомници има и в Русия... имаше, но ги мобилизираха на СВО. Повечето бездомници са алкаши или душевноболни хора.

    Коментиран от #56

    19:50 17.10.2025

  • 46 Цензура

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    С билетче за влака бе - пуpко.

    Коментиран от #50

    19:50 17.10.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "По времето на соца":

    Сега да дойде някой ЖП то да оправи...
    Че есъс сколрост от 1944

    19:51 17.10.2025

  • 48 хихи

    1 1 Отговор
    Все лоши новини за жълтопаветници
    ще има аборти

    19:51 17.10.2025

  • 49 Българите

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Тоя, пък.":

    Китайците не потребяват чужди стоки, братчеде! Иди се образовай. Русия няма, какво да предложи на Китай освен праститутки, дървесина и малко горива.

    Коментиран от #54

    19:51 17.10.2025

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Цензура":

    Абе курко ,руснаците имат граничен контрол,не Като БГ то

    19:52 17.10.2025

  • 51 Хахахаха

    2 5 Отговор
    Путлера може и да го о бли же на тръмпоча, само и само да му даде победа! Хахахаха.

    19:52 17.10.2025

  • 52 мостът в КРИМ

    7 1 Отговор
    Е ЕДНО ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВОТО .ЧЕ всичко е възможн при желание и ТЕХНОЛОГИЯ !!! Този мост е уникален но не и за политиците а за тези които разбирът от строителство . МОСТ КОЙТО ИЗДЪРЖА 1000 И КУСУР кг ТРОТИЛ (Така се хвали зеления пред целия свят за диверсията през лятото ) Който от сто години се иска да се построй но и за тежкия скален слой и още много пречки и даже немците по време на ВСВ не можаха да го посроят (усараинци дори при посроен мост казаха че това е блеф и че този мост е мечта на хиляди стр-ли ...... но го направиха само руснаците и то за кратко време ! Построиха го защото и трябваше !!! Ако трябва и този мост ще построен стига да има полза от него!

    19:52 17.10.2025

  • 53 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Паветник":

    А България винаги е била от страната на Булката

    19:53 17.10.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Българите":

    Ох малееее,евромозъци недоразвити.Знаеш ли колко и какви хранителеи продукти изнасят за Китай?

    19:53 17.10.2025

  • 55 Руснаци

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Руснаците могут всичко!!!

    19:54 17.10.2025

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Пампарампа":

    Да вземеш да отидеш на лекар или направо в моргата ,че сигурно не ставаш за чем за зеле,промит мозък

    19:55 17.10.2025

  • 57 Така де

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Паветник":

    През цялата студена война бяха съюзници... Копейките вече не помнят какво приказваха до преди година.

    20:00 17.10.2025

  • 58 Болярче

    1 0 Отговор
    През този тунел руснаците ще им окрадат пералните тоалетните.

    20:07 17.10.2025

  • 59 има логика

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "😂😂😂😂😂":

    Това е нещо по-мащабно от проекта Съюз-Аполо..

    20:07 17.10.2025

  • 60 Медводков

    0 2 Отговор
    Важно е да не спира търговията с мстрьошки, наташки и кгб -чекисти

    20:11 17.10.2025

  • 61 БОЛШЕВИК

    1 0 Отговор
    Руснаците знаят, че Аляска си е руска нищо че сега е под друг контрол и искат да направят инвестиция!

    20:12 17.10.2025

  • 62 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Проблемът не е в тия 100 км тунел - проблемът е, че от двете страни на протока липсва каквато и да е инфраструктура и там говорим за 1200 км от руска страна и около 800 км в Аляска

    Иначе проекта е повече от добър, но и много скъп - просто ще преначертае геополитическата карта на света и търговските маршрути

    Коментиран от #64

    20:13 17.10.2025

  • 63 Глупак!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ватенка":

    Ти от миризливата си панелка май не си излизал!Русия е на светлинни години по напред от деградиращата ни страна! А дегенерати като теб могат единствено да пишат про сто тии,и то благодарение на гугъл!

    20:16 17.10.2025

  • 64 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "ДрайвингПлежър":

    Взе ми думите от устата.
    Но ако се решат да го направят геополитиката ще направи Европа красиво място за екскурзии.
    Естествено тва е проект с перспектива не 10-15 години, а поне 50-60.
    Мисля че ще им е интересно и на китайците.

    20:22 17.10.2025

