Тунел "Путин-Тръмп"? Русия предложи изграждането на 112-километрово железопътно и товарно съоръжение под Беринговия проток

Русия и Съединените щати трябва да изградят железопътен тунел под Беринговия проток, който да свърже двете държави и да се превърне в символ на единството, предложи руският инвестиционен пратеник Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF), цитиран от "Ройтерс".

Проектът, озаглавен от него "тунел Путин-Тръмп", предвижда изграждането на 112-километров железопътен и товарен тунел, който да бъде завършен в рамките на осем години. Според Дмитриев стойността на начинанието ще бъде около 8 милиарда долара, финансирани от Москва и "международни партньори".

Предложението идва след телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп, в който двамата лидери са се договорили да се срещнат в Будапеща, за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна.

Дмитриев заяви, че идеята за свързване на Русия и САЩ през Беринговия проток има дълга история, датираща още от 1904 г., когато се обсъждал проект за железница между Сибир и Аляска. Подобни планове са били подновявани и през 2007 г., както и по време на Студената война, когато е било предложено изграждането на "Моста на световния мир Кенеди-Хрушчов".

Инвестиционният пратеник предложи американската компания The Boring Company на милиардера Илон Мъск да бъде главен изпълнител на строителството.

"Представете си, че свързваме САЩ и Русия, Америка и Евразия чрез тунела Путин-Тръмп — връзка, която символизира единство. Обичайните разходи са над 65 милиарда долара, но технологията на @boringcompany може да ги намали под 8 милиарда. Нека изградим бъдещето заедно", написа Дмитриев в платформата X, обръщайки се към Мъск.

До момента нито Доналд Тръмп, нито Илон Мъск са коментирали предложението.

Беринговият проток е широк около 82 километра в най-тясната си част и разделя руския Чукотски полуостров от американския щат Аляска. В центъра му се намират Диомидовите острови, един от които принадлежи на Русия, а другият - на САЩ, и са разделени само от четири километра вода.

Дмитриев подчерта, че RDIF вече е участвал в изграждането на първия железопътен мост между Русия и Китай, и допълни: "Време е да направим следващата стъпка и да свържем континентите за първи път в човешката история. Време е да свържем Русия и Съединените щати."