Ми-5 вижда "ежедневна заплаха" за националната сигурност в китайските агенти

Китайските държавни агенти представляват всекидневна заплаха за националната сигурност на Обединеното кралство, заяви ръководителят на МИ-5 сър Кен Маккалъм, предаде БНР.

Той призна, че е разочарован от прекратяването на дело срещу двама британци, заподозрени в шпионаж за Пекин.

В реч в щаб-квартирата на МИ-5 шефът на контраразузнаването заяви, че службата му се е намесила оперативно, за да осуети китайска дейност, представляваща национална заплаха за сигурността, през последната седмица.

Обръщайки внимание на спора около провала на делото, свързано с предполагаем шпионаж в полза на Китай в Обединеното кралство, Кен Маккалъм каза, че предполагаемата дейност е била осуетена от МИ-5 и че е "разочароващо, когато наказателните преследвания се провалят".

Правителството и Кралската прокуратура са изправени пред сериозни въпроси относно провала на делото. Обвинението прекрати делото миналия месец, след като реши, че доказателствата не показват, че Китай е заплаха за националната сигурност. Но свидетелските показания на заместник-съветника по националната сигурност на Обединеното кралство Матю Колин, публикувани късно в сряда, ясно доказват, че китайците извършват шпионски операции срещу страната.