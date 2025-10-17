Новини
Свят »
Великобритания »
Ми-5 вижда "ежедневна заплаха" за националната сигурност в китайските агенти

Ми-5 вижда "ежедневна заплаха" за националната сигурност в китайските агенти

17 Октомври, 2025 03:34, обновена 17 Октомври, 2025 03:37 399 0

  • ми-5-
  • великобритания-
  • агенти-
  • китай

Шефът на службата призна, че е разочарован от прекратяването на дело срещу двама британци, заподозрени в шпионаж за Пекин.

Ми-5 вижда "ежедневна заплаха" за националната сигурност в китайските агенти - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайските държавни агенти представляват всекидневна заплаха за националната сигурност на Обединеното кралство, заяви ръководителят на МИ-5 сър Кен Маккалъм, предаде БНР.

Той призна, че е разочарован от прекратяването на дело срещу двама британци, заподозрени в шпионаж за Пекин.

В реч в щаб-квартирата на МИ-5 шефът на контраразузнаването заяви, че службата му се е намесила оперативно, за да осуети китайска дейност, представляваща национална заплаха за сигурността, през последната седмица.

Обръщайки внимание на спора около провала на делото, свързано с предполагаем шпионаж в полза на Китай в Обединеното кралство, Кен Маккалъм каза, че предполагаемата дейност е била осуетена от МИ-5 и че е "разочароващо, когато наказателните преследвания се провалят".

Правителството и Кралската прокуратура са изправени пред сериозни въпроси относно провала на делото. Обвинението прекрати делото миналия месец, след като реши, че доказателствата не показват, че Китай е заплаха за националната сигурност. Но свидетелските показания на заместник-съветника по националната сигурност на Обединеното кралство Матю Колин, публикувани късно в сряда, ясно доказват, че китайците извършват шпионски операции срещу страната.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания