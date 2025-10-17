САЩ отново атакуваха кораб с предполагаеми наркотици в Карибско море, има оцелели сред екипажа

Американските въоръжени сили проведоха нова атака срещу кораб с наркотици в Карибско море и има оцелели сред екипажа, съобщи американски представител пред Ройтерс, цитиран от БТА.

Източникът, който говори при условие за анонимност, не предостави допълнителни подробности за инцидента, за който досега не е съобщавано.

Пентагонът не отговори веднага на искането за коментар.

Венецуелският президент Николас Мадуро остро разкритикува обявеното от администрацията на САЩ решение да упълномощи ЦРУ "да провежда подривни дейности срещу страната".

„Правителството на САЩ упълномощава ЦРУ да провежда операции срещу мира във Венецуела, докато никога преди никое американско правителство не е заявявало открито, че насочва ЦРУ да убива, унищожава правителството и страната“, каза Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

Президентът припомни, че всички военни преврати в Латинска Америка са извършени с участието на ЦРУ, както е потвърдено от разсекретени документи на правителството на САЩ.

Мадуро изрази увереност, че американските разузнавателни агенции не са прекратили подривните си дейности във Венецуела. Той подчерта, че Републиката „за пореден път ще победи откритата конспирация, интервенционистката политика, насочена към смяна на режима, и ще защити правото на венецуелския народ на мир и стабилност“.

„Ню Йорк Таймс“ по-рано съобщи, позовавайки се на американски служители, че администрацията на Тръмп е упълномощила ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела с крайна цел отстраняване на Мадуро от власт.