The Telegraph: Срещата на Тръмп и Путин в Будапеща ще бъде болезнен удар за ЕС

17 Октомври, 2025 04:59, обновена 17 Октомври, 2025 05:06 1 268 17

  • среща-
  • тръмп-
  • путин-
  • орбан-
  • унгария

Изданието смята, че унгарският премиер Виктор Орбан ще засили авторитета си и значително ще усложни опитите на Запада да отслаби властта му

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Планираната среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Будапеща след разговора на двамата лидери ще бъде болезнен удар за Европейския съюз, пише британският вестник The Telegraph.

„Съобщението на Доналд Тръмп за среща с Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят ситуацията в Украйна, ще бъде болезнен удар за Европа“, се казва в статията.

Изданието смята, че унгарският премиер Виктор Орбан, като домакин, само ще засили авторитета си и значително ще усложни опитите на ЕС да отслаби властта му.

„Това ще бъде удар за онези в ЕС, които се надяваха, че Орбан може да бъде свален от проевропейския лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр“, подчертава статията.

В четвъртък Тръмп и Путин проведоха осмия си и най-дълъг телефонен разговор от началото на втория мандат на американския лидер.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че разговорът е бил фокусиран върху украинската криза. Американският лидер обяви намерението си да се срещне с руския лидер Владимир Путин в Будапеща. Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е разговарял с Тръмп и че подготовката за срещата на върха е започнала и е в пълен ход.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    11 6 Отговор
    Кодзилата, ще абортира за втори път.

    05:09 17.10.2025

  • 2 Истина

    19 14 Отговор
    На ЕССР му се разказва играта !

    05:16 17.10.2025

  • 3 Елементарно Уотсън ☝️

    10 23 Отговор
    Абсолютни глупости... На ЕС му е ясно, че Путлер няма да отиде никъде където има вероятност да бъде арестуван.

    05:20 17.10.2025

  • 4 Виктор Удобното

    7 27 Отговор
    Лилипутин няма да дойде и освен това без благословията на големият му "брат" Си,нищо няма да се случи,в момента САЩ и Китай яко го душат!

    05:22 17.10.2025

  • 5 Ремингтон 700

    27 18 Отговор
    Един украински снайперист вече си е купил билет за Будапеща.

    Коментиран от #6

    05:27 17.10.2025

  • 6 Сигурно

    19 21 Отговор

    До коментар #5 от "Ремингтон 700":

    ще премине през границите със снайпера у г..@ !

    Коментиран от #7, #16

    05:39 17.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Име

    17 2 Отговор
    "......и значително ще усложни опитите на ЕС да отслаби властта му." - Голяма ЕУ демокрация, няма що... Значи не унгарския народ, а ЕУ тъпаците ще казват кой да го управява. По-гнусно от неподдържан градски кенеф.

    05:56 17.10.2025

  • 9 Значи

    0 0 Отговор
    Да знаете. Туй САЩ, Китай, ЕС, Русия и Унгария ги зная наизуст. Познавам лично президентите и министрите. Аз колко от тях съм сменил, не помня вече. Затова пиша статии и коментари.

    06:01 17.10.2025

  • 10 Карл Три

    1 4 Отговор
    Путин показва че Унгария е под пълен руски контрол. Иначе не би се съгласил на среща в Будашеща.

    06:05 17.10.2025

  • 11 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    И срещата в Будапеща ще е, като в Аляска - без резултат.

    Коментиран от #12

    06:07 17.10.2025

  • 12 Малката унгарка

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Абсурдистан":

    Резултатът ще е Унгария ще пъшка в генгбенг като я порят 27 европейски члена.

    06:09 17.10.2025

  • 13 болгарин

    1 3 Отговор
    Хората като чуят Унгария и се сещат три неща Бай Ганьо, порно и проститутки.

    06:10 17.10.2025

  • 14 Турист

    1 1 Отговор
    Има само три причини да идеш в Унгария и Русия: секс, свирки и некачествен алкохол.

    06:15 17.10.2025

  • 15 Факт

    0 0 Отговор
    Робин Худ с пола!

    06:17 17.10.2025

  • 16 Не си блъскай пилешкия мозък

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сигурно":

    Не си наясно с тези операции

    Коментиран от #17

    06:18 17.10.2025

  • 17 Алооо,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не си блъскай пилешкия мозък":

    специалиста........... !

    06:21 17.10.2025

Новини по държави:
