The Telegraph: Срещата на Тръмп и Путин в Будапеща ще бъде болезнен удар за ЕС

Планираната среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Будапеща след разговора на двамата лидери ще бъде болезнен удар за Европейския съюз, пише британският вестник The Telegraph.
„Съобщението на Доналд Тръмп за среща с Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят ситуацията в Украйна, ще бъде болезнен удар за Европа“, се казва в статията.
Изданието смята, че унгарският премиер Виктор Орбан, като домакин, само ще засили авторитета си и значително ще усложни опитите на ЕС да отслаби властта му.
„Това ще бъде удар за онези в ЕС, които се надяваха, че Орбан може да бъде свален от проевропейския лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр“, подчертава статията.
В четвъртък Тръмп и Путин проведоха осмия си и най-дълъг телефонен разговор от началото на втория мандат на американския лидер.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че разговорът е бил фокусиран върху украинската криза. Американският лидер обяви намерението си да се срещне с руския лидер Владимир Путин в Будапеща. Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е разговарял с Тръмп и че подготовката за срещата на върха е започнала и е в пълен ход.
