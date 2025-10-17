Хамас: Телата на 19 заложници са под руините в Газа, Израел не пуска нужната техника, за да ги изровим

Палестинското движение Хамас обвини израелските власти за това, че телата на 19 загинали заложници все още не са предадени на медицинския персонал.

Радикалите твърдят, че за извличане на останките е необходима тежка техника, на която израелските власти забраняват влизането в ивицата Газа.

„За да се намерят останалите тела на пленниците, е необходимо специализирано оборудване, което в момента е невъзможно да се транспортира до Газа поради забраната на израелските власти. Следователно отговорността за всякакви забавяния при прехвърлянето на телата пада изцяло върху правителството на Нетаняху“, се казва в прессъобщение, публикувано в Telegram канала на Хамас.

Движението отбелязва, че останките на някои заложници са „погребани в разрушени тунели“ по време на военната операция на Израел в анклава, докато телата на други остават под руините на сгради, разрушени от бомбардировките.

На сутринта на 13 октомври Хамас и неговите съюзници, в съответствие с мирното споразумение за Газа, освободиха 20 израелски заложници, които останаха в анклава две години. Същата вечер първите четири ковчега с останките на починалите отвлечени бяха предадени на израелска страна чрез Международния комитет на Червения кръст.

Израелските власти веднага изразиха недоволство от факта, че радикалите са върнали само четири от 28-те тела в първия етап от връщането на останките. Израелският министър на отбраната Израел Кац нарече това отклонение от споразумението и предупреди, че по-нататъшни забавяния от страна на радикалите ще имат последствия.

На 14 октомври на Израел бяха предадени още четири ковчега, а на 15 октомври останките на още двама пленници бяха върнати на еврейската държава.

Общо израелската страна получи десет ковчега с останки за три дни. Съдебни експерти идентифицираха девет загинали израелски заложници; имената им бяха публикувани и телата бяха предадени на семействата им за погребение.

На 15 октомври пресслужбата на израелската армия съобщи, че служители на израелския Национален институт по съдебна медицина не са успели да идентифицират едно от телата, получени от ивицата Газа предния ден. Хамас твърди, че тези останки принадлежат на войник, чието тяло е било отвлечено от радикали през май 2024 г. по време на боевете в бежанския лагер Джабалия в северната част на ивицата Газа.

Съединените щати няма да участват пряко във военни операции срещу радикалното палестинско движение Хамас в ивицата Газа; това ще бъде поето от регионални играчи.

Тази позиция беше заявена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Някой ще влезе нам, но това няма да сме ние“, каза той по време на среща с репортери в Белия дом, обсъждайки евентуални военни действия срещу Хамас. „Там има хора, много наблизо, които биха могли да се справят много лесно.“

В същото време той посочи, че подобни стъпки ще бъдат извършени „под егидата“ на Съединените щати. По-рано, на 16 октомври, той обвини Хамас в убийството на хора в Газа и заплаши да предприеме нови решителни мерки срещу радикалното движение.

На 6 октомври делегации от Израел и Хамас възобновиха непреките преговори за разрешаване на конфликта в ивицата Газа, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция. На 9 октомври страните в конфликта подписаха споразумение за прилагане на първата фаза от мирния план, представен по-рано от Тръмп. Споразумението за прекратяване на огъня в анклава влезе в сила на 10 октомври.