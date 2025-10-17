Нова Зеландия върна санкциите срещу Иран: сигнал за нарастващо напрежение около ядрената програма

Нова Зеландия обяви, че възстановява санкциите срещу Иран, съобщи министърът на външните работи Уинстън Питърс, цитиран от ТАСС, предава БТА.

В изявление, разпространено от външното министерство на Нова Зеландия, се подчертава, че решението отразява сериозната загриженост на международната общност относно неспазването от страна на Иран на ангажиментите му по обогатяването на уран.

„Нова Зеландия последователно подкрепя дипломатическите усилия за неразпространение на ядрено оръжие и настоятелно призоваваме Иран да възобнови пълното сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия“, заяви Питърс.

Министърът допълни, че новите санкции, включващи финансови ограничения и забрана за влизане в страната, ще влязат в сила на 18 октомври.

„Мерките предвиждат замразяване на активи, ограничения върху вноса и износа на определени ядрени и военни стоки, както и забрана за достъп за лица, попаднали под санкционния списък. От 1 февруари 2026 г. всички граждани на Нова Зеландия, които поддържат бизнес отношения с Иран, ще бъдат задължени да се регистрират пред държавните органи,“ уточни Питърс.