Нова Зеландия върна санкциите срещу Иран: сигнал за нарастващо напрежение около ядрената програма

17 Октомври, 2025 07:54 430 3

Уелингтън изрази „дълбока загриженост“ от действията на Техеран и призова за възобновяване на преговорите с Международната агенция за атомна енергия

Нова Зеландия върна санкциите срещу Иран: сигнал за нарастващо напрежение около ядрената програма - 1
Снимкa: БГНЕС
Нова Зеландия обяви, че възстановява санкциите срещу Иран, съобщи министърът на външните работи Уинстън Питърс, цитиран от ТАСС, предава БТА.

В изявление, разпространено от външното министерство на Нова Зеландия, се подчертава, че решението отразява сериозната загриженост на международната общност относно неспазването от страна на Иран на ангажиментите му по обогатяването на уран.

„Нова Зеландия последователно подкрепя дипломатическите усилия за неразпространение на ядрено оръжие и настоятелно призоваваме Иран да възобнови пълното сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия“, заяви Питърс.

Министърът допълни, че новите санкции, включващи финансови ограничения и забрана за влизане в страната, ще влязат в сила на 18 октомври.

„Мерките предвиждат замразяване на активи, ограничения върху вноса и износа на определени ядрени и военни стоки, както и забрана за достъп за лица, попаднали под санкционния списък. От 1 февруари 2026 г. всички граждани на Нова Зеландия, които поддържат бизнес отношения с Иран, ще бъдат задължени да се регистрират пред държавните органи,“ уточни Питърс.


  • 1 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Пижаменит,е не разбраха че няма да им се разреши ядрено оръжие.С.Корея произведе,но там нещата са други.Иран заплашва Израел с унищожение...отделно спонсорира терористрични организации...ще ги приключат, но ядрено Иран няма да има.

    08:00 17.10.2025

  • 2 Пичове

    1 0 Отговор
    Гледайте си овцете и кефа не се занимавайте с глупости.

    08:07 17.10.2025

  • 3 В отговор на това Иран

    1 0 Отговор
    престана да използва танкери под чужд флаг, а вече са с ирански флаг!
    Става интересно!

    08:17 17.10.2025