Вносът на руски петрол от индийските рафинерии спада с 50%

САЩ и Индия не успяха да завършат продуктивни търговски преговори, а индийските рафинерии вече са намалили вноса на руски петрол с около 50%, заяви пред Ройтерс представител на Белия дом, предава БТА.

Според агенцията, индийските представители посочват, че въпреки намалението то все още не се отразява ясно в официалните данни за вноса, макар да се очаква да се появи в статистиката за декември и януари. Рафинериите вече са направили поръчки за ноември, които включват някои доставки, планирани за декември.

Засега индийското правителство не е изискало от рафинериите официално да намалят вноса от Русия.

Индийското Министерство на петрола и рафинериите, които купуват руски петрол, не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар.