Вносът на руски петрол от индийските рафинерии спада с 50%

17 Октомври, 2025 08:51 1 372 35

  • индия-
  • петрол-
  • рафинерии-
  • руски петрол

Преговорите се провалиха, но официално правителството на Ню Делхи още не изисква намаляване на вноса

Вносът на руски петрол от индийските рафинерии спада с 50% - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ и Индия не успяха да завършат продуктивни търговски преговори, а индийските рафинерии вече са намалили вноса на руски петрол с около 50%, заяви пред Ройтерс представител на Белия дом, предава БТА.

Според агенцията, индийските представители посочват, че въпреки намалението то все още не се отразява ясно в официалните данни за вноса, макар да се очаква да се появи в статистиката за декември и януари. Рафинериите вече са направили поръчки за ноември, които включват някои доставки, планирани за декември.

Засега индийското правителство не е изискало от рафинериите официално да намалят вноса от Русия.

Индийското Министерство на петрола и рафинериите, които купуват руски петрол, не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хайо

    44 7 Отговор
    Русия и Индия сключиха септември 3 годишни договори за петрол .Неустойката е висока и за двете страни .Не пишете глупости .Проверете договорите за количества и тогава пишете глупостите които пишете всеки ден в този сайт .

    Коментиран от #25

    08:55 17.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А не бе

    32 7 Отговор
    Белия дом казал ама индийците не знаели. Хората на бай Дончо са по изкукали от него.

    08:57 17.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    25 6 Отговор
    Вчера бяха в САЩ, кога успяха да намалят вноса с 50%!
    Или тази нощ са внесли 50% по -малко

    08:58 17.10.2025

  • 6 смешни сте бе смешни иПРОСТИ

    25 6 Отговор
    ей сега и яйца нямат тия руснаци и картофи нямат какво ще правят а?

    без бензин и нафта ще се предават ли на зеления накорман?

    08:58 17.10.2025

  • 7 дядо поп

    30 6 Отговор
    Що за статия? Индийските рафинерии вече са намалили вноса с 50% , обаче за сега индийското правителство не е изискало официално да намалят вноса.

    08:58 17.10.2025

  • 8 само да кажа

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    у резервоара на колата ми е руски бензина що питаш? и ти ли искаш или си трол без пари и нямаш кола?

    Коментиран от #24

    08:58 17.10.2025

  • 9 Объркано Атлантиче

    21 6 Отговор
    Да, но от Русия се увеличава.
    Франция и Холандия значително увеличиха доставките на втечнен природен газ (LNG) от Русия, най-вероятно го препродават на Германия.
    Явно газа като мине през посредници и му скочи цената, вече не е руски, така че няма проблем за русофоба Мерц и потъващата германска индустрия и икономика.😄

    Седем държави от ЕС - Франция, Нидерландия, Белгия, Хърватия, Румъния, Португалия и Унгария - увеличиха вноса си на руска енергия в началото на 2025 г. в сравнение с 2024 г.
    Франция (+40%) и Нидерландия (+72%) регистрираха значителен ръст, главно благодарение на руския втечнен природен газ, голяма част от който се реекспортира в рамките на ЕС.
    Унгария (+11%) и Словакия остават най-големите купувачи на газ от тръбопроводи, като общата им стойност е 5 милиарда евро.
    От 2022 г. насам ЕС е закупил руска енергия на стойност 213 милиарда евро, като същевременно е предоставил помощ на Украйна на стойност 167 милиарда евро. 😄

    Коментиран от #10, #15

    09:01 17.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А какво

    15 4 Отговор
    става с вноса на руски енергийни суровини за ЕС? Вероятността всяка страна да договаря самостоятелно вноса с Москва се увеличава със застудяването.

    Коментиран от #12

    09:04 17.10.2025

  • 12 Атина Палада

    6 13 Отговор

    До коментар #11 от "А какво":

    Путин предупреди руснаците,че тази зима ще мръзнат.

    Коментиран от #18

    09:06 17.10.2025

  • 13 Копейка

    7 7 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    09:06 17.10.2025

  • 14 НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА

    6 9 Отговор
    Индо-китайската бензиноколонка наречена русия внася бензин!
    Нема такава идиотти.
    А Куба внася захар.

    Коментиран от #28, #31, #34

    09:08 17.10.2025

  • 15 Я пък тоя

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "Объркано Атлантиче":

    И не само енергия купува Европа, а и торове, дървесина, метал, дори и въглища.

    09:09 17.10.2025

  • 16 Факти

    4 15 Отговор
    Няма проблем. Китайските рафинерии купуват от Русия евтин суров петрол и й продават обратно скъп бензин, че нейните рафинерии горят и има дефицит. Руско-китайската дружба продължава с пълна пара. Нищо, че Русия е булката.

    09:11 17.10.2025

  • 17 Браво на Индия

    6 12 Отговор
    И тя се изправя срещо Рашистка Русия
    Нацизмът трябва да бъде Загробен

    Коментиран от #23

    09:12 17.10.2025

  • 18 Те са свикнали

    14 5 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    със студа. Проблемът е с изнежените европейци. Забранено им е от ЕК температури над 18 градуса и честото къпане с топла вода. И те ще свикнат.

    Коментиран от #22

    09:12 17.10.2025

  • 19 Путин

    5 8 Отговор
    Аз пари си имам не ми трябват бункерът ми е пълен със пари и памперси
    Само ме е страх кога ще стъпи Украински Ботуш във Бункера и ще ми вземе главата

    Коментиран от #30

    09:14 17.10.2025

  • 20 Възраждане

    9 6 Отговор
    Братска Индия е верен съюзник на Русия в оста Москва - Техеран- Пекин в благородната борба срещу неонацизма по света

    09:14 17.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да де

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Те са свикнали":

    Ти и още трима кретена това го пишете от 22 година.

    Коментиран от #27, #29

    09:15 17.10.2025

  • 23 Възраждане

    12 5 Отговор

    До коментар #17 от "Браво на Индия":

    Нещо си се объркал. Нацистите са в Украйна, ЕС и САЩ. А другарят Путин ще завърши делото на своя дядо и ще освободи света от нацизма веднъж завинаги

    09:16 17.10.2025

  • 24 Я пък тоя

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "само да кажа":

    Лъжеш.
    Русия продава на Турция, става веднага турски, България купува от Турция, става български.
    Значи български бензин имаш в колата.🤣

    09:16 17.10.2025

  • 25 766

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хайо":

    Милиционери и мандраджии сме вееее

    09:18 17.10.2025

  • 26 Нацистка Русия

    3 8 Отговор
    Ще я принудят да спре да избива цивилни

    09:18 17.10.2025

  • 27 ГЛЕЙ СИГА

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да де":

    КОГА ША ПИТАШ КОЙ ДЕН Е ОТ ВОЙНАТА
    ДАН ЗАБРАЙШ ЕЙ
    А И ЗА БУНКЕРА НА ПУТИН
    И ЗА КОРЕМЧЕТАТА
    АЙДЕ ДЕБ....ИЛ ДЕНЯ ЕДВА ЗАПОЧВА

    09:24 17.10.2025

  • 28 123456

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА":

    Ние пък внасяме домати и краставици вече 35-36 години!

    09:25 17.10.2025

  • 29 Нали сме у

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да де":

    Факти и пишем само с факти.

    09:27 17.10.2025

  • 30 АМИ НЕ ЗНАМ

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    В ИНДИЯ РЯЗКО СА СЕ ПОВИШИЛИ ПОКУПКИТЕ НА АФГАНИСТАНСКИ ПЕТРОЛ
    КАКТО И ДОБИВА НА ГАЗ И НЕФТ В УКРАЙНА

    Коментиран от #33

    09:28 17.10.2025

  • 31 ТОЧНО ТАКА

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА":

    ВНАСЯ ГО ОТ УКРАЙНА
    С ИСКАНДЕРИ
    СЕГА ЩЕ ВНАСЯ И БАНДЕРОПИТЕЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЩОТО НА ФРОНТА СТАНАЛО СКУЧНО

    09:43 17.10.2025

  • 32 604

    4 1 Отговор
    А що от посолството на индия...другу думът?

    09:44 17.10.2025

  • 33 604

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "АМИ НЕ ЗНАМ":

    Къв добив на украйнъ, ко рячи, ко туй?

    09:46 17.10.2025

  • 34 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА":

    Нищо не разбирате от икономика.
    И ние внасяме боб, а нашия го изнасяме, е и?

    09:56 17.10.2025

  • 35 ВВП

    2 2 Отговор
    Моляте Тръмп приятелю вдигна телефона .Молятеееее .
    В родния Питер излязоха по улиците .Ауууу ква я мислехме кво стана.Дано братушката Ким ме приюти.

    09:57 17.10.2025

