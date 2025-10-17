Вносът на руски петрол от индийските рафинерии спада с 50%

САЩ и Индия не успяха да завършат продуктивни търговски преговори, а индийските рафинерии вече са намалили вноса на руски петрол с около 50%, заяви пред Ройтерс представител на Белия дом, предава БТА.
Според агенцията, индийските представители посочват, че въпреки намалението то все още не се отразява ясно в официалните данни за вноса, макар да се очаква да се появи в статистиката за декември и януари. Рафинериите вече са направили поръчки за ноември, които включват някои доставки, планирани за декември.
Засега индийското правителство не е изискало от рафинериите официално да намалят вноса от Русия.
Индийското Министерство на петрола и рафинериите, които купуват руски петрол, не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Хайо
Коментиран от #25
08:55 17.10.2025
4 А не бе
08:57 17.10.2025
5 Я пък тоя
Или тази нощ са внесли 50% по -малко
08:58 17.10.2025
6 смешни сте бе смешни иПРОСТИ
без бензин и нафта ще се предават ли на зеления накорман?
08:58 17.10.2025
7 дядо поп
08:58 17.10.2025
8 само да кажа
До коментар #1 от "Ко стааа бе руски боклуци?":у резервоара на колата ми е руски бензина що питаш? и ти ли искаш или си трол без пари и нямаш кола?
Коментиран от #24
08:58 17.10.2025
9 Объркано Атлантиче
Франция и Холандия значително увеличиха доставките на втечнен природен газ (LNG) от Русия, най-вероятно го препродават на Германия.
Явно газа като мине през посредници и му скочи цената, вече не е руски, така че няма проблем за русофоба Мерц и потъващата германска индустрия и икономика.😄
Седем държави от ЕС - Франция, Нидерландия, Белгия, Хърватия, Румъния, Португалия и Унгария - увеличиха вноса си на руска енергия в началото на 2025 г. в сравнение с 2024 г.
Франция (+40%) и Нидерландия (+72%) регистрираха значителен ръст, главно благодарение на руския втечнен природен газ, голяма част от който се реекспортира в рамките на ЕС.
Унгария (+11%) и Словакия остават най-големите купувачи на газ от тръбопроводи, като общата им стойност е 5 милиарда евро.
От 2022 г. насам ЕС е закупил руска енергия на стойност 213 милиарда евро, като същевременно е предоставил помощ на Украйна на стойност 167 милиарда евро. 😄
Коментиран от #10, #15
09:01 17.10.2025
11 А какво
Коментиран от #12
09:04 17.10.2025
12 Атина Палада
До коментар #11 от "А какво":Путин предупреди руснаците,че тази зима ще мръзнат.
Коментиран от #18
09:06 17.10.2025
13 Копейка
09:06 17.10.2025
14 НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА
Нема такава идиотти.
А Куба внася захар.
Коментиран от #28, #31, #34
09:08 17.10.2025
15 Я пък тоя
До коментар #9 от "Объркано Атлантиче":И не само енергия купува Европа, а и торове, дървесина, метал, дори и въглища.
09:09 17.10.2025
16 Факти
09:11 17.10.2025
17 Браво на Индия
Нацизмът трябва да бъде Загробен
Коментиран от #23
09:12 17.10.2025
18 Те са свикнали
До коментар #12 от "Атина Палада":със студа. Проблемът е с изнежените европейци. Забранено им е от ЕК температури над 18 градуса и честото къпане с топла вода. И те ще свикнат.
Коментиран от #22
09:12 17.10.2025
19 Путин
Само ме е страх кога ще стъпи Украински Ботуш във Бункера и ще ми вземе главата
Коментиран от #30
09:14 17.10.2025
20 Възраждане
09:14 17.10.2025
22 Да де
До коментар #18 от "Те са свикнали":Ти и още трима кретена това го пишете от 22 година.
Коментиран от #27, #29
09:15 17.10.2025
23 Възраждане
До коментар #17 от "Браво на Индия":Нещо си се объркал. Нацистите са в Украйна, ЕС и САЩ. А другарят Путин ще завърши делото на своя дядо и ще освободи света от нацизма веднъж завинаги
09:16 17.10.2025
24 Я пък тоя
До коментар #8 от "само да кажа":Лъжеш.
Русия продава на Турция, става веднага турски, България купува от Турция, става български.
Значи български бензин имаш в колата.🤣
09:16 17.10.2025
25 766
До коментар #2 от "Хайо":Милиционери и мандраджии сме вееее
09:18 17.10.2025
26 Нацистка Русия
09:18 17.10.2025
27 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #22 от "Да де":КОГА ША ПИТАШ КОЙ ДЕН Е ОТ ВОЙНАТА
ДАН ЗАБРАЙШ ЕЙ
А И ЗА БУНКЕРА НА ПУТИН
И ЗА КОРЕМЧЕТАТА
АЙДЕ ДЕБ....ИЛ ДЕНЯ ЕДВА ЗАПОЧВА
09:24 17.10.2025
28 123456
До коментар #14 от "НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА":Ние пък внасяме домати и краставици вече 35-36 години!
09:25 17.10.2025
29 Нали сме у
До коментар #22 от "Да де":Факти и пишем само с факти.
09:27 17.10.2025
30 АМИ НЕ ЗНАМ
До коментар #19 от "Путин":В ИНДИЯ РЯЗКО СА СЕ ПОВИШИЛИ ПОКУПКИТЕ НА АФГАНИСТАНСКИ ПЕТРОЛ
КАКТО И ДОБИВА НА ГАЗ И НЕФТ В УКРАЙНА
Коментиран от #33
09:28 17.10.2025
31 ТОЧНО ТАКА
До коментар #14 от "НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА":ВНАСЯ ГО ОТ УКРАЙНА
С ИСКАНДЕРИ
СЕГА ЩЕ ВНАСЯ И БАНДЕРОПИТЕЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЩОТО НА ФРОНТА СТАНАЛО СКУЧНО
09:43 17.10.2025
32 604
09:44 17.10.2025
33 604
До коментар #30 от "АМИ НЕ ЗНАМ":Къв добив на украйнъ, ко рячи, ко туй?
09:46 17.10.2025
34 Я пък тоя
До коментар #14 от "НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА":Нищо не разбирате от икономика.
И ние внасяме боб, а нашия го изнасяме, е и?
09:56 17.10.2025
35 ВВП
В родния Питер излязоха по улиците .Ауууу ква я мислехме кво стана.Дано братушката Ким ме приюти.
09:57 17.10.2025