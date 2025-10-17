Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля Крит, няма пострадали

Сутринта беше регистрирано земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер в морето край южния гръцки остров Крит, съобщиха местните власти. До момента няма информация за пострадали или материални щети, информира гръцкото издание „Катимерини“, предава БТА.

Според Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина, епицентърът на труса се намира 54 км западно-югозападно от пристанищния град Фаласарна, на дълбочина 31,3 км.

Гърция е една от най-сеизмично активните страни в света, въпреки че сериозните щети и жертви при трусове от подобен магнитуд са рядкост.