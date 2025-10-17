Новини
Нидерландия призова Тръмп да увеличи натиска над Путин
  Тема: Украйна

Нидерландия призова Тръмп да увеличи натиска над Путин

17 Октомври, 2025 15:14 454 16

Путин е готов да води преговори, но не и да прави сериозни отстъпки, каза министърът на отбраната на Нидерландия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Служебният министър на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс се надява, че „натискът върху Русия ще се увеличи“, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп действително възобнови преговорите с руския си колега Владимир Путин. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП, цитирана от БТА.

Американският президент обяви тази среща в четвъртък в социалната си платформа "Трут Соушъл" (Truth Social).

Брекелманс нарича увеличаването на натиска върху Путин от страна на Тръмп "нещо добро". „През последните седмици и месеци видяхме, че Путин е готов да води преговори, но не и да прави сериозни отстъпки“, каза министърът от Народната партия за свобода и демокрация преди заседанието на кабинета. „Той продължава терора си в Украйна ежедневно и според мен това трябва да спре възможно най-скоро“, добави Брекелманс.

Руският президент Владимир Путин свика снощи Съвета за сигурност на страната във връзка със своя телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, заяви днес съветникът в Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп, каза Ушаков пред журналисти.

Това бе осмият телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ от началото на годината. Обмяната на мнения, продължила два часа и половина, бе една от най-продължителните телефонни консултации между Путин и Тръмп тази година, отбелязва ТАСС.

Ушаков определи разговора като съдържателен, изключително откровен и доверителен. По думите на външнополитическия съветник на Кремъл Москва и Вашингтон "няма да се бавят" и ще започнат подготовката на нова двустранна среща на върха, която може да се състои в Будапеща. Този процес ще започне в близките дни с телефонен разговор между руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио, уточни Ушаков. Вчера Тръмп посочи, че ще се срещне с Путин в обозримо бъдеще в унгарската столица. По-късно американският президент поясни, че това може да се случи през следващите две седмици.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крият се зад гърба на Тръмп мушмулите

    10 3 Отговор
    Един друг се ръчкат и не смеят да тръцццнат.

    Коментиран от #6

    15:16 17.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    8 1 Отговор
    Киселова и Митов остават ли на постовете си? Моля да ми кажете...

    15:17 17.10.2025

  • 3 Долу ЕС

    12 3 Отговор
    ниската земя колко висока вълна мисли че й трябва

    15:17 17.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ХаХа

    10 2 Отговор
    Дронове над Дания?
    Защо не ги сваляте?
    Натовски маймунджолуци.
    Тръмп веднага ще натисне Путин, благодарение на гнилята Дания

    15:19 17.10.2025

  • 6 Забравиха вече как плюеха

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крият се зад гърба на Тръмп мушмулите":

    по Тръмп и подкрепяха дядо Самоходно Памперса, сега подръчкват Тръмпича:))

    15:20 17.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    12 2 Отговор
    "Факти" не мога да се свържа с вас. Обадете се в канцеларията на Зеленски в Киев и предайте да му пратят гориво за самолета, че на летището дето е кацнал няма кой да го зареди.
    Само 78 годишния пазач е там, друг няма.

    Коментиран от #13

    15:20 17.10.2025

  • 8 Хахаха

    10 2 Отговор
    Що не нападнете русите бре ? Нали сте ЕС !

    15:22 17.10.2025

  • 9 Педя човек, лакът брада

    2 8 Отговор
    Видях, че един се е изцепил, казвайки, че Путин бил висок 176 см. Ето истината:

    "Официално в различни руски източници се посочва, че Владимир Путин е висок около 170 см (1,70 м).

    Неофициално обаче, според множество наблюдатели и снимкови сравнения с други световни лидери, реалната му височина е по-близо до 167–168 см.

    Интересен детайл: често на публични събития той използва обувки с леко повдигната подметка или стои на по-висок подиум, за да изглежда по-висок в кадър — нещо, което е доста обичайно сред политиците 😄"

    Коментиран от #12, #14, #15, #16

    15:23 17.10.2025

  • 10 Холандските гейове

    5 0 Отговор
    Да мълчат

    15:26 17.10.2025

  • 11 И кво да кажем

    6 0 Отговор
    Тръмп среща Путин с червен килим, ат ЕС така наречени лидери на опашка в коридора... трайте си и слушайте световните лидери..

    15:27 17.10.2025

  • 12 Па Зелю

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Педя човек, лакът брада":

    Официално е 1.64м. , неофициално. 1.58 м. Джуджи.

    15:27 17.10.2025

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я пък тоя":

    Никой не го посрещнал! Началникът на кабинета и екипажът на самолета са го аплодирали на американска земя!😂😂😂😂😂😂😂

    15:28 17.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Педя човек, лакът брада":

    Никакво значение няма колко е висок, но е умен и самбист
    Наполеон да не би да е бил висок?

    15:29 17.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

