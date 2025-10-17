Нидерландия призова Тръмп да увеличи натиска над Путин

Служебният министър на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс се надява, че „натискът върху Русия ще се увеличи“, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп действително възобнови преговорите с руския си колега Владимир Путин. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП, цитирана от БТА.

Американският президент обяви тази среща в четвъртък в социалната си платформа "Трут Соушъл" (Truth Social).

Брекелманс нарича увеличаването на натиска върху Путин от страна на Тръмп "нещо добро". „През последните седмици и месеци видяхме, че Путин е готов да води преговори, но не и да прави сериозни отстъпки“, каза министърът от Народната партия за свобода и демокрация преди заседанието на кабинета. „Той продължава терора си в Украйна ежедневно и според мен това трябва да спре възможно най-скоро“, добави Брекелманс.

Руският президент Владимир Путин свика снощи Съвета за сигурност на страната във връзка със своя телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, заяви днес съветникът в Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп, каза Ушаков пред журналисти.

Това бе осмият телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ от началото на годината. Обмяната на мнения, продължила два часа и половина, бе една от най-продължителните телефонни консултации между Путин и Тръмп тази година, отбелязва ТАСС.

Ушаков определи разговора като съдържателен, изключително откровен и доверителен. По думите на външнополитическия съветник на Кремъл Москва и Вашингтон "няма да се бавят" и ще започнат подготовката на нова двустранна среща на върха, която може да се състои в Будапеща. Този процес ще започне в близките дни с телефонен разговор между руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио, уточни Ушаков. Вчера Тръмп посочи, че ще се срещне с Путин в обозримо бъдеще в унгарската столица. По-късно американският президент поясни, че това може да се случи през следващите две седмици.