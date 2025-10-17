Новини
Свят »
Русия »
Путин свика Съвета за сигурност след разговора си с Тръмп
  Тема: Украйна

Путин свика Съвета за сигурност след разговора си с Тръмп

17 Октомври, 2025 12:44 2 858 71

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
  • владимир путин

Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп

Путин свика Съвета за сигурност след разговора си с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин свика снощи Съвета за сигурност на страната във връзка със своя телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, заяви днес съветникът в Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп, каза Ушаков пред журналисти.

Още новини от Украйна

Това бе осмият телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ от началото на годината. Обмяната на мнения продължи два часа и половина бе една от най-продължителните телефонни консултации между Путин и Тръмп тази година, отбелязва ТАСС.

Ушаков определи разговора като съдържателен, изключително откровен и доверителен. По думите на външнополитическия съветник на Кремъл Москва и Вашингтон "няма да се бавят" и ще започнат подготовката на нова двустранна среща на върха, която може да се състои в Будапеща. Този процес ще започне в близките дни с телефонен разговор между руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио, уточни Ушаков.

Вчера Тръмп посочи, че ще се срещне с Путин в обозримо бъдеще в унгарската столица. По-късно американският президент поясни, че това може да се случи през следващите две седмици.

В рамките на вчерашния си контакт Путин и Тръмп обсъдиха темата за урегулирането на украинският конфликт и възможността САЩ да предоставят на Киев крилати ракети "Томахок". Освен това двамата лидери коментираха двустранните отношения между Москва и Вашингтон, както и ситуацията в ивицата Газа. В края на разговора си Путин и Тръмп се договориха да поддържат контакт.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маре,

    54 18 Отговор
    А европуделите къде са в този разговор.....

    Коментиран от #30

    12:46 17.10.2025

  • 2 Пич

    57 26 Отговор
    Първо трябва да отстранят Зелю , Урсулианците и Англичаните !!! Тогава ще успеят , и ще има мир !!!

    Коментиран от #19

    12:47 17.10.2025

  • 3 бай Бай

    40 20 Отговор
    Зелю ще се самопокани и то барабар Петко с мъжете.
    Да носи кафета на майсторите на таблата.

    12:47 17.10.2025

  • 4 Накратко

    30 45 Отговор
    Рашистите в Кремъл и бункерния фюрер ще трябва да си търсят бункери.

    12:47 17.10.2025

  • 5 Националист

    29 43 Отговор
    Плачат рашистите

    Коментиран от #12

    12:47 17.10.2025

  • 6 !!!?

    24 40 Отговор
    Капитулация на кръволока Путлер...!!!?

    Коментиран от #9

    12:50 17.10.2025

  • 7 Нортроп Груман

    14 27 Отговор
    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    12:51 17.10.2025

  • 8 Съветник

    23 43 Отговор
    Само бялото знаме ще ги спаси от Томахавките.

    Коментиран от #13

    12:51 17.10.2025

  • 9 ?????

    21 6 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Картинка за ЦДГ нямаш ли?

    12:52 17.10.2025

  • 10 Георги

    16 22 Отговор
    интересно е да се види как смята Путин да лети до Будапеща

    Коментиран от #39

    12:53 17.10.2025

  • 11 българин

    20 30 Отговор
    След капитулацията на путин всичко руско в БГ изчезва, един комунист няма да остане.

    Коментиран от #21

    12:53 17.10.2025

  • 12 Симпатизант

    30 10 Отговор

    До коментар #5 от "Националист":

    О, не, ще се увериш, че не плачат. Русия няма да отстъпи от справедливите си искания

    12:53 17.10.2025

  • 13 спонтанен сарказъм

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "Съветник":

    може ли да се ползва това , дето ги спаси от абрамсите, леопардите, челинджърите, атакмс, сторм шадоу... или трябва ново да шият?

    12:55 17.10.2025

  • 14 Иван Танев

    14 12 Отговор
    Руска пехота в украинските поля.

    Коментиран от #32, #44

    12:55 17.10.2025

  • 15 БУХАХАХА

    13 19 Отговор
    Мдам, след споменаването на Томахоук пуcлeр не бил спрял да фулира памперса в бункеро.

    Коментиран от #16, #25

    12:55 17.10.2025

  • 16 Накрая

    17 5 Отговор

    До коментар #15 от "БУХАХАХА":

    Решил да помогне на братски Иран с ядрената им програма

    Коментиран от #18

    12:59 17.10.2025

  • 17 Папата

    18 6 Отговор
    БЯЛОТО ЗНАМЕ!

    13:00 17.10.2025

  • 18 БУХАХАХА

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Накрая":

    Първо да се консултира с Белия дом.

    Коментиран от #24

    13:00 17.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руснаците

    14 17 Отговор
    Се насраа

    13:01 17.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СССР

    10 18 Отговор
    "Русия няма да отстъпи от справедливите си искания" Тя русия просто ще се разпадне както се разпадна СССР.
    Ето паметни дати от развитието на цоциализЪма:
    1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
    2. Унгарското въстание от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
    3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968.
    4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г.
    5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС.
    6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г.
    8. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
    9. Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
    10. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.

    13:02 17.10.2025

  • 23 Ами

    7 19 Отговор
    Тука някои наивници питат как Путин щял да иде в Будапеща...В Аляска беше изпратил 2 -я си двойник-бурят.В Будапеща 1-я...Това мерзко чудовище ,каналния Плъх,е много страхливо.

    13:02 17.10.2025

  • 24 Ами

    14 6 Отговор

    До коментар #18 от "БУХАХАХА":

    То и за томахоук Тръмп да се консултира с путин. Америка не може да командва сев.корея която е е в пъти по слаба от Русия ти викаш руснаците ще могат да командват. Айде запада да нападне сев.корея както направи с Иран....ама не смее

    13:04 17.10.2025

  • 25 Мнемм

    14 6 Отговор

    До коментар #15 от "БУХАХАХА":

    Пък зеления се канел да изстрелва ракети с едно свое тъмно отверстие, щото видиш ли Томахавките някакси не можели да летят без пускова установка, та по тоя повод били поръчани и доставки на консерви с боб!

    13:05 17.10.2025

  • 26 Когато

    6 7 Отговор
    желаеш мир разговаряш и търсиш взаимноизгодни решения а не как да свалиш по две кожи от поданиците за закупуване на оръжия! Да Им пожелаем успех!

    13:05 17.10.2025

  • 27 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    12 10 Отговор
    След окраинските бандери идва ред и на българските.

    13:06 17.10.2025

  • 28 Томахоук възпитават

    14 18 Отговор
    Фактически Зеленски каза това, което всички знаем. Руснаците напълниха гащите само при споменаването на ракети Томахоук. Украинците четири години понасят зверски ракетни удари, изсипаха се десетки хиляди авиобомби, ракети и дронове върху тях. А храбрите и непобедими в кавички русначенца почнаха да хленчат и развяха белия байрак още преди да са усетили и една милионна част от украинския стоицизъм и героизъм. Изводите са кристално ясни. Коментарите излишни. Позорът за русия- брутален.

    Коментиран от #40

    13:07 17.10.2025

  • 29 Дух

    4 9 Отговор
    Путя е клоун Заленият е Наркоманка Ердоган е комплексиран византийски крепостен селски фанатик ,А Тръмп 🇺🇲🇺🇲 ги подиграва и тримата любимци на дъртият п....Ал Байдън

    13:07 17.10.2025

  • 30 Видьо Видев

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Маре,":

    Ту Ту Борисов гарантира за всички светло бъдеще! На гроба на всеки ще има соларна лампа!

    13:07 17.10.2025

  • 31 Според мен 😁

    14 13 Отговор
    Да си търсят сигурни бункери рашистите ☝️

    13:08 17.10.2025

  • 32 Изтребват ги като плъхове...

    8 9 Отговор

    До коментар #14 от "Иван Танев":

    Заслужават си чувала.

    13:10 17.10.2025

  • 33 Станало е мазало

    12 14 Отговор
    Фюрерът Путин е в шок. Събрал е генералите и останалите военнопрестъпници в кабинета си, блъскал е с юмруци по масата и заради провалите е заплашвал да ги настани на високо в сградите с големи и удобни прозорци.

    13:11 17.10.2025

  • 34 Ганя Путинофила

    8 12 Отговор
    Затяга се примката около вратлето на жужето.

    13:12 17.10.2025

  • 35 Рашистка

    7 9 Отговор
    И.3.м.е.т

    13:13 17.10.2025

  • 36 МИР

    6 11 Отговор
    Спри войната руски наркоман! Изтеглете се от Крим и Украйна. Тази война в загубихте. Загубихте!

    13:14 17.10.2025

  • 37 Маджарите трябва да арестуват путин

    6 10 Отговор
    като член на ЕС!
    Иначе ЕС се разпада.

    13:14 17.10.2025

  • 38 Копейки що се напъвате?

    5 10 Отговор
    Путин загуби войната.

    13:14 17.10.2025

  • 39 56789

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    С „Малев“! Със собствения ИЛ! Как става? Лесно!

    Коментиран от #47

    13:15 17.10.2025

  • 40 Георги

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Томахоук възпитават":

    бааа, как го каза! Разчуствах са!

    13:15 17.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    5 9 Отговор
    Джуджето се на.. ,а от страх

    13:16 17.10.2025

  • 43 .......

    6 10 Отговор
    И сега да зададем простия въпрос, макар и не за просто: Какво точно се случи след "голямата, великолепна, грандиозна, световна" среща на оранжевия пуяк и късия гном в Аляска? Точно така. Едно Голямо, Грозно, Глупаво НИЩО. И защо сега да е по-различно?А лакърдията, че кръволока Путин искал мир, може да хване дикиш само в черепната кухина, повтарям - кухина, на путинофилите. Останалите не сме така безкритични към необолшевишката пропаганда.

    Коментиран от #45, #51

    13:17 17.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 56789

    8 1 Отговор

    До коментар #43 от ".......":

    Договориха се за Севера! Останалото е ясно!

    13:18 17.10.2025

  • 46 Историк

    2 10 Отговор
    Тази световна пиеса за сметка на живота на украинците и изпепеляването на държавата Украйна от терориста Путин вече я гледахме в Аляска на червения килим, постлан от тръмп-агент Краснов. Няма до даде на Украйна "томахоук " ,защото за него Путин е по-важен от Украйна и това трябва да бъде съвсем ясно казано от света,вместо да му се кланят. Този новоизлюпен диктатор скоро ще свика във Вашингтон семинар на всички диктатори на тема обмяна на опит с лектор Путин.

    13:19 17.10.2025

  • 47 Георги

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "56789":

    специално за теб ще перефразирам. От къде ще прелети, че до онзи ден пишеха статии как не може да напусне Русия заради заповедта за арест от МНС? За да стигне до Унгария ще трябва да мине или над Украйна (малко вероятно), или над Полша и Словакия (все още малко вероятно, но не колкото над Украйна), или над България и Сърбия. Сега по ясно ли съм задал въпроса или и карта ще трябва?

    Коментиран от #64, #69, #71

    13:20 17.10.2025

  • 48 Евро бандари

    4 3 Отговор
    искат да премахнат Путин, за това е тази среща в Унгария, на техен терен...

    13:20 17.10.2025

  • 49 кой разбрал, разбрал...

    3 8 Отговор
    Щом Путин сам е зпочнал да търси начини за контакт с Тръмп, които до скоро неглижираше, значи в Кремъл климата започва да се нажежава. Особено стремежа му на всяка цена да изпревари насрочената среща между Тръмп и Зеленски. Преди само шикалкавеше и упорито избягваше преговори или конкретни решения относно войната, а се включваше само когато е съвсем неразумно да откаже. По интересно е сега как Тръмп ще реагира и коя позиция ще се опита да подкрепи, на Зеленски или на Путин. Която и от двете да избере обаче тенденциите са скоро да настъпи край. Въпроса е само дали Путин ще има възможност да триумфира като победител поне пред руснаците или ще се наложи да си подвие опашката и да замълчи.

    13:20 17.10.2025

  • 50 Георги

    5 5 Отговор

    До коментар #44 от "1 500 000 рушляка":

    там където лежат руските войници в момента е Русия

    13:21 17.10.2025

  • 51 Нещо

    9 3 Отговор

    До коментар #43 от ".......":

    Май забрави изгорелите живи 10 българина в Одеса които твоите любимци я Киев не смята да разследват и наказват Азов

    Коментиран от #54, #55, #56, #66

    13:22 17.10.2025

  • 52 Гай Турий

    10 2 Отговор
    Заплахите от томахавките не са така значими за руснаците, в сравнение с евентуален техен отговор с орешници, кинжали, ярсове, булави и т.н., което може да доведе до края на света. Томахавките са стари, познати на руското ПВО и пропуските да не ги свалят всички са по-малко от 5 %. Зеленият потник да не се радва много, няма да го огрее тая американска авантюра с фашистки привкус и идеология.

    Коментиран от #59

    13:22 17.10.2025

  • 53 Путин гол до кръста на пони

    1 5 Отговор
    Скъпи Задунайци! Питате ме какво съм говорил на срещата със Съвета за сигурност след разговора ми с Тръмп! Започнах така:
    - Я да видя има ли оглозгани, изядени, олигавени, изсмукани...и разни партийки и партии....
    И така им набих канчетата, малко да ги стегна!

    13:23 17.10.2025

  • 54 .......

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "Нещо":

    Една много дъвкана история от родните копейки- видите ли украинците изгорили хора в Културния дом в Одеса през 2014г.
    Ето фактите от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ):
    ❗ЕСПЧ в делото Vyacheslavova и др. срещу Украйна (13 март 2025) установи нарушения на чл. 2 (право на живот) от Украйна: не са предотвратени сблъсъците в Одеса на 2 май 2014, не са защитени животи и разследванията са неефективни. Сблъсъци между проукраински и проруска групи; проруски активисти (анти-Майдан) се барикадираха в Дома на профсъюзите, който бе подпален, загинаха 42 души.
    ❗Волдемар Боделан, ръководител на аварийните служби в Одеса през 2014 г., е обвинен, че е дал заповед за забавяне на пожарните с 40 мин. Бягал е в Русия през 2016 г. Работил е в окупирани територии (Крим, Херсон). Към 2025 г. е в Москва като шеф на представителството на Херсонска област към РФ. Осъден задочно в Украйна за колаборационизъм (10-15 г.).

    Коментиран от #63

    13:25 17.10.2025

  • 55 .......

    4 6 Отговор

    До коментар #51 от "Нещо":

    ❗Ролята на руски/проруски групи: Те са участвали във въоръжени провокации, стреляха по проукраинска демонстрация; има данни за руски граждани и възможни агенти, подклаждащи насилието. Нарушенията са за пропуски на властите, не директна вина за смъртите.
    ❗Доклади на OHCHR (ООН) документират нарушения на човешките права от всички страни в конфликта, включително в Одеса, и подчертават липсата на разследвания, но без формално осъждане на Украйна. Резолюции на ООН осъждат Русия за Крим.

    13:26 17.10.2025

  • 56 .......

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "Нещо":

    ❗Не, няма потвърдени данни за българи или бесарабски българи сред жертвите, изгорели в Дома на профсъюзите в Одеса през 2014 г. Списъците на жертвите не съдържат български имена или произход.
    ❗Не съществува българин с името Иван Милев, който да е загинал на 2 май 2014 г. в Одеса. Загиналият се казва Иван Мильов и не е от български произход.

    13:26 17.10.2025

  • 57 Гого

    1 2 Отговор
    Кошмарът на "дядовщината" продължава: Руски войник уби колега и се самоуби
    Трагичната новина разкрива скрит проблем с насилието и малтретирането в руската армия, въпреки опитите на властите да го прикрият като "нарушаване на правилата"
    Руски военнослужещ е застрелял свой колега, след което се е самоубил в база на руската армия в района на Москва, съобщиха властите, цитирани от информационните агенции.
    „На 17 октомври, през нощта, в рамките на военна база в района на Москва, войник на служба в наблюдателен пост е нарушил правилата за боравене с оръжие и е ранил смъртоносно друг войник“, съобщи пресслужбата на военния окръг Москва.
    След това войникът се е самоубил, уточнява източникът, като подчертава, че жертвата му е бил професионален войник по договор с руската армия. Към момента не е посочена мотивация за действието му. Армията е започнала разследване.
    Руската медия Ren-TV от своя страна твърди, че три други лица може да са били ранени и че стрелецът е бил новобранец, т.е. войник, изпълняващ задължителната си военна служба, която в Русия е с продължителност една година.
    Убийствата и самоубийствата в руските военни бази не са изключение, особено след подигравки и злоупотреби срещу новобранците.
    През октомври 2019 г. например 19-годишен новобранец откри огън, докато беше на пост в военната си база в Сибир, убивайки осем свои колеги, сред които двама офицери.
    Няколко седмици по-късно той описа в писмо „ада“, в който живеел, и обясни, че редовно е би

    Коментиран от #58

    13:27 17.10.2025

  • 58 Гого

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Гого":

    Няколко седмици по-късно той описа в писмо „ада“, в който живеел, и обясни, че редовно е бил подлаган на малтретиране. Той беше осъден на 24 години затвор.

    13:28 17.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Путин гол до кръста на пони

    2 5 Отговор
    Гай Потурий...много си як бе ко пеуе! Вдигнете му заплата! Ако можеш да извадиш крайцера Мацква от Черное мОре и да угасиш рафинериите, ще те направя губернатор на Задунайская!

    13:29 17.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 56789

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Георги":

    Много добре съм те разбрал! Но не ми се разказва как става! Държавата домакин резервира полет на чужд самолет под логото на собствена авиокомпания! Има много такива случаи!

    13:36 17.10.2025

  • 65 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    1 1 Отговор
    Не им е лесно на Тръмп и Путин. Вместо да си живеят спокойно старините се занимават с неонацисти психопати.

    Коментиран от #68

    13:38 17.10.2025

  • 66 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Нещо":

    Тавариш "нещо"! Да , благодаря ти, вдигнете му заплата! Добре споменаваш за тези герои загинали в Културния дом в Одеса! Да, те не бяха българи, но аз посмъртно ги наградих с българско гражданство! Мир на праха им!

    13:39 17.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Георги":

    Може би като яхне Орешник, влезне в околоземна орбита (там не е забранено да се лети) и после падне направо в Кабинета на Орбан )

    13:42 17.10.2025

  • 70 Нещастник

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Путин гол до кръста на пони":

    п р ос т кажи кога

    13:42 17.10.2025

  • 71 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Георги":

    Ако Държавният Департамент на САЩ поиска от България въздушен коридор за самолета на Путин? Срещата е с президента на САЩ.

    13:43 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания