Путин свика Съвета за сигурност след разговора си с Тръмп

Руският президент Владимир Путин свика снощи Съвета за сигурност на страната във връзка със своя телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, заяви днес съветникът в Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп, каза Ушаков пред журналисти.

Още новини от Украйна

Това бе осмият телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ от началото на годината. Обмяната на мнения продължи два часа и половина бе една от най-продължителните телефонни консултации между Путин и Тръмп тази година, отбелязва ТАСС.

Ушаков определи разговора като съдържателен, изключително откровен и доверителен. По думите на външнополитическия съветник на Кремъл Москва и Вашингтон "няма да се бавят" и ще започнат подготовката на нова двустранна среща на върха, която може да се състои в Будапеща. Този процес ще започне в близките дни с телефонен разговор между руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио, уточни Ушаков.

Вчера Тръмп посочи, че ще се срещне с Путин в обозримо бъдеще в унгарската столица. По-късно американският президент поясни, че това може да се случи през следващите две седмици.

В рамките на вчерашния си контакт Путин и Тръмп обсъдиха темата за урегулирането на украинският конфликт и възможността САЩ да предоставят на Киев крилати ракети "Томахок". Освен това двамата лидери коментираха двустранните отношения между Москва и Вашингтон, както и ситуацията в ивицата Газа. В края на разговора си Путин и Тръмп се договориха да поддържат контакт.