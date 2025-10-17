Путин свика Съвета за сигурност след разговора си с Тръмп

Руският президент Владимир Путин свика снощи Съвета за сигурност на страната във връзка със своя телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, заяви днес съветникът в Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп, каза Ушаков пред журналисти.
Това бе осмият телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ от началото на годината. Обмяната на мнения продължи два часа и половина бе една от най-продължителните телефонни консултации между Путин и Тръмп тази година, отбелязва ТАСС.
Ушаков определи разговора като съдържателен, изключително откровен и доверителен. По думите на външнополитическия съветник на Кремъл Москва и Вашингтон "няма да се бавят" и ще започнат подготовката на нова двустранна среща на върха, която може да се състои в Будапеща. Този процес ще започне в близките дни с телефонен разговор между руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио, уточни Ушаков.
Вчера Тръмп посочи, че ще се срещне с Путин в обозримо бъдеще в унгарската столица. По-късно американският президент поясни, че това може да се случи през следващите две седмици.
В рамките на вчерашния си контакт Путин и Тръмп обсъдиха темата за урегулирането на украинският конфликт и възможността САЩ да предоставят на Киев крилати ракети "Томахок". Освен това двамата лидери коментираха двустранните отношения между Москва и Вашингтон, както и ситуацията в ивицата Газа. В края на разговора си Путин и Тръмп се договориха да поддържат контакт.
1 Маре,
Коментиран от #30
12:46 17.10.2025
2 Пич
Коментиран от #19
12:47 17.10.2025
3 бай Бай
Да носи кафета на майсторите на таблата.
12:47 17.10.2025
4 Накратко
12:47 17.10.2025
5 Националист
Коментиран от #12
12:47 17.10.2025
6 !!!?
Коментиран от #9
12:50 17.10.2025
7 Нортроп Груман
12:51 17.10.2025
8 Съветник
Коментиран от #13
12:51 17.10.2025
9 ?????
До коментар #6 от "!!!?":Картинка за ЦДГ нямаш ли?
12:52 17.10.2025
10 Георги
Коментиран от #39
12:53 17.10.2025
11 българин
Коментиран от #21
12:53 17.10.2025
12 Симпатизант
До коментар #5 от "Националист":О, не, ще се увериш, че не плачат. Русия няма да отстъпи от справедливите си искания
12:53 17.10.2025
13 спонтанен сарказъм
До коментар #8 от "Съветник":може ли да се ползва това , дето ги спаси от абрамсите, леопардите, челинджърите, атакмс, сторм шадоу... или трябва ново да шият?
12:55 17.10.2025
14 Иван Танев
Коментиран от #32, #44
12:55 17.10.2025
15 БУХАХАХА
Коментиран от #16, #25
12:55 17.10.2025
16 Накрая
До коментар #15 от "БУХАХАХА":Решил да помогне на братски Иран с ядрената им програма
Коментиран от #18
12:59 17.10.2025
17 Папата
13:00 17.10.2025
18 БУХАХАХА
До коментар #16 от "Накрая":Първо да се консултира с Белия дом.
Коментиран от #24
13:00 17.10.2025
20 Руснаците
13:01 17.10.2025
22 СССР
Ето паметни дати от развитието на цоциализЪма:
1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
2. Унгарското въстание от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968.
4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г.
5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС.
6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г.
8. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
9. Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
10. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.
13:02 17.10.2025
23 Ами
13:02 17.10.2025
24 Ами
До коментар #18 от "БУХАХАХА":То и за томахоук Тръмп да се консултира с путин. Америка не може да командва сев.корея която е е в пъти по слаба от Русия ти викаш руснаците ще могат да командват. Айде запада да нападне сев.корея както направи с Иран....ама не смее
13:04 17.10.2025
25 Мнемм
До коментар #15 от "БУХАХАХА":Пък зеления се канел да изстрелва ракети с едно свое тъмно отверстие, щото видиш ли Томахавките някакси не можели да летят без пускова установка, та по тоя повод били поръчани и доставки на консерви с боб!
13:05 17.10.2025
26 Когато
13:05 17.10.2025
27 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА
13:06 17.10.2025
28 Томахоук възпитават
Коментиран от #40
13:07 17.10.2025
29 Дух
13:07 17.10.2025
30 Видьо Видев
До коментар #1 от "Маре,":Ту Ту Борисов гарантира за всички светло бъдеще! На гроба на всеки ще има соларна лампа!
13:07 17.10.2025
31 Според мен 😁
13:08 17.10.2025
32 Изтребват ги като плъхове...
До коментар #14 от "Иван Танев":Заслужават си чувала.
13:10 17.10.2025
33 Станало е мазало
13:11 17.10.2025
34 Ганя Путинофила
13:12 17.10.2025
35 Рашистка
13:13 17.10.2025
36 МИР
13:14 17.10.2025
37 Маджарите трябва да арестуват путин
Иначе ЕС се разпада.
13:14 17.10.2025
38 Копейки що се напъвате?
13:14 17.10.2025
39 56789
До коментар #10 от "Георги":С „Малев“! Със собствения ИЛ! Как става? Лесно!
Коментиран от #47
13:15 17.10.2025
40 Георги
До коментар #28 от "Томахоук възпитават":бааа, как го каза! Разчуствах са!
13:15 17.10.2025
42 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
13:16 17.10.2025
43 .......
Коментиран от #45, #51
13:17 17.10.2025
45 56789
До коментар #43 от ".......":Договориха се за Севера! Останалото е ясно!
13:18 17.10.2025
46 Историк
13:19 17.10.2025
47 Георги
До коментар #39 от "56789":специално за теб ще перефразирам. От къде ще прелети, че до онзи ден пишеха статии как не може да напусне Русия заради заповедта за арест от МНС? За да стигне до Унгария ще трябва да мине или над Украйна (малко вероятно), или над Полша и Словакия (все още малко вероятно, но не колкото над Украйна), или над България и Сърбия. Сега по ясно ли съм задал въпроса или и карта ще трябва?
Коментиран от #64, #69, #71
13:20 17.10.2025
48 Евро бандари
13:20 17.10.2025
49 кой разбрал, разбрал...
13:20 17.10.2025
50 Георги
До коментар #44 от "1 500 000 рушляка":там където лежат руските войници в момента е Русия
13:21 17.10.2025
51 Нещо
До коментар #43 от ".......":Май забрави изгорелите живи 10 българина в Одеса които твоите любимци я Киев не смята да разследват и наказват Азов
Коментиран от #54, #55, #56, #66
13:22 17.10.2025
52 Гай Турий
Коментиран от #59
13:22 17.10.2025
53 Путин гол до кръста на пони
- Я да видя има ли оглозгани, изядени, олигавени, изсмукани...и разни партийки и партии....
И така им набих канчетата, малко да ги стегна!
13:23 17.10.2025
54 .......
До коментар #51 от "Нещо":Една много дъвкана история от родните копейки- видите ли украинците изгорили хора в Културния дом в Одеса през 2014г.
Ето фактите от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ):
❗ЕСПЧ в делото Vyacheslavova и др. срещу Украйна (13 март 2025) установи нарушения на чл. 2 (право на живот) от Украйна: не са предотвратени сблъсъците в Одеса на 2 май 2014, не са защитени животи и разследванията са неефективни. Сблъсъци между проукраински и проруска групи; проруски активисти (анти-Майдан) се барикадираха в Дома на профсъюзите, който бе подпален, загинаха 42 души.
❗Волдемар Боделан, ръководител на аварийните служби в Одеса през 2014 г., е обвинен, че е дал заповед за забавяне на пожарните с 40 мин. Бягал е в Русия през 2016 г. Работил е в окупирани територии (Крим, Херсон). Към 2025 г. е в Москва като шеф на представителството на Херсонска област към РФ. Осъден задочно в Украйна за колаборационизъм (10-15 г.).
Коментиран от #63
13:25 17.10.2025
55 .......
До коментар #51 от "Нещо":❗Ролята на руски/проруски групи: Те са участвали във въоръжени провокации, стреляха по проукраинска демонстрация; има данни за руски граждани и възможни агенти, подклаждащи насилието. Нарушенията са за пропуски на властите, не директна вина за смъртите.
❗Доклади на OHCHR (ООН) документират нарушения на човешките права от всички страни в конфликта, включително в Одеса, и подчертават липсата на разследвания, но без формално осъждане на Украйна. Резолюции на ООН осъждат Русия за Крим.
13:26 17.10.2025
56 .......
До коментар #51 от "Нещо":❗Не, няма потвърдени данни за българи или бесарабски българи сред жертвите, изгорели в Дома на профсъюзите в Одеса през 2014 г. Списъците на жертвите не съдържат български имена или произход.
❗Не съществува българин с името Иван Милев, който да е загинал на 2 май 2014 г. в Одеса. Загиналият се казва Иван Мильов и не е от български произход.
13:26 17.10.2025
57 Гого
Трагичната новина разкрива скрит проблем с насилието и малтретирането в руската армия, въпреки опитите на властите да го прикрият като "нарушаване на правилата"
Руски военнослужещ е застрелял свой колега, след което се е самоубил в база на руската армия в района на Москва, съобщиха властите, цитирани от информационните агенции.
„На 17 октомври, през нощта, в рамките на военна база в района на Москва, войник на служба в наблюдателен пост е нарушил правилата за боравене с оръжие и е ранил смъртоносно друг войник“, съобщи пресслужбата на военния окръг Москва.
След това войникът се е самоубил, уточнява източникът, като подчертава, че жертвата му е бил професионален войник по договор с руската армия. Към момента не е посочена мотивация за действието му. Армията е започнала разследване.
Руската медия Ren-TV от своя страна твърди, че три други лица може да са били ранени и че стрелецът е бил новобранец, т.е. войник, изпълняващ задължителната си военна служба, която в Русия е с продължителност една година.
Убийствата и самоубийствата в руските военни бази не са изключение, особено след подигравки и злоупотреби срещу новобранците.
През октомври 2019 г. например 19-годишен новобранец откри огън, докато беше на пост в военната си база в Сибир, убивайки осем свои колеги, сред които двама офицери.
Няколко седмици по-късно той описа в писмо „ада“, в който живеел, и обясни, че редовно е би
Коментиран от #58
13:27 17.10.2025
58 Гого
До коментар #57 от "Гого":Няколко седмици по-късно той описа в писмо „ада“, в който живеел, и обясни, че редовно е бил подлаган на малтретиране. Той беше осъден на 24 години затвор.
13:28 17.10.2025
61 Путин гол до кръста на пони
13:29 17.10.2025
64 56789
До коментар #47 от "Георги":Много добре съм те разбрал! Но не ми се разказва как става! Държавата домакин резервира полет на чужд самолет под логото на собствена авиокомпания! Има много такива случаи!
13:36 17.10.2025
65 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Коментиран от #68
13:38 17.10.2025
66 Путин гол до кръста на пони
До коментар #51 от "Нещо":Тавариш "нещо"! Да , благодаря ти, вдигнете му заплата! Добре споменаваш за тези герои загинали в Културния дом в Одеса! Да, те не бяха българи, но аз посмъртно ги наградих с българско гражданство! Мир на праха им!
13:39 17.10.2025
69 Иван
До коментар #47 от "Георги":Може би като яхне Орешник, влезне в околоземна орбита (там не е забранено да се лети) и после падне направо в Кабинета на Орбан )
13:42 17.10.2025
70 Нещастник
До коментар #63 от "Путин гол до кръста на пони":п р ос т кажи кога
13:42 17.10.2025
71 Рублевка
До коментар #47 от "Георги":Ако Държавният Департамент на САЩ поиска от България въздушен коридор за самолета на Путин? Срещата е с президента на САЩ.
13:43 17.10.2025