Роберт Фицо: Войната в Украйна не е нашата война

Словашкият премиер Роберт Фицо отново отправи критики към подхода на Европейския съюз към Русия. Той каза, че иска не да види Москва сразена, а да предотврати нова голяма война в Европа, предаде ДПА, съобщи БТА.
Войната в Украйна "не е нашата война", заяви словашкият премиер пред обществената телевизия STVR. Интервюто бе излъчено вчера по повод годишнината от битката при прохода Дукла между нацистка Германия и Съветския съюз през 1944 г., която бележи началото на освобождението на Словакия от нацистко управление, отбелязва ДПА.
Битката е най-голямото и най-кървавото сражение на територията на днешна Словакия през Втората световна война. Премахването на паметници на съветски войници е грешка, предвид ролята им в освобождаването на Словакия, каза Фицо.
На срещите на върха на ЕС, заяви той, се обсъжда как да бъде победена Русия. "Не знам дали тези хора са наясно какво наистина означава война. Може би някой трябва да напомни на обществеността за ужасните страдания, които (войната) причини по онова време", каза словашкият премиер.
Фицо обеща, че Словакия няма да бъде въвлечена в никаква "военна авантюра", докато той е министър-председател.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
Коментиран от #4
10:26 06.10.2025
2 Украйна да влиза
Ваш Фицо!
Коментиран от #24
10:27 06.10.2025
3 сара
10:27 06.10.2025
4 Аз не съм веган
До коментар #1 от "Аз съм веган":Жалко е да си слуга на Монсанто и Блек Рок.
10:29 06.10.2025
5 Питайте нашите лизачи
10:29 06.10.2025
6 Евроатлантик
10:30 06.10.2025
7 незнайко
А кога нашите управляващи ще изтрезнеят от еуфорията към ЕС и ще си признаят грешката с премахването на паметникана на съветската армия ?
10:32 06.10.2025
8 Ротшилд
10:32 06.10.2025
9 оня с коня
Коментиран от #14, #15
10:33 06.10.2025
10 освобождението на Словакия от нацистко
та не са страдали от тях като нас
10:34 06.10.2025
11 тагаренко
10:34 06.10.2025
12 име
Коментиран от #21
10:35 06.10.2025
13 Василеску
Коментиран от #26
10:36 06.10.2025
14 по една заплата в помощ на усррайна
До коментар #9 от "оня с коня":именно и бате кирче го каза навремето
ама русофоборчагите вместо да кихнат парици за бункера
бълнуват само за крипто копейки
да не стискат а да кихат яко на зелката
иначе Мечока ще я сготви скоро
Коментиран от #23
10:37 06.10.2025
15 стоян
До коментар #9 от "оня с коня":до ком. 9 дpoгар ас нямам грижи щото официално те работя
10:37 06.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 кой да знае
10:38 06.10.2025
18 Съветник
10:40 06.10.2025
19 стоян георгиев
10:40 06.10.2025
20 мошЕто
10:41 06.10.2025
21 Пилешкият ти мозък
До коментар #12 от "име":е дал фира. Пиши по темата!
10:43 06.10.2025
22 Василеску
Но нито едните, нито другите поискаха каквато и да е намеса или помощ от когото и да било.
10:43 06.10.2025
23 13 минуса нацъкани
До коментар #14 от "по една заплата в помощ на усррайна":някой отчаян русофоборсук
е отворил бая устройства
да ги нацъка от яд
10:54 06.10.2025
24 Македонски Политичар
До коментар #2 от "Украйна да влиза":Ние скоро ке дојдеме да си го земеме нашето.
10:55 06.10.2025
25 Смешник
10:57 06.10.2025
26 Обяснявам накратко
До коментар #13 от "Василеску":Много човечета не виждат по-далече от носа си.🤔 Това което се случва в Украйна може да се повтори с всяка една държава, ако агресора Русия не бъде наказан. Всички санкции, мерки и действия са по-добър вариант от това да продължава тази война и да ескалира напрежението по света заради упоритостта и тъпотията на кремълския пcиxoпат и шайката му бандити.
Ясно е отдавна , че нито една от първоначалните цели на "СВО" няма да бъде постигната и Путлер само удължава агонията на Раша. ...
Фицо, Орбан и всички които подкрепят кремълския режим са дегенерати които работят срещу мира, справедливостта и човечеството.
Коментиран от #28, #30
10:58 06.10.2025
27 Българин
11:00 06.10.2025
28 Смешник
До коментар #26 от "Обяснявам накратко":Хайде по кротко с Русия Знаем кой извърши фашиския преврат в Киев който е причината за войната
Коментиран от #31
11:01 06.10.2025
29 фицо Фашист
11:05 06.10.2025
30 Юлита
До коментар #26 от "Обяснявам накратко":Тази плоча се поизтърка, дайте нещо ново.
11:07 06.10.2025
31 руски жалък смешко
До коментар #28 от "Смешник":И кой накара украинците да искат европейски начин на живот? Що смяташ че е нормално да искат да живеят в руската мизерия с външни клозети?!?
11:08 06.10.2025
32 Бай Ганьо
11:18 06.10.2025
33 Но може
11:25 06.10.2025
34 Много е просто
11:30 06.10.2025