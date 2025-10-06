Новини
Роберт Фицо: Войната в Украйна не е нашата война
  Тема: Украйна

Роберт Фицо: Войната в Украйна не е нашата война

6 Октомври, 2025 10:25 1 274 34

  • украйна-
  • роберт фицо-
  • словакия-
  • русия-
  • война

Фицо обеща, че Словакия няма да бъде въвлечена в никаква "военна авантюра", докато той е министър-председател

Роберт Фицо: Войната в Украйна не е нашата война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Словашкият премиер Роберт Фицо отново отправи критики към подхода на Европейския съюз към Русия. Той каза, че иска не да види Москва сразена, а да предотврати нова голяма война в Европа, предаде ДПА, съобщи БТА.

Войната в Украйна "не е нашата война", заяви словашкият премиер пред обществената телевизия STVR. Интервюто бе излъчено вчера по повод годишнината от битката при прохода Дукла между нацистка Германия и Съветския съюз през 1944 г., която бележи началото на освобождението на Словакия от нацистко управление, отбелязва ДПА.

Още новини от Украйна

Битката е най-голямото и най-кървавото сражение на територията на днешна Словакия през Втората световна война. Премахването на паметници на съветски войници е грешка, предвид ролята им в освобождаването на Словакия, каза Фицо.

На срещите на върха на ЕС, заяви той, се обсъжда как да бъде победена Русия. "Не знам дали тези хора са наясно какво наистина означава война. Може би някой трябва да напомни на обществеността за ужасните страдания, които (войната) причини по онова време", каза словашкият премиер.

Фицо обеща, че Словакия няма да бъде въвлечена в никаква "военна авантюра", докато той е министър-председател.



Оценка 3.8 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    10 45 Отговор
    Жалко е да си слуга на мордор.

    Коментиран от #4

    10:26 06.10.2025

  • 2 Украйна да влиза

    14 38 Отговор
    в Руската Федереция, България да се подели между Сърбия и Северна Македония.
    Ваш Фицо!

    Коментиран от #24

    10:27 06.10.2025

  • 3 сара

    7 32 Отговор
    За тяхната война, каквато и да е тя ще иска ли помощ ?

    10:27 06.10.2025

  • 4 Аз не съм веган

    38 7 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    Жалко е да си слуга на Монсанто и Блек Рок.

    10:29 06.10.2025

  • 5 Питайте нашите лизачи

    32 6 Отговор
    Готови са да изпратят българина напада на войната а те от тук ще ръководят военните действия защото са големи стратези. Наполеон кутузов ряпа да ядат.

    10:29 06.10.2025

  • 6 Евроатлантик

    29 7 Отговор
    И наша война не е, никой от нас не дари един лев на киевската хунта, нито един от наспне отиде да помага на бандерите да мачкат ушанки.

    10:30 06.10.2025

  • 7 незнайко

    33 6 Отговор
    ( Премахването на паметници на съветски войници е грешка, предвид ролята им в освобождаването на Словакия, каза Фицо. )
    А кога нашите управляващи ще изтрезнеят от еуфорията към ЕС и ще си признаят грешката с премахването на паметникана на съветската армия ?

    10:32 06.10.2025

  • 8 Ротшилд

    15 5 Отговор
    Нищо, ще се биете за нас и за Израел

    10:32 06.10.2025

  • 9 оня с коня

    20 6 Отговор
    тагаренко каза да превеждам по една заплата в помощ на усррайна всеки месец

    Коментиран от #14, #15

    10:33 06.10.2025

  • 10 освобождението на Словакия от нацистко

    12 1 Отговор
    те също са били на страната на хитлер като бг, румъния,унгария
    та не са страдали от тях като нас

    10:34 06.10.2025

  • 11 тагаренко

    16 9 Отговор
    дали има още нещо с отпаднала необходимост и не го да подарим на осранитеОТ окраайна?

    10:34 06.10.2025

  • 12 име

    19 26 Отговор
    Още един Хаймарс е дал фира в бандеристан снощи, бандерите са си правели сметка да го ползват при ударите по Белгород, ама нанайци!

    Коментиран от #21

    10:35 06.10.2025

  • 13 Василеску

    19 23 Отговор
    Абсоолютно не е европейска война. Това си е руско-съветско руска война. Винаги е имало такива войни, защото падналия човек е грешен - алчен и агресивен. Когато някоя държава/владетел и т.н иска да има съюзници - плаща, и то ако съюзника е съгласен, т.е. народът му е съгласен. Азбучни историшчески истини. В случая е точно обратното - за да има съюзници Зееленски иска да му се плаща - и то милиарди милиарди. И съответно унгарци, словаци и вече чехи, италианци се усетиха. Да сте чули хитрата Гърция нещо да се е обадила наистина? Специално българския народ също е против, над 75% да се месим активно.

    Коментиран от #26

    10:36 06.10.2025

  • 14 по една заплата в помощ на усррайна

    9 18 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    именно и бате кирче го каза навремето
    ама русофоборчагите вместо да кихнат парици за бункера
    бълнуват само за крипто копейки
    да не стискат а да кихат яко на зелката
    иначе Мечока ще я сготви скоро

    Коментиран от #23

    10:37 06.10.2025

  • 15 стоян

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    до ком. 9 дpoгар ас нямам грижи щото официално те работя

    10:37 06.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 кой да знае

    9 4 Отговор
    Фицо да не се притеснява, войната в Украйна наистина не е тяхната война. Както и войната в Словакия не е нашата война. И както войната в Чехия не е била войната на Великобритания.

    10:38 06.10.2025

  • 18 Съветник

    17 18 Отговор
    Лузърът Фицо да прочете историята и да знае, че пламне ли къщата на съседа... следващата която ще изгори е неговата, ако само стои и гледа ...

    10:40 06.10.2025

  • 19 стоян георгиев

    13 11 Отговор
    Фицо явно иска да граничи с русия.словаците винаги са били предатели в новата си история.

    10:40 06.10.2025

  • 20 мошЕто

    16 9 Отговор
    Чехите, словаците и унгарците имат далновидни управляващи и взимат правилните решения спрямо украинците ! А ние се врем между шамарите и се правим на велики с голите си гъ.....ве ....

    10:41 06.10.2025

  • 21 Пилешкият ти мозък

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    е дал фира. Пиши по темата!

    10:43 06.10.2025

  • 22 Василеску

    8 2 Отговор
    До № 3 Сара - Чехите и сломваците се сдъвкаха и направо сбиха (минираха голяма територия) 1993-а, 1994-а
    Но нито едните, нито другите поискаха каквато и да е намеса или помощ от когото и да било.

    10:43 06.10.2025

  • 23 13 минуса нацъкани

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "по една заплата в помощ на усррайна":

    някой отчаян русофоборсук
    е отворил бая устройства
    да ги нацъка от яд

    10:54 06.10.2025

  • 24 Македонски Политичар

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна да влиза":

    Ние скоро ке дојдеме да си го земеме нашето.

    10:55 06.10.2025

  • 25 Смешник

    5 3 Отговор
    Тиквата не може да обещае такова нещо Урсула не му дава

    10:57 06.10.2025

  • 26 Обяснявам накратко

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "Василеску":

    Много човечета не виждат по-далече от носа си.🤔 Това което се случва в Украйна може да се повтори с всяка една държава, ако агресора Русия не бъде наказан. Всички санкции, мерки и действия са по-добър вариант от това да продължава тази война и да ескалира напрежението по света заради упоритостта и тъпотията на кремълския пcиxoпат и шайката му бандити.
    Ясно е отдавна , че нито една от първоначалните цели на "СВО" няма да бъде постигната и Путлер само удължава агонията на Раша. ...
    Фицо, Орбан и всички които подкрепят кремълския режим са дегенерати които работят срещу мира, справедливостта и човечеството.

    Коментиран от #28, #30

    10:58 06.10.2025

  • 27 Българин

    3 2 Отговор
    Както е казал народа, "Преклонена главица сабя не е сече". Така че, нека сме разумни, да се преклоним пред по-силните и смелите, за да си запазим живота. Така сме оцелели през вековете и това поне сме го научили. А укрите още не са го осъзнали и ще платят със живота си!

    11:00 06.10.2025

  • 28 Смешник

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Обяснявам накратко":

    Хайде по кротко с Русия Знаем кой извърши фашиския преврат в Киев който е причината за войната

    Коментиран от #31

    11:01 06.10.2025

  • 29 фицо Фашист

    1 3 Отговор
    Войната срещу руския фашизъм е на цяла Европа!

    11:05 06.10.2025

  • 30 Юлита

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Обяснявам накратко":

    Тази плоча се поизтърка, дайте нещо ново.

    11:07 06.10.2025

  • 31 руски жалък смешко

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Смешник":

    И кой накара украинците да искат европейски начин на живот? Що смяташ че е нормално да искат да живеят в руската мизерия с външни клозети?!?

    11:08 06.10.2025

  • 32 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    11:18 06.10.2025

  • 33 Но може

    0 0 Отговор
    И да стане!

    11:25 06.10.2025

  • 34 Много е просто

    0 0 Отговор
    Щом Словакия има различно мнение от това на съюза в който членува, или го напуска и води самостоятелна политика, или се съгласява с колектива.Друг начин няма и ако Фицо си мисли, че търпението на останалите е безгранично много жестоко се лъже! А освен всичко друго сражението при прохода Дукла е било между СССР и Германия!.СССР отдавна вече не съществува и той трябва и това да научи, ако не го знае!

    11:30 06.10.2025

