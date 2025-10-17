Новини
Найджъл Фараж рязко обърна плочата: Очевидно Путин е много лош човек, трябва да помогнем на Украйна

17 Октомври, 2025 16:16 1 514 26

Фараж призова страните от НАТО да свалят руски самолети, които нарушават съюзническото въздушно пространство, и подкрепи използването на замразени руски активи за подпомагане на Киев

Найджъл Фараж рязко обърна плочата: Очевидно Путин е много лош човек, трябва да помогнем на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Лидерът на британската популистка партия Reform UK Найджъл Фараж определи руския президент Владимир Путин като "много лош човек" и заяви, че той не е рационален, след като значително втвърди тона си срещу Русия, цитира думите му "Политико".

В интервю за Bloomberg Фараж изрази разочарование, че Путин не е прекратил войната в Украйна. "Очевидно Путин е много лош човек. Наистина се надявах, че Тръмп ще накара Путин да се подчини и може да се постигне някакъв компромис, както беше наскоро постигнат между Газа и Израел. Очевидно това няма да се случи", отбеляза Фараж.

Ръководителят на Reform UK е критикуван от политическите си съперници за предишните си изказвания относно Русия. През миналата година Фараж заяви, че Западът е "провокирал" нахлуването на Путин в Украйна чрез разширяването на НАТО на изток.

Фараж отхвърли обвиненията, че е слаб във външната политика. "Очевидно е, че Путин не е рационален човек", каза той. "Идеята, че съм мек по този въпрос, е просто глупост."

Той призова страните от НАТО да "свалят" руски самолети, които нарушават съюзническото въздушно пространство, и подкрепи използването на замразени руски активи за подпомагане на Украйна.

Фараж обаче се въздържа от конкретна подкрепа за изпращане на британски войски за наблюдение на прекратяване на огъня, което премиерът Кийр Стармър предлагаше чрез концепцията за "коалиция на желаещите" за мир. Той заяви, че може да изпрати сили на ООН и да помисли за корейски подход, ако беше на власт.

Лейбъристката партия на Стармър се опита да изобрази Фараж като мек към Русия, като премиерът го обвини, че "се подмазва пред Путин" по-рано тази година.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    15 2 Отговор
    Цък!
    И работата готова!

    Коментиран от #23

    16:17 17.10.2025

  • 2 Айде

    37 4 Отговор
    още един папагал. 😂🤣😂🤣🤣

    16:18 17.10.2025

  • 3 Мишел

    28 7 Отговор
    Тръмп е публикувал решението си САЩ да не предоставят Томахоук на Украйна.

    Коментиран от #5

    16:20 17.10.2025

  • 4 Затова някога сте били велика британия

    37 4 Отговор
    Сега сте заден двор на пакистан бангладеш индия
    Шри ланка

    Заради такива фурнаджийски лопати

    16:21 17.10.2025

  • 5 Минск-16

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Ох!
    Най сетне!

    Коментиран от #7

    16:21 17.10.2025

  • 6 ООрана държава

    25 7 Отговор
    Какво ще сваляш бе смешник, то така се свалят самолети без причина независимо на коя страна са

    16:22 17.10.2025

  • 7 Наркос

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Минск-16":

    Язък. Щях да вляза в Москва

    16:23 17.10.2025

  • 8 В ЕС има мандатност ей..

    10 19 Отговор
    Копейките съучастници на военнопрестъпника Путин си мислят, че като има протести на Запад, те са, че поддържат Путин.
    Даже и Мари Льо Рен ще каже същото като Фаранж за лошия чичко...

    16:25 17.10.2025

  • 9 Баш Балък

    23 3 Отговор
    Тая игра вече я играхме с Борис Джонсън. Някои хора не си вземат поука.

    16:26 17.10.2025

  • 10 Нагъл Фураж

    8 3 Отговор
    Сега много ме притеснява какво ще кажат моите български фенове, които имат афинитет към тоталитаризъм, варварство и погазване на международни правила. Т.е. поклонници на един велиГ стратеК и шахматиЗ.

    16:26 17.10.2025

  • 11 Гошо

    10 3 Отговор
    Този иска да изяде фараша накрая...

    16:28 17.10.2025

  • 12 опаааа

    5 5 Отговор
    руплите свършиха

    16:30 17.10.2025

  • 13 койдазнай

    1 1 Отговор
    И тука в часът Ч, костя ще каже че натото е единственият гарант за нашата национална сигурност и трябва да се предвидят 5% от БВП за американско оръжие. В един момент всеки стига до някой друг катарзис!

    16:31 17.10.2025

  • 14 Лош, добър...

    12 3 Отговор
    Това са относителни понятия. Когато някой не ти играе по свирката и си гледа интересите обикновено е лош. Путин си има цели и срещата в Будапеща между него и Тръмп се е подготвяла от известно време. Унгарският външен министър беше във Вашингтон и Москва. Медиите ни сервират това като новина, но май не се ориентират в събитията и глобалните игри. Путин не се подава на натиск, той ще спре войната, когато види изпълнени неговите условия.

    16:32 17.10.2025

  • 15 ахахахахaaa

    13 3 Отговор
    На нагличаните армията им е по-малка от броя украинци които умряха при авантюрата в Курск. Флот, авиация - всичко им е архаично и за ремонт

    16:33 17.10.2025

  • 16 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    5 12 Отговор
    Снощи ме о....ха накриво

    16:35 17.10.2025

  • 17 Крайно време е

    9 4 Отговор
    Човечеството ще стане едно по-хубаво и по-спокойно място, ако бъде потопен Острова.

    Коментиран от #19, #20

    16:37 17.10.2025

  • 18 гост

    10 1 Отговор
    Този шльоко гледа как духа вятъра,гледа какво прави Тръмп...и лавира....популист

    16:37 17.10.2025

  • 19 Герги

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Крайно време е":

    не е ли по добре Русия....поне няма кой да заплашва Света с ядрено..

    16:39 17.10.2025

  • 20 Путин

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Крайно време е":

    Няма да. стане,там са нашите деца и внуци,после кой ще харчи откраднатите пари от руския народ!?

    16:39 17.10.2025

  • 21 Само питам

    5 0 Отговор
    Ако натовски самолет случайно наруши руското въздушно пространство трябва ли да бъде свален веднага??

    Коментиран от #25

    16:40 17.10.2025

  • 22 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 4 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #26

    16:45 17.10.2025

  • 23 То, тя, той

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    На тях ингилизите, "плочата" има е тотално обърната..
    Винаги са били против славянския род.
    Но сега вече изтрещяха напълно.

    16:53 17.10.2025

  • 24 Тити

    2 0 Отговор
    Явно бавно на сигурно почват да стоплят.

    16:55 17.10.2025

  • 25 Дудов

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Естествено, колега

    17:08 17.10.2025

  • 26 Нортроп Груман

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    17:09 17.10.2025

