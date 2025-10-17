Найджъл Фараж рязко обърна плочата: Очевидно Путин е много лош човек, трябва да помогнем на Украйна

Лидерът на британската популистка партия Reform UK Найджъл Фараж определи руския президент Владимир Путин като "много лош човек" и заяви, че той не е рационален, след като значително втвърди тона си срещу Русия, цитира думите му "Политико".
В интервю за Bloomberg Фараж изрази разочарование, че Путин не е прекратил войната в Украйна. "Очевидно Путин е много лош човек. Наистина се надявах, че Тръмп ще накара Путин да се подчини и може да се постигне някакъв компромис, както беше наскоро постигнат между Газа и Израел. Очевидно това няма да се случи", отбеляза Фараж.
Ръководителят на Reform UK е критикуван от политическите си съперници за предишните си изказвания относно Русия. През миналата година Фараж заяви, че Западът е "провокирал" нахлуването на Путин в Украйна чрез разширяването на НАТО на изток.
Фараж отхвърли обвиненията, че е слаб във външната политика. "Очевидно е, че Путин не е рационален човек", каза той. "Идеята, че съм мек по този въпрос, е просто глупост."
Той призова страните от НАТО да "свалят" руски самолети, които нарушават съюзническото въздушно пространство, и подкрепи използването на замразени руски активи за подпомагане на Украйна.
Фараж обаче се въздържа от конкретна подкрепа за изпращане на британски войски за наблюдение на прекратяване на огъня, което премиерът Кийр Стармър предлагаше чрез концепцията за "коалиция на желаещите" за мир. Той заяви, че може да изпрати сили на ООН и да помисли за корейски подход, ако беше на власт.
Лейбъристката партия на Стармър се опита да изобрази Фараж като мек към Русия, като премиерът го обвини, че "се подмазва пред Путин" по-рано тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
И работата готова!
Коментиран от #23
16:17 17.10.2025
2 Айде
16:18 17.10.2025
3 Мишел
Коментиран от #5
16:20 17.10.2025
4 Затова някога сте били велика британия
Шри ланка
Заради такива фурнаджийски лопати
16:21 17.10.2025
5 Минск-16
До коментар #3 от "Мишел":Ох!
Най сетне!
Коментиран от #7
16:21 17.10.2025
6 ООрана държава
16:22 17.10.2025
7 Наркос
До коментар #5 от "Минск-16":Язък. Щях да вляза в Москва
16:23 17.10.2025
8 В ЕС има мандатност ей..
Даже и Мари Льо Рен ще каже същото като Фаранж за лошия чичко...
16:25 17.10.2025
9 Баш Балък
16:26 17.10.2025
10 Нагъл Фураж
16:26 17.10.2025
11 Гошо
16:28 17.10.2025
12 опаааа
16:30 17.10.2025
13 койдазнай
16:31 17.10.2025
14 Лош, добър...
16:32 17.10.2025
15 ахахахахaaa
16:33 17.10.2025
16 Пасивен Кремълски педофил с токчета
16:35 17.10.2025
17 Крайно време е
Коментиран от #19, #20
16:37 17.10.2025
18 гост
16:37 17.10.2025
19 Герги
До коментар #17 от "Крайно време е":не е ли по добре Русия....поне няма кой да заплашва Света с ядрено..
16:39 17.10.2025
20 Путин
До коментар #17 от "Крайно време е":Няма да. стане,там са нашите деца и внуци,после кой ще харчи откраднатите пари от руския народ!?
16:39 17.10.2025
21 Само питам
Коментиран от #25
16:40 17.10.2025
22 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
Коментиран от #26
16:45 17.10.2025
23 То, тя, той
До коментар #1 от "койдазнай":На тях ингилизите, "плочата" има е тотално обърната..
Винаги са били против славянския род.
Но сега вече изтрещяха напълно.
16:53 17.10.2025
24 Тити
16:55 17.10.2025
25 Дудов
До коментар #21 от "Само питам":Естествено, колега
17:08 17.10.2025
26 Нортроп Груман
До коментар #22 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.
17:09 17.10.2025