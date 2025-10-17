Найджъл Фараж рязко обърна плочата: Очевидно Путин е много лош човек, трябва да помогнем на Украйна

Лидерът на британската популистка партия Reform UK Найджъл Фараж определи руския президент Владимир Путин като "много лош човек" и заяви, че той не е рационален, след като значително втвърди тона си срещу Русия, цитира думите му "Политико".

В интервю за Bloomberg Фараж изрази разочарование, че Путин не е прекратил войната в Украйна. "Очевидно Путин е много лош човек. Наистина се надявах, че Тръмп ще накара Путин да се подчини и може да се постигне някакъв компромис, както беше наскоро постигнат между Газа и Израел. Очевидно това няма да се случи", отбеляза Фараж.

Ръководителят на Reform UK е критикуван от политическите си съперници за предишните си изказвания относно Русия. През миналата година Фараж заяви, че Западът е "провокирал" нахлуването на Путин в Украйна чрез разширяването на НАТО на изток.

Фараж отхвърли обвиненията, че е слаб във външната политика. "Очевидно е, че Путин не е рационален човек", каза той. "Идеята, че съм мек по този въпрос, е просто глупост."

Той призова страните от НАТО да "свалят" руски самолети, които нарушават съюзническото въздушно пространство, и подкрепи използването на замразени руски активи за подпомагане на Украйна.

Фараж обаче се въздържа от конкретна подкрепа за изпращане на британски войски за наблюдение на прекратяване на огъня, което премиерът Кийр Стармър предлагаше чрез концепцията за "коалиция на желаещите" за мир. Той заяви, че може да изпрати сили на ООН и да помисли за корейски подход, ако беше на власт.

Лейбъристката партия на Стармър се опита да изобрази Фараж като мек към Русия, като премиерът го обвини, че "се подмазва пред Путин" по-рано тази година.