По-бързи и по-решителни действия! Разрешават на британските войници да свалят дронове, летящи край военните бази

Британските войници ще получат разрешение да свалят дронове, заплашващи военни бази. Идеята е да се позволи на войските да предприемат по-бързи и по-решителни действия, съобщава БиБиСи.

Четири британски авиобази, използвани от американските сили, съобщиха за мистериозни наблюдения на дронове през 2024 г. В последните няколко месеца пък дронове нарушаваха въздушното пространство в Европа няколко пъти.

Новите правомощия ще се отнасят само за военни обекти, но биха могли да бъдат разширени и до граждански обекти като летища.

Очаква се министърът на отбраната Джон Хийли да обяви съвсем скоро новите правомощия, позволяващи на военните и полицията да стрелят по дронове, представляващи заплаха за военните обекти в Обединеното Кралство.

Съществуващият протокол задължава войниците да отклоняват дронове или да прекъсват GPS сигнала им, използвайки оборудване за борба с дронове. Свалянето на неидентифициран дрон е разрешено само при извънредни обстоятелства.

Неотдавнашни наблюдения на дронове в Европейския съюз предизвикаха среща на върха на лидерите в Дания по-рано този месец. Няколко държави-членки на ЕС подкрепиха планове за създаване на "стена от дронове" за бързо откриване, проследяване и унищожаване на дронове.