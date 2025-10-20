Новини
По-бързи и по-решителни действия! Разрешават на британските войници да свалят дронове, летящи край военните бази

По-бързи и по-решителни действия! Разрешават на британските войници да свалят дронове, летящи край военните бази

20 Октомври, 2025 11:08 745 16

Новите правомощия ще се отнасят само за военни обекти, но биха могли да бъдат разширени и до граждански обекти като летища

По-бързи и по-решителни действия! Разрешават на британските войници да свалят дронове, летящи край военните бази - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Британските войници ще получат разрешение да свалят дронове, заплашващи военни бази. Идеята е да се позволи на войските да предприемат по-бързи и по-решителни действия, съобщава БиБиСи.

Четири британски авиобази, използвани от американските сили, съобщиха за мистериозни наблюдения на дронове през 2024 г. В последните няколко месеца пък дронове нарушаваха въздушното пространство в Европа няколко пъти.

Новите правомощия ще се отнасят само за военни обекти, но биха могли да бъдат разширени и до граждански обекти като летища.

Очаква се министърът на отбраната Джон Хийли да обяви съвсем скоро новите правомощия, позволяващи на военните и полицията да стрелят по дронове, представляващи заплаха за военните обекти в Обединеното Кралство.

Съществуващият протокол задължава войниците да отклоняват дронове или да прекъсват GPS сигнала им, използвайки оборудване за борба с дронове. Свалянето на неидентифициран дрон е разрешено само при извънредни обстоятелства.

Неотдавнашни наблюдения на дронове в Европейския съюз предизвикаха среща на върха на лидерите в Дания по-рано този месец. Няколко държави-членки на ЕС подкрепиха планове за създаване на "стена от дронове" за бързо откриване, проследяване и унищожаване на дронове.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    9 4 Отговор
    Страх тресе кочината ха ха

    11:11 20.10.2025

  • 2 Ко речи?

    9 2 Отговор
    ….мистериозни наблюдения на дронове….? Изперкала работа

    11:13 20.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 10 Отговор
    В.бункера са отчаяни, милиционера с ботокса се чуди ква глупост да измисли!

    11:13 20.10.2025

  • 4 Айде бе

    9 1 Отговор
    А дали ще свалят Орешака ако реши да ги посети?

    11:15 20.10.2025

  • 5 Айде пак

    7 1 Отговор
    Джендърята ще свалят на баба си фърчилото хи хи хи

    11:17 20.10.2025

  • 6 Розовите понита

    9 1 Отговор
    Щом ги е страх от руски дронове, смятай как треперят от руските ракети.

    11:19 20.10.2025

  • 7 разрешение да свалят дронове

    5 1 Отговор
    на любители на пейзажи
    мислейки ги за Руски

    11:20 20.10.2025

  • 8 бай Бай

    3 1 Отговор
    Колко точни край базите?
    10 м, 10 км, 10 000 км??
    То не го ли ограничиш няма спирка.

    11:20 20.10.2025

  • 9 Донбас

    2 4 Отговор
    Поредното грандиозно руско контранаступление се превърна в пълен крах:
    "1334-ти ден от руската инвазия — Покровск
    Основната руска мисия за лятната кампания официално се провали — в пряко нарушение на заповедта и крайния срок, поставени лично от Путин. Вместо да поемат контрол над целия Донбас, руските сили загубиха хиляди войници и стотици бронирани машини, без дори да успеят да превземат Покровск.
    Украинската армия започна операция по прочистване в района на Добропиля, особено около Володимиривка — превърнала се в гробище за руската бронетехника след последните неуспешни механизирани щурмове. След дни на непрекъснати сражения десетки руски танкове и бронирани машини сега лежат разпръснати и горящи из полетата.

    Коментиран от #16

    11:21 20.10.2025

  • 10 Ах Ох

    5 1 Отговор
    И те квооо, досега само са ги гледали ли, ахахахахахаааа 🤣🖕🌈

    11:22 20.10.2025

  • 11 И със какво

    2 2 Отговор
    Тези британските войници ще свалят дронове, летящи край военните бази ? С прашки? Ами ако е облачно?

    11:35 20.10.2025

  • 12 Ми даааа

    1 0 Отговор
    да прекъснат всички GPS сигнали и аре у бункера под ключ. Пуцайте и по гражданската авиация и 6

    11:38 20.10.2025

  • 13 Това е конспирация

    2 0 Отговор
    Целта е да избият пеликаните, щъркелите и гаргите. В Балтика вече избиха половината гларуси

    11:41 20.10.2025

  • 14 Направо си го представих как

    3 0 Отговор
    Напушени с райска газ британските войници по цял ден се разхождат и гледат в небето.. за да "свалят дронове, летящи край военните бази" ... в легнало положение вече наряди щели да се дават

    11:45 20.10.2025

  • 15 Механик

    0 0 Отговор
    Какво значи "получават разрешение" ??? До сега да не би да са имали забрана?
    Друг е въпросът с какво ще ги свалят тия дронове. Щото освен с ловни пушки, друго май не работи.

    11:53 20.10.2025

  • 16 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Донбас":

    Бои и събития на Покровското направление в понеделник, 20 октомври: обстановка на фронта.

    ВСУ вынуждены признать: ВС РФ прорвались в централната част на Покровска.

    «Обстановката около Покровска остава крайно напрегната, тъй като руските войски продължават да настъпят с няколко направления, опитвайки се да се закрепят в градската черта и да развият успех на железнодорожната линия», — жалуват вражески ресурси.

    «Скоро Покровская воронка прекрути всички резерви ВСУ, се движи там отбраната, и тогава ще бъде пълен крах в отбраната. Зеленски отново поиска от Сирского да хвърли остатъци силни за стабилизиране на ситуацията и да задържи Покровск — Мирноград до края на годината на всяка цена, а в този момент той ще бъде бит върху инфраструктурата на РФ и ще постави акцент върху победата на този ключ. Всички наши източници съобщават, че Сирски вече не контролира ситуацията на фронта, а е необходимо да туши непрекъснато нови пожари, но инструментите и ресурсите не са достъпни», — предава украинският канал «Легитимный».

    По информация на "Донбаского партизана", под нашия контрол прешёл железнодорожният гара в Покровске. След ожесточените бойци руските бойци се закрепиха на обекта и в прилегащите сгради, отхвърлийки останалите останки от изживелия противник.

    В централната част на Покровска бойци продвинулись по протежение на улица Чкалова и преулка Николая Бойко. Бои се водят за отделни сгради, врагът оказва съпротивление, но нашите щурми продължават закре

    12:38 20.10.2025

