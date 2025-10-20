Позицията на руския президент Владимир Путин относно мирното уреждане на кризата в Украйна е "последователна и добре позната", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Относно предстоящата среща между Путин и президента на Съединените щати Доналд Тръмп в унгарската столица той подчерта, че добрите отношения на двамата лидери с унгарския премиер Виктор Орбан са допринесли за избора на Будапеща за място на срещата на върха между САЩ и Русия.
"Подготовката за срещата на върха все още не е започнала напълно. Разбира се, всички изпълняват инструкциите, дадени от президентите. Но цялостните преговори, екипната работа за подготовка на подходящите условия за срещата на върха, все още не са започнали", поясни Песков.
Освен това той допълни, че Москва ще продължи да преговаря с Вашингтон, за да осигури мирно решение на конфликта между Русия и Украйна.
"Продължаваме дискусиите си с американците относно уреждането на украинския конфликт; сериозна работа е в ход", обобщи Песков.
1 РФ е един огромен КЕН eф !
И все пак Сургут е буквално петролната столица на Русия. Буквално е като виц за пустинята Сахара, под съветско управление, на която свършва пясъкът.
„Путинистките патриоти“ се чудят защо всички бензиностанции внезапно са останали без гориво. Всичко беше наред - и изведнъж се обърка. Какво се случи?
„Патриотите“ имат достоен отговор и той е напълно в съответствие със стила на техния лидер: на всеки въпрос относно съвременните проблеми трябва да се отговори с дълга история за печенегите и половин овца. 😁🤭
Както и да хвърлят вината и всичко срещу колективния запад, който иска да ги унищожи 😉
Коментиран от #4, #5, #17, #51
14:24 20.10.2025
2 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
14:25 20.10.2025
3 Хххххххххх
Коментиран от #12
14:25 20.10.2025
5 456
До коментар #1 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Първо погледни ТИ къде живееш.
14:26 20.10.2025
7 Мдааа Дааа
14:28 20.10.2025
8 Рокко Сифредди
Нормално е Путина да избере Будапеща - за порносреща.
Коментиран от #13
14:29 20.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
в центъра на ЕсеС😉
Ами да, как по-ясно ТръмПича и PUT IN да покажат на УрсуЛиза и оКАЯната, че от ЕсеС
НИЩО НЕ ЗАВИСИ‼️
14:29 20.10.2025
11 победителите избират останалите слушкат
14:30 20.10.2025
14 Цел мини
А внушават от евроатлантика на обикновените руснаци, че страната им била изолирана заради агресивна политика.
14:31 20.10.2025
15 тихо пpъдляк
До коментар #10 от "Антируснак":Щом руснаците говорят ще мълчиш и стоиш мирно.
Коментиран от #34
14:32 20.10.2025
16 Я пък тоя
14:33 20.10.2025
17 И кво ?
До коментар #1 от "РФ е един огромен КЕН eф !":У нас - общини без вода , хранителните стоки или с удвоени цени , или с намален грамаж за същото количество ... Кой е във "война" ?
Коментиран от #21, #47
14:34 20.10.2025
18 Конспирация
Коментиран от #43
14:36 20.10.2025
19 Путин
Коментиран от #25, #26
14:36 20.10.2025
21 Хаха
До коментар #17 от "И кво ?":Отиди там да видиш Как е и тогава цвъкай...
14:37 20.10.2025
22 Русуфил хардлaйнарин
14:38 20.10.2025
23 Я пък тоя
До коментар #12 от "Русия трябва да бъде разрушена...":Не ми трябва да чета новини.
Един такъв злобен коментар с пяна на уста и лъхащ безпомощност ми стига за да разбера, че Русия печели.
14:38 20.10.2025
24 Атина Палада
Коментиран от #33
14:38 20.10.2025
25 Другаря Си
До коментар #19 от "Путин":Другар, за тях незнам, но ти имаш срок до края на месеца да напуснеш Сибир!
Коментиран от #29
14:40 20.10.2025
26 Атина Палада
До коментар #19 от "Путин":Не лъжи,че е само Донбас..Ако не вземеш и Одеса,руснаците ще те линчуват..С Тръмп разигравате топката сега .Това,че Украйна няма да има излаз на море,го знаят вече и врабчетата..:)
14:42 20.10.2025
27 Стеф
Той, Баце е приятел и с Вл. Путин! Подари му куче и се втурна, да го целува, но онзи неблагодарник се издърпа?
14:42 20.10.2025
28 приключвате позорно
До коментар #12 от "Русия трябва да бъде разрушена...":Дано пукнете в начинанието си.
14:44 20.10.2025
29 Атина Палада
До коментар #25 от "Другаря Си":Чаветата на другаря Си са гастарбайтери там,както са българетата в Чикаго...Не само на САЩ им трябват черноработници ,на Русия също .
14:45 20.10.2025
30 Русуфил хардлaйнарин
14:46 20.10.2025
31 ОТЛИЧНИК
И....... в ХАГА.
Коментиран от #38
14:46 20.10.2025
32 То щото имахте голям избор
14:47 20.10.2025
33 Българин
До коментар #24 от "Атина Палада":Ти канете?🙂
Коментиран от #39
14:47 20.10.2025
34 ОТЛИЧНИК
До коментар #15 от "тихо пpъдляк":От къде, накъде ?
14:48 20.10.2025
35 не може да бъде
14:49 20.10.2025
36 Иван
До коментар #4 от "външен клозет е РФ":Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас са вътрешни кенефи на билдербергите.
14:49 20.10.2025
37 За вучич незнам ама...
До коментар #10 от "Антируснак":... наш муньо Боташа веднага ще разтвори бузки.
14:49 20.10.2025
38 Атина Палада
До коментар #31 от "ОТЛИЧНИК":Те не посмяха дроновете да му свалят ти за самолета говориш:)))) та накрая да не е напразно вдигането на самолетите им,удариха на едни хорица къщата :)
14:50 20.10.2025
39 Атина Палада
До коментар #33 от "Българин":Καλά είμαι:) добре съм.
Коментиран от #44
14:52 20.10.2025
40 Русуфил хардлaйнарин
14:53 20.10.2025
41 Иван
До коментар #13 от "Сюриозно ?":Чрез НПО.
14:54 20.10.2025
42 Българин
Коментиран от #46
14:55 20.10.2025
43 ТИР
До коментар #18 от "Конспирация":Обърнахте резбата, скоро и геополитическата ориентация,,,,
14:56 20.10.2025
44 Българин
До коментар #39 от "Атина Палада":Радвам се😀👍! Гръцките букви са загадка за мен🤣
Коментиран от #45
15:00 20.10.2025
45 Атина Палада
До коментар #44 от "Българин":Разбираемо е :) За мен също някога са били загадка..
15:02 20.10.2025
46 не може да бъде
До коментар #42 от "Българин":Ти изобщо с коя част на тялото си мислиш или изобщо мислиш ли като пишеш такива неща!?Даже и на бездомните кучета е ясно че ако се случи такова нещо и англичаните не пуснат незабавно Путин с последващи компенсации само след няколко минути или часове островът Великобритания ще се превърне в ядрена пустиня!?Англичаните -за щастие-разбират това много добре това и се ограничават само с приказки обиди клевети и тем .подобни!?
15:08 20.10.2025
47 ТИР
До коментар #17 от "И кво ?":В гръцки курорт черешите се продаваха 3 евро килограм когато при нас на пазара бяха 16 лева,,,
15:08 20.10.2025
48 Всичко което трябва да знаете
ИИ:Почти, но не съвсем точно. Разстояния по права линия:Глайвице – Будапеща: приблизително 320 кмБудапеща – Сараево: приблизително 321 км
Глайвице – Сараево: приблизително 640 км
Будапеща се намира много близо до средата между Глайвице и Сараево по права линия — разликата между двете отсечки е само около 1 км, което е пренебрежимо малко в географски мащаб. Така че да, може да се каже, че Будапеща е почти точно по средата между двата града. АЗ: Ако се вземат предвид точката в която е убит австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд, и точката на Глайвицки инцидент (наричан още и Глайвицка провокация) е активно мероприятие на немските тайни служби под кодовото наименование „Консерви“, извършено на 31 август 1939 г., според наложилата се след войната официална версия като повод за избухването ѝ. ИИ: Будапеща — столица на Австро-Унгария по онова време, географски и политически център между тези две събития.
15:12 20.10.2025
49 Гласът на народа
Коментиран от #50
15:19 20.10.2025
50 Една циганка
До коментар #49 от "Гласът на народа":А дано ама надали...
15:51 20.10.2025
52 Вай
15:59 20.10.2025
53 Хох
16:04 20.10.2025
54 Гего
До коментар #4 от "външен клозет е РФ":Ама на теб нали ти е ввътрешен ииссляместкия с издутите вени та чак си оцъклен -ама щастлив!
16:04 20.10.2025