Гласът на Путин: Неслучайно избрахме Будапеща

Позицията на руския президент Владимир Путин относно мирното уреждане на кризата в Украйна е "последователна и добре позната", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Относно предстоящата среща между Путин и президента на Съединените щати Доналд Тръмп в унгарската столица той подчерта, че добрите отношения на двамата лидери с унгарския премиер Виктор Орбан са допринесли за избора на Будапеща за място на срещата на върха между САЩ и Русия.

"Подготовката за срещата на върха все още не е започнала напълно. Разбира се, всички изпълняват инструкциите, дадени от президентите. Но цялостните преговори, екипната работа за подготовка на подходящите условия за срещата на върха, все още не са започнали", поясни Песков.

Освен това той допълни, че Москва ще продължи да преговаря с Вашингтон, за да осигури мирно решение на конфликта между Русия и Украйна.

"Продължаваме дискусиите си с американците относно уреждането на украинския конфликт; сериозна работа е в ход", обобщи Песков.