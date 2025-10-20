Новини
Гласът на Путин: Неслучайно избрахме Будапеща

Гласът на Путин: Неслучайно избрахме Будапеща

20 Октомври, 2025 14:23

  дмитрий песков
  владимир путин
  русия
  украйна
  доналд тръмп

Продължаваме дискусиите си с американците относно уреждането на украинския конфликт, сериозна работа е в ход, обобщи Песков

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Позицията на руския президент Владимир Путин относно мирното уреждане на кризата в Украйна е "последователна и добре позната", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Относно предстоящата среща между Путин и президента на Съединените щати Доналд Тръмп в унгарската столица той подчерта, че добрите отношения на двамата лидери с унгарския премиер Виктор Орбан са допринесли за избора на Будапеща за място на срещата на върха между САЩ и Русия.

"Подготовката за срещата на върха все още не е започнала напълно. Разбира се, всички изпълняват инструкциите, дадени от президентите. Но цялостните преговори, екипната работа за подготовка на подходящите условия за срещата на върха, все още не са започнали", поясни Песков.

Освен това той допълни, че Москва ще продължи да преговаря с Вашингтон, за да осигури мирно решение на конфликта между Русия и Украйна.

"Продължаваме дискусиите си с американците относно уреждането на украинския конфликт; сериозна работа е в ход", обобщи Песков.


  • 1 РФ е един огромен КЕН eф !

    39 39 Отговор
    Това е руският град Сургут. Шофьорите там стоят на опашка с часове за евтин бензин – огромни опашки се образуват на бензиностанциите, като колите заемат място часове преди отварянето им.
    И все пак Сургут е буквално петролната столица на Русия. Буквално е като виц за пустинята Сахара, под съветско управление, на която свършва пясъкът.
    „Путинистките патриоти“ се чудят защо всички бензиностанции внезапно са останали без гориво. Всичко беше наред - и изведнъж се обърка. Какво се случи?
    „Патриотите“ имат достоен отговор и той е напълно в съответствие със стила на техния лидер: на всеки въпрос относно съвременните проблеми трябва да се отговори с дълга история за печенегите и половин овца. 😁🤭
    Както и да хвърлят вината и всичко срещу колективния запад, който иска да ги унищожи 😉

    Коментиран от #4, #5, #17, #51

    14:24 20.10.2025

  • 2 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    12 24 Отговор
    На будапеща !

    14:25 20.10.2025

  • 3 Хххххххххх

    30 18 Отговор
    Браво - нека еврозагубеняците да си знаят мястото.

    Коментиран от #12

    14:25 20.10.2025

  • 5 456

    36 9 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Първо погледни ТИ къде живееш.

    14:26 20.10.2025

  • 7 Мдааа Дааа

    25 8 Отговор
    Следващата може да е и в Брюксел!!

    14:28 20.10.2025

  • 8 Рокко Сифредди

    11 32 Отговор
    В Будапеща американците ходят, за да правят порнофилми. А рускините за да се снимат в порнофилми.

    Нормално е Путина да избере Будапеща - за порносреща.

    Коментиран от #13

    14:29 20.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    30 8 Отговор
    Неслучайно избрахме Будапеща "-
    в центъра на ЕсеС😉
    Ами да, как по-ясно ТръмПича и PUT IN да покажат на УрсуЛиза и оКАЯната, че от ЕсеС
    НИЩО НЕ ЗАВИСИ‼️

    14:29 20.10.2025

  • 11 победителите избират останалите слушкат

    28 9 Отговор
    Трябваше да избере брюксел или берлин с цялата руска армия.Но никога не е късно.

    14:30 20.10.2025

  • 14 Цел мини

    13 4 Отговор
    Легитимиране на северо американския континент чрез среща в Аляска. легитимиране в сърцето на Европа и ЕС чрез среща в Будапеща. Легитимиране на азиатсия континент чрез срещи в Пекин и бивши републики.
    А внушават от евроатлантика на обикновените руснаци, че страната им била изолирана заради агресивна политика.

    14:31 20.10.2025

  • 15 тихо пpъдляк

    21 13 Отговор

    До коментар #10 от "Антируснак":

    Щом руснаците говорят ще мълчиш и стоиш мирно.

    Коментиран от #34

    14:32 20.10.2025

  • 16 Я пък тоя

    11 2 Отговор
    А лидерите на ЕС и Англия къде са?

    14:33 20.10.2025

  • 17 И кво ?

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    У нас - общини без вода , хранителните стоки или с удвоени цени , или с намален грамаж за същото количество ... Кой е във "война" ?

    Коментиран от #21, #47

    14:34 20.10.2025

  • 18 Конспирация

    12 12 Отговор
    По тръбата за газ щял да отиде Путин в Будапеща. 😁😁😁

    Коментиран от #43

    14:36 20.10.2025

  • 19 Путин

    15 8 Отговор
    Украйна дава Донбас, а САЩ Аляска и слагам точка на конфликта! Ако ли не, сам ще си ги взема!

    Коментиран от #25, #26

    14:36 20.10.2025

  • 21 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "И кво ?":

    Отиди там да видиш Как е и тогава цвъкай...

    14:37 20.10.2025

  • 22 Русуфил хардлaйнарин

    6 10 Отговор
    Не е случайно мястото! Орбан му гарантирва девcтвеността, ако я е опазил досега!

    14:38 20.10.2025

  • 23 Я пък тоя

    14 6 Отговор

    До коментар #12 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Не ми трябва да чета новини.
    Един такъв злобен коментар с пяна на уста и лъхащ безпомощност ми стига за да разбера, че Русия печели.

    14:38 20.10.2025

  • 24 Атина Палада

    9 6 Отговор
    Седалището на реформираният ЕС ще бъде в Будапеща,а Орбан ще замени Урсула.

    Коментиран от #33

    14:38 20.10.2025

  • 25 Другаря Си

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Другар, за тях незнам, но ти имаш срок до края на месеца да напуснеш Сибир!

    Коментиран от #29

    14:40 20.10.2025

  • 26 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Не лъжи,че е само Донбас..Ако не вземеш и Одеса,руснаците ще те линчуват..С Тръмп разигравате топката сега .Това,че Украйна няма да има излаз на море,го знаят вече и врабчетата..:)

    14:42 20.10.2025

  • 27 Стеф

    3 1 Отговор
    Странно е че са предпочели Будапеща, пред София? Ако не заради друго, то поне заради "приятеля" на Тръмп - Баце?
    Той, Баце е приятел и с Вл. Путин! Подари му куче и се втурна, да го целува, но онзи неблагодарник се издърпа?

    14:42 20.10.2025

  • 28 приключвате позорно

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Дано пукнете в начинанието си.

    14:44 20.10.2025

  • 29 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Другаря Си":

    Чаветата на другаря Си са гастарбайтери там,както са българетата в Чикаго...Не само на САЩ им трябват черноработници ,на Русия също .

    14:45 20.10.2025

  • 30 Русуфил хардлaйнарин

    3 5 Отговор
    Издирваният ще се появи в будапеща! Има заповед за арест! Унгария е в ЕС! Ако орбан не му щракне белeзниците, ще пратим бат Бойкo!

    14:46 20.10.2025

  • 31 ОТЛИЧНИК

    1 7 Отговор
    Най-добре да му свалят самолета.
    И....... в ХАГА.

    Коментиран от #38

    14:46 20.10.2025

  • 32 То щото имахте голям избор

    0 4 Отговор
    Будапеща или Братислава.

    14:47 20.10.2025

  • 33 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Ти канете?🙂

    Коментиран от #39

    14:47 20.10.2025

  • 34 ОТЛИЧНИК

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "тихо пpъдляк":

    От къде, накъде ?

    14:48 20.10.2025

  • 35 не може да бъде

    2 3 Отговор
    Избирането на Будапеща за място на срещата между Тръмп и Путин е нещо сериозно според мен и изисква това да се каже ясно!Първо-изборът е на американската страна с което руснаците са се съгласили.второ този избор не е само израз на недоволство и неодобрение от политиката на Брюксел -това е израз на решение на Тръмп да поеме в друга посока.Разбира се че Тръмп е непоследователен и непредсказуем но за мен е трудно да предположа че действа необмислено -както го обвиняват -след толкова съдебни дела и опит за убийство в САЩ!?Изборът на Будапеща е също израз на упрек за неадекваттност към Брюксел като се има предвид че Орбан е най-големият критик и на Зеленски и на Урсулите!?Може да се предположи даже че този избор е намек за някакви бизнес идеи на Тръмп и за Украйна и за Русия които Брюксел разваля с позицията си!?...А може да се предположи че положението на фронта вече е такова че се налага Тръмп да се намеси за да предотврати по-тежки поражения на Украйна и загуба на американските придобивки!?Каквото и да обаче да стане -политиката на ЕС търпи провал...не са си взели урок след подкрепата на Байдън Камала Харис и опитите за компрометиране на Тръмп!?Дали той е забравил всичко това!?

    14:49 20.10.2025

  • 36 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "външен клозет е РФ":

    Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас са вътрешни кенефи на билдербергите.

    14:49 20.10.2025

  • 37 За вучич незнам ама...

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Антируснак":

    ... наш муньо Боташа веднага ще разтвори бузки.

    14:49 20.10.2025

  • 38 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "ОТЛИЧНИК":

    Те не посмяха дроновете да му свалят ти за самолета говориш:)))) та накрая да не е напразно вдигането на самолетите им,удариха на едни хорица къщата :)

    14:50 20.10.2025

  • 39 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Καλά είμαι:) добре съм.

    Коментиран от #44

    14:52 20.10.2025

  • 40 Русуфил хардлaйнарин

    2 6 Отговор
    Сабaката Песков от портрета се е навел много на бункерния! Има нещо съмнително в тая работа! Някой нещо?

    14:53 20.10.2025

  • 41 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сюриозно ?":

    Чрез НПО.

    14:54 20.10.2025

  • 42 Българин

    1 6 Отговор
    По неофициални източници служители на МИ-6 и комадоси от кралските военоморски силище се опитат да отвлекат Путин за да го изправят пред трибунала в Нюрнберг, правилно разбрахте, Нюрнберг - там е възприето да се съдят нацисти!!! Хайл Путин!

    Коментиран от #46

    14:55 20.10.2025

  • 43 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Конспирация":

    Обърнахте резбата, скоро и геополитическата ориентация,,,,

    14:56 20.10.2025

  • 44 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Радвам се😀👍! Гръцките букви са загадка за мен🤣

    Коментиран от #45

    15:00 20.10.2025

  • 45 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Разбираемо е :) За мен също някога са били загадка..

    15:02 20.10.2025

  • 46 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Ти изобщо с коя част на тялото си мислиш или изобщо мислиш ли като пишеш такива неща!?Даже и на бездомните кучета е ясно че ако се случи такова нещо и англичаните не пуснат незабавно Путин с последващи компенсации само след няколко минути или часове островът Великобритания ще се превърне в ядрена пустиня!?Англичаните -за щастие-разбират това много добре това и се ограничават само с приказки обиди клевети и тем .подобни!?

    15:08 20.10.2025

  • 47 ТИР

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "И кво ?":

    В гръцки курорт черешите се продаваха 3 евро килограм когато при нас на пазара бяха 16 лева,,,

    15:08 20.10.2025

  • 48 Всичко което трябва да знаете

    2 1 Отговор
    аз: Може ли да се каже, че Будапеща се намира точно по средата по правалиния между Глайвице и Сараево.
    ИИ:Почти, но не съвсем точно. Разстояния по права линия:Глайвице – Будапеща: приблизително 320 кмБудапеща – Сараево: приблизително 321 км
    Глайвице – Сараево: приблизително 640 км
    Будапеща се намира много близо до средата между Глайвице и Сараево по права линия — разликата между двете отсечки е само около 1 км, което е пренебрежимо малко в географски мащаб. Така че да, може да се каже, че Будапеща е почти точно по средата между двата града. АЗ: Ако се вземат предвид точката в която е убит австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд, и точката на Глайвицки инцидент (наричан още и Глайвицка провокация) е активно мероприятие на немските тайни служби под кодовото наименование „Консерви“, извършено на 31 август 1939 г., според наложилата се след войната официална версия като повод за избухването ѝ. ИИ: Будапеща — столица на Австро-Унгария по онова време, географски и политически център между тези две събития.

    15:12 20.10.2025

  • 49 Гласът на народа

    5 1 Отговор
    Войната ще свърши, когато руснака каже – край! Другото е ала-бала за европаляците.

    Коментиран от #50

    15:19 20.10.2025

  • 50 Една циганка

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Гласът на народа":

    А дано ама надали...

    15:51 20.10.2025

  • 52 Вай

    0 0 Отговор
    Във война са,как уреждане, мирно??

    15:59 20.10.2025

  • 53 Хох

    0 0 Отговор
    Отг.брей имало глас на народа49.Сигурно коментира,от първия окоп.Предлагам,на любящите СССР/БКП,а и копейките от израждане,да преместят на ръце Путин,през небесната територия,за срещата,в Будапеща!!!За съдействие, Радев,с F16!?!

    16:04 20.10.2025

  • 54 Гего

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "външен клозет е РФ":

    Ама на теб нали ти е ввътрешен ииссляместкия с издутите вени та чак си оцъклен -ама щастлив!

    16:04 20.10.2025

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания