Азов: Отблъснахме голяма руска атака

Руската армия днес предприе голямо настъпление в района на източния украински град Добропилия с повече от 20 бронирани машини, заяви украинската бригада "Азов", като добави, че атаката е била отблъсната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Засега руските власти не са коментирали тази информация. Генералният щаб на украинската армия също не спомена за руската атака в изявление, публикувано днес следобед, но посочи, че води "стабилизиращи" операции в района.
"На 16 октомври врагът направи още един опит за масивна механизирана атака (в района на Добропилия)", заяви бригадата "Азов" във "Фейсбук". В публикацията пише, че при отблъскването на нападението са били унищожени 9 руски бронирани машини и че целта на руснаците е била да установят контрол над село Шахово, разположено на изток от Добропилия.
Украинската бригада "Азов" публикува и видеокадри от сраженията. Ройтерс отбелязва, че е успяла да удостовери, че на кадрите се вижда село Малиновка, което се намира на около 13 км южно от Шахово.
Висши украински военни казаха, че през последните седмици Украйна постига напредък и си е върнала контрола върху територии в района на Добропилия. По думите на украинските военни руските сили са били хванати в капан.
Добропилия се намира близо до логистичния център Покровск - една от ключовите цели на руските войски, които бавно настъпват на запад в Донецка област.
Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна напредъка на силите си в близост до Добропилия като начин да покаже, че Украйна е способна да се противопостави на руското настъпление.
Американският президент Доналд Тръмп вчера каза пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, че Украйна иска "да премине в настъпление", но не уточни къде.
Украинската армия днес заяви, че през последните месеци е отвоювала територия с площ от 182 квадратни километра в района на Добропилия.
Руски военен блогър, който използва псевдонима "Военен осведомител", днес публикува информация, че руските сили са се опитали да разширят своите позиции близо до Добропилия, но добави, че разпространените от Украйна снимки показват, че бронираната колона е била забелязана и поразена много преди да достигне фронтовата линия.
1 Мда
Коментиран от #3, #6, #42
22:49 16.10.2025
2 Отреазвяващ
22:51 16.10.2025
3 Хем отблъснали,
До коментар #1 от "Мда":хем завзели. Хахахаха.
22:51 16.10.2025
4 Костадин Костадинов
22:52 16.10.2025
5 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #8, #19
22:52 16.10.2025
6 недостоверен източник...
До коментар #1 от "Мда":Не е потвърдено от М.А.
Леко се съмнявам,честно казано...
Коментиран от #11
22:52 16.10.2025
7 стоян георгиев
Коментиран от #22
22:53 16.10.2025
8 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "Хахахаха😂😂😂😂":Защо нито един русофил не може да даде аргументирано обяснение защо е такъв? Какъв е проблема на русофилията с Украйна?
Коментиран от #14, #17, #52, #53
22:53 16.10.2025
9 абв
22:54 16.10.2025
10 Азов нощ и сила
22:54 16.10.2025
11 стоян георгиев
До коментар #6 от "недостоверен източник...":Видеата са в телеграм има ги и в туитър.който иска може да ги гледа.руските военни също ги споделят макар и с нежелание.
22:54 16.10.2025
12 Омбре авто
22:54 16.10.2025
13 Пич
22:55 16.10.2025
14 стоян георгиев
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":Как очакваш.псохопата.да.ти каже защо е психопат?
22:55 16.10.2025
15 Сашо
22:55 16.10.2025
16 Все отблъскваме
22:56 16.10.2025
18 Киркоров
Кан Батай
22:56 16.10.2025
20 Факт
22:57 16.10.2025
21 Тома
22:58 16.10.2025
22 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "стоян георгиев":Те в Русия май имат някакъв проблем с горивата. Нещо някакви пожари и експлозии в рафинерий. Аз мисля че е невъзможно най силната армия в света да е допуснала някакви недодялани западни оръжия да са достигнали до там . Предполагам че някакви извинземни ще да са го направили
Коментиран от #26
22:58 16.10.2025
23 Али
22:59 16.10.2025
25 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #19 от "бегай":Откога бг травестити не вярвате на съобщенията от ВСУ???
23:01 16.10.2025
26 стоян георгиев
До коментар #22 от "Костадин Костадинов":Пушили са в района на рафинериите.те.много пушат.феодосия гори вече седмица от тези цигари няма спиране!
23:01 16.10.2025
27 Всичкото путлерофашисти
23:02 16.10.2025
28 Ние.
Коментиран от #30, #41
23:03 16.10.2025
29 Обтегач
Коментиран от #32
23:03 16.10.2025
30 Йоската Кобзон
До коментар #28 от "Ние.":Води ни ги.В чували.
23:05 16.10.2025
31 Честито
23:05 16.10.2025
32 Евгений Онанегин
До коментар #29 от "Обтегач":Имам нужда за задното гърне а?
23:07 16.10.2025
34 Лъжат Лъжат
Коментиран от #36
23:13 16.10.2025
35 демократ
Коментиран от #39
23:14 16.10.2025
36 Аааааа не лъжат,не лъжат
До коментар #34 от "Лъжат Лъжат":Яко кланье на орки.
Коментиран от #58
23:15 16.10.2025
37 име
23:16 16.10.2025
38 Фейк на часа
23:16 16.10.2025
39 доктор
До коментар #35 от "демократ":Украинците имат по-добрите оръжия.
Коментиран от #44
23:17 16.10.2025
40 Ами
Вместо оръжия, да им дават по едно расо и една килимявака, и да ги пращат на фронта.
23:21 16.10.2025
41 Правилно
До коментар #28 от "Ние.":Светлото бъдеще на
Русорабите
Е Воркута
Мечтата на всяка Капейка .
23:22 16.10.2025
42 Хахахаха
До коментар #1 от "Мда":Е па невервай. Фактите са, че раша все още не е окупирала районите които е анексирала! На това вярваш ли? Защото това са фактите!
23:23 16.10.2025
43 Първи принцип на бандерата
Коментиран от #45
23:23 16.10.2025
45 Михаил
До коментар #43 от "Първи принцип на бандерата":След Сталин Путлер е избил най-много руснаци.
Коментиран от #46, #47
23:27 16.10.2025
46 д-р Гълъбова
До коментар #45 от "Михаил":Няма психиатрични клиники да ви лекуваме и компенсираме това с това да ви пускаме да пишете по сайтовете за успокоение.
23:29 16.10.2025
47 болен соросоид
До коментар #45 от "Михаил":На нас каква ни е далаверата? Ще изкараме ли пари за поне една къща в САЩ като тези на рустем умрелов?
Коментиран от #48
23:31 16.10.2025
48 Къщите са за бандерите, пращащи месо
До коментар #47 от "болен соросоид":Тия са от евтините алкохолици/наркомани. Клакьори по сайтовете, ако ги закараме на фронта ще се н а с е р а т. Смели са срещу Русия защото си мислят, че не ги засяга.
23:35 16.10.2025
49 1111
23:36 16.10.2025
50 Артилерист
Коментиран от #57
23:36 16.10.2025
51 Тургенев
23:37 16.10.2025
53 1111
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":Аве на тебе само русофили ти се привиждат. Защо не можеш да проумееш, че нормалното мислене категорично не е русофилство?
Коментиран от #55
23:40 16.10.2025
55 стоян георгиев
До коментар #53 от "1111":Ти психопата си с нормално мислене...хахах..дай по сериозно а!
23:42 16.10.2025
56 стоян георгиев
До коментар #52 от "Цък":Какъв е проблема европа да се управлява от внуци на фашисти? Русия се управлява от милиционер син на комунист и самия той комунист.кое е по лошо фашист или комунист?
23:44 16.10.2025
57 стоян георгиев
До коментар #50 от "Артилерист":Вярно е че си ги върнали това е само дин правоъгълник 10 на 18 км.именно с това връщани вкараха в чувал ударната част на руските войски при доброполе.сегабрусняците се опитват да си го върнат и за това е това руско клане!
Коментиран от #61
23:45 16.10.2025
58 Аве папугай...
До коментар #36 от "Аааааа не лъжат,не лъжат":Къде са им успехите бре...
Около Добропиля не само бяха разбити Азовците ами руснаците си върнаха позициите и продължават...
Били си върнали 180кв км...
Ми то руснаците само за ден вземат 60...
Сметката на Всу е на ЧЕРВЕНО...
Коментиран от #60
23:47 16.10.2025
59 КУРТИ КУРТЕВ от Куртуво Куйнаре
23:48 16.10.2025
60 стоян георгиев
До коментар #58 от "Аве папугай...":При доброполе не са си върнали нищо.освен това видеата с руските провалени атаки и поразената техника лесно може да ги гледаш.
23:49 16.10.2025
61 Аха вервай си...
До коментар #57 от "стоян георгиев":Да те светна а...?
Голямото предимство на Русия се напеча ФАБ...
ФАБ3000 Е с мощност почти на малка ядрена бомба...
Колко ще укрякят Всу то...
Че не се сещам...
23:50 16.10.2025
62 Смях
23:54 16.10.2025
63 Тра-ла-ла
23:58 16.10.2025
64 Азов патриотичната сила
00:04 17.10.2025