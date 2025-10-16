Азов: Отблъснахме голяма руска атака

Руската армия днес предприе голямо настъпление в района на източния украински град Добропилия с повече от 20 бронирани машини, заяви украинската бригада "Азов", като добави, че атаката е била отблъсната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега руските власти не са коментирали тази информация. Генералният щаб на украинската армия също не спомена за руската атака в изявление, публикувано днес следобед, но посочи, че води "стабилизиращи" операции в района.

"На 16 октомври врагът направи още един опит за масивна механизирана атака (в района на Добропилия)", заяви бригадата "Азов" във "Фейсбук". В публикацията пише, че при отблъскването на нападението са били унищожени 9 руски бронирани машини и че целта на руснаците е била да установят контрол над село Шахово, разположено на изток от Добропилия.

Украинската бригада "Азов" публикува и видеокадри от сраженията. Ройтерс отбелязва, че е успяла да удостовери, че на кадрите се вижда село Малиновка, което се намира на около 13 км южно от Шахово.

Висши украински военни казаха, че през последните седмици Украйна постига напредък и си е върнала контрола върху територии в района на Добропилия. По думите на украинските военни руските сили са били хванати в капан.

Добропилия се намира близо до логистичния център Покровск - една от ключовите цели на руските войски, които бавно настъпват на запад в Донецка област.

Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна напредъка на силите си в близост до Добропилия като начин да покаже, че Украйна е способна да се противопостави на руското настъпление.

Американският президент Доналд Тръмп вчера каза пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, че Украйна иска "да премине в настъпление", но не уточни къде.

Украинската армия днес заяви, че през последните месеци е отвоювала територия с площ от 182 квадратни километра в района на Добропилия.

Руски военен блогър, който използва псевдонима "Военен осведомител", днес публикува информация, че руските сили са се опитали да разширят своите позиции близо до Добропилия, но добави, че разпространените от Украйна снимки показват, че бронираната колона е била забелязана и поразена много преди да достигне фронтовата линия.