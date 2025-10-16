Новини
Азов: Отблъснахме голяма руска атака
Азов: Отблъснахме голяма руска атака

16 Октомври, 2025

Украинската армия днес заяви, че през последните месеци е отвоювала територия с площ от 182 квадратни километра в района на Добропилия

Азов: Отблъснахме голяма руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската армия днес предприе голямо настъпление в района на източния украински град Добропилия с повече от 20 бронирани машини, заяви украинската бригада "Азов", като добави, че атаката е била отблъсната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега руските власти не са коментирали тази информация. Генералният щаб на украинската армия също не спомена за руската атака в изявление, публикувано днес следобед, но посочи, че води "стабилизиращи" операции в района.

"На 16 октомври врагът направи още един опит за масивна механизирана атака (в района на Добропилия)", заяви бригадата "Азов" във "Фейсбук". В публикацията пише, че при отблъскването на нападението са били унищожени 9 руски бронирани машини и че целта на руснаците е била да установят контрол над село Шахово, разположено на изток от Добропилия.

Украинската бригада "Азов" публикува и видеокадри от сраженията. Ройтерс отбелязва, че е успяла да удостовери, че на кадрите се вижда село Малиновка, което се намира на около 13 км южно от Шахово.

Висши украински военни казаха, че през последните седмици Украйна постига напредък и си е върнала контрола върху територии в района на Добропилия. По думите на украинските военни руските сили са били хванати в капан.

Добропилия се намира близо до логистичния център Покровск - една от ключовите цели на руските войски, които бавно настъпват на запад в Донецка област.

Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна напредъка на силите си в близост до Добропилия като начин да покаже, че Украйна е способна да се противопостави на руското настъпление.

Американският президент Доналд Тръмп вчера каза пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, че Украйна иска "да премине в настъпление", но не уточни къде.

Руски военен блогър, който използва псевдонима "Военен осведомител", днес публикува информация, че руските сили са се опитали да разширят своите позиции близо до Добропилия, но добави, че разпространените от Украйна снимки показват, че бронираната колона е била забелязана и поразена много преди да достигне фронтовата линия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мда

    40 12 Отговор
    А ние трЕбва да вЕрваме.

    Коментиран от #3, #6, #42

    22:49 16.10.2025

  • 2 Отреазвяващ

    28 3 Отговор
    Едните не са сигурни.Другите не са го планирали.Иди ги разбери.

    22:51 16.10.2025

  • 3 Хем отблъснали,

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    хем завзели. Хахахаха.

    22:51 16.10.2025

  • 4 Костадин Костадинов

    8 29 Отговор
    Ко сте отблъснали,не знаете ли чи Русия 4ри години ви побеждава та дори превзе Европа и победа цялото НАТО само с един,, Орешник " .

    22:52 16.10.2025

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    35 10 Отговор
    Е, колко да сте отблъснали? ВСУ потвърди, че Покровск е паднал и бягат с 200 на запад!

    Коментиран от #8, #19

    22:52 16.10.2025

  • 6 недостоверен източник...

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Не е потвърдено от М.А.
    Леко се съмнявам,честно казано...

    Коментиран от #11

    22:52 16.10.2025

  • 7 стоян георгиев

    9 27 Отговор
    Не е кой знае какво осем бронирани машини и един танк.не успяха да стигнат даже до линията на съприкосновение.изгоряха като мишки.за седмица вероятно четиридесет руски бронирани машини изгоряха в тази зона заедно с пехотата.като гледаш клиповете в един момент ти омръзва от запалени руски бронета и убити руснаци.

    Коментиран от #22

    22:53 16.10.2025

  • 8 Костадин Костадинов

    9 21 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Защо нито един русофил не може да даде аргументирано обяснение защо е такъв? Какъв е проблема на русофилията с Украйна?

    Коментиран от #14, #17, #52, #53

    22:53 16.10.2025

  • 9 абв

    10 21 Отговор
    Абе квото и да мелите дежурните кремълски пиари, 4г за някакви села и от половин година фронта в застой, ФАКТ. Та кой на кво да вярвал, няма нужда от опорки пред фактите. Магучая толкос си може мухахаха

    22:54 16.10.2025

  • 10 Азов нощ и сила

    16 25 Отговор
    Руските терористи станаха кайма край малиновка

    22:54 16.10.2025

  • 11 стоян георгиев

    12 22 Отговор

    До коментар #6 от "недостоверен източник...":

    Видеата са в телеграм има ги и в туитър.който иска може да ги гледа.руските военни също ги споделят макар и с нежелание.

    22:54 16.10.2025

  • 12 Омбре авто

    12 17 Отговор
    За последните два дни е утищожена повече руска бронетехника от колкото целия м.септември

    22:54 16.10.2025

  • 13 Пич

    9 7 Отговор
    Още ли са живи тия ?! Това е разочароващо за англичани и Урсулианци !!!

    22:55 16.10.2025

  • 14 стоян георгиев

    9 10 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    Как очакваш.псохопата.да.ти каже защо е психопат?

    22:55 16.10.2025

  • 15 Сашо

    11 17 Отговор
    Джавелините мачкат яко пасмината

    22:55 16.10.2025

  • 16 Все отблъскваме

    14 7 Отговор
    И все отблъсквани ходим

    22:56 16.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Киркоров

    8 19 Отговор
    От името на монголският народ,искам извинение от всички хора по света,че не унищожихме напълно руската държава

    Кан Батай

    22:56 16.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    8 19 Отговор
    Русия не може да води битки,1 милион ликвидирани руснака,и още 3 милиона осакатени

    22:57 16.10.2025

  • 21 Тома

    21 7 Отговор
    Смелият полк азов първи са избягали от Покровск където се водят улични боеве.

    22:58 16.10.2025

  • 22 Костадин Костадинов

    4 16 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Те в Русия май имат някакъв проблем с горивата. Нещо някакви пожари и експлозии в рафинерий. Аз мисля че е невъзможно най силната армия в света да е допуснала някакви недодялани западни оръжия да са достигнали до там . Предполагам че някакви извинземни ще да са го направили

    Коментиран от #26

    22:58 16.10.2025

  • 23 Али

    8 10 Отговор
    Как сте путяги с розови гъзяги?????

    22:59 16.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахаха😂😂😂😂

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "бегай":

    Откога бг травестити не вярвате на съобщенията от ВСУ???

    23:01 16.10.2025

  • 26 стоян георгиев

    7 9 Отговор

    До коментар #22 от "Костадин Костадинов":

    Пушили са в района на рафинериите.те.много пушат.феодосия гори вече седмица от тези цигари няма спиране!

    23:01 16.10.2025

  • 27 Всичкото путлерофашисти

    6 10 Отговор
    Са на кайма.

    23:02 16.10.2025

  • 28 Ние.

    7 5 Отговор
    Водини Путине в бъдещето светло!!!!!!!!!

    Коментиран от #30, #41

    23:03 16.10.2025

  • 29 Обтегач

    7 11 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.

    Коментиран от #32

    23:03 16.10.2025

  • 30 Йоската Кобзон

    7 9 Отговор

    До коментар #28 от "Ние.":

    Води ни ги.В чували.

    23:05 16.10.2025

  • 31 Честито

    6 9 Отговор
    Хазарите русия са направили опит да откраднат нещо в добропилия но, украинските викинги ги потрошиха,бягаха и пищяха от ужас като жени

    23:05 16.10.2025

  • 32 Евгений Онанегин

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Обтегач":

    Имам нужда за задното гърне а?

    23:07 16.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Лъжат Лъжат

    10 4 Отговор
    Азовците ядят як пердах...

    Коментиран от #36

    23:13 16.10.2025

  • 35 демократ

    4 4 Отговор
    Когато технологичните сили са изравнени се стига до такава патова ситуация.

    Коментиран от #39

    23:14 16.10.2025

  • 36 Аааааа не лъжат,не лъжат

    5 9 Отговор

    До коментар #34 от "Лъжат Лъжат":

    Яко кланье на орки.

    Коментиран от #58

    23:15 16.10.2025

  • 37 име

    13 6 Отговор
    В момента азов ги денацифицират в Покровск. Новините за контраатки край Шахово са партеки за пред Тръмп, да му покажат че уэ могат да извършват офанзивни операции и да го убедят че има смисъл да им даде томахавки.

    23:16 16.10.2025

  • 38 Фейк на часа

    11 3 Отговор
    Само пациентите на д-р Гълъбова ви се връзват. Както и дъртите алкохолици от селските кръчми, които злобеят срещу Русия защото кръчмарите са ги изгонили и не са им дали евтин алкохол на вересия.

    23:16 16.10.2025

  • 39 доктор

    4 8 Отговор

    До коментар #35 от "демократ":

    Украинците имат по-добрите оръжия.

    Коментиран от #44

    23:17 16.10.2025

  • 40 Ами

    7 3 Отговор
    В нета е пълно с клипчета на пленени Азовци. Почти всички искат да стават свщеници.
    Вместо оръжия, да им дават по едно расо и една килимявака, и да ги пращат на фронта.

    23:21 16.10.2025

  • 41 Правилно

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ние.":

    Светлото бъдеще на
    Русорабите
    Е Воркута
    Мечтата на всяка Капейка .

    23:22 16.10.2025

  • 42 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Е па невервай. Фактите са, че раша все още не е окупирала районите които е анексирала! На това вярваш ли? Защото това са фактите!

    23:23 16.10.2025

  • 43 Първи принцип на бандерата

    8 3 Отговор
    Когато си умрял, не знаеш че си умрял, не е твой проблем, тежко е за другите. Същото е и когато си тъп.

    Коментиран от #45

    23:23 16.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Михаил

    4 7 Отговор

    До коментар #43 от "Първи принцип на бандерата":

    След Сталин Путлер е избил най-много руснаци.

    Коментиран от #46, #47

    23:27 16.10.2025

  • 46 д-р Гълъбова

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Михаил":

    Няма психиатрични клиники да ви лекуваме и компенсираме това с това да ви пускаме да пишете по сайтовете за успокоение.

    23:29 16.10.2025

  • 47 болен соросоид

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Михаил":

    На нас каква ни е далаверата? Ще изкараме ли пари за поне една къща в САЩ като тези на рустем умрелов?

    Коментиран от #48

    23:31 16.10.2025

  • 48 Къщите са за бандерите, пращащи месо

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "болен соросоид":

    Тия са от евтините алкохолици/наркомани. Клакьори по сайтовете, ако ги закараме на фронта ще се н а с е р а т. Смели са срещу Русия защото си мислят, че не ги засяга.

    23:35 16.10.2025

  • 49 1111

    4 0 Отговор
    Сайта ви се чупи, ве Мушмули. От алчност за реклами, невинаги се зарежда кодът за коментари. Програмистите ви са слаби и на гугъла тъпия изкуствен интелект ви трепе кода. Ако пък това ви е пилитиката - ще останете без коментари, без реклами и оттам без пари и чао на сайта...

    23:36 16.10.2025

  • 50 Артилерист

    4 2 Отговор
    Това са психо тиради срещу паниката сред оредяващата укровойска. Ами то ако е вярно, че са си върнали толкова квадратни километра територия те като нищо след няколко дена ще се озоват пред Крим...

    Коментиран от #57

    23:36 16.10.2025

  • 51 Тургенев

    2 4 Отговор
    Русия е една психушка

    23:37 16.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 1111

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    Аве на тебе само русофили ти се привиждат. Защо не можеш да проумееш, че нормалното мислене категорично не е русофилство?

    Коментиран от #55

    23:40 16.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "1111":

    Ти психопата си с нормално мислене...хахах..дай по сериозно а!

    23:42 16.10.2025

  • 56 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Цък":

    Какъв е проблема европа да се управлява от внуци на фашисти? Русия се управлява от милиционер син на комунист и самия той комунист.кое е по лошо фашист или комунист?

    23:44 16.10.2025

  • 57 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Артилерист":

    Вярно е че си ги върнали това е само дин правоъгълник 10 на 18 км.именно с това връщани вкараха в чувал ударната част на руските войски при доброполе.сегабрусняците се опитват да си го върнат и за това е това руско клане!

    Коментиран от #61

    23:45 16.10.2025

  • 58 Аве папугай...

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Аааааа не лъжат,не лъжат":

    Къде са им успехите бре...
    Около Добропиля не само бяха разбити Азовците ами руснаците си върнаха позициите и продължават...
    Били си върнали 180кв км...
    Ми то руснаците само за ден вземат 60...
    Сметката на Всу е на ЧЕРВЕНО...

    Коментиран от #60

    23:47 16.10.2025

  • 59 КУРТИ КУРТЕВ от Куртуво Куйнаре

    2 1 Отговор
    БРАВО НА Айвазивските отряди. НАПРЕД.. ОРЛИ. С ГОРДО ВДИГНАТИ ЧЕЛА С ПОБЕДЕН ВИК УРА ВИЕ ПАДАТЕ БЕЗЧЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ НАРЕД. ДО ПОСЛЕДЕН УКРАИНЕЦ ЩЕ СЕ МРЕ ЗАЕВРОЦЕННОСТИ БЕЗЧЕТ

    23:48 16.10.2025

  • 60 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Аве папугай...":

    При доброполе не са си върнали нищо.освен това видеата с руските провалени атаки и поразената техника лесно може да ги гледаш.

    23:49 16.10.2025

  • 61 Аха вервай си...

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Да те светна а...?
    Голямото предимство на Русия се напеча ФАБ...
    ФАБ3000 Е с мощност почти на малка ядрена бомба...
    Колко ще укрякят Всу то...
    Че не се сещам...

    23:50 16.10.2025

  • 62 Смях

    2 1 Отговор
    Скоро и това село няма да има стрстегическо значение

    23:54 16.10.2025

  • 63 Тра-ла-ла

    1 2 Отговор
    Май за 81-ви път я отблъсват тази атака, пък дори на техните карти фронта там не мърда.

    23:58 16.10.2025

  • 64 Азов патриотичната сила

    1 2 Отговор
    Руските фашяги станаха на салата

    00:04 17.10.2025

