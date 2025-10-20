Ракетна тревога над Украйна! Русия вдигна в небето МиГ-31

В Украйна в понеделник, 20 октомври, е обявена мащабна въздушна тревога. Причината за това е излитането на руски МиГ-31К, съобщава РБК-Украйна като се позовава на Военновъздушните сили и Картата на въздушните тревоги.
Първоначално тревогата е била обявена в Киев, а след това предупреждението за опасност се е разпространило в цяла Украйна.
"Цяла Украйна – ракетна опасност! Регистрирано е излитане на МиГ-31К от летище "Саваслейка“, съобщават Военновъздушните сили на Украйна.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 34 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мнение
Коментиран от #7
13:25 20.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Путин
2 часа му правих и ето сега няма ракети за Украйна
Кой е най Добрата?!?!?🤪
Коментиран от #16
13:26 20.10.2025
4 минувача
Коментиран от #22
13:26 20.10.2025
5 Не им трябват Оръжия на Украинците
Коментиран от #9, #12, #17, #27
13:27 20.10.2025
6 Блек Хоук
13:28 20.10.2025
7 Тревога!
До коментар #1 от "мнение":Най-древната професия-Борисов заряза Кмета на Симитли! Сега Борисов е с изуй гащи в партер пред Пеевски.
Коментиран от #11
13:28 20.10.2025
8 Баламата
13:29 20.10.2025
9 село мое ,
До коментар #5 от "Не им трябват Оръжия на Украинците":Наблягай на храната и хаповете , писането остави на другите !
Коментиран от #25
13:29 20.10.2025
10 дончичо
Баах мм..мата
Коментиран от #50
13:30 20.10.2025
11 мнение
До коментар #7 от "Тревога!":?! ?! ?!
13:30 20.10.2025
12 Да,да
До коментар #5 от "Не им трябват Оръжия на Украинците":Личи им...все по -малко остават и все повече територия губят...справят се,прав си
13:30 20.10.2025
13 Ауу,
13:31 20.10.2025
14 Николайчо
Ами бяха излетели повече от един какво въздушна тревога за планетата ли?
Стига сте се чудили какви дивотии да пишете...
Коментиран от #33
13:32 20.10.2025
15 Иосиф
Там им е силата на руските скрапери
Коментиран от #18
13:32 20.10.2025
16 Хахахах Хихихи
До коментар #3 от "Путин":Майсторка си това е Факт!!!
13:33 20.10.2025
17 Погром за Рашизма
До коментар #5 от "Не им трябват Оръжия на Украинците":Срам и позор се оказаха Руската Измет
Нищо не става от армия и от нищо
Коментиран от #23, #35
13:34 20.10.2025
18 минувача
До коментар #15 от "Иосиф":Обядвал ли си , че нещо нервак ми се видиш ?!
13:35 20.10.2025
19 777777777
13:35 20.10.2025
20 Московските BAPBAPИ !
Нямат край зверствата на рашистите .
Коментиран от #28
13:35 20.10.2025
21 Един самолет
13:36 20.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ха-ха
До коментар #17 от "Погром за Рашизма":Срам и позор се оказаха зелената Измет
Нищо не става от армия и от нищо.............Така вече е по-убедително !
13:37 20.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 4 години Три села
До коментар #9 от "село мое ,":На три дни сме от Киев Друзя
На нож!! Атака
Коментиран от #31, #36
13:39 20.10.2025
26 Линда
Коментиран от #42, #46
13:39 20.10.2025
27 Слава на Велика Украйна
До коментар #5 от "Не им трябват Оръжия на Украинците":Слава на героите
Смляха Руската Армия
Коментиран от #29
13:39 20.10.2025
28 бъркаш !
До коментар #20 от "Московските BAPBAPИ !":Стрелят точно там , където трябва !
Коментиран от #37
13:40 20.10.2025
29 ха-ха !!!!!!
До коментар #27 от "Слава на Велика Украйна":Голям шегаджия си , бе , мой ! Откъде се въдите такива умници тука да се чуди човек .
13:41 20.10.2025
30 Кремълски, бункерен плъx
13:41 20.10.2025
31 село мое ,
До коментар #25 от "4 години Три села":И половин укрия !
13:42 20.10.2025
32 Дон Дони
13:43 20.10.2025
33 Мухаа ха!
До коментар #14 от "Николайчо":Пускат на замаяните оф ф се,демо запис на вълчи вой.С двойна цел: Вътре да треперят,че току виж ги удари нещо.А втората,по важна цел,е да покажат на Европа - ето руснака,уж ще отиде на преговори за мир,а ни бомбардира .Помагайте,давайте още железария и милиарди кеш- няма значение в евро или долари.Ние не сме придирчиви! Усвояваме всякакви пачки! Клоуна го превърна този номер в традиция.Пристигне ли някой от " желаещите" там, задължително сирени за въздушна тревога.
13:44 20.10.2025
34 Възраждане
Коментиран от #51
13:48 20.10.2025
35 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.
До коментар #17 от "Погром за Рашизма":Списък с въпроси към соросчетата:
На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск сий е?
А Москва бомбардирахие ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
А Индия спряли да купува нефт?
А Гренландия превзехие ли я ?
А немски е заводи що отиват в Сащ?
Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
Кво стана с Томазовките?
Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега
13:49 20.10.2025
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "4 години Три села":Не позна ,220 села и градове
13:50 20.10.2025
37 3 години и половина не можаха да
До коментар #28 от "бъркаш !":превземат 30% скъсаните рашисти с 5 пъти повече бойна техника, ракети и бомби от украинците... Путлер проси ракети и войници от Северна Корея...
Коментиран от #38, #39
13:50 20.10.2025
38 Булава
До коментар #37 от "3 години и половина не можаха да":Виждаме виждаме цял свят срещу една Русия.Ама русите ги блъскат като мачка у дувар.Пък и на теб мисленето не ти се отдава
14:04 20.10.2025
39 Дио
До коментар #37 от "3 години и половина не можаха да":То се вижда кой проси.Зеления само обикаля като съдран чуела дайте дайте.Дават дават и пак не става.
14:05 20.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 факуса
14:11 20.10.2025
42 факуса
До коментар #26 от "Линда":ха ха наистина нищо ама укрото беж да бягаме,
14:14 20.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бегай!
14:19 20.10.2025
45 гост
Коментиран от #49
14:20 20.10.2025
46 Тодоров
До коментар #26 от "Линда":Димитре вече съвсем се обърках кой беше бе муцко сладка 👄,Доротея или Сюзън или Линда ,ааах ти секси палавнице .
14:20 20.10.2025
47 Че ние сме авиосила
14:22 20.10.2025
48 "Всякога проклета Русия" по Раковски
В днешно време, Русия не спря да нанася удари по Украйна дори и на Великден. Много ми е православно!
14:22 20.10.2025
49 Кривоверен алкаш
До коментар #45 от "гост":Старче не изпускай от очи фризера ...че ще бомбира и ще умиришеш маалатаа ,че после и пан делла те очаква ...
14:22 20.10.2025
50 Весел Патиланец
До коментар #10 от "дончичо":Абе друго си е да ги сваляте дроновете с рафинерии, летища и газови заводи, нъл тъй?
14:24 20.10.2025
51 Ха ха ха ха
До коментар #34 от "Възраждане":Много сте смешни! Цял един самолет сте вдигнали! Сигурно е и мек и увиснал като Путин. Къде ви е авиацията? Щяхте да плашите НАТО.
14:24 20.10.2025
52 ЕВРОТО ИДВА
В РУСИЯ ПО ТОВА ВРЕМЕ - БЕНЗИН НЯМА, САМОЛЕТИ НЯМА, КАРТОФИ НЯМА, ЯЙЦА НЯМА, НО НАЙ-ВЕЧЕ МЪЖЕ С МОЗЪК НЯМА
14:26 20.10.2025