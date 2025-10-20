Новини
Ракетна тревога над Украйна! Русия вдигна в небето МиГ-31

Ракетна тревога над Украйна! Русия вдигна в небето МиГ-31

20 Октомври, 2025 13:23 1 819 52

Първоначално тревогата е била обявена в Киев, а след това предупреждението за опасност се е разпространило в цяла Украйна

Ракетна тревога над Украйна! Русия вдигна в небето МиГ-31 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
В Украйна в понеделник, 20 октомври, е обявена мащабна въздушна тревога. Причината за това е излитането на руски МиГ-31К, съобщава РБК-Украйна като се позовава на Военновъздушните сили и Картата на въздушните тревоги.

Първоначално тревогата е била обявена в Киев, а след това предупреждението за опасност се е разпространило в цяла Украйна.

"Цяла Украйна – ракетна опасност! Регистрирано е излитане на МиГ-31К от летище "Саваслейка“, съобщават Военновъздушните сили на Украйна.


Украйна
    41 6 Отговор
    Страаах , мале , страаааах !

    Коментиран от #7

    13:25 20.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин

    3 35 Отговор
    Майстор съм на Филациото
    2 часа му правих и ето сега няма ракети за Украйна
    Кой е най Добрата?!?!?🤪

    Коментиран от #16

    13:26 20.10.2025

  • 4 минувача

    43 5 Отговор
    От един самолет се накъка.....ха укрите , а войната още не е започнала .

    Коментиран от #22

    13:26 20.10.2025

  • 5 Не им трябват Оръжия на Украинците

    4 43 Отговор
    И без тях Смилат Руската армия

    Коментиран от #9, #12, #17, #27

    13:27 20.10.2025

  • 6 Блек Хоук

    32 3 Отговор
    Всеки ден ще е така.

    13:28 20.10.2025

  • 7 Тревога!

    26 5 Отговор

    До коментар #1 от "мнение":

    Най-древната професия-Борисов заряза Кмета на Симитли! Сега Борисов е с изуй гащи в партер пред Пеевски.

    Коментиран от #11

    13:28 20.10.2025

  • 8 Баламата

    27 2 Отговор
    Все тая от 20 ракети нали ще свалят 25

    13:29 20.10.2025

  • 9 село мое ,

    25 2 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябват Оръжия на Украинците":

    Наблягай на храната и хаповете , писането остави на другите !

    Коментиран от #25

    13:29 20.10.2025

  • 10 дончичо

    27 3 Отговор
    Е, от само един ли авион цела Окраина в паника!?!?
    Баах мм..мата

    Коментиран от #50

    13:30 20.10.2025

  • 11 мнение

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тревога!":

    ?! ?! ?!

    13:30 20.10.2025

  • 12 Да,да

    30 2 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябват Оръжия на Украинците":

    Личи им...все по -малко остават и все повече територия губят...справят се,прав си

    13:30 20.10.2025

  • 13 Ауу,

    22 1 Отговор
    Ал йо , крадливата подлога от сектата на Костов,да тича да ги сваля /самолетите/ ...

    13:31 20.10.2025

  • 14 Николайчо

    24 3 Отговор
    Един самолет излетял и... въздушна тревога за цялата страна?
    Ами бяха излетели повече от един какво въздушна тревога за планетата ли?
    Стига сте се чудили какви дивотии да пишете...

    Коментиран от #33

    13:32 20.10.2025

  • 15 Иосиф

    1 21 Отговор
    Той ще падне
    Там им е силата на руските скрапери

    Коментиран от #18

    13:32 20.10.2025

  • 16 Хахахах Хихихи

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Майсторка си това е Факт!!!

    13:33 20.10.2025

  • 17 Погром за Рашизма

    2 22 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябват Оръжия на Украинците":

    Срам и позор се оказаха Руската Измет
    Нищо не става от армия и от нищо

    Коментиран от #23, #35

    13:34 20.10.2025

  • 18 минувача

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иосиф":

    Обядвал ли си , че нещо нервак ми се видиш ?!

    13:35 20.10.2025

  • 19 777777777

    18 0 Отговор
    подаръци ще има за всички нацистчета от сърце

    13:35 20.10.2025

  • 20 Московските BAPBAPИ !

    3 22 Отговор
    Пак ще стрелят по някоя болница или детска градина.
    Нямат край зверствата на рашистите .

    Коментиран от #28

    13:35 20.10.2025

  • 21 Един самолет

    20 1 Отговор
    във въздуха,и цяла укра трепери!!!

    13:36 20.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ха-ха

    16 0 Отговор

    До коментар #17 от "Погром за Рашизма":

    Срам и позор се оказаха зелената Измет
    Нищо не става от армия и от нищо.............Така вече е по-убедително !

    13:37 20.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 4 години Три села

    0 18 Отговор

    До коментар #9 от "село мое ,":

    На три дни сме от Киев Друзя
    На нож!! Атака

    Коментиран от #31, #36

    13:39 20.10.2025

  • 26 Линда

    3 16 Отговор
    И кво вдигнала е едно старо съветско корито хахахаха

    Коментиран от #42, #46

    13:39 20.10.2025

  • 27 Слава на Велика Украйна

    23 17 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябват Оръжия на Украинците":

    Слава на героите
    Смляха Руската Армия

    Коментиран от #29

    13:39 20.10.2025

  • 28 бъркаш !

    15 6 Отговор

    До коментар #20 от "Московските BAPBAPИ !":

    Стрелят точно там , където трябва !

    Коментиран от #37

    13:40 20.10.2025

  • 29 ха-ха !!!!!!

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Слава на Велика Украйна":

    Голям шегаджия си , бе , мой ! Откъде се въдите такива умници тука да се чуди човек .

    13:41 20.10.2025

  • 30 Кремълски, бункерен плъx

    6 11 Отговор
    Рашистите не могат да пpъднат без това да се знае в Киев...

    13:41 20.10.2025

  • 31 село мое ,

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "4 години Три села":

    И половин укрия !

    13:42 20.10.2025

  • 32 Дон Дони

    11 4 Отговор
    Само излитането на самолет от Нижегородска област ги плаши! А тръгнали Томахоук да искат, Тръмп им ги каза спиране на конфликта до досегашната фронтова линия защото след време ще преговарят само за Лвов!

    13:43 20.10.2025

  • 33 Мухаа ха!

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Николайчо":

    Пускат на замаяните оф ф се,демо запис на вълчи вой.С двойна цел: Вътре да треперят,че току виж ги удари нещо.А втората,по важна цел,е да покажат на Европа - ето руснака,уж ще отиде на преговори за мир,а ни бомбардира .Помагайте,давайте още железария и милиарди кеш- няма значение в евро или долари.Ние не сме придирчиви! Усвояваме всякакви пачки! Клоуна го превърна този номер в традиция.Пристигне ли някой от " желаещите" там, задължително сирени за въздушна тревога.

    13:44 20.10.2025

  • 34 Възраждане

    8 1 Отговор
    Хаха, един самолет и цялото НАТО в Украйна е на колене

    Коментиран от #51

    13:48 20.10.2025

  • 35 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Погром за Рашизма":

    Списък с въпроси към соросчетата:
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томазовките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега

    13:49 20.10.2025

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "4 години Три села":

    Не позна ,220 села и градове

    13:50 20.10.2025

  • 37 3 години и половина не можаха да

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "бъркаш !":

    превземат 30% скъсаните рашисти с 5 пъти повече бойна техника, ракети и бомби от украинците... Путлер проси ракети и войници от Северна Корея...

    Коментиран от #38, #39

    13:50 20.10.2025

  • 38 Булава

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "3 години и половина не можаха да":

    Виждаме виждаме цял свят срещу една Русия.Ама русите ги блъскат като мачка у дувар.Пък и на теб мисленето не ти се отдава

    14:04 20.10.2025

  • 39 Дио

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "3 години и половина не можаха да":

    То се вижда кой проси.Зеления само обикаля като съдран чуела дайте дайте.Дават дават и пак не става.

    14:05 20.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 факуса

    3 1 Отговор
    то само да излитат и кацат руснаците и укрото ще лудне от тичане напред назад, а паляците , румънците и балтийските пудели кво чакат

    14:11 20.10.2025

  • 42 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Линда":

    ха ха наистина нищо ама укрото беж да бягаме,

    14:14 20.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бегай!

    1 1 Отговор
    Един самолет и наси.ане!

    14:19 20.10.2025

  • 45 гост

    1 0 Отговор
    Бой по летището....така е когат Перчема се ослушва като шо...в боб....

    Коментиран от #49

    14:20 20.10.2025

  • 46 Тодоров

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Линда":

    Димитре вече съвсем се обърках кой беше бе муцко сладка 👄,Доротея или Сюзън или Линда ,ааах ти секси палавнице .

    14:20 20.10.2025

  • 47 Че ние сме авиосила

    1 0 Отговор
    Абе... това ли са силите на Русия? Един МИГ! А нашите тъпанари се смеят, че сме имали две еФ-ки!

    14:22 20.10.2025

  • 48 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    0 3 Отговор
    На православния празник Петковден (14.10.1915), през 1915 г., Руската империя бомбардира Варна. На православния Андреевден (13.12.1916г.) бомбардира Балчик.
    В днешно време, Русия не спря да нанася удари по Украйна дори и на Великден. Много ми е православно!

    14:22 20.10.2025

  • 49 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "гост":

    Старче не изпускай от очи фризера ...че ще бомбира и ще умиришеш маалатаа ,че после и пан делла те очаква ...

    14:22 20.10.2025

  • 50 Весел Патиланец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "дончичо":

    Абе друго си е да ги сваляте дроновете с рафинерии, летища и газови заводи, нъл тъй?

    14:24 20.10.2025

  • 51 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Възраждане":

    Много сте смешни! Цял един самолет сте вдигнали! Сигурно е и мек и увиснал като Путин. Къде ви е авиацията? Щяхте да плашите НАТО.

    14:24 20.10.2025

  • 52 ЕВРОТО ИДВА

    0 0 Отговор
    ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    В РУСИЯ ПО ТОВА ВРЕМЕ - БЕНЗИН НЯМА, САМОЛЕТИ НЯМА, КАРТОФИ НЯМА, ЯЙЦА НЯМА, НО НАЙ-ВЕЧЕ МЪЖЕ С МОЗЪК НЯМА

    14:26 20.10.2025

