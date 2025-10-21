Новини
Говори Москва: Русия не търси прекратяване на огъня, а дългосрочно решение
Говори Москва: Русия не търси прекратяване на огъня, а дългосрочно решение

21 Октомври, 2025 22:53 609 23

Сергей Лавров коментира твърденията, че войната в Украйна трябва да бъде спряна на сегашната линия на контакт

Говори Москва: Русия не търси прекратяване на огъня, а дългосрочно решение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Русия не възнамерява да променя позицията си по отношение на войната в Украйна и остава ангажирана с принципите, договорени между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп по време на техните продължителни преговори в Аляска. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция в Москва, цитиран от ТАСС.

Лавров коментира твърденията, че войната в Украйна трябва да бъде спряна на сегашната линия на контакт. Това искане се съдържаше, по-специално, в публикувано днес изявление от водещи европейски лидери, които приписват тази позиция на американската администрация, въпреки че в нея има значителни колебания.

"Искам официално да потвърдя, че Русия не е променила позицията си в сравнение с договореностите, постигнати по време на продължителните преговори на Путин и Тръмп в Аляска. Тези договорености се основават на постигнатото тогава споразумение, което президентът Тръмп лаконично формулира, когато каза, че е необходим дългосрочен, устойчив мир, а не незабавно прекратяване на огъня, което няма да доведе доникъде", заяви Лавров на пресконференция в Москва, според ТАСС.

"Оставаме напълно ангажирани с тази формула и аз я потвърдих вчера в разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио", продължи Лавров. "Така че, когато Вашингтон сега започва да казва, че трябва незабавно да спрем, да спрем да обсъждаме каквото и да е повече, да спрем и да оставим историята да прецени - виждате ли, простото спиране би означавало да забравим коренните причини за този конфликт, които американската администрация, откакто Доналд Тръмп дойде на власт, ясно разбираше и изразяваше."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пРосия

    10 9 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #2, #4

    22:54 21.10.2025

  • 2 Факт

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    Факт

    22:56 21.10.2025

  • 3 Пич

    7 5 Отговор
    Стратегически правилно е да не дават на враговете си от НАТО и бандеристан дори глътка въздух да си вземат ! Или капитулация , или унищожение !!!

    Коментиран от #7, #8, #22

    22:57 21.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    когато две наСЕСЕСЕРЕЙСКИ Республики се бият....не разваляйте БОЯ с КАВГА! ние НАТО и ЕС губим де-питайте копеите

    23:00 21.10.2025

  • 6 Пррррррр

    2 8 Отговор
    Кон,отидете си ги вземете.Но!ВСУ избиват зъбки ма руски орки.

    23:00 21.10.2025

  • 7 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Вратлето!

    Коментиран от #17

    23:01 21.10.2025

  • 8 Отец Теофилий

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Стратегическо правилно е да изследваш дъното на язовира.

    Коментиран от #19

    23:03 21.10.2025

  • 9 Къде е редовната руска армия?

    2 5 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    23:04 21.10.2025

  • 10 В В.П.

    4 2 Отговор
    Путя ги преби би като уличници..Не знаят кой път да хванат..НАТО мато и ЕСсср са пътници ,без САЩ...

    23:05 21.10.2025

  • 11 В В.П.

    3 2 Отговор
    Трябва превантивен ядрен взрив в Киев Варшава и Берлин..Тия ще се кротнат за 109 години...Смешници..Къде е Макрон геринтофила??

    23:07 21.10.2025

  • 12 Центаци

    2 1 Отговор
    Не разбрахте ли? Русия ще спре СВО когато са изпълнени всичките условия довели до този конфликт.
    Останалото е "сметка без кръчмар" както казва народа.

    Коментиран от #14

    23:08 21.10.2025

  • 13 😂😂😂😂😂

    1 1 Отговор
    "продължителни преговори в Аляска"
    😃
    Вместо да продължат разговорите 5,6 часа те продължиха по малко от два част,а Путлер и тъжният кон ги изпратиха от Аляска гладни

    23:08 21.10.2025

  • 14 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Центаци":

    Свиквай.

    23:09 21.10.2025

  • 15 В В.П.

    2 1 Отговор
    Окропите ,са млада ,измислена държава ,създадена от Сср да вземе съратници в ООН..Обаче тия са толкова пропаднали,че опропастиха всичко..Москва ще ги клецъъъ до 2222... Ахаха..Бавно и методично..

    23:09 21.10.2025

  • 16 САЩисан русофил

    2 2 Отговор
    Господаря руспията пак на колене пред англосаксите ,народа скоро ще ни помете руските подлоги

    23:10 21.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отец

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Отец Теофилий":

    Педирасие, твоето дъно е изследвано от баба Гуси и купища калугери! Затова ли го наричаш Язовир?

    23:13 21.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 В В.П.

    0 0 Отговор
    Окропите не стават за чеп за зеле ..Живях там .и жена си вз х през 1993 18 го.д ,от чернигов...Сбъркана ,реваншистка ,опортюнистка раса...Склонна към шизофрения .

    23:17 21.10.2025

  • 22 Али

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ама хайде де. Те до сега действат като чекияри вече колко време? Язък с едни наркомани не могат да се справят.

    23:19 21.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

