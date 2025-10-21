Говори Москва: Русия не търси прекратяване на огъня, а дългосрочно решение

Русия не възнамерява да променя позицията си по отношение на войната в Украйна и остава ангажирана с принципите, договорени между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп по време на техните продължителни преговори в Аляска. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция в Москва, цитиран от ТАСС.
Лавров коментира твърденията, че войната в Украйна трябва да бъде спряна на сегашната линия на контакт. Това искане се съдържаше, по-специално, в публикувано днес изявление от водещи европейски лидери, които приписват тази позиция на американската администрация, въпреки че в нея има значителни колебания.
"Искам официално да потвърдя, че Русия не е променила позицията си в сравнение с договореностите, постигнати по време на продължителните преговори на Путин и Тръмп в Аляска. Тези договорености се основават на постигнатото тогава споразумение, което президентът Тръмп лаконично формулира, когато каза, че е необходим дългосрочен, устойчив мир, а не незабавно прекратяване на огъня, което няма да доведе доникъде", заяви Лавров на пресконференция в Москва, според ТАСС.
"Оставаме напълно ангажирани с тази формула и аз я потвърдих вчера в разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио", продължи Лавров. "Така че, когато Вашингтон сега започва да казва, че трябва незабавно да спрем, да спрем да обсъждаме каквото и да е повече, да спрем и да оставим историята да прецени - виждате ли, простото спиране би означавало да забравим коренните причини за този конфликт, които американската администрация, откакто Доналд Тръмп дойде на власт, ясно разбираше и изразяваше."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пРосия
Коментиран от #2, #4
22:54 21.10.2025
2 Факт
До коментар #1 от "пРосия":Факт
22:56 21.10.2025
3 Пич
Коментиран от #7, #8, #22
22:57 21.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:00 21.10.2025
6 Пррррррр
23:00 21.10.2025
7 Копейкотрошач
До коментар #3 от "Пич":Вратлето!
Коментиран от #17
23:01 21.10.2025
8 Отец Теофилий
До коментар #3 от "Пич":Стратегическо правилно е да изследваш дъното на язовира.
Коментиран от #19
23:03 21.10.2025
9 Къде е редовната руска армия?
23:04 21.10.2025
10 В В.П.
23:05 21.10.2025
11 В В.П.
23:07 21.10.2025
12 Центаци
Останалото е "сметка без кръчмар" както казва народа.
Коментиран от #14
23:08 21.10.2025
13 😂😂😂😂😂
😃
Вместо да продължат разговорите 5,6 часа те продължиха по малко от два част,а Путлер и тъжният кон ги изпратиха от Аляска гладни
23:08 21.10.2025
14 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #12 от "Центаци":Свиквай.
23:09 21.10.2025
15 В В.П.
23:09 21.10.2025
16 САЩисан русофил
23:10 21.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Отец
До коментар #8 от "Отец Теофилий":Педирасие, твоето дъно е изследвано от баба Гуси и купища калугери! Затова ли го наричаш Язовир?
23:13 21.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 В В.П.
23:17 21.10.2025
22 Али
До коментар #3 от "Пич":Ама хайде де. Те до сега действат като чекияри вече колко време? Язък с едни наркомани не могат да се справят.
23:19 21.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.