Говори Москва: Русия не търси прекратяване на огъня, а дългосрочно решение

Русия не възнамерява да променя позицията си по отношение на войната в Украйна и остава ангажирана с принципите, договорени между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп по време на техните продължителни преговори в Аляска. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция в Москва, цитиран от ТАСС.

Лавров коментира твърденията, че войната в Украйна трябва да бъде спряна на сегашната линия на контакт. Това искане се съдържаше, по-специално, в публикувано днес изявление от водещи европейски лидери, които приписват тази позиция на американската администрация, въпреки че в нея има значителни колебания.

Още новини от Украйна

"Искам официално да потвърдя, че Русия не е променила позицията си в сравнение с договореностите, постигнати по време на продължителните преговори на Путин и Тръмп в Аляска. Тези договорености се основават на постигнатото тогава споразумение, което президентът Тръмп лаконично формулира, когато каза, че е необходим дългосрочен, устойчив мир, а не незабавно прекратяване на огъня, което няма да доведе доникъде", заяви Лавров на пресконференция в Москва, според ТАСС.

"Оставаме напълно ангажирани с тази формула и аз я потвърдих вчера в разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио", продължи Лавров. "Така че, когато Вашингтон сега започва да казва, че трябва незабавно да спрем, да спрем да обсъждаме каквото и да е повече, да спрем и да оставим историята да прецени - виждате ли, простото спиране би означавало да забравим коренните причини за този конфликт, които американската администрация, откакто Доналд Тръмп дойде на власт, ясно разбираше и изразяваше."