Рязка промяна през последните месеци! Руската армия напредва бързо в Източна Украйна, но украинските сили задържат фронта
Рязка промяна през последните месеци! Руската армия напредва бързо в Източна Украйна, но украинските сили задържат фронта

20 Октомври, 2025 13:53

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Путин не печели войната, а Украйна не я губи

Рязка промяна през последните месеци! Руската армия напредва бързо в Източна Украйна, но украинските сили задържат фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Ситуацията в Източна Украйна се е променила рязко през последните месеци, тъй като руските сили са напреднали значително и системно унищожават гражданската инфраструктура, съобщава The Economist, цитиран от украинската агенция УНИАН.

Според украинския майор Вячеслав Шутенко, град Константиновка не е под непосредствена заплаха от превземане. Въпреки това, бавното, но постоянно настъпление на руските сили поставя и съседния град Дружковка под все по-интензивен обстрел. Част от основния път към Изюм също е станал уязвим от атаки с дронове, което е наложило пренасочването на трафика към обходни маршрути.

Въпреки постигнатите успехи, The Economist отбелязва, че според експертите руската армия е изправена пред дългосрочно неизбежно поражение. Разузнавателните действия на руската армия през август откриха уязвим участък в отбранителната линия на Украйна близо до Добропиля. Това позволило на руските сили да пробият фронта и за броени дни да напреднат с над 13 километра.

Според анализа, ако този пробив беше консолидиран, Русия би могла да опита обкръжение на Покровск. Вместо това обаче украинските сили успели да спрат офанзивата и да обкръжат напредналите руски части. Подполковник Арсен "Лемко" Димитрик от Националната гвардия на Украйна (бригада "Азов") твърди, че руската армия е загубила около 10 000 войници в тази битка от август насам. The Economist уточнява, че тези данни не могат да бъдат изцяло потвърдени.

Украинските сили не са обявили своите загуби, като посочват само, че те са значително по-малки от руските. Военните подчертават, че тази операция е пример за успешната координация между десетките украински подразделения - нещо, което в миналото често е липсвало и е водело до загуби. По думите на Лемко, само през последната седмица руските сили са загубили 50 танка и бронирани машини. Той посочва, че броят на руснаците в обкръжената зона е спаднал от няколкостотин преди месец до под 100 днес.

"Те са обкръжени и едва ли ще издържат още дълго", заявява той.

Медията отбелязва, че докато на бойното поле се водят ожесточени сражения, на дипломатическия фронт се наблюдават раздвижвания. На 16-ти октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Двамата са се договорили за среща в Будапеща в рамките на следващите седмици.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че "Путин не печели войната, а Украйна не я губи". Той подчерта, че руската армия в момента е в слаба позиция и призова Тръмп да окаже по-силен натиск върху Путин, отколкото върху ХАМАС, с аргумента, че руският лидер е "по-опасен" и войната в Украйна е "по-мащабна".

Бившият германски канцлер Олаф Шолц също коментира войната в Украйна, като заяви, че тя е резултат от дългосрочното ѝ планиране от страна на Кремъл, а не спонтанно решение. Според Шолц войната няма оправдание от гледна точка на сигурността и представлява чиста проява на империалистическа политика от страна на Русия.


  • 1 боян расате

    70 47 Отговор
    Ах, пак се събудиха героите на Путинландия — потомци на великите времена, когато Виктор Цой пееше за промяна, а единствената промяна беше радиацията от Чернобил и опашката пред McDonald’s! 🥴 Помните ли, другари, как през „славната“ перестройка народът ви се мушкаше за един бургер, а после получаваше хуманитарна помощ с консерва „от капиталистите“? Днес сте тук, в интернет, с Wi-Fi от НАТО, да обяснявате колко е велик провалът, наречен СССР — държава, дето изстреля човек в космоса, но не можа да произведе тоалетна хартия без купонна система. 😂 И вместо да се засрамите, пак тролите, празнувате смърт и мечтаете за времена, когато светът ви беше черно-бял като телевизора „Рубин“. Айде, събирайте си радиото с касета „Цой жив!“, един пакет макарони и билет за Путинландия — там още има опашка, но не за бургери, а за мозъци. 🧠🚬

    Коментиран от #8, #13, #18, #48, #56, #78

    13:54 20.10.2025

  • 2 Едните напредват,

    23 19 Отговор
    другите задържат... Амчи то също като при правенето на любов бре...

    Коментиран от #86

    13:55 20.10.2025

  • 3 Абе...

    42 11 Отговор
    Как хем едните напредват, хем другите удържат фронта 😄😄😄😄

    Коментиран от #75

    13:55 20.10.2025

  • 4 456

    41 1 Отговор
    Ъ? Как така хем руските сили напредват ,хем укрите задържат фронта? 🤔🤐🥵

    13:55 20.10.2025

  • 5 Няма "НО"

    30 0 Отговор
    Има само "Руската армия напредва бързо в Източна Украйна"....

    13:56 20.10.2025

  • 6 БПФ

    17 0 Отговор
    И как хем руската армия напредва бързо, хем укропците удържат фронта? Ако напусналият това СОП не получават ТЕЛК пенсия, това е една огромна несправедливост !!!!

    13:57 20.10.2025

  • 7 жик так

    25 0 Отговор
    Русия бързо напредва , а украйна държи фронта ??!!
    Как да ги тълкуваме тия работи ??

    Коментиран от #14

    13:57 20.10.2025

  • 8 Да знаеш

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    Приличаш на избягал от лудддницата!

    Коментиран от #35

    13:57 20.10.2025

  • 9 Бея, бря

    14 0 Отговор
    Хем настъпват бързо хем удържат фронта!? Това кат попа дет берял трева за кравата...

    13:57 20.10.2025

  • 10 Бензъл

    14 0 Отговор
    Факти=мисири

    13:58 20.10.2025

  • 11 Пич

    13 0 Отговор
    Къде задържат фронта украинците? Където мен ме държат украинските ли?!

    13:58 20.10.2025

  • 12 Българин

    11 1 Отговор
    МЕСЕТЕ ПОГАЧИТЕ! ДЯДО ИВАН Е НА ДУНАВА!

    13:58 20.10.2025

  • 13 Княз Борис I

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    Ослепих те аз теб, защото и очи да имаш, не виждаш.

    13:58 20.10.2025

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "жик так":

    Ами... ФАКТИчески първото е вярно, а второто - не е...

    13:58 20.10.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Русия ще спечели тази война!

    13:58 20.10.2025

  • 16 Пак поредните глупости

    11 0 Отговор
    РУСИЯ НЕ ПЕЧЕЛИ УКРАЙНА НЕ ГУБИ
    хахахаха

    13:58 20.10.2025

  • 17 Исторически парк

    20 0 Отговор
    Украинската армия е на последните си сили! След Покровск целият фронт ще рухне!

    Коментиран от #44

    13:59 20.10.2025

  • 18 козяци : мъже с чорапогащи

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    Руснаците са дебаркирали от другата страна на реката в околностите на Херсон. Не мисля, че в следващите няколко месеца има шанс конфликта да бъде замразен на сегашната фронтова линия. По-скоро ще се наложи на Украйна да направи много големи отстъпки. След последните действия с кмета на Одеса е възможно дори Херсон и Одеса да се наложи да предадат.

    Коментиран от #62

    13:59 20.10.2025

  • 19 Военен

    11 0 Отговор
    Има само 5 украинци на всеки км фронт

    Коментиран от #36

    13:59 20.10.2025

  • 20 ха-ха !!!!!!

    18 0 Отговор
    Знааачи - руснаците напредват , а укрите удържат , колкото могат , а в крайна сметка се оказва , ЧЕ НИЩО НЕ СА УДЪРЖАЛИ . Укрията бавно , но сигурно се смалява , а укрите нека си удържат каквото си искат , техен проблем ...

    14:00 20.10.2025

  • 21 напредва бързо

    15 0 Отговор
    Защото ги изтласкаха на равното. Вече и слънчоглед няма в който да се крият урките и като патпадъци ги пуцат. Същото и с германците е било през ВСВ ама няма кой книжки да чете

    Коментиран от #74

    14:00 20.10.2025

  • 22 Зеленски

    12 0 Отговор
    НАРЕЖДАМ НА УКРАИНСКАТА АРМИЯ НЕЗАБАВНО ДА ПРЕВЗЕМЕ БЕЛГОРОД И РОСТОВ! ШМРЪК!

    14:00 20.10.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    Руската армия
    НАПРЕДВА БЪРЗО 🤔
    в Източна Украйна,
    но украинските сили
    ЗАДЪРЖАТ ФРОНТА 😉

    14:01 20.10.2025

  • 24 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор
    Още Владимир Илич е казал: "Стъпка напред, две стъпки назад!". Това е украинската "перемога". Затова укрите му събориха паметниците на човека.

    14:01 20.10.2025

  • 25 Само питам

    12 0 Отговор
    Как така след наводненията по Черноморието се оказа че в България има повече украинци отколкото на фронта ?

    14:01 20.10.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Откога заводите за дронове за гражданска инфраструктура? 🤔

    14:02 20.10.2025

  • 27 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 11 Отговор
    Стига сте давали фалшива информация никъде не напредва рашата

    Коментиран от #32, #71

    14:02 20.10.2025

  • 28 Ъхъъъъъ.....и къде ми е БТА-то? А?

    3 0 Отговор
    системно унищожават гражданската инфраструктура, съобщава The Economist, цитиран от украинската агенция УНИАН....

    14:02 20.10.2025

  • 29 604

    4 0 Отговор
    Напредвът..амъ задържат...пхахахахя, жендъри две изречения ни мойти усмисли от мисирствъни!

    14:03 20.10.2025

  • 30 факуса

    2 0 Отговор
    хи хи осранците удържали фронта,обаче русия напредва,сигур имат предвид западния фронт

    14:03 20.10.2025

  • 31 Исторически парк

    5 0 Отговор
    "Въпреки,че Русия печели войната, руската армия е изправена пред поражение" - економиста 😏😆🤡🤡🤡

    Коментиран от #43

    14:04 20.10.2025

  • 32 Ти нещо да не би

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Да обвиняваш украинската агенция УНИАН в лъжа ? А?

    14:04 20.10.2025

  • 33 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Абе тая година що нема контранаступ 😆😁😆😅😂😂😄😃😀🤣

    14:04 20.10.2025

  • 34 Джамбaза

    6 1 Отговор
    ...Руската армия напредва бързо в Източна Украйна, но украинските сили задържат фронта
    Накой ще ми обясни ли как за такива глупости се плащат пари?

    Коментиран от #39

    14:04 20.10.2025

  • 35 Не, не прилича

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да знаеш":

    наистина е избягал.

    14:04 20.10.2025

  • 36 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Военен":

    И аз това разправям. Играят си на криеница с руснаците. Бягат като хрътки и се крият кой където намери. После изпълзяват в някое село, обират магазина и пак се скриват.

    14:05 20.10.2025

  • 37 Некой си

    7 0 Отговор
    Някой жълтопаветен дали може да обясни геометрично-географски как точно руската армия напредва бързо, докато украинската удържа фронта?
    Дали не става дума за две различни войни?

    14:05 20.10.2025

  • 38 Пино

    8 0 Отговор
    Странно заглавие на статията - едните нспредват бързо, ама дтугите удържат фтонта. В края на краищата, къде е истината?

    14:06 20.10.2025

  • 39 Лопата Орешник

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Джамбaза":

    Никой нищо не плаща! Тия тука Джамбаза , Марчето, Невена и тн са ботове! Няма толкова кухи живи хора!!

    14:06 20.10.2025

  • 40 ДългоИме

    4 4 Отговор
    Горкият Наркоман-палячо, и той се опитва да "филосовства" като бай Тръмпи! Но да знае, да "филосовстваш" требе да си Силен, а той завалията е изпразнил "гащите"! По-добре да ги сваля, и .... всичко е решено.

    Коментиран от #49

    14:06 20.10.2025

  • 41 Циркаджия!

    4 2 Отговор
    ,,Володимир Зеленски заяви, че Путин не печели войната, а Украйна не я губи"

    14:06 20.10.2025

  • 42 Толкова за "напредването на рашистите

    5 9 Отговор
    The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника...
    През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
    Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
    Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години.😂😂😂

    14:07 20.10.2025

  • 43 Не кои да е, ами експерти

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Исторически парк":

    "...че според експертите руската армия е изправена пред дългосрочно неизбежно поражение..."

    Като оная реклама за шоколада от Швоге-"Да се ivьем у експерто"

    14:07 20.10.2025

  • 44 Объркал си се

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Исторически парк":

    Покровск руснаците го взеха миналата година.
    Сега вървят към Киев.
    Казвах ви аз, че братушките ще победят.

    14:07 20.10.2025

  • 45 Много мотоциклети

    6 1 Отговор
    Имат братушките бре. От де ги взеха толкова. С куки ловят украинците като сомове и ги влачат по нивите... а сега са почнали с някакви стоманени жици да ги обезглавяват по двойки. Като чуят украинците звук от мотоциклети и страшна паника настава

    14:08 20.10.2025

  • 46 боян расате

    4 0 Отговор
    е хомяк.

    14:09 20.10.2025

  • 47 Руснаците

    6 0 Отговор
    Напредват по целия фронт , Купянск е освободен , в Покровск 2000 нацета са в пълно обкражение до дни е освободен , Полтава много укрепен град е освободен за 3 дни . Излезе информация , че досега РФ е унищожила 29 Системи Пейтриът .

    14:09 20.10.2025

  • 48 Не че има смисъл

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    мам ще се опитам да ти обЯсна:
    В СССР имаше планова икономика, интересът не клатеше феса и жизненият стандарт беше нисък.
    Нещо, което Китай, хем са комунистическа (уж) държава, избегнаха.
    Сега в наследника на СССР, Русия, има капитализъм и интересът клати феса, извинявам се, ушанката.
    И нещата са доста различни.

    Коментиран от #69

    14:09 20.10.2025

  • 49 Ами ДА...!

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "ДългоИме":

    Той папата още приживе му каза :
    ,,Белият байряк!"...

    14:10 20.10.2025

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор
    Да напишат за успех на Русия е като да бутнат гнездо с оси! Жълто паветни излитат и жилят жестоко този , който е казал истината!

    Коментиран от #57

    14:11 20.10.2025

  • 51 Марийка Атанасовна

    2 0 Отговор
    ли е авторът на тая пропаганда?

    14:11 20.10.2025

  • 52 В Будапеща

    1 3 Отговор
    Путин пак ще прилъгва Тръмп да му спечели войната.

    14:11 20.10.2025

  • 53 Възрожденец

    1 3 Отговор
    Хахахахаха ....ВЕЧЕ 12 ГОДИНА превземат....ТРИДНЕВНО ... ДОНБАС?!?!?
    Хахахахаха НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ за 12 години!!!
    А при селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк)...САМО..... 97 К монголяци ЧЕРНОЗЕМ!!!
    Фюрера пеДо-фил и копейките Дермо- яди станаха за посмешище

    Коментиран от #64

    14:11 20.10.2025

  • 54 4-та година "Киев за 3 дня"

    1 1 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон.
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #60, #72

    14:12 20.10.2025

  • 55 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Едните напредват, другите удържат, малоумно заглавие. Накъде по пътя явно са се разминали, Руснаците да невидими.

    14:12 20.10.2025

  • 56 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    Списък с въпроси към соросчетата:
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томазовките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега

    Коментиран от #63

    14:13 20.10.2025

  • 57 Като си на 69 г.

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":

    Можеш ли да практикуваш 69-та поза?

    Коментиран от #65

    14:14 20.10.2025

  • 58 Много са иновативни обаче

    3 1 Отговор
    Братушките. С комбайни Беларус събирали украинските трупове и ги балирали

    14:14 20.10.2025

  • 59 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор
    Възрожденец е хубаво, но в твоя случай мирише лошо. Л@йно в целофан.

    14:14 20.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Софиянец

    0 0 Отговор
    Бухаххахах! Руската армия напредва, ама ония задържали фронта! Хахахахахх Кой фронт, бъдещия? 100тина км назад от сегашния, бухаххахах

    14:15 20.10.2025

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "козяци : мъже с чорапогащи":

    Херсон е руски по конституция.Одеса ще проведе референдум по въпроса

    Коментиран от #66, #68, #84

    14:15 20.10.2025

  • 63 Русия като е увеличила

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":

    златния си запас, що няма бензин и картофи??
    Или ще рупат злато?

    Коментиран от #73

    14:15 20.10.2025

  • 64 Рундьо Фатмак- фръчилото

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Възрожденец":

    Че колко са 2 Милиона москалчета ФИРА? В Турция, Египет и България ще направим чистокръвни москалчета на Наташките!

    14:15 20.10.2025

  • 65 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Като си на 69 г.":

    Можех едно време, но вече се предадох. Навреме да се предадеш също е победа!

    Коментиран от #70

    14:16 20.10.2025

  • 66 По конституция.....!

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нещо като ние да си включим в Конституцията Френската ривиера.

    Коментиран от #80

    14:17 20.10.2025

  • 67 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Пия но с отвращение.

    14:17 20.10.2025

  • 68 Кога туй?

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    След 3 ДНЯ?
    АааааааХахахаха
    Тее ба у ПЕТУШАРА
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #85

    14:17 20.10.2025

  • 69 А като си такъв ,,обяснителен"...!

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Не че има смисъл":

    Би ли ни обяснил,защо сме последни по икономическо развитие и жизнен стандарт в ЕС...?!?!

    Коментиран от #79

    14:17 20.10.2025

  • 70 Пробвай пак

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Пенсионер 69 годишен":

    Може да ти се получи.

    14:17 20.10.2025

  • 71 Исторически парк

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Значи украинските държавни медии са русофилски? 🤔

    14:18 20.10.2025

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    230 градове и села в Донецка ,я Луганска ,Днепропетровска,Зпюапорожска , Харковска и Сумска обл са освободени за три години.Луганска обл е освободена напълно.

    14:18 20.10.2025

  • 73 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Русия като е увеличила":

    Ти ми дай на мене няколко "тухли" от руското злато, аз ще намеря какво да рупам.

    14:18 20.10.2025

  • 74 Факт е, вече са на равното

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "напредва бързо":

    Само реките малко пречат но като цяло няма какво да ги спре

    Коментиран от #82

    14:18 20.10.2025

  • 75 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Абе...":

    Така е... няма нищо чудно. Просто прочети детайлите. Руснаците нападат - напредват бързо, укрите ги избиват и удържат фронта. Промяна няма.

    14:18 20.10.2025

  • 76 асдад

    2 0 Отговор
    Последно кое е: руската армия напредва, или украинците удържат?

    14:18 20.10.2025

  • 77 ДългоИме

    0 0 Отговор
    Това "но" в заглавието на пуба е напълно излишно - е, разбирам, малко "творчество" и редакторски "указания", амо карай да върви - което е важно е КАЗАНО в началото на заглавието!

    14:19 20.10.2025

  • 78 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    Важното е, че ти си се събудил, великия невъзпят герой на жълтопаветизма с жълта книжка.
    Че без тебе и твоите великомъдри коментари за къде сме?

    14:19 20.10.2025

  • 79 Щото сме много умни

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "А като си такъв ,,обяснителен"...!":

    ЕС даде достатъчно пари за напредъка ни, а много хора станаха милионери в БГ.
    Ама само с крадене не става.

    Коментиран от #90

    14:20 20.10.2025

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "По конституция.....!":

    България е мнооооооооооооооооооооооого маааааааааааааааааака държава с 2 самолета,айди поправка,с 4 .И понеже сме на хорото пак от към булката не само не можем да си пишем нищо чуждо ,а да гледаме нещо да не ни отпишат

    14:21 20.10.2025

  • 81 Мишел

    3 1 Отговор
    Вчера руската армия пресече физически последните две шосета към Покровск- шосе N30 и това от Гришино.

    14:21 20.10.2025

  • 82 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Факт е, вече са на равното":

    Казва се оперативен простор. Само градовете с жив щит от мирно население ги забавя

    14:22 20.10.2025

  • 83 4-та година-все Кримски мост събаряме

    3 1 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия го гърмяха...,а той не пада и не пада...!
    Но за успокоение ви останаха селфитата и пощенската марка,с димящият мост ...!

    Коментиран от #89

    14:22 20.10.2025

  • 84 У Херсон ВСУ обкръжи

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    25 К монголяци, които захвърляха оръжието, техниката и скачаха в реката ! Наритаха ги ХЕРСОН за седмица!
    АааааааХахахаха
    А некви АЗОВЦИ наритаха пи --- ДОРИТЕ от Харков за ДЕН!! АааааааХахахаха,...тичаха из нивята без оръжие но със тоалетни чинии на гърба! Виж видеото
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #87, #88

    14:23 20.10.2025

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Кога туй?":

    Скоро,гандон

    14:23 20.10.2025

  • 86 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Едните напредват,":

    Едните напредват бързо, другите отстъпват по-бързо.

    14:25 20.10.2025

  • 87 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "У Херсон ВСУ обкръжи":

    Видеото е снимано в Полша.

    14:25 20.10.2025

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "У Херсон ВСУ обкръжи":

    И...от ,видеопостановките на украинского ципсо изглежда реалистични само за безмозъчни амеби.Гомеричния Ти смях точно показва липсата на акъл и култура

    14:25 20.10.2025

  • 89 Тва как променя твърденията

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "4-та година-все Кримски мост събаряме":

    На пеДо-фила Ху --- ЙЛО -- за 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
    Или Как монголоидния ЦАЛИВАЧ на КУ РАна Избега посред нощ само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ?!?
    Хехехехехе

    14:26 20.10.2025

  • 90 Ами впрегни си тогава знанията и уменият

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Щото сме много умни":

    В подобряване жизненият стандарт на народа си,а остави СССР,Русия и Китай да се оправят и без твоите ,,ценни" съвети и анализи...!

    14:26 20.10.2025

