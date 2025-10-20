Рязка промяна през последните месеци! Руската армия напредва бързо в Източна Украйна, но украинските сили задържат фронта

Ситуацията в Източна Украйна се е променила рязко през последните месеци, тъй като руските сили са напреднали значително и системно унищожават гражданската инфраструктура, съобщава The Economist, цитиран от украинската агенция УНИАН.



Според украинския майор Вячеслав Шутенко, град Константиновка не е под непосредствена заплаха от превземане. Въпреки това, бавното, но постоянно настъпление на руските сили поставя и съседния град Дружковка под все по-интензивен обстрел. Част от основния път към Изюм също е станал уязвим от атаки с дронове, което е наложило пренасочването на трафика към обходни маршрути.



Въпреки постигнатите успехи, The Economist отбелязва, че според експертите руската армия е изправена пред дългосрочно неизбежно поражение. Разузнавателните действия на руската армия през август откриха уязвим участък в отбранителната линия на Украйна близо до Добропиля. Това позволило на руските сили да пробият фронта и за броени дни да напреднат с над 13 километра.



Според анализа, ако този пробив беше консолидиран, Русия би могла да опита обкръжение на Покровск. Вместо това обаче украинските сили успели да спрат офанзивата и да обкръжат напредналите руски части. Подполковник Арсен "Лемко" Димитрик от Националната гвардия на Украйна (бригада "Азов") твърди, че руската армия е загубила около 10 000 войници в тази битка от август насам. The Economist уточнява, че тези данни не могат да бъдат изцяло потвърдени.



Украинските сили не са обявили своите загуби, като посочват само, че те са значително по-малки от руските. Военните подчертават, че тази операция е пример за успешната координация между десетките украински подразделения - нещо, което в миналото често е липсвало и е водело до загуби. По думите на Лемко, само през последната седмица руските сили са загубили 50 танка и бронирани машини. Той посочва, че броят на руснаците в обкръжената зона е спаднал от няколкостотин преди месец до под 100 днес.



"Те са обкръжени и едва ли ще издържат още дълго", заявява той.



Медията отбелязва, че докато на бойното поле се водят ожесточени сражения, на дипломатическия фронт се наблюдават раздвижвания. На 16-ти октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Двамата са се договорили за среща в Будапеща в рамките на следващите седмици.



По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че "Путин не печели войната, а Украйна не я губи". Той подчерта, че руската армия в момента е в слаба позиция и призова Тръмп да окаже по-силен натиск върху Путин, отколкото върху ХАМАС, с аргумента, че руският лидер е "по-опасен" и войната в Украйна е "по-мащабна".



Бившият германски канцлер Олаф Шолц също коментира войната в Украйна, като заяви, че тя е резултат от дългосрочното ѝ планиране от страна на Кремъл, а не спонтанно решение. Според Шолц войната няма оправдание от гледна точка на сигурността и представлява чиста проява на империалистическа политика от страна на Русия.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.2 Оценка 2.2 от 19 гласа.