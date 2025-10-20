Рязка промяна през последните месеци! Руската армия напредва бързо в Източна Украйна, но украинските сили задържат фронта

Ситуацията в Източна Украйна се е променила рязко през последните месеци, тъй като руските сили са напреднали значително и системно унищожават гражданската инфраструктура, съобщава The Economist, цитиран от украинската агенция УНИАН.
Според украинския майор Вячеслав Шутенко, град Константиновка не е под непосредствена заплаха от превземане. Въпреки това, бавното, но постоянно настъпление на руските сили поставя и съседния град Дружковка под все по-интензивен обстрел. Част от основния път към Изюм също е станал уязвим от атаки с дронове, което е наложило пренасочването на трафика към обходни маршрути.
Въпреки постигнатите успехи, The Economist отбелязва, че според експертите руската армия е изправена пред дългосрочно неизбежно поражение. Разузнавателните действия на руската армия през август откриха уязвим участък в отбранителната линия на Украйна близо до Добропиля. Това позволило на руските сили да пробият фронта и за броени дни да напреднат с над 13 километра.
Според анализа, ако този пробив беше консолидиран, Русия би могла да опита обкръжение на Покровск. Вместо това обаче украинските сили успели да спрат офанзивата и да обкръжат напредналите руски части. Подполковник Арсен "Лемко" Димитрик от Националната гвардия на Украйна (бригада "Азов") твърди, че руската армия е загубила около 10 000 войници в тази битка от август насам. The Economist уточнява, че тези данни не могат да бъдат изцяло потвърдени.
Украинските сили не са обявили своите загуби, като посочват само, че те са значително по-малки от руските. Военните подчертават, че тази операция е пример за успешната координация между десетките украински подразделения - нещо, което в миналото често е липсвало и е водело до загуби. По думите на Лемко, само през последната седмица руските сили са загубили 50 танка и бронирани машини. Той посочва, че броят на руснаците в обкръжената зона е спаднал от няколкостотин преди месец до под 100 днес.
"Те са обкръжени и едва ли ще издържат още дълго", заявява той.
Медията отбелязва, че докато на бойното поле се водят ожесточени сражения, на дипломатическия фронт се наблюдават раздвижвания. На 16-ти октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Двамата са се договорили за среща в Будапеща в рамките на следващите седмици.
По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че "Путин не печели войната, а Украйна не я губи". Той подчерта, че руската армия в момента е в слаба позиция и призова Тръмп да окаже по-силен натиск върху Путин, отколкото върху ХАМАС, с аргумента, че руският лидер е "по-опасен" и войната в Украйна е "по-мащабна".
Бившият германски канцлер Олаф Шолц също коментира войната в Украйна, като заяви, че тя е резултат от дългосрочното ѝ планиране от страна на Кремъл, а не спонтанно решение. Според Шолц войната няма оправдание от гледна точка на сигурността и представлява чиста проява на империалистическа политика от страна на Русия.
Как да ги тълкуваме тия работи ??
До коментар #1 от "боян расате":Приличаш на избягал от лудддницата!
До коментар #1 от "боян расате":Ослепих те аз теб, защото и очи да имаш, не виждаш.
18 козяци : мъже с чорапогащи
До коментар #1 от "боян расате":Руснаците са дебаркирали от другата страна на реката в околностите на Херсон. Не мисля, че в следващите няколко месеца има шанс конфликта да бъде замразен на сегашната фронтова линия. По-скоро ще се наложи на Украйна да направи много големи отстъпки. След последните действия с кмета на Одеса е възможно дори Херсон и Одеса да се наложи да предадат.
21 напредва бързо
27 УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #27 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Да обвиняваш украинската агенция УНИАН в лъжа ? А?
Накой ще ми обясни ли как за такива глупости се плащат пари?
До коментар #8 от "Да знаеш":наистина е избягал.
До коментар #19 от "Военен":И аз това разправям. Играят си на криеница с руснаците. Бягат като хрътки и се крият кой където намери. После изпълзяват в някое село, обират магазина и пак се скриват.
Дали не става дума за две различни войни?
До коментар #34 от "Джамбaза":Никой нищо не плаща! Тия тука Джамбаза , Марчето, Невена и тн са ботове! Няма толкова кухи живи хора!!
През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години.😂😂😂
До коментар #31 от "Исторически парк":"...че според експертите руската армия е изправена пред дългосрочно неизбежно поражение..."
Като оная реклама за шоколада от Швоге-"Да се ivьем у експерто"
Като оная реклама за шоколада от Швоге-"Да се ivьем у експерто"
До коментар #17 от "Исторически парк":Покровск руснаците го взеха миналата година.
Сега вървят към Киев.
Казвах ви аз, че братушките ще победят.
До коментар #1 от "боян расате":мам ще се опитам да ти обЯсна:
В СССР имаше планова икономика, интересът не клатеше феса и жизненият стандарт беше нисък.
Нещо, което Китай, хем са комунистическа (уж) държава, избегнаха.
Сега в наследника на СССР, Русия, има капитализъм и интересът клати феса, извинявам се, ушанката.
И нещата са доста различни.
До коментар #40 от "ДългоИме":Той папата още приживе му каза :
,,Белият байряк!"...
,,Белият байряк!"...
Хахахахаха НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ за 12 години!!!
А при селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк)...САМО..... 97 К монголяци ЧЕРНОЗЕМ!!!
Фюрера пеДо-фил и копейките Дермо- яди станаха за посмешище
54 4-та година "Киев за 3 дня"
А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.
До коментар #1 от "боян расате":Списък с въпроси към соросчетата:
На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск сий е?
А Москва бомбардирахие ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
А Индия спряли да купува нефт?
А Гренландия превзехие ли я ?
А немски е заводи що отиват в Сащ?
Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
Кво стана с Томазовките?
Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега
До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":Можеш ли да практикуваш 69-та поза?
До коментар #18 от "козяци : мъже с чорапогащи":Херсон е руски по конституция.Одеса ще проведе референдум по въпроса
До коментар #56 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":златния си запас, що няма б
Или ще рупат злато?
До коментар #53 от "Възрожденец":Че колко са 2 Милиона москалчета ФИРА? В Турция, Египет и България ще направим чистокръвни москалчета на Наташките!
До коментар #57 от "Като си на 69 г.":Можех едно време, но вече се предадох. Навреме да се предадеш също е победа!
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нещо като ние да си включим в Конституцията Френската ривиера.
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":След 3 ДНЯ?
АааааааХахахаха
Тее ба у ПЕТУШАРА
АааааааХахахаха
До коментар #48 от "Не че има смисъл":Би ли ни обяснил,защо сме последни по икономическо развитие и жизнен стандарт в ЕС...?!?!
До коментар #65 от "Пенсионер 69 годишен":Може да ти се получи.
До коментар #27 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Значи украинските държавни медии са русофилски? 🤔
До коментар #54 от "4-та година "Киев за 3 дня"":230 градове и села в Донецка ,я Луганска ,Днепропетровска,Зпюапорожска , Харковска и Сумска обл са освободени за три години.Луганска обл е освободена напълно.
До коментар #63 от "Русия като е увеличила":Ти ми дай на мене няколко "тухли" от руското злато, аз ще намеря какво да рупам.
До коментар #21 от "напредва бързо":Само реките малко пречат но като цяло няма какво да ги спре
До коментар #3 от "Абе...":Така е... няма нищо чудно. Просто прочети детайлите. Руснаците нападат - напредват бързо, укрите ги избиват и удържат фронта. Промяна няма.
До коментар #1 от "боян расате":Важното е, че ти си се събудил, великия невъзпят герой на жълтопаветизма с жълта книжка.
Че без тебе и твоите великомъдри коментари за къде сме?
До коментар #69 от "А като си такъв ,,обяснителен"...!":ЕС даде достатъчно пари за напредъка ни, а много хора станаха милионери в БГ.
Ама само с крадене не става.
До коментар #66 от "По конституция.....!":България е мнооооооооооооооооооооооого маааааааааааааааааака държава с 2 самолета,айди поправка,с 4 .И понеже сме на хорото пак от към булката не само не можем да си пишем нищо чуждо ,а да гледаме нещо да не ни отпишат
До коментар #74 от "Факт е, вече са на равното":Казва се оперативен простор. Само градовете с жив щит от мирно население ги забавя
Но за успокоение ви останаха селфитата и пощенската марка,с димящият мост ...!
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":25 К монголяци, които захвърляха оръжието, техниката и скачаха в реката ! Наритаха ги ХЕРСОН за седмица!
АааааааХахахаха
А некви АЗОВЦИ наритаха пи --- ДОРИТЕ от Харков за ДЕН!! АааааааХахахаха,...тичаха из нивята без оръжие но със тоалетни чинии на гърба! Виж видеото
АааааааХахахаха
До коментар #68 от "Кога туй?":Скоро,гандон
До коментар #2 от "Едните напредват,":Едните напредват бързо, другите отстъпват по-бързо.
До коментар #84 от "У Херсон ВСУ обкръжи":Видеото е снимано в Полша.
До коментар #84 от "У Херсон ВСУ обкръжи":И...от ,видеопостановките на украинского ципсо изглежда реалистични само за безмозъчни амеби.Гомеричния Ти смях точно показва липсата на акъл и култура
До коментар #83 от "4-та година-все Кримски мост събаряме":На пеДо-фила Ху --- ЙЛО -- за 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
Или Как монголоидния ЦАЛИВАЧ на КУ РАна Избега посред нощ само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ?!?
Хехехехехе
До коментар #79 от "Щото сме много умни":В подобряване жизненият стандарт на народа си,а остави СССР,Русия и Китай да се оправят и без твоите ,,ценни" съвети и анализи...!
