Топ дипломатът на ЕС: Не, не е хубаво, че Путин идва в европейска държава

"Не е хубаво", че руският президент Владимир Путин може да пътува до страната членка на ЕС Унгария за разговори за Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от "Ройтерс".
Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с Путин в Будапеща.
Преди среща на европейските външни министри в Люксембург Калас посочи, че усилията на Тръмп за постигане на мир са добре дошли, но че е важно и украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с руския лидер.
"Америка има голяма сила да окаже натиск върху Русия да седне на масата за преговори, ако я използва; тогава, разбира се, това е добре, ако Русия спре тази война", отбеляза тя.
Спрямо Путин е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд, който Унгария е в процес на напускане.
"Относно Будапеща, не, не е хубаво да се види, че наистина човек, за когото е издадена заповед за арест от МНС, идва в европейска държава", подчерта Калас и добави, че "въпросът е дали има някакъв резултат".
Литовският външен министър Кястутис Будрис заяви, че няма място за Путин в никоя европейска столица.
"Единственото място за Путин в Европа е в Хага - пред трибунала, а не в никоя от нашите столици", категоричен бе той.
Калас заяви и че очаква 19-ият пакет санкции срещу Русия да бъде приет тази седмица, но уточни, че одобрението му няма да бъде днес.
