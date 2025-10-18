В Русия: Европейските страни ще стоят мирно, докато прелита Путин. Самолетът му може да премине през България

Руският президент Владимир Путин ще проведе нова среща с Доналд Тръмп, като се очаква това да се случи до 2 седмици – в унгарската столица Будапеща.
Международният наказателен съд е издал заповед за ареста на Путин и светът се пита откъде ще прелети неговият самолет, за да кацне безпроблемно в Унгария и после да се върне обратно. Опциите не са много.
Първата е най-логична - през Полша, но руски експерти очакват поляците да не дадат разрешение за подобен полет и да създадат проблеми. Пред MK.ru военният експерт и пилот генерал-майор Владимир Попов казва, че поляците могат да забранят полета на Путин заради политически амбиции.
Според Попов е много по-вероятно Путин да се насочи на юг – през Румъния/България. „Този маршрут е не само по-кратък, но и мисля, че би било по-лесно за нас да се координираме“, казва руският летец.
Има и друг възможен маршрут – през черноморските проливи към Средиземно море и оттам на север, но този маршрут е по-дълъг.
„Разполагаме със собствен ескорт от изтребители, който може да гарантира безопасността на президента“, каза Владимир Попов. Той прогнозира, че американският президент Доналд Тръмп ще направи всичко възможно, за да гарантира безопасността на Путин, докато той прелита над натовска територия. „Затова представителите на европейските страни ще стоят мирно, докато нашият самолет не прелети“, каза Попов.
Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.
На този етап в Министерството на външните работи на България не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предаде БНР.
Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, обяви Кремъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #113
09:39 18.10.2025
2 Отреазвяващ
09:39 18.10.2025
3 От Москва
Коментиран от #24, #26
09:39 18.10.2025
4 Уфф
09:39 18.10.2025
5 Изтрезвител
Коментиран от #14, #20, #34, #56
09:40 18.10.2025
6 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Коментиран от #96
09:40 18.10.2025
7 Патриот
09:40 18.10.2025
8 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #91, #101
09:40 18.10.2025
9 Няма да е през България
Руски самолети ще го охраняват. След това ще се присъединят и турски.
09:41 18.10.2025
10 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:41 18.10.2025
11 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #65
09:41 18.10.2025
12 А ДА ВИДИМ
09:41 18.10.2025
13 1551
09:42 18.10.2025
14 Най - вероятно ще мине
До коментар #5 от "Изтрезвител":Що не.
09:42 18.10.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:42 18.10.2025
16 Каунь
Коментиран от #85
09:42 18.10.2025
17 Пич
Коментиран от #36, #44, #46, #77
09:43 18.10.2025
18 Хахахаха
Коментиран от #28
09:44 18.10.2025
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
МОЖЕ ДА ЛЕТИ КЪДЕТО СИ ПОИСКА И КОГАТО СИ ПОИСКА
вие всички ще седите мирно и ще козерувате
09:44 18.10.2025
20 Ленин
До коментар #5 от "Изтрезвител":О като прелети, какво?Все едно на Зеленски да не могат да му свалят самолета.
09:44 18.10.2025
21 пътник
Коментиран от #41
09:45 18.10.2025
22 оня с коня
АМИ много ясно че ще стоите прави и ще козерувате когато власетелина мината над БЪЛГАРИЯ
09:45 18.10.2025
23 иван костов
09:45 18.10.2025
24 Тома
До коментар #3 от "От Москва":Руснаците са питали къде няма ефки че самолета да мине от там и са ги насочили през България.Че за това е така братко мой.
Коментиран от #82
09:46 18.10.2025
25 Леля Тьотка
Буда, Обуда и Пеща - от двете страни на реката! Вземете се образовайте, че да видите СИМВОЛИКАТА!!!!
09:46 18.10.2025
26 да попитам
До коментар #3 от "От Москва":Като отиде в Америка тя стана ли руска,мозък?
Коментиран от #62
09:47 18.10.2025
27 само питам
мирно и с почести ще мине от тук!!!
не само ще го пуснете ами и ще козерувате бе козяшкиБОКЛУЦИ
Коментиран от #90
09:47 18.10.2025
28 Лудият от портиерната
До коментар #18 от "Хахахаха":А руските стигат още по далеч!
Коментиран от #32
09:48 18.10.2025
29 Уфф
Коментиран от #70
09:49 18.10.2025
30 Факти
Коментиран от #35
09:49 18.10.2025
31 пътник
09:49 18.10.2025
32 Луна 25
До коментар #28 от "Лудият от портиерната":Даже руснаците успяха да уцелят Луната.
09:51 18.10.2025
33 Механик
Това добре трябва да си го набият в главите разни желязковци, тагаревци и пр.
Коментиран от #39, #40
09:51 18.10.2025
34 АМИ НЯМА ГРИЖА
До коментар #5 от "Изтрезвител":ЕДИН ДСАМОЛЕТ ЩЕ ЛЕТИ НАД УКРАЙНА
ДРУГИ НАД ПОЛША РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ
И ДА ВИДИМ КОЙ ПРЪВ ЩЕ СЕ НАХЕНДРИ ПРОВАЛЯЙКИ ПО ТОЯ НАЧИН ИНИЦИАТИВАТА НА ТРЪМП
ДО КАТО СИ ПРИКАЗВАТ С ПУТИН В КРИМ
09:53 18.10.2025
35 Мартин
До коментар #30 от "Факти":Да мине през Турция
Коментиран от #61
09:53 18.10.2025
36 само м@ й му ни тука
До коментар #17 от "Пич":Ще пускате кафеви линии през руски сателити ли?
Коментиран от #50
09:54 18.10.2025
37 Големи лупинги🤣 заради бункерния
09:54 18.10.2025
38 Русофил
09:55 18.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Българин
До коментар #33 от "Механик":Шепа копейки и дъртаци с некролог в джоба сте за Русия.
Коментиран от #117
09:55 18.10.2025
41 Що не
До коментар #21 от "пътник":Ако рекът могат да го направят.
09:56 18.10.2025
42 Боташ
09:56 18.10.2025
43 Ф16 ките
09:56 18.10.2025
44 Тихо пръдльо!
До коментар #17 от "Пич":Не си компетентен в областа на въздухоплаването?
09:56 18.10.2025
45 Има ли значение
09:57 18.10.2025
46 Знаменца ще трябва да си
До коментар #17 от "Пич":купите русофилите с копейки от Митрофанова.
Коментиран от #60, #68, #87
09:57 18.10.2025
47 Ъъъъъъъъъ
То няма и да се наложи. Заповедта ще дойде "свише". Сега чета, че Мерц напомнил на Орбан, че трябва да следва разпоредбите на МНС и е длъжен да арестува Путин, на което Орбан е отговорил: Местя!
Аз обаче искам да попитам, защо Мерц не настоя за същото, когато Нетаняху посети Унгария през април? Нетаняху също е обявен за военнопрестъпник, има издадена заповед за арест и посети Унгария....Къде беше Мерц тогава?🤣
П.с.
Не ми отговаряйте. Знам отговора.
Коментиран от #67
09:57 18.10.2025
48 огнянминчев
09:58 18.10.2025
49 Отново дъжд запръска
09:58 18.10.2025
50 Пич
До коментар #36 от "само м@ й му ни тука":Веднъж и тъп паветник да каже истината !!! Много кретенясали паветни маймуни тука !!!
Коментиран от #53
09:58 18.10.2025
51 Тръмп
09:58 18.10.2025
52 Емили
09:59 18.10.2025
53 Копейкотрошач
До коментар #50 от "Пич":Вратлето ти колко ще издържи?
Коментиран от #88, #95
09:59 18.10.2025
54 Путин ще мине
09:59 18.10.2025
55 Архимандрисандрит Бибиян
09:59 18.10.2025
56 Розав еднорог
До коментар #5 от "Изтрезвител":Говори за себе си -смела си само в вибриращия пингвин
10:00 18.10.2025
57 Факти
Коментиран от #66, #71
10:00 18.10.2025
58 Хюмнето
10:00 18.10.2025
59 Избиват комплекси
Коментиран от #119
10:00 18.10.2025
60 Естествено
До коментар #46 от "Знаменца ще трябва да си":Че с милиони Знаменца ще бъде посрещнат. Имаш ли съмнение ?
Коментиран от #72
10:01 18.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Само отговарям
До коментар #26 от "да попитам":Тя си е руска още щом Тръмп стана президент.
10:02 18.10.2025
63 Тага.рев
10:02 18.10.2025
64 В Москва ще е срещата
10:03 18.10.2025
65 На теб
До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Така да ти го наврът тоя акробат, че да те шият после с канап
10:05 18.10.2025
66 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #57 от "Факти":"Залагам си живота, че Путин няма да прелети до Будапеща."
И? Какво ще стане после? Верно ли си мислите, че Путин ви е проблема? Умира Путин и следващия изува гащите на Русия, за може да я обладае всеки, който поиска.....Верно ли това си мислите?🤣
10:05 18.10.2025
67 Ьььььь
До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":Като знаеш отговора що питаш?
Коментиран от #79
10:05 18.10.2025
68 Знамената са безплатни
До коментар #46 от "Знаменца ще трябва да си":Никой нищо няма да купува
10:05 18.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Не,бе,
До коментар #29 от "Уфф":Сюлейман Паси и крадлоленче могат да се изстрелят с трабанта и да торпилират самолета на Путин...
10:06 18.10.2025
71 Лека ти пръст
До коментар #57 от "Факти":Родил си се мъртвороден!
Путин е сила, а ти кафяво, леко, меко и смрадливо!
10:06 18.10.2025
72 1000 копейки сте
До коментар #60 от "Естествено":в България...
Коментиран от #75
10:06 18.10.2025
73 ЕК пак ли
10:07 18.10.2025
74 От Одеса до Бургас
10:08 18.10.2025
75 О жалко атлантенце
До коментар #72 от "1000 копейки сте":Вярвай си .....
10:09 18.10.2025
76 Дойде Аслан замина нара....
10:10 18.10.2025
77 Путлер както винаги ще
До коментар #17 от "Пич":прати двойника си. Страхливецът не смее да излезе от бункера.
10:10 18.10.2025
78 В руски Крим
10:10 18.10.2025
79 Ъъъъъъъъъ
До коментар #67 от "Ьььььь":"Като знаеш отговора що питаш?"
Питах себе си....Вашите отговори са ми до болка познати - Киев за три дни, другия сметал, сметал и трябвало да са в Лисабон, третия бил без крак и щял да влиза в Киев, ако останел с глава.....Умствения капацитет не позволява да се измисли нещо креативно.
10:11 18.10.2025
80 Българина мрази терористичното НАТЮ
10:12 18.10.2025
81 САЩ и Русия
10:14 18.10.2025
82 Полковник в оставка
До коментар #24 от "Тома":Над България е най-сигурния път. Дадохме си цялото ПВО на украинците. В момента имаме само 2 картечници с 25 патрона. Едната е на ремонт, другата не е стреляла от 1944 г. Но Тагаренко все пак може да измисли нещо.
10:15 18.10.2025
83 през Полша ще мине естествено
Коментиран от #97
10:16 18.10.2025
84 Дедо
10:16 18.10.2025
85 Така де
До коментар #16 от "Каунь":Тръмп за пореден път унизи Европа!
10:16 18.10.2025
86 Международния наказателен съд
10:17 18.10.2025
87 Атина Палада
До коментар #46 от "Знаменца ще трябва да си":Ние няма да се вредим от вас- евроатлантиците.
Вие ще сте първи с развяти руски знамена :)
Коментиран от #109
10:17 18.10.2025
88 Пич
До коментар #53 от "Копейкотрошач":Ако ме срещнеш на улицата ще гледаш в земята и без да ме познаваш !!! А ако ме погледнеш в очите ще се подмокриш , но не от кеф !!! Паленцата колкото и вресливо да лаете , разпизнаеате Алфата!!!
Коментиран от #103, #110
10:17 18.10.2025
89 Пускайте анкета
10:18 18.10.2025
90 Няма императори в бункери
До коментар #27 от "само питам":Путлер е плъх.
10:18 18.10.2025
91 Хохохо
До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":В Киев за три дни.
Коментиран от #102
10:19 18.10.2025
92 Антон
И между другото аз лично се съмнявам да се случи това нещо, но бъдете сигурни в едно. Ако се осъществи подобна среща, и някой колективен запАднал реши да прави атентат на Путин, то европа щв бъде изпепелена с ядрено оръжие в рамките на 20-30 мин.
Коментиран от #121
10:20 18.10.2025
93 Дпуг път
10:20 18.10.2025
94 Прокажени русия
Коментиран от #98
10:23 18.10.2025
95 Хахах бегай да заредиш
До коментар #53 от "Копейкотрошач":Вибриращия си пингвин и се зайграй с твоята мъжка половинка джендър
Коментиран от #100
10:23 18.10.2025
96 Мишел
До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":ЕС и НатО безпрекословно и послушно изпълняват всичко, което му нареди САЩ .
10:23 18.10.2025
97 Путин Унизен
До коментар #83 от "през Полша ще мине естествено":Томахоук стресна руското Жуже!
Коментиран от #99
10:25 18.10.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Верно ли и къде са
До коментар #97 от "Путин Унизен":Тези нали щяха да получат Украйна но уви тате ще ми купи колело в твоя сличай вибриращ пингвин
10:27 18.10.2025
100 Гей копейки
До коментар #95 от "Хахах бегай да заредиш":90% от българските гей са русофили!
Коментиран от #120, #128
10:27 18.10.2025
101 Нищо подобно, копейко мaлoyмна!
До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Тези фейкове са си точно ваши.
10:30 18.10.2025
102 хихихихихи
До коментар #91 от "Хохохо":"В Киев за три дни". В безсилието си освен да повтаряте думите на ген. Марк Мили не ви остава нищо друго!
10:30 18.10.2025
103 Ха-ха-ха, кой си ти бе охлюв?
До коментар #88 от "Пич":Я се връщай обратно при офцете!
10:32 18.10.2025
104 Интересно в САЩ
10:34 18.10.2025
105 Салют
Коментиран от #107
10:34 18.10.2025
106 Митингова демокрация
10:35 18.10.2025
107 Народът не са 1000 гладни и
До коментар #105 от "Салют":продажни копейки.
Коментиран от #129
10:36 18.10.2025
108 Pyccкий Карлик
10:36 18.10.2025
109 Пич
До коментар #87 от "Атина Палада":И ти,ли като мен си правен в задната дупка?
10:37 18.10.2025
110 Тихо пооомияр!
До коментар #88 от "Пич":Тихо.
10:38 18.10.2025
111 Дедо ви...
10:38 18.10.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Ердоган
До коментар #1 от "Факт":Копейки слагайте маркери на къщите за да може ескорта на Путлер с високоточкови да ви освободи
Коментиран от #116
10:43 18.10.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Ще ти го сложим на тебе
До коментар #113 от "Ердоган":марковия маркер – дълъг и дебел.
10:45 18.10.2025
117 Факт
До коментар #40 от "Българин":Цигани , помаци и турци с русофобия сте Малцинство !
10:45 18.10.2025
118 Ххахахахахаха
10:48 18.10.2025
119 Разбери
До коментар #59 от "Избиват комплекси":Източните народи могат да се управляват само от диктатори
Коментиран от #131
10:49 18.10.2025
120 Виж как знаеш
До коментар #100 от "Гей копейки":Когато говориш за себе си
10:51 18.10.2025
121 Ще сваляме
До коментар #92 от "Антон":Ще го свалят с памперса на министъра на войната.Щото е свръх тежък.
10:52 18.10.2025
122 Руснаков
10:52 18.10.2025
123 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
КО СТАА ВЕ ВАЗЕЛИНА ЛИ СВЪРШИ
А АКО ЗЕЛЕНСКИ ИМА МАЛКО МОЗЪК ЩЕ ГАРАНТИРА ПРЕЛИТАНЕТО НА ПУТИН НАД УКРАЙНА ЗА ДА СЕ НАПРАЙ НА МИРОТВОРЕЦ
САМО ЧЕ СЕ СЪМНЯВАМ
ЩОТО НЯМА НИТО МОЗЪК НИТО ВЛАСТ ЗА ДА ГО НАПРАВИ
АЙДЕ МИСИРЧЕТАТА МИ ГУЛЮ ГУЛЮ
10:53 18.10.2025
124 Да мине
Коментиран от #130
10:53 18.10.2025
125 оня с коня
п.п.
Абе, някой може ли да ми опресни паметта колко българи има в Одеса????
10:55 18.10.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Те не
До коментар #100 от "Гей копейки":Са гейови ами са руспидери
10:55 18.10.2025
129 ЛЕЛИИИ
До коментар #107 от "Народът не са 1000 гладни и":ПАК ЛИ СА ТА ПРЕРЕДИЛИ НА КОФИТЕ
МИНИ СЛЕД ОБЕД
ИМАМ ЕДИН БОБ ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ ЯДЕН
10:56 18.10.2025
130 Ама той да мине, ама
До коментар #124 от "Да мине":се не знае Украйна тогава ще е има ли?
10:56 18.10.2025
131 Атина Палада
До коментар #119 от "Разбери":Напротив,точно западните народи са се управлявали и се управляват с диктатури прикрито под шапката на т.н."демокрация"! Ако си живял сред тях ,ще го знаеш.Затова Източните народи сега се противопоставят,видяха им "демокрацията" ,която си е чисто и просто олигархична диктатура.
10:57 18.10.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.