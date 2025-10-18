В Русия: Европейските страни ще стоят мирно, докато прелита Путин. Самолетът му може да премине през България

Руският президент Владимир Путин ще проведе нова среща с Доналд Тръмп, като се очаква това да се случи до 2 седмици – в унгарската столица Будапеща.

Международният наказателен съд е издал заповед за ареста на Путин и светът се пита откъде ще прелети неговият самолет, за да кацне безпроблемно в Унгария и после да се върне обратно. Опциите не са много.

Първата е най-логична - през Полша, но руски експерти очакват поляците да не дадат разрешение за подобен полет и да създадат проблеми. Пред MK.ru военният експерт и пилот генерал-майор Владимир Попов казва, че поляците могат да забранят полета на Путин заради политически амбиции.

Според Попов е много по-вероятно Путин да се насочи на юг – през Румъния/България. „Този маршрут е не само по-кратък, но и мисля, че би било по-лесно за нас да се координираме“, казва руският летец.

Има и друг възможен маршрут – през черноморските проливи към Средиземно море и оттам на север, но този маршрут е по-дълъг.

„Разполагаме със собствен ескорт от изтребители, който може да гарантира безопасността на президента“, каза Владимир Попов. Той прогнозира, че американският президент Доналд Тръмп ще направи всичко възможно, за да гарантира безопасността на Путин, докато той прелита над натовска територия. „Затова представителите на европейските страни ще стоят мирно, докато нашият самолет не прелети“, каза Попов.

Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.

На този етап в Министерството на външните работи на България не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предаде БНР.

Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, обяви Кремъл.