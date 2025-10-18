Новини
В Русия: Европейските страни ще стоят мирно, докато прелита Путин. Самолетът му може да премине през България
  Тема: Украйна

В Русия: Европейските страни ще стоят мирно, докато прелита Путин. Самолетът му може да премине през България

18 Октомври, 2025

Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици, очаква се този път тя да бъде в Будапеща

В Русия: Европейските страни ще стоят мирно, докато прелита Путин. Самолетът му може да премине през България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руският президент Владимир Путин ще проведе нова среща с Доналд Тръмп, като се очаква това да се случи до 2 седмици – в унгарската столица Будапеща.

Международният наказателен съд е издал заповед за ареста на Путин и светът се пита откъде ще прелети неговият самолет, за да кацне безпроблемно в Унгария и после да се върне обратно. Опциите не са много.

Първата е най-логична - през Полша, но руски експерти очакват поляците да не дадат разрешение за подобен полет и да създадат проблеми. Пред MK.ru военният експерт и пилот генерал-майор Владимир Попов казва, че поляците могат да забранят полета на Путин заради политически амбиции.

Според Попов е много по-вероятно Путин да се насочи на юг – през Румъния/България. „Този маршрут е не само по-кратък, но и мисля, че би било по-лесно за нас да се координираме“, казва руският летец.

Има и друг възможен маршрут – през черноморските проливи към Средиземно море и оттам на север, но този маршрут е по-дълъг.

„Разполагаме със собствен ескорт от изтребители, който може да гарантира безопасността на президента“, каза Владимир Попов. Той прогнозира, че американският президент Доналд Тръмп ще направи всичко възможно, за да гарантира безопасността на Путин, докато той прелита над натовска територия. „Затова представителите на европейските страни ще стоят мирно, докато нашият самолет не прелети“, каза Попов.

Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.

На този етап в Министерството на външните работи на България не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предаде БНР.

Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, обяви Кремъл.


Русия
Оценка 3.4 от 30 гласа.
Оценка 3.4 от 30 гласа.
  • 1 Факт

    23 1 Отговор
    Ще има ли ескорт?

    Коментиран от #113

    09:39 18.10.2025

  • 2 Отреазвяващ

    36 8 Отговор
    За почест!

    09:39 18.10.2025

  • 3 От Москва

    20 71 Отговор
    Ако премине над България, това е доказателство, че България е руска колония.

    Коментиран от #24, #26

    09:39 18.10.2025

  • 4 Уфф

    48 8 Отговор
    Как няма да стоим мирно!? Нали си дадохме ПВО ракетите на Украйна.

    09:39 18.10.2025

  • 5 Изтрезвител

    22 48 Отговор
    Да прелети над Украйна. Нали е смел.

    Коментиран от #14, #20, #34, #56

    09:40 18.10.2025

  • 6 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    51 5 Отговор
    Ха ха. Много интересно как си смениха мисленето за 24 часа от ессср. Санкциите на ЕС не включват забрана за посещение на Европейския съюз от руския президент и външен министър, така че няма пречки Путин да пътува до Унгария, според Европейската комисия.

    Коментиран от #96

    09:40 18.10.2025

  • 7 Патриот

    12 9 Отговор
    чекаме го

    09:40 18.10.2025

  • 8 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    38 43 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #91, #101

    09:40 18.10.2025

  • 9 Няма да е през България

    33 4 Отговор
    Турция- Средиземно море- Сърбия- Унгария.
    Руски самолети ще го охраняват. След това ще се присъединят и турски.

    09:41 18.10.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    20 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:41 18.10.2025

  • 11 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    31 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #65

    09:41 18.10.2025

  • 12 А ДА ВИДИМ

    39 6 Отговор
    КОЙ ЩЕ СЕ ИЗЕЖИ НА МЕЧОКА , КАТО ВСИЧКИ СА ...МИШ КИ......АМА КРЕСЛИВИ МИШКИ

    09:41 18.10.2025

  • 13 1551

    32 2 Отговор
    Ние ще разбереме един месец след срещата че е преминал...

    09:42 18.10.2025

  • 14 Най - вероятно ще мине

    21 2 Отговор

    До коментар #5 от "Изтрезвител":

    Що не.

    09:42 18.10.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    38 8 Отговор
    не само ще седим мирно, ами и ще му махаме със байрачета със руски флаг отдолу

    09:42 18.10.2025

  • 16 Каунь

    16 2 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли?

    Коментиран от #85

    09:42 18.10.2025

  • 17 Пич

    31 39 Отговор
    Не само ще стоят мирно , но и с руски знаменца ще махат !!! Имате ли си на идея докато Путин лети , колко вражески цели са набелязани от сателитите в космоса ?! Ескорта от изтребители е най малкият проблем !!!

    Коментиран от #36, #44, #46, #77

    09:43 18.10.2025

  • 18 Хахахаха

    18 27 Отговор
    Украинските ракети стигат далеч.

    Коментиран от #28

    09:44 18.10.2025

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 15 Отговор
    властелина на света император ПУТИН
    МОЖЕ ДА ЛЕТИ КЪДЕТО СИ ПОИСКА И КОГАТО СИ ПОИСКА

    вие всички ще седите мирно и ще козерувате

    09:44 18.10.2025

  • 20 Ленин

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Изтрезвител":

    О като прелети, какво?Все едно на Зеленски да не могат да му свалят самолета.

    09:44 18.10.2025

  • 21 пътник

    7 10 Отговор
    Китайците да го екскортират през космоса.

    Коментиран от #41

    09:45 18.10.2025

  • 22 оня с коня

    28 5 Отговор
    цар на всички царе, негово величесто ИМПЕРАТОР ПУТИН

    АМИ много ясно че ще стоите прави и ще козерувате когато власетелина мината над БЪЛГАРИЯ

    09:45 18.10.2025

  • 23 иван костов

    29 3 Отговор
    Естествено, че през България! България няма ВВС и ПВО, така че и разрешение не е необходимо!

    09:45 18.10.2025

  • 24 Тома

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "От Москва":

    Руснаците са питали къде няма ефки че самолета да мине от там и са ги насочили през България.Че за това е така братко мой.

    Коментиран от #82

    09:46 18.10.2025

  • 25 Леля Тьотка

    16 2 Отговор
    Ехеее, някой ще иска да го убие ли? Те китайците му стоят "Смирно", та европейската подложка ли ще се пробва?!
    Буда, Обуда и Пеща - от двете страни на реката! Вземете се образовайте, че да видите СИМВОЛИКАТА!!!!

    09:46 18.10.2025

  • 26 да попитам

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "От Москва":

    Като отиде в Америка тя стана ли руска,мозък?

    Коментиран от #62

    09:47 18.10.2025

  • 27 само питам

    28 21 Отговор
    бай дочно ще чака император путин в унгария и вие кои казахте че ст?е не разбрах? дето няма да пуснете властелина на света да мине от тук?
    мирно и с почести ще мине от тук!!!
    не само ще го пуснете ами и ще козерувате бе козяшкиБОКЛУЦИ

    Коментиран от #90

    09:47 18.10.2025

  • 28 Лудият от портиерната

    20 20 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    А руските стигат още по далеч!

    Коментиран от #32

    09:48 18.10.2025

  • 29 Уфф

    20 3 Отговор
    Трябва да наблюдаваме евро атлантическите джихадисти у нас. Да не вземат някоя прашка и да замерят самолета.Те са Актавис фашизоиди.

    Коментиран от #70

    09:49 18.10.2025

  • 30 Факти

    23 4 Отговор
    България няма нищо годно да свали самолет. С300 заминаха в Украйна, МиГ-29 също, Ф-16 лети на снимка.

    Коментиран от #35

    09:49 18.10.2025

  • 31 пътник

    4 2 Отговор
    ескортират

    09:49 18.10.2025

  • 32 Луна 25

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Лудият от портиерната":

    Даже руснаците успяха да уцелят Луната.

    09:51 18.10.2025

  • 33 Механик

    30 6 Отговор
    Ние, нормалните българи, нямаме нищо против самолетът на Путин да прелита над България. На нас нито Путин, нито Русия ни е враг.
    Това добре трябва да си го набият в главите разни желязковци, тагаревци и пр.

    Коментиран от #39, #40

    09:51 18.10.2025

  • 34 АМИ НЯМА ГРИЖА

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Изтрезвител":

    ЕДИН ДСАМОЛЕТ ЩЕ ЛЕТИ НАД УКРАЙНА
    ДРУГИ НАД ПОЛША РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ
    И ДА ВИДИМ КОЙ ПРЪВ ЩЕ СЕ НАХЕНДРИ ПРОВАЛЯЙКИ ПО ТОЯ НАЧИН ИНИЦИАТИВАТА НА ТРЪМП
    ДО КАТО СИ ПРИКАЗВАТ С ПУТИН В КРИМ

    09:53 18.10.2025

  • 35 Мартин

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Да мине през Турция

    Коментиран от #61

    09:53 18.10.2025

  • 36 само м@ й му ни тука

    12 11 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Ще пускате кафеви линии през руски сателити ли?

    Коментиран от #50

    09:54 18.10.2025

  • 37 Големи лупинги🤣 заради бункерния

    14 20 Отговор
    страхливец. Самолетът му трябва да бъде приземен в Хага.

    09:54 18.10.2025

  • 38 Русофил

    7 13 Отговор
    Умирам от кеф,като ме унижават !

    09:55 18.10.2025

  • 40 Българин

    11 17 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Шепа копейки и дъртаци с некролог в джоба сте за Русия.

    Коментиран от #117

    09:55 18.10.2025

  • 41 Що не

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "пътник":

    Ако рекът могат да го направят.

    09:56 18.10.2025

  • 42 Боташ

    7 5 Отговор
    Алтернативен маршрут,през тръбата!

    09:56 18.10.2025

  • 43 Ф16 ките

    8 10 Отговор
    Ще ги тестваме. Сваляй го още над Черно Море

    09:56 18.10.2025

  • 44 Тихо пръдльо!

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Не си компетентен в областа на въздухоплаването?

    09:56 18.10.2025

  • 45 Има ли значение

    10 3 Отговор
    От къде ще мине? Това ли е важното

    09:57 18.10.2025

  • 46 Знаменца ще трябва да си

    16 11 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    купите русофилите с копейки от Митрофанова.

    Коментиран от #60, #68, #87

    09:57 18.10.2025

  • 47 Ъъъъъъъъъ

    13 12 Отговор
    "На този етап в Министерството на външните работи на България не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария..."

    То няма и да се наложи. Заповедта ще дойде "свише". Сега чета, че Мерц напомнил на Орбан, че трябва да следва разпоредбите на МНС и е длъжен да арестува Путин, на което Орбан е отговорил: Местя!
    Аз обаче искам да попитам, защо Мерц не настоя за същото, когато Нетаняху посети Унгария през април? Нетаняху също е обявен за военнопрестъпник, има издадена заповед за арест и посети Унгария....Къде беше Мерц тогава?🤣

    П.с.

    Не ми отговаряйте. Знам отговора.

    Коментиран от #67

    09:57 18.10.2025

  • 48 огнянминчев

    9 4 Отговор
    Всички факти сочат, че над България е най-безопасно : нарязахме и раздадахме ПВО-то, от 25 г. сме без армия , а с чантаджии и заплатаджии ... и още чакаме да вдигнем поне една Еф-ка в небето, с мисия да кацне цяла.

    09:58 18.10.2025

  • 49 Отново дъжд запръска

    7 1 Отговор
    нИк Механик дедовият ми ще изтръска.

    09:58 18.10.2025

  • 50 Пич

    11 2 Отговор

    До коментар #36 от "само м@ й му ни тука":

    Веднъж и тъп паветник да каже истината !!! Много кретенясали паветни маймуни тука !!!

    Коментиран от #53

    09:58 18.10.2025

  • 51 Тръмп

    6 1 Отговор
    От къде ще мине ? През Рамщайн ?

    09:58 18.10.2025

  • 52 Емили

    4 4 Отговор
    Да отиде с тротинетка!

    09:59 18.10.2025

  • 53 Копейкотрошач

    6 5 Отговор

    До коментар #50 от "Пич":

    Вратлето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #88, #95

    09:59 18.10.2025

  • 54 Путин ще мине

    8 4 Отговор
    през Берлин естествено

    09:59 18.10.2025

  • 55 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор
    Путилифона постъпи мрецание Путюво- Наложи ли се че фръкнеме с ракета ма че се срешнеме с Краснов и Орган у Будалапеща деа!

    09:59 18.10.2025

  • 56 Розав еднорог

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Изтрезвител":

    Говори за себе си -смела си само в вибриращия пингвин

    10:00 18.10.2025

  • 57 Факти

    2 8 Отговор
    Залагам си живота, че Путин няма да прелети до Будапеща.

    Коментиран от #66, #71

    10:00 18.10.2025

  • 58 Хюмнето

    3 7 Отговор
    Няма да стъпи в ЕС. Страх го е!!!

    10:00 18.10.2025

  • 59 Избиват комплекси

    4 8 Отговор
    Никой в Европа не е против Русия, ние сме против режима на рижото лилипутче Вова. Този окаян народ до сега само веднъж е имал лидер който е руснак и не е помстчик, но той беше жалък пияница. Ако тези нещастници имаха за глава дори някой като простия крадлив Бойко от Даяна щяха да с в Европа

    Коментиран от #119

    10:00 18.10.2025

  • 60 Естествено

    10 7 Отговор

    До коментар #46 от "Знаменца ще трябва да си":

    Че с милиони Знаменца ще бъде посрещнат. Имаш ли съмнение ?

    Коментиран от #72

    10:01 18.10.2025

  • 62 Само отговарям

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "да попитам":

    Тя си е руска още щом Тръмп стана президент.

    10:02 18.10.2025

  • 63 Тага.рев

    6 4 Отговор
    Разоръжена България се нарича Турция. Американските ба.зи в България са с турски войници и се управляват от турски генерали. Ту.рски самолети патрулират над България всеки ден. Турците разрешават да мине над булг.аристан.

    10:02 18.10.2025

  • 64 В Москва ще е срещата

    3 3 Отговор
    Бъдете сигурни. На килимчето

    10:03 18.10.2025

  • 65 На теб

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Така да ти го наврът тоя акробат, че да те шият после с канап

    10:05 18.10.2025

  • 66 Ъъъъъъъъъъ

    6 3 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    "Залагам си живота, че Путин няма да прелети до Будапеща."

    И? Какво ще стане после? Верно ли си мислите, че Путин ви е проблема? Умира Путин и следващия изува гащите на Русия, за може да я обладае всеки, който поиска.....Верно ли това си мислите?🤣

    10:05 18.10.2025

  • 67 Ьььььь

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":

    Като знаеш отговора що питаш?

    Коментиран от #79

    10:05 18.10.2025

  • 68 Знамената са безплатни

    6 5 Отговор

    До коментар #46 от "Знаменца ще трябва да си":

    Никой нищо няма да купува

    10:05 18.10.2025

  • 70 Не,бе,

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Уфф":

    Сюлейман Паси и крадлоленче могат да се изстрелят с трабанта и да торпилират самолета на Путин...

    10:06 18.10.2025

  • 71 Лека ти пръст

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    Родил си се мъртвороден!
    Путин е сила, а ти кафяво, леко, меко и смрадливо!

    10:06 18.10.2025

  • 72 1000 копейки сте

    8 6 Отговор

    До коментар #60 от "Естествено":

    в България...

    Коментиран от #75

    10:06 18.10.2025

  • 73 ЕК пак ли

    3 4 Отговор
    Опити ще прави да саботира срещата?

    10:07 18.10.2025

  • 74 От Одеса до Бургас

    5 2 Отговор
    Е 600км по въздух а ф16 може да лети на 860км, боядисваме наще ф16 в украински цветове и после ще кажем, че го е утрепал Зеленски😀

    10:08 18.10.2025

  • 75 О жалко атлантенце

    4 5 Отговор

    До коментар #72 от "1000 копейки сте":

    Вярвай си .....

    10:09 18.10.2025

  • 76 Дойде Аслан замина нара....

    4 5 Отговор
    Да видим как ще си замини джуджето . Дончо патока е на път да изйебе Путин с дръжката на томахавка.

    10:10 18.10.2025

  • 77 Путлер както винаги ще

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    прати двойника си. Страхливецът не смее да излезе от бункера.

    10:10 18.10.2025

  • 78 В руски Крим

    7 3 Отговор
    Трябва да е срещата!

    10:10 18.10.2025

  • 79 Ъъъъъъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Ьььььь":

    "Като знаеш отговора що питаш?"

    Питах себе си....Вашите отговори са ми до болка познати - Киев за три дни, другия сметал, сметал и трябвало да са в Лисабон, третия бил без крак и щял да влиза в Киев, ако останел с глава.....Умствения капацитет не позволява да се измисли нещо креативно.

    10:11 18.10.2025

  • 80 Българина мрази терористичното НАТЮ

    7 1 Отговор
    И психарите в ЕК. Факт!

    10:12 18.10.2025

  • 81 САЩ и Русия

    5 0 Отговор
    искат и договарят изграждане на Тунел "Путин-Тръмп" който да свързва двете държави. Ще е 112-километрово железопътно и товарно съоръжение под Беринговия проток. Ще свързва Русия с Аляска. Замислян е още по време на студената война.

    10:14 18.10.2025

  • 82 Полковник в оставка

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тома":

    Над България е най-сигурния път. Дадохме си цялото ПВО на украинците. В момента имаме само 2 картечници с 25 патрона. Едната е на ремонт, другата не е стреляла от 1944 г. Но Тагаренко все пак може да измисли нещо.

    10:15 18.10.2025

  • 83 през Полша ще мине естествено

    5 2 Отговор
    И още как....а Европейските страни ще стоят мирно и ще размахват руски знаменца

    Коментиран от #97

    10:16 18.10.2025

  • 84 Дедо

    7 0 Отговор
    Все тая кой къде ще ходи. Прекалено много се вживяваме в световната политика , а сме прекалено малки за да ни интересува. Слагайте зелето , сварете си ракия , направете лютеницата , защото идва зима и празници. Живота е кратък да мислим за гиганти като САЩ и Русия .

    10:16 18.10.2025

  • 85 Така де

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Каунь":

    Тръмп за пореден път унизи Европа!

    10:16 18.10.2025

  • 86 Международния наказателен съд

    6 0 Отговор
    и всички работещи в него съдии са под санкции от САЩ. Нямат право да съдят, да издават заповеди, присъди и да извършват разследване срещу Американски граждани, хора и държави приятели на САЩ. Съдиите и съдът нямат право да оперират и притежават Американски долари. Това строго се следи от САЩ.

    10:17 18.10.2025

  • 87 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #46 от "Знаменца ще трябва да си":

    Ние няма да се вредим от вас- евроатлантиците.
    Вие ще сте първи с развяти руски знамена :)

    Коментиран от #109

    10:17 18.10.2025

  • 88 Пич

    3 6 Отговор

    До коментар #53 от "Копейкотрошач":

    Ако ме срещнеш на улицата ще гледаш в земята и без да ме познаваш !!! А ако ме погледнеш в очите ще се подмокриш , но не от кеф !!! Паленцата колкото и вресливо да лаете , разпизнаеате Алфата!!!

    Коментиран от #103, #110

    10:17 18.10.2025

  • 89 Пускайте анкета

    9 4 Отговор
    Да поканим ли Путин да мине през България ! Поне 76% от българите отново ще са "ЗА" .....

    10:18 18.10.2025

  • 90 Няма императори в бункери

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "само питам":

    Путлер е плъх.

    10:18 18.10.2025

  • 91 Хохохо

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    В Киев за три дни.

    Коментиран от #102

    10:19 18.10.2025

  • 92 Антон

    7 3 Отговор
    Чета ви бълнуванията за сваляне на самолети. Наистина ли го мислите сериозно. Не само ние ама и която да е натовска държава. Ако Путин прелети със самолет и ескорт изтребители ще бъде гавра към нато и ес. Думата гавра е слаба.
    И между другото аз лично се съмнявам да се случи това нещо, но бъдете сигурни в едно. Ако се осъществи подобна среща, и някой колективен запАднал реши да прави атентат на Путин, то европа щв бъде изпепелена с ядрено оръжие в рамките на 20-30 мин.

    Коментиран от #121

    10:20 18.10.2025

  • 93 Дпуг път

    6 4 Отговор
    Путин няма да лети над България. Откъде ще мине не ни интересува..

    10:20 18.10.2025

  • 94 Прокажени русия

    3 7 Отговор
    руските фашисти се уплашиха от Томахоук!

    Коментиран от #98

    10:23 18.10.2025

  • 95 Хахах бегай да заредиш

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Копейкотрошач":

    Вибриращия си пингвин и се зайграй с твоята мъжка половинка джендър

    Коментиран от #100

    10:23 18.10.2025

  • 96 Мишел

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    ЕС и НатО безпрекословно и послушно изпълняват всичко, което му нареди САЩ .

    10:23 18.10.2025

  • 97 Путин Унизен

    4 7 Отговор

    До коментар #83 от "през Полша ще мине естествено":

    Томахоук стресна руското Жуже!

    Коментиран от #99

    10:25 18.10.2025

  • 99 Верно ли и къде са

    5 2 Отговор

    До коментар #97 от "Путин Унизен":

    Тези нали щяха да получат Украйна но уви тате ще ми купи колело в твоя сличай вибриращ пингвин

    10:27 18.10.2025

  • 100 Гей копейки

    6 5 Отговор

    До коментар #95 от "Хахах бегай да заредиш":

    90% от българските гей са русофили!

    Коментиран от #120, #128

    10:27 18.10.2025

  • 101 Нищо подобно, копейко мaлoyмна!

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Тези фейкове са си точно ваши.

    10:30 18.10.2025

  • 102 хихихихихи

    6 5 Отговор

    До коментар #91 от "Хохохо":

    "В Киев за три дни". В безсилието си освен да повтаряте думите на ген. Марк Мили не ви остава нищо друго!

    10:30 18.10.2025

  • 103 Ха-ха-ха, кой си ти бе охлюв?

    6 1 Отговор

    До коментар #88 от "Пич":

    Я се връщай обратно при офцете!

    10:32 18.10.2025

  • 104 Интересно в САЩ

    4 0 Отговор
    репортер е попитал кой е избрал Будапеща за следващата среща между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, висши служители на Белия дом са отговорили: „Вашата майка го направи“. Това се съобщава в Американското издание.

    10:34 18.10.2025

  • 105 Салют

    4 4 Отговор
    Народът ще маха за поздрав.

    Коментиран от #107

    10:34 18.10.2025

  • 106 Митингова демокрация

    3 3 Отговор
    Жълтопаветните да се скрият в една кофа за боклук и да се маскират добре. Когато наближи самолета, изведнъж да изскочат и кажат Бау! Слава украине!

    10:35 18.10.2025

  • 107 Народът не са 1000 гладни и

    2 4 Отговор

    До коментар #105 от "Салют":

    продажни копейки.

    Коментиран от #129

    10:36 18.10.2025

  • 108 Pyccкий Карлик

    0 2 Отговор
    Не Путин ще лети, а двойника му 😁

    10:36 18.10.2025

  • 109 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Атина Палада":

    И ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    10:37 18.10.2025

  • 110 Тихо пооомияр!

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Пич":

    Тихо.

    10:38 18.10.2025

  • 111 Дедо ви...

    4 1 Отговор
    Галя от посолството инстуктира ли нашите бушмени

    10:38 18.10.2025

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Копейки слагайте маркери на къщите за да може ескорта на Путлер с високоточкови да ви освободи

    Коментиран от #116

    10:43 18.10.2025

  • 116 Ще ти го сложим на тебе

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "Ердоган":

    марковия маркер – дълъг и дебел.

    10:45 18.10.2025

  • 117 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Цигани , помаци и турци с русофобия сте Малцинство !

    10:45 18.10.2025

  • 118 Ххахахахахаха

    1 0 Отговор
    Украинците пускат една ракета и срещата приключва и се отлага, ще има само един умрял плъх

    10:48 18.10.2025

  • 119 Разбери

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Избиват комплекси":

    Източните народи могат да се управляват само от диктатори

    Коментиран от #131

    10:49 18.10.2025

  • 120 Виж как знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Гей копейки":

    Когато говориш за себе си

    10:51 18.10.2025

  • 121 Ще сваляме

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Антон":

    Ще го свалят с памперса на министъра на войната.Щото е свръх тежък.

    10:52 18.10.2025

  • 122 Руснаков

    1 0 Отговор
    Какво се пъчиш бе Оли...чудите се от къде да премине Кремълският Бандит...щели да стоят мирно...събира суперлативи алкаша...

    10:52 18.10.2025

  • 123 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    1 0 Отговор
    УКРО.....ПИТЕ В САЙТА ЯКО СА РАЗКВИЧАХА
    КО СТАА ВЕ ВАЗЕЛИНА ЛИ СВЪРШИ
    А АКО ЗЕЛЕНСКИ ИМА МАЛКО МОЗЪК ЩЕ ГАРАНТИРА ПРЕЛИТАНЕТО НА ПУТИН НАД УКРАЙНА ЗА ДА СЕ НАПРАЙ НА МИРОТВОРЕЦ
    САМО ЧЕ СЕ СЪМНЯВАМ
    ЩОТО НЯМА НИТО МОЗЪК НИТО ВЛАСТ ЗА ДА ГО НАПРАВИ
    АЙДЕ МИСИРЧЕТАТА МИ ГУЛЮ ГУЛЮ

    10:53 18.10.2025

  • 124 Да мине

    0 0 Отговор
    над Украйна, няма от какво да се притеснява 😆

    Коментиран от #130

    10:53 18.10.2025

  • 125 оня с коня

    0 0 Отговор
    Знаем, знаем, че русия пак свърши танковете. Кажете какво е положението с кравето масло и кокошите яйца, че скоро нищо не сте писали по тоя повод!
    п.п.
    Абе, някой може ли да ми опресни паметта колко българи има в Одеса????

    10:55 18.10.2025

  • 128 Те не

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Гей копейки":

    Са гейови ами са руспидери

    10:55 18.10.2025

  • 129 ЛЕЛИИИ

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Народът не са 1000 гладни и":

    ПАК ЛИ СА ТА ПРЕРЕДИЛИ НА КОФИТЕ
    МИНИ СЛЕД ОБЕД
    ИМАМ ЕДИН БОБ ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ ЯДЕН

    10:56 18.10.2025

  • 130 Ама той да мине, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Да мине":

    се не знае Украйна тогава ще е има ли?

    10:56 18.10.2025

  • 131 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Разбери":

    Напротив,точно западните народи са се управлявали и се управляват с диктатури прикрито под шапката на т.н."демокрация"! Ако си живял сред тях ,ще го знаеш.Затова Източните народи сега се противопоставят,видяха им "демокрацията" ,която си е чисто и просто олигархична диктатура.

    10:57 18.10.2025

