Говорителят на Белия дом към щатски репортер: Майка ви избра Будапеща за срещата с Путин!

Когато репортер на HuffPost попита кой е избрал Будапеща за следващата среща между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, висши служители на Белия дом отговориха: „Майка ви“, съобщава изданието.

„Кой е избрал Будапеща за срещата?“, попита репортерът. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит отговори: „Майка ви го направи.“ Малко по-късно директорът по комуникациите Стивън Чунг повтори шегата ѝ, докато разговаряше с репортери.

След като репортерката попита Левит дали намира отговора ѝ за забавен, прессекретарят отговори: „Смешно ми е, че вие ​​(б.р. HuffPost) изобщо се смятате за издание.“ Левит нарече репортерът „крайноляв писач, когото никой не приема насериозно“ и го помоли да спре да ѝ изпраща „нелепи“ въпроси.

Тръмп многократно е критикувал либералните американски медии „за несправедливо отразяване на републиканците“. Например, през август той нарече NBC и ABC „двете най-лоши и най-пристрастни телевизионни мрежи в историята“. „Деветдесет и седем процента от времето те показват негативни новини за мен“, подчерта той.

Преди срещата си с Путин в Аляска през август, Тръмп заяви, че „нечестни медии“ са се включили в отразяването на срещата на върха. Според американския лидер, медиите, за които той говори, „постоянно цитират уволнени неудачници и напълно глупави хора“.

"Ще продължим да задаваме въпроси на говорителите на Тръмп – особено тези, на които не искат да отговарят. Училищните подигравки няма да ни спрат. Присъединете се към нас днес и застанете зад безстрашната, свободна и честна преса", призоваха от HuffPost .