Новини
Свят »
САЩ »
Говорителят на Белия дом към щатски репортер: Майка ви избра Будапеща за срещата с Путин!

Говорителят на Белия дом към щатски репортер: Майка ви избра Будапеща за срещата с Путин!

18 Октомври, 2025 09:36, обновена 18 Октомври, 2025 09:45 1 587 16

  • каролайн левит-
  • белият дом-
  • говорител-
  • будапеща-
  • журналист

Каролайн Левит нарече журналиста от HuffPost "крайноляв писач" и го помоли повече да не задава "нелепи въпроси"

Говорителят на Белия дом към щатски репортер: Майка ви избра Будапеща за срещата с Путин! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато репортер на HuffPost попита кой е избрал Будапеща за следващата среща между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, висши служители на Белия дом отговориха: „Майка ви“, съобщава изданието.

„Кой е избрал Будапеща за срещата?“, попита репортерът. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит отговори: „Майка ви го направи.“ Малко по-късно директорът по комуникациите Стивън Чунг повтори шегата ѝ, докато разговаряше с репортери.

След като репортерката попита Левит дали намира отговора ѝ за забавен, прессекретарят отговори: „Смешно ми е, че вие ​​(б.р. HuffPost) изобщо се смятате за издание.“ Левит нарече репортерът „крайноляв писач, когото никой не приема насериозно“ и го помоли да спре да ѝ изпраща „нелепи“ въпроси.

Тръмп многократно е критикувал либералните американски медии „за несправедливо отразяване на републиканците“. Например, през август той нарече NBC и ABC „двете най-лоши и най-пристрастни телевизионни мрежи в историята“. „Деветдесет и седем процента от времето те показват негативни новини за мен“, подчерта той.

Преди срещата си с Путин в Аляска през август, Тръмп заяви, че „нечестни медии“ са се включили в отразяването на срещата на върха. Според американския лидер, медиите, за които той говори, „постоянно цитират уволнени неудачници и напълно глупави хора“.

"Ще продължим да задаваме въпроси на говорителите на Тръмп – особено тези, на които не искат да отговарят. Училищните подигравки няма да ни спрат. Присъединете се към нас днес и застанете зад безстрашната, свободна и честна преса", призоваха от HuffPost .


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    26 6 Отговор
    На просстити миссирченца така трябва да се отговаря

    09:46 18.10.2025

  • 2 вярно е смешно че сте някаква медия

    23 1 Отговор
    „Смешно ми е, че вие ​​(б.р. ФАКТИ) изобщо се смятате за издание.“

    Коментиран от #14

    09:49 18.10.2025

  • 3 Евроджендър

    12 5 Отговор
    На психично нестабилни леви комунета така трябва да се отговаря!

    09:52 18.10.2025

  • 4 Дедо

    6 1 Отговор
    Е тая червена стрелка сочи за друго.

    09:54 18.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 6 Отговор
    отново мощен юмрук във зъбите не зеления наркос , наритаха го отново от сащ като го черпиха една ябълка ха ха ха ха

    09:54 18.10.2025

  • 6 Уфф

    14 2 Отговор
    Ха ха Трябвало да и кажат "баба ти" на тая тъпа мисирка.

    09:55 18.10.2025

  • 7 ахоййййй

    15 3 Отговор
    Напълно подходящ отговор са получили долнопробните либералници с комунистически уклони . Браво .

    09:55 18.10.2025

  • 8 Мдаа!🤔

    15 4 Отговор
    Изключително точен отговор на въпроса! Поздравявам г-жа Левит!

    09:56 18.10.2025

  • 9 Хе хе...

    11 1 Отговор
    Понякога инфантилния идиот тръмп яко ме кефи като бърка отзад на 4о4 и либерастчетата. Администрацията му вече откровено се гаври с ЕсеС и у крайна.

    09:57 18.10.2025

  • 10 АМИ БИВА

    10 1 Отговор
    СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ДИРЕКТНО ЩЕ ГО НАПОПЪРЖА ПО БАЛКАНСКИ

    09:59 18.10.2025

  • 11 Объркано Атлантиче

    18 3 Отговор
    Глобалистите са допълнително бесни от избора на Будапеща заради алюзията с Будапещенския меморандум, подписан през 1994 г., в който Украйна се отказа от хилядите ядрени оръжия, които наследи от СССР в замяна на гаранции, че Русия ще зачита териториалната цялост на Украйна.

    Русия спазваше ангажимента си докато НАТО не се настани в Украйна, буквално на прага на Русия, искаше да вземе руската военноморска база в Крим, а като не успя започна да тероризира и избива етническите руснаци в Украйна и да се подготвя за война с Русия.

    Реално всичко, което Украйна има е наследено от СССР. В годините след разпада просто крадяха и унищожаваха наследеното, точно както направиха в България.

    10:02 18.10.2025

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор
    Мили деца Слушам и не вярвам на очите си Член на президентската администрация се явява на официалната среща с вратовръзка с цветовете на Русия Срещата ще бъде на територията на Нато Орбан вече е световен лидер Путин ще лети където си иска а Урси ще мълчи Ние уверено вървим към бездната с банани по пет лева кило и песни за демокрацията Да живее демокрацията и бананите

    10:05 18.10.2025

  • 13 БОЗА

    8 1 Отговор
    А,какви весели и безметежни времена бяха с Джен Псаки и къдравото негърче дет се чудеше левия или десния тротоар да захване...а сега стрелба(словесна и безпардонна)по западни мисирки...ох хиля се с глас-Каролайн ми направи деня... ;-)))))))

    10:17 18.10.2025

  • 14 Независимо

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "вярно е смешно че сте някаква медия":

    от всичко,"фактите" се придържат,оказвайки се и плавайки над посредствеността.Цензурират понякога мненията ми,което е дразнещо,но може би имат право,защитавайки свободата на словото...

    10:18 18.10.2025

  • 15 Хе хе...

    4 2 Отговор
    Освен това се надявам зеле наркомана да е занесъл на инфантилния идиот тръмп всички налични компромати за делата и мръсотийките на бай дъно и хънтър наркомана в 4о4. Е те тогава какъв цирк ни чака!

    10:21 18.10.2025

  • 16 Факт

    2 0 Отговор
    Съвсем на място!

    10:45 18.10.2025