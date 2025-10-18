Говорителят на Белия дом към щатски репортер: Майка ви избра Будапеща за срещата с Путин!

Когато репортер на HuffPost попита кой е избрал Будапеща за следващата среща между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, висши служители на Белия дом отговориха: „Майка ви“, съобщава изданието.
„Кой е избрал Будапеща за срещата?“, попита репортерът. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит отговори: „Майка ви го направи.“ Малко по-късно директорът по комуникациите Стивън Чунг повтори шегата ѝ, докато разговаряше с репортери.
След като репортерката попита Левит дали намира отговора ѝ за забавен, прессекретарят отговори: „Смешно ми е, че вие (б.р. HuffPost) изобщо се смятате за издание.“ Левит нарече репортерът „крайноляв писач, когото никой не приема насериозно“ и го помоли да спре да ѝ изпраща „нелепи“ въпроси.
Тръмп многократно е критикувал либералните американски медии „за несправедливо отразяване на републиканците“. Например, през август той нарече NBC и ABC „двете най-лоши и най-пристрастни телевизионни мрежи в историята“. „Деветдесет и седем процента от времето те показват негативни новини за мен“, подчерта той.
Преди срещата си с Путин в Аляска през август, Тръмп заяви, че „нечестни медии“ са се включили в отразяването на срещата на върха. Според американския лидер, медиите, за които той говори, „постоянно цитират уволнени неудачници и напълно глупави хора“.
"Ще продължим да задаваме въпроси на говорителите на Тръмп – особено тези, на които не искат да отговарят. Училищните подигравки няма да ни спрат. Присъединете се към нас днес и застанете зад безстрашната, свободна и честна преса", призоваха от HuffPost .
11 Объркано Атлантиче
Русия спазваше ангажимента си докато НАТО не се настани в Украйна, буквално на прага на Русия, искаше да вземе руската военноморска база в Крим, а като не успя започна да тероризира и избива етническите руснаци в Украйна и да се подготвя за война с Русия.
Реално всичко, което Украйна има е наследено от СССР. В годините след разпада просто крадяха и унищожаваха наследеното, точно както направиха в България.
10:02 18.10.2025
14 Независимо
До коментар #2 от "вярно е смешно че сте някаква медия":от всичко,"фактите" се придържат,оказвайки се и плавайки над посредствеността.Цензурират понякога мненията ми,което е дразнещо,но може би имат право,защитавайки свободата на словото...
10:18 18.10.2025
