Новини
Свят »
Палестина »
Палестински журналист беше убит при израелска атака в ивицата Газа

Палестински журналист беше убит при израелска атака в ивицата Газа

3 Декември, 2025 06:03, обновена 3 Декември, 2025 06:06 522 2

  • газа-
  • журналист-
  • палестина-
  • убит-
  • сватба

Петдесет и четири двойки се ожениха на масова сватба в анклава

Палестински журналист беше убит при израелска атака в ивицата Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестински журналист беше убит при израелска атака в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на информация в местни медии.

Друг журналист е бил ранен при удар с дрон в град Хан Юнис в южната част на територията, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА.

Говорител на израелската армия заяви, че въоръжените сили разследват тази информация.

Според УАФА името на убития журналист е Махмуд Уади. Местни медии съобщиха, че той използвал дрон с камера в работата си за различни медии.

Комитетът за защита на журналистите твърди, че от началото на конфликта в ивицата Газа преди повече от две години са били убити над 200 журналисти.

От 10 октомври е в сила примирие между Израел и палестинската военна групировка „Хамас“, но продължават да се случват фатални инциденти, посочва ДПА.

Израел многократно е обвинявал журналистите в ивицата Газа, че работят за „Хамас“.

Петдесет и четири палестински двойки се ожениха на масова сватба в опустошената от войната ивица Газа - рядък момент на надежда след две години на разруха, смърт и конфликти, предаде Асошиейтед прес.

„Въпреки всичко, което се случи, ще започнем нов живот“, заяви Хикмат Лауа, който бе облечен в костюм и вървеше хванат за ръка с Еман Хасан Лауа, която бе облечена в традиционни палестински мотиви, покрай разрушените сгради в южна Газа заедно с още много двойки, облечени по същия начин. „Дай Боже това да е краят на войната“.

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на войната в Газа почти бяха спрели. Традицията започва да се възражда след крехкото примирие, макар че днешните сватби са далеч по-скромни от пищните церемонии, които някога се организирали там.

Докато тълпите в южния град Хан Юнис развяват палестински знамена, празненствата остават помрачени от продължаващата хуманитарна криза в Газа. Повечето от двата милиона жители на Газа, включително Еман и Хикмат Лауа, са разселени от войната, а цели квартали са сринати. Недостигът на помощ и периодичните сблъсъци продължават да затрудняват ежедневието на хората.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Забелязал

    2 1 Отговор
    Вовчанск, Бахмут, Авдеевка и още много други украински градове и села изглеждат като тази снимка. Войната е брутална действителност.
    Еврейските и рашистки престъпници трябва да бъдат съдени.

    06:11 03.12.2025

  • 2 Ксанибa

    0 0 Отговор
    Нещо нормално за исраел. Като им четеш реалностите, си мислиш, че шефовете на Третият райх са били евгеи

    07:04 03.12.2025