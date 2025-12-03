Палестински журналист беше убит при израелска атака в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на информация в местни медии.

Друг журналист е бил ранен при удар с дрон в град Хан Юнис в южната част на територията, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА.

Говорител на израелската армия заяви, че въоръжените сили разследват тази информация.

Според УАФА името на убития журналист е Махмуд Уади. Местни медии съобщиха, че той използвал дрон с камера в работата си за различни медии.

Комитетът за защита на журналистите твърди, че от началото на конфликта в ивицата Газа преди повече от две години са били убити над 200 журналисти.

От 10 октомври е в сила примирие между Израел и палестинската военна групировка „Хамас“, но продължават да се случват фатални инциденти, посочва ДПА.

Израел многократно е обвинявал журналистите в ивицата Газа, че работят за „Хамас“.

Петдесет и четири палестински двойки се ожениха на масова сватба в опустошената от войната ивица Газа - рядък момент на надежда след две години на разруха, смърт и конфликти, предаде Асошиейтед прес.

„Въпреки всичко, което се случи, ще започнем нов живот“, заяви Хикмат Лауа, който бе облечен в костюм и вървеше хванат за ръка с Еман Хасан Лауа, която бе облечена в традиционни палестински мотиви, покрай разрушените сгради в южна Газа заедно с още много двойки, облечени по същия начин. „Дай Боже това да е краят на войната“.

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на войната в Газа почти бяха спрели. Традицията започва да се възражда след крехкото примирие, макар че днешните сватби са далеч по-скромни от пищните церемонии, които някога се организирали там.

Докато тълпите в южния град Хан Юнис развяват палестински знамена, празненствата остават помрачени от продължаващата хуманитарна криза в Газа. Повечето от двата милиона жители на Газа, включително Еман и Хикмат Лауа, са разселени от войната, а цели квартали са сринати. Недостигът на помощ и периодичните сблъсъци продължават да затрудняват ежедневието на хората.