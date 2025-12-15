Хиляди излязоха на протест в Будапеща с искане за оставката на Виктор Орбан.

В унгарската столица Будапеща се състоя многохиляден протест, насочен срещу премиера Виктор Орбан, съобщи Deutsche Welle, предава News.bg.
Участниците в демонстрацията настояха за неговата оставка заради обвинения, свързани с насилие и малтретиране на деца в държавни институции за непълнолетни.
Протестът беше воден от основния политически опонент на Орбан - Петер Маджар. Демонстрантите преминаха през река Дунав, като значителна част от тях се отправиха към офисите на премиера, разположени в района на Замъчния хълм.
Лидерът на партия „Тиса“ Петер Маджар заяви, че Виктор Орбан е поемал ангажименти за подобряване на условията за децата, но по думите му на практика „всеки член на правителството на Орбан е застанал на страната на насилниците“.
Недоволството ескалира, след като в социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, показващи как служители на поправителен дом за непълнолетни в Будапеща упражняват физическо насилие над деца. Прокуратурата разследва бившия директор на институцията по подозрения за тежки престъпления, включително ръководене на мрежа за проституция и подлагане на непълнолетни на физическо и сексуално насилие. По случая са задържани и няколко служители на дома.
Скандалът се вписва в по-широк контекст на обществено възмущение. През 2024 г. президентът на Унгария Каталин Новак и министърът на правосъдието Юдит Варга подадоха оставки след разкрития за помилване на съучастник на сексуален насилник на деца в държавен дом за сираци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #50
09:27 15.12.2025
2 Атила, хунски вожд
Чамодан, вокзал, Масква !
Асад и Медвечук ожидают тебя 😁
Коментиран от #16
09:27 15.12.2025
3 име
Коментиран от #73
09:27 15.12.2025
4 си дзън
09:28 15.12.2025
5 ами
09:28 15.12.2025
6 Пенчо
Коментиран от #92
09:28 15.12.2025
7 честен ционист
09:29 15.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 бай Кольо
Коментиран от #21, #49
09:29 15.12.2025
10 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #20, #51, #74
09:30 15.12.2025
11 Да,да
09:30 15.12.2025
12 С ТЕЗИ СОРОС МЕДИЙНИ
09:30 15.12.2025
13 В действителност
09:31 15.12.2025
14 Историк
09:31 15.12.2025
15 Атина Палада
09:31 15.12.2025
16 име
До коментар #2 от "Атила, хунски вожд":Отдавна съм на мнение, че русофобите сте предимно рожби от комунизма, некадърници, но с големи и неосъществени амбиции, за което е най-лесно да обвините някой друг, руснаците, комунистите, ДС, може и марсианците. Кажи, дapтаняне, руския език с отвращение ли го учеше в училище?!
Коментиран от #57
09:31 15.12.2025
17 !!!?
Коментиран от #89
09:31 15.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 !!!?
09:33 15.12.2025
20 Сила
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":Орбан е стипендиант на Сорос и "Отворено общество" , следвал е и завършил "Принстън" с пари на Сорос ....чети бе , копейка , чети !!!
Коментиран от #22, #54
09:34 15.12.2025
21 Денерис, майка на дракони
До коментар #9 от "бай Кольо":"...Обаче Орбан не е вчерашен!..."
Той и Вова уж не беше вчерашен, ама Зеля го направи сам да си говори и седи в бункера с оловните акумулатори 😁
09:34 15.12.2025
22 честен ционист
До коментар #20 от "Сила":Делили са обща стая в общежитието с нашия Кошлука.
09:36 15.12.2025
23 Факти
Коментиран от #34
09:36 15.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Атина Палада
09:37 15.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 чоко
Коментиран от #59
09:38 15.12.2025
31 Истината:
с искане за оставката на основният им враг Виктор Орбан!
Коментиран от #39
09:38 15.12.2025
32 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Да бе да .
Желаното от печатарите не кореспондира с реалността !!
ОРБАН ШЕФ НА ЕС !!!!!
09:39 15.12.2025
33 Урсула
Не Орбан, който се бори срещу УЗУРПАТОРИТЕ в Европейския съюз.
Безмоз..ъчната Калас и психично.болния Рюте ни водят към война, само и само да продължат с източването на милиарди от страните членки ...
Срещу тях трябва да се борим.
И това за съжаление не става с гласуване за под.логите им г.ЕРБ и п.ПДБ ....
Коментиран от #53
09:39 15.12.2025
34 сандо
До коментар #23 от "Факти":точно това си мисля и аз......и при нас с пари стана...
Коментиран от #93
09:40 15.12.2025
35 Точна статия
Стотици хиляди унгарци излязоха на протест в събота вечерта, водени от опозиционния лидер Петер Магяр, който призова премиера Виктор Орбан да подаде оставка.
Световните медии отбелязват че огромните протести в Унгария са надминали по численост скорошните в България
Коментиран от #44, #45
09:40 15.12.2025
36 !!!?
09:42 15.12.2025
37 Време е
Коментиран от #41
09:42 15.12.2025
38 Маджар прес
09:42 15.12.2025
39 Фактите
До коментар #31 от "Истината:":Асошейтед Прес: Стотици хиляди унгарци излязоха на протест в събота вечерта, водени от опозиционния лидер Петер Магяр, който призова премиера Виктор Орбан да подаде оставка.
Световните медии отбелязват че огромните протести в Унгария са надминали по численост скорошните в България
09:42 15.12.2025
40 БАЦЕ ЕООД
09:45 15.12.2025
41 Хи хи
До коментар #37 от "Време е":А ти къв си че се месиш в работите на суверенна Унгария ??!!
09:45 15.12.2025
42 Eвразийски ценности
09:45 15.12.2025
43 ДА ЖИВЕЕ СОРОС
09:46 15.12.2025
44 Боко поне хвърли кърпата без кръв
До коментар #35 от "Точна статия":А този корумпиран путинистки крадец ще се пъне до последно макар рейтинга му да е двойно по нисък от опозиционния лидер
09:46 15.12.2025
45 честен ционист
До коментар #35 от "Точна статия":Снощи в Будашеща с още 20000 пацана гледахме финала на ЦС2 и после всички ни накараха да се включим в протеста.
09:47 15.12.2025
46 оня с коня
Коментиран от #56, #75
09:47 15.12.2025
47 Шарли Ебдо
09:48 15.12.2025
48 ВСИЧКИ МРАЗЯТ русия
09:48 15.12.2025
49 Видьо Видев
До коментар #9 от "бай Кольо":Гласуването за престъпници е престъпление! На изборите-санитарен кордон
около ортаците Пеевски и Борисов!Спасението на България ще бъде от Асен Василев!
09:48 15.12.2025
50 Разликата
До коментар #1 от "Хммм":Разликата е, че Орбан има здрав гръб и не се огъва като нашите пред либерално-фаистките пародии.
09:48 15.12.2025
51 Кой е адекватен?
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":Германия на Мерц плаща НЕТО пари на ЕС, а Унгария на Орбан чака на тия пари да ги вземе.
Ама на Германия на Мерц и писна от нагли източноевропейски цигани да им точат системата и да вредят.
Коментиран от #83
09:49 15.12.2025
52 Цру
09:49 15.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Нали така
До коментар #20 от "Сила":То и нашиия Копейкин май се е облажвал от Сорос, когато Сорос е давал.
На български му казвали "Храни куче да те лае". Та затова и тоя на снимката прилича на Сан Бернар.
09:50 15.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ВМЗ
До коментар #46 от "оня с коня":Е нормално, защото България продава много оръжие, прави много Евро и долари и оттам по веригата тече в курорти, ресторанти и строителство.
09:52 15.12.2025
57 Хайде стига
До коментар #16 от "име":Русофилите сте така
09:53 15.12.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ТРъН
До коментар #30 от "чоко":Орбан дето чака десетки милиарди помощи от ЕС, а по-корупция надмина и България, е изключително нагъл и такива като теб да превъзнасяте корупционерите, сигурно си почитател на Бойко и Пеевски?
Коментиран от #63
09:55 15.12.2025
60 Ха ХаХа
09:55 15.12.2025
61 Коиловци брадърс
09:55 15.12.2025
62 Касички
09:57 15.12.2025
63 Ха ХаХа
До коментар #59 от "ТРъН":Привърженик на корупционера шебек Кокора и Тъпото.
Против Орбан са унгарските фашисти
09:57 15.12.2025
64 БАЦЕ ЕООД
09:57 15.12.2025
65 торбан
09:59 15.12.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Змиите на Сорос
10:04 15.12.2025
68 Георгиев
10:06 15.12.2025
69 бай Шиле
10:06 15.12.2025
70 Седемте смъртни гряха на Орбан
10:07 15.12.2025
71 Бг гражданин
Коментиран от #76
10:08 15.12.2025
72 Пена
10:09 15.12.2025
73 Хахахаха
До коментар #3 от "име":Копейки, а кой изклати вас, та свалихте българското правителство?
Коментиран от #84
10:14 15.12.2025
74 Хахахаха
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":А вие безплатно ли свалихте българското правителство? Ако сте го направили безплатно сте дооооста тъ пи, защото поне можехте да вземете пари за обслужване на руските интереси.
Коментиран от #79
10:15 15.12.2025
75 Така е!
До коментар #46 от "оня с коня":Орбан милее за народа си и платените слуги на Сорос не могат да извадят нищо против това. И затова се хващат за някои извращения в детдки домове, които ги има навсякъде по света. Ще се справи, независимо от шума. Но той също преди това беше казал, че суверенът ще си каже думата. И че той е работил като опозиция и пак може да работи, ако каже народът.
10:20 15.12.2025
76 Българин
До коментар #71 от "Бг гражданин":Копейка нещо си се объркал.На вас мизерните копейка когато протестирахте с два автобуса против еврото Костя шефа ви и тьотята от пасоля ви раздадоха жълти копейки.
Орбанчо е пътник .Докара Унгария и унгарците с най ниските доходи и нас ни задминава от последното място благодарение на модела Шиши-Тиквон умален путрераски модел.
10:22 15.12.2025
77 пенсионер
Коментиран от #81
10:25 15.12.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Простак
До коментар #74 от "Хахахаха":300%
10:27 15.12.2025
80 пенсионер
Коментиран от #82
10:28 15.12.2025
81 Кой излезе,
До коментар #77 от "пенсионер":Платените от Урсула пичлемета в Будапеща
Гък не могат са кажат на Орбан..най верния човек на Тръмп в Европа
10:30 15.12.2025
82 Избиваха
До коментар #80 от "пенсионер":Фашагите като теб
10:30 15.12.2025
83 Тракиец 🇺🇦
До коментар #51 от "Кой е адекватен?":А Германия на мерц ШОЛЦ Урсула Меркел що не им писне от не..грите арабите пакитата и турците които са заляли Германия а и които точат социална и унищожават Германия расово а
10:31 15.12.2025
84 Кой ти каза, че с протести
До коментар #73 от "Хахахаха":се сваля правителство? Медиите ки?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
10:38 15.12.2025
85 Макаренко
10:43 15.12.2025
86 БГ123
10:44 15.12.2025
87 Еврофашисти..
10:45 15.12.2025
88 От Будапеща
10:45 15.12.2025
89 Златен К.Н.Ф.
До коментар #17 от "!!!?":Брани ти Урсула до последният украинец 😂
10:47 15.12.2025
90 Офльоф
А В.Орбан мрази България и е ев..ин по произход, за тези които не знаяг.
10:49 15.12.2025
91 Ние бу гарските сигани
10:51 15.12.2025
92 Обществена тайна
До коментар #6 от "Пенчо":Може би се опитваше да бъдеш забавен, но истината е че елитът и това прави.
10:51 15.12.2025
93 Факти
До коментар #34 от "сандо":Точно така е . Моделът е един и същ !
10:54 15.12.2025