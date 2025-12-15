Новини
Хиляди излязоха на протест в Будапеща с искане за оставката на Виктор Орбан

15 Декември, 2025 09:25

Обвинения за малтретиране на деца в държавни институции разпалиха масово недоволство срещу унгарското правителство

Хиляди излязоха на протест в Будапеща с искане за оставката на Виктор Орбан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В унгарската столица Будапеща се състоя многохиляден протест, насочен срещу премиера Виктор Орбан, съобщи Deutsche Welle, предава News.bg.

Участниците в демонстрацията настояха за неговата оставка заради обвинения, свързани с насилие и малтретиране на деца в държавни институции за непълнолетни.

Протестът беше воден от основния политически опонент на Орбан - Петер Маджар. Демонстрантите преминаха през река Дунав, като значителна част от тях се отправиха към офисите на премиера, разположени в района на Замъчния хълм.

Лидерът на партия „Тиса“ Петер Маджар заяви, че Виктор Орбан е поемал ангажименти за подобряване на условията за децата, но по думите му на практика „всеки член на правителството на Орбан е застанал на страната на насилниците“.

Недоволството ескалира, след като в социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, показващи как служители на поправителен дом за непълнолетни в Будапеща упражняват физическо насилие над деца. Прокуратурата разследва бившия директор на институцията по подозрения за тежки престъпления, включително ръководене на мрежа за проституция и подлагане на непълнолетни на физическо и сексуално насилие. По случая са задържани и няколко служители на дома.

Скандалът се вписва в по-широк контекст на обществено възмущение. През 2024 г. президентът на Унгария Каталин Новак и министърът на правосъдието Юдит Варга подадоха оставки след разкрития за помилване на съучастник на сексуален насилник на деца в държавен дом за сираци.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 81 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    26 67 Отговор
    Оставка!

    Коментиран от #50

    09:27 15.12.2025

  • 2 Атила, хунски вожд

    34 81 Отговор
    Браво.
    Чамодан, вокзал, Масква !
    Асад и Медвечук ожидают тебя 😁

    Коментиран от #16

    09:27 15.12.2025

  • 3 име

    93 29 Отговор
    Сopocнята се опитва да клати държавността в Унгария, но реално клати....и пак ще гризнат дръвцето.

    Коментиран от #73

    09:27 15.12.2025

  • 4 си дзън

    24 66 Отговор
    Като нема рубли и Краснов няма да спаси Орбан

    09:28 15.12.2025

  • 5 ами

    54 18 Отговор
    я бързо да подава оставка стига е пречил на европа да налива пари в украина

    09:28 15.12.2025

  • 6 Пенчо

    58 13 Отговор
    Не само са ги малтретирали, ами са ги яли! Орбан закусвал и вечерял там ката ден !

    Коментиран от #92

    09:28 15.12.2025

  • 7 честен ционист

    13 32 Отговор
    Редно е нащо Ген-Зи да се замъкне в Будапеща и да помогне на тамошното Ген-Зи, както то ни помогна миналата сряда. Аз гледах вчера финала на ЦС2 без пари с още 20000, но трябваше и аз да ходя да скачам по площада заради безплатния билет.

    09:29 15.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бай Кольо

    67 18 Отговор
    Либерастите в атака.Обаче Орбан не е вчерашен!

    Коментиран от #21, #49

    09:29 15.12.2025

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    68 17 Отговор
    Платените соросоиди от Сорос мерц ШОЛЦ Урсула и компания протестират срещу единствения адекватен лидер в Европа...да се смееш ли да плачеш ли ? Радвайте се че Урсула и Меркел не са ви превърнали в Лондон Париж Берлин Барселона Рим Манчестър Брюксел и други не.гъ..рски клоаки и да ви унищожават генетично жените бе

    Коментиран от #20, #51, #74

    09:30 15.12.2025

  • 11 Да,да

    45 15 Отговор
    Но милиони не излязоха.

    09:30 15.12.2025

  • 12 С ТЕЗИ СОРОС МЕДИЙНИ

    52 12 Отговор
    ФЕЙКОВЕ НЕ СЕ ПОСТИГА ЕФЕКТ.

    09:30 15.12.2025

  • 13 В действителност

    59 11 Отговор
    Стотици милиони искат оставката на Урсула!

    09:31 15.12.2025

  • 14 Историк

    51 7 Отговор
    Последни издихания на Сорос и марионетките му! Тръмп ги разчисти в САЩ, ще го стори и в Европа! Паметник за Тръмп!

    09:31 15.12.2025

  • 15 Атина Палада

    16 48 Отговор
    Орбан е пътник.....към Москва

    09:31 15.12.2025

  • 16 име

    37 19 Отговор

    До коментар #2 от "Атила, хунски вожд":

    Отдавна съм на мнение, че русофобите сте предимно рожби от комунизма, некадърници, но с големи и неосъществени амбиции, за което е най-лесно да обвините някой друг, руснаците, комунистите, ДС, може и марсианците. Кажи, дapтаняне, руския език с отвращение ли го учеше в училище?!

    Коментиран от #57

    09:31 15.12.2025

  • 17 !!!?

    14 40 Отговор
    Копейките бранят кремълската марионетка Орбан от унгарците...!!!?

    Коментиран от #89

    09:31 15.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 !!!?

    11 35 Отговор
    Орбан при Асад...!

    09:33 15.12.2025

  • 20 Сила

    11 33 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    Орбан е стипендиант на Сорос и "Отворено общество" , следвал е и завършил "Принстън" с пари на Сорос ....чети бе , копейка , чети !!!

    Коментиран от #22, #54

    09:34 15.12.2025

  • 21 Денерис, майка на дракони

    13 38 Отговор

    До коментар #9 от "бай Кольо":

    "...Обаче Орбан не е вчерашен!..."

    Той и Вова уж не беше вчерашен, ама Зеля го направи сам да си говори и седи в бункера с оловните акумулатори 😁

    09:34 15.12.2025

  • 22 честен ционист

    11 16 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Делили са обща стая в общежитието с нашия Кошлука.

    09:36 15.12.2025

  • 23 Факти

    27 4 Отговор
    Поредният майдан …

    Коментиран от #34

    09:36 15.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Атина Палада

    28 5 Отговор
    Сорос пак е развързал кесийката ама нещо не стажа - 300-400 души са били.

    09:37 15.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 чоко

    32 7 Отговор
    Орбан е като трън в петата на корумпираните либерасти, които управляват европа и те ще правят какви ли не опити да го махнат. Въпроса е , че мнозинството от хората в Унгария го харесват и това е най-важното.

    Коментиран от #59

    09:38 15.12.2025

  • 31 Истината:

    29 7 Отговор
    Рехав протест в Будапеща, Организиран и Платен от Урсулите,
    с искане за оставката на основният им враг Виктор Орбан!

    Коментиран от #39

    09:38 15.12.2025

  • 32 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    25 9 Отговор
    Хиляди излязоха на протест в Будапеща с искане за оставката на Виктор Орбан.

    Да бе да .

    Желаното от печатарите не кореспондира с реалността !!


    ОРБАН ШЕФ НА ЕС !!!!!

    09:39 15.12.2025

  • 33 Урсула

    26 6 Отговор
    дер Лайн.ян ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВАЛЕНА.
    Не Орбан, който се бори срещу УЗУРПАТОРИТЕ в Европейския съюз.
    Безмоз..ъчната Калас и психично.болния Рюте ни водят към война, само и само да продължат с източването на милиарди от страните членки ...
    Срещу тях трябва да се борим.
    И това за съжаление не става с гласуване за под.логите им г.ЕРБ и п.ПДБ ....

    Коментиран от #53

    09:39 15.12.2025

  • 34 сандо

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    точно това си мисля и аз......и при нас с пари стана...

    Коментиран от #93

    09:40 15.12.2025

  • 35 Точна статия

    8 20 Отговор
    Асошейтед Прес:
    Стотици хиляди унгарци излязоха на протест в събота вечерта, водени от опозиционния лидер Петер Магяр, който призова премиера Виктор Орбан да подаде оставка.
    Световните медии отбелязват че огромните протести в Унгария са надминали по численост скорошните в България

    Коментиран от #44, #45

    09:40 15.12.2025

  • 36 !!!?

    8 19 Отговор
    Орбан е Позор за унгарската нация и Проклятие за смачканите унгарци от руските танкове през 1956 година !!!?

    09:42 15.12.2025

  • 37 Време е

    7 17 Отговор
    Този руZки мусор да се маха.Докара Унгария до най голямата корупция и доходи като в страната на Тиквон и Шиши.

    Коментиран от #41

    09:42 15.12.2025

  • 38 Маджар прес

    17 1 Отговор
    Чудят се как да махнат Орбан

    09:42 15.12.2025

  • 39 Фактите

    5 16 Отговор

    До коментар #31 от "Истината:":

    Асошейтед Прес: Стотици хиляди унгарци излязоха на протест в събота вечерта, водени от опозиционния лидер Петер Магяр, който призова премиера Виктор Орбан да подаде оставка.
    Световните медии отбелязват че огромните протести в Унгария са надминали по численост скорошните в България

    09:42 15.12.2025

  • 40 БАЦЕ ЕООД

    5 2 Отговор
    локалния соросиганин пак реве, ех стига Коледни подаръци е

    09:45 15.12.2025

  • 41 Хи хи

    13 1 Отговор

    До коментар #37 от "Време е":

    А ти къв си че се месиш в работите на суверенна Унгария ??!!

    09:45 15.12.2025

  • 42 Eвразийски ценности

    6 12 Отговор
    Писна им на унгарците от Евразийски ценности - искат Европа. Преди 1000 години са избягали от Евразия и не искат пак там.

    09:45 15.12.2025

  • 43 ДА ЖИВЕЕ СОРОС

    5 10 Отговор
    НАЙ-ВЕЛИКИЯТ УНГАРЕЦ

    09:46 15.12.2025

  • 44 Боко поне хвърли кърпата без кръв

    7 16 Отговор

    До коментар #35 от "Точна статия":

    А този корумпиран путинистки крадец ще се пъне до последно макар рейтинга му да е двойно по нисък от опозиционния лидер

    09:46 15.12.2025

  • 45 честен ционист

    6 12 Отговор

    До коментар #35 от "Точна статия":

    Снощи в Будашеща с още 20000 пацана гледахме финала на ЦС2 и после всички ни накараха да се включим в протеста.

    09:47 15.12.2025

  • 46 оня с коня

    5 19 Отговор
    Ама нали според Русофилските работници с червени потници тука както Вучич така и Орбан милеели за Народа си за разлика от нашите политици,пък някакси и в двете държави се разразяват същите протести както при нас?Аиначе и двамата Държавника загърбват Западните санкции срещу Русия и се надпреварваха да Грабят евтини Руски горива...досега обаче щото мандрата свърши!А как язвително се подиграваха Руските тролове на причисляването на България към "Клуба на богатите" в Европа?...Ами САМО ПРЕДИ ДНИ излезе и бе публикувано Официално Европроучване според което България ПРЕВЪЗХОЖДА значително ПО ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ Държави като Румъния,Сърбия,ГърцияУнгария и още 1-2 държави в региона!

    Коментиран от #56, #75

    09:47 15.12.2025

  • 47 Шарли Ебдо

    4 18 Отговор
    Орбан е пътник! Никой не го понася в Унгария освен комплеккарите

    09:48 15.12.2025

  • 48 ВСИЧКИ МРАЗЯТ русия

    5 16 Отговор
    орбан е ФАШЕСТ!

    09:48 15.12.2025

  • 49 Видьо Видев

    4 15 Отговор

    До коментар #9 от "бай Кольо":

    Гласуването за престъпници е престъпление! На изборите-санитарен кордон
    около ортаците Пеевски и Борисов!Спасението на България ще бъде от Асен Василев!

    09:48 15.12.2025

  • 50 Разликата

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хммм":

    Разликата е, че Орбан има здрав гръб и не се огъва като нашите пред либерално-фаистките пародии.

    09:48 15.12.2025

  • 51 Кой е адекватен?

    4 13 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    Германия на Мерц плаща НЕТО пари на ЕС, а Унгария на Орбан чака на тия пари да ги вземе.

    Ама на Германия на Мерц и писна от нагли източноевропейски цигани да им точат системата и да вредят.

    Коментиран от #83

    09:49 15.12.2025

  • 52 Цру

    6 1 Отговор
    .. или Сорос?

    09:49 15.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Нали така

    2 10 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    То и нашиия Копейкин май се е облажвал от Сорос, когато Сорос е давал.

    На български му казвали "Храни куче да те лае". Та затова и тоя на снимката прилича на Сан Бернар.

    09:50 15.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ВМЗ

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Е нормално, защото България продава много оръжие, прави много Евро и долари и оттам по веригата тече в курорти, ресторанти и строителство.

    09:52 15.12.2025

  • 57 Хайде стига

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Русофилите сте така

    09:53 15.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ТРъН

    1 9 Отговор

    До коментар #30 от "чоко":

    Орбан дето чака десетки милиарди помощи от ЕС, а по-корупция надмина и България, е изключително нагъл и такива като теб да превъзнасяте корупционерите, сигурно си почитател на Бойко и Пеевски?

    Коментиран от #63

    09:55 15.12.2025

  • 60 Ха ХаХа

    8 1 Отговор
    Платените евросебири идиотката Лайян

    09:55 15.12.2025

  • 61 Коиловци брадърс

    8 1 Отговор
    Жълтопаветните амеби са навсякъде!

    09:55 15.12.2025

  • 62 Касички

    3 0 Отговор
    Тези от приемни семейства са още по-непълноценни.

    09:57 15.12.2025

  • 63 Ха ХаХа

    8 0 Отговор

    До коментар #59 от "ТРъН":

    Привърженик на корупционера шебек Кокора и Тъпото.
    Против Орбан са унгарските фашисти

    09:57 15.12.2025

  • 64 БАЦЕ ЕООД

    6 0 Отговор
    самият протест няма нищо общо с Орбан, ама айде .. Да кажем, че не сте превели добре статията на Ройтерс

    09:57 15.12.2025

  • 65 торбан

    3 0 Отговор
    йок корбан!

    09:59 15.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Змиите на Сорос

    6 0 Отговор
    хапят и ще хапят, докато не бъдат смачкани глявите им.

    10:04 15.12.2025

  • 68 Георгиев

    8 0 Отговор
    Такъв родолюбец като Орбан трудно ще намериш в ЕС. Той въведе невероятни екстри за живущите в Унгария. Политиката му е изключително благодарна за бизнеса, с от там за работната заплата, социалните придобивки и т.н. И се учудвам защо се протестира? Сигурно за това е тази съмнителна теза - насилието над деца. Но с достатъчно пари и медиен шум се стига до митинги и такива статии. Сорос плаща, Урсула и тя плаща. Орбан е техен враг и им пречи да либерализират и да крадат.

    10:06 15.12.2025

  • 69 бай Шиле

    6 0 Отговор
    Обитателите на поправителен дом за непълнолетни не са въдворени там за постигнати успехи в училище. Това са непълнолетни престъпници извършили тежки престъпления. Ако не става с кротко и с благо си трябва и кютек.

    10:06 15.12.2025

  • 70 Седемте смъртни гряха на Орбан

    8 0 Отговор
    Става дума за поправителен дом за непълнолетни. Щом са въдворени там значи, че са извършвали престъпления и са осъдени по унгарските закони.Не разбрах каква форма на превъзпитание на непълнолетните престъпници предлагат протестиращите и водачът им Петер Маджар.Може би да обещаят, че няма повече да правят така?Този Петер Маджар няма ни най-малка представа как се въдворява ред в такава институция с точно такъв контингент от ,, деца”.А за обвиненията в тежки престъпления на бившият директор на поправителния дом се изискват неопровержими доказателства, които прокуратурата трябва да осигури.

    10:07 15.12.2025

  • 71 Бг гражданин

    8 2 Отговор
    Абсолютна лъжа,200,300 човека платени от Сорос,половината украинки с деца и,останалите местни ЛГТБ активистки .. раздали им по 1мече /детск.играчка / и по 50евра... начело с унгарския "Терзиев" - Мадияр Петер.

    Коментиран от #76

    10:08 15.12.2025

  • 72 Пена

    9 1 Отговор
    Щом DW го казва значи е абсолютна лъжа!

    10:09 15.12.2025

  • 73 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Копейки, а кой изклати вас, та свалихте българското правителство?

    Коментиран от #84

    10:14 15.12.2025

  • 74 Хахахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    А вие безплатно ли свалихте българското правителство? Ако сте го направили безплатно сте дооооста тъ пи, защото поне можехте да вземете пари за обслужване на руските интереси.

    Коментиран от #79

    10:15 15.12.2025

  • 75 Така е!

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Орбан милее за народа си и платените слуги на Сорос не могат да извадят нищо против това. И затова се хващат за някои извращения в детдки домове, които ги има навсякъде по света. Ще се справи, независимо от шума. Но той също преди това беше казал, че суверенът ще си каже думата. И че той е работил като опозиция и пак може да работи, ако каже народът.

    10:20 15.12.2025

  • 76 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #71 от "Бг гражданин":

    Копейка нещо си се объркал.На вас мизерните копейка когато протестирахте с два автобуса против еврото Костя шефа ви и тьотята от пасоля ви раздадоха жълти копейки.
    Орбанчо е пътник .Докара Унгария и унгарците с най ниските доходи и нас ни задминава от последното място благодарение на модела Шиши-Тиквон умален путрераски модел.

    10:22 15.12.2025

  • 77 пенсионер

    1 2 Отговор
    Закъснели са, отдавна трябваше да излязат на улицата маджарите.

    Коментиран от #81

    10:25 15.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Хахахаха":

    300%

    10:27 15.12.2025

  • 80 пенсионер

    2 4 Отговор
    тоя забрави 1956 год когато руските танкове ги избиваха по плошадите и сега верен съюзншк на путин

    Коментиран от #82

    10:28 15.12.2025

  • 81 Кой излезе,

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "пенсионер":

    Платените от Урсула пичлемета в Будапеща
    Гък не могат са кажат на Орбан..най верния човек на Тръмп в Европа

    10:30 15.12.2025

  • 82 Избиваха

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "пенсионер":

    Фашагите като теб

    10:30 15.12.2025

  • 83 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Кой е адекватен?":

    А Германия на мерц ШОЛЦ Урсула Меркел що не им писне от не..грите арабите пакитата и турците които са заляли Германия а и които точат социална и унищожават Германия расово а

    10:31 15.12.2025

  • 84 Кой ти каза, че с протести

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    се сваля правителство? Медиите ки?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10:38 15.12.2025

  • 85 Макаренко

    2 0 Отговор
    Горките малолетни престъпници!Как са ги малтретирали! А трябва с добро!

    10:43 15.12.2025

  • 86 БГ123

    1 0 Отговор
    Защо винаги съобщавате новините с ден, два или седмица, закъснение?

    10:44 15.12.2025

  • 87 Еврофашисти..

    1 0 Отговор
    Не ви се получава пропагандата, дайте нещо друго!!!

    10:45 15.12.2025

  • 88 От Будапеща

    0 0 Отговор
    Хиляди ли?!? Айде стига!

    10:45 15.12.2025

  • 89 Златен К.Н.Ф.

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    Брани ти Урсула до последният украинец 😂

    10:47 15.12.2025

  • 90 Офльоф

    0 1 Отговор
    Навсякъде по света, попадне ли едно дете в системата, или ако някой е с психическо или физическо заболяване и го смила месомелачката - изтезания, гаври, глад, с... насилие и прочие. А и елитът в цял свят е яко замесен в трафик на хора, за робски труд, пр...ция, органи, жерт....ния и прочия. Това не демокрация, както ви лъжат, това демонокрация.
    А В.Орбан мрази България и е ев..ин по произход, за тези които не знаяг.

    10:49 15.12.2025

  • 91 Ние бу гарските сигани

    0 0 Отговор
    подкрепяме маджарските сигани

    10:51 15.12.2025

  • 92 Обществена тайна

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пенчо":

    Може би се опитваше да бъдеш забавен, но истината е че елитът и това прави.

    10:51 15.12.2025

  • 93 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "сандо":

    Точно така е . Моделът е един и същ !

    10:54 15.12.2025

