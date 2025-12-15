Хиляди излязоха на протест в Будапеща с искане за оставката на Виктор Орбан.

В унгарската столица Будапеща се състоя многохиляден протест, насочен срещу премиера Виктор Орбан, съобщи Deutsche Welle, предава News.bg.

Участниците в демонстрацията настояха за неговата оставка заради обвинения, свързани с насилие и малтретиране на деца в държавни институции за непълнолетни.

Протестът беше воден от основния политически опонент на Орбан - Петер Маджар. Демонстрантите преминаха през река Дунав, като значителна част от тях се отправиха към офисите на премиера, разположени в района на Замъчния хълм.

Лидерът на партия „Тиса“ Петер Маджар заяви, че Виктор Орбан е поемал ангажименти за подобряване на условията за децата, но по думите му на практика „всеки член на правителството на Орбан е застанал на страната на насилниците“.

Недоволството ескалира, след като в социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, показващи как служители на поправителен дом за непълнолетни в Будапеща упражняват физическо насилие над деца. Прокуратурата разследва бившия директор на институцията по подозрения за тежки престъпления, включително ръководене на мрежа за проституция и подлагане на непълнолетни на физическо и сексуално насилие. По случая са задържани и няколко служители на дома.

Скандалът се вписва в по-широк контекст на обществено възмущение. През 2024 г. президентът на Унгария Каталин Новак и министърът на правосъдието Юдит Варга подадоха оставки след разкрития за помилване на съучастник на сексуален насилник на деца в държавен дом за сираци.